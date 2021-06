Deutschland und seine Kicker „Die Mannschaft“

29. Juni 2021

Wie (nicht nur) deutsche Fußballspieler zu Schafen mutieren …

von Martin Moczarski

Zuerst wurde die „Deutsche Nationalmannschaft“ in „Die Mannschaft“ umbenannt. Man wollte auf diese Weise deutlich signalisieren, dass nicht nur „Deutschtümelei“, sondern auch „Nationalismus“ im Fußball nichts zu suchen haben. Beide Denkrichtungen stehen schließlich für Ausgrenzung und vertragen sich ganz und gar nicht mit den europäischen Werten, mit der Idee eines friedlichen und weltoffenen Miteinanders. So weit, so gut. Wir sind aber noch lange nicht fertig. Die Bezeichnung „Mannschaft“, so wollte uns Manuel Neuer mit seiner Armbinde verdeutlichen, geht auch nicht mehr. Ein Hilfeschrei, meiner Meinung nach. Wir sind schließlich eine diverse Gesellschaft und auch unheimlich stolz darauf – mindestens einen Monat lang –, darum ist es nun zwingend erforderlich, diesem Umstand Rechnung zu tragen und auf den diskriminierenden Teil des Wortes Mannschaft, nämlich „Mann“ zu verzichten. Übrig bliebe dann die gendergerechte Bezeichnung „der/die/das Schaft“. Und heute, so erfahren wir, wagt Manuel Neuer und der/die/das Schaft einen neuerlichen Vorstoß. Um die einstige „Deutsche Nationalmannschaft“ nun endgültig in das „neue Normal“ zu überführen, werden sich die Spieler*innen vor dem Anpfiff niederknien. Ein finales Zeichen dafür, dass heuer niemand so etwas wie ein Rückgrat braucht. Darum ist auch angedacht, zukünftig auf das „t“ in „Schaft“ zu verzichten, erinnert dieses doch stark an ein Kreuz. Kreuz = Rücken = Rückgrat – weg damit. Übrig bliebe dann „das Schaf“. Gendergerecht, harmlos, folgsam. Eine runde Sache, wenn ihr mich fragt ...