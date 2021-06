Attentat von Würzburg Die systematische Manipulation

28. Juni 2021

Wie wir permanent belogen werden

von Martin Moczarski

Vielleicht noch ein paar letzte Zeilen zu #Würzburg. Seit Jahren, ach was, seit Jahrzehnten kennen wir doch das Spiel von den guten und den schlechten Opfern, den guten und den schlechten Tätern. Wir wissen doch, dass dieselben Leuten, die das eine Verbrechen bis zum Exzess für ihre eigene politische Agenda instrumentalisieren, lautstark und eindringlich davor warnen, bestimmte andere Verbrechen politisch zu instrumentalisieren. Hier die Lichterketten, da das Schweigen im Walde, das Beschwichtigen oder gar das Vertauschen der Täter- und der Opferrolle. Wir wissen auch, dass es genau diese Leute sind, die unseren ganzen Wohlstand bereitwillig opfern – für Europa, für den Zusammenhalt, für die Umwelt, für das Klima, für die Menschlichkeit oder für was auch immer –, während sie selbst ihre Schäfchen längst im Trockenen wissen und ein Dasein in Luxus fristen dürfen. Sie feiern einen „Pride Month“ für alle, deren sexuelle Neigungen von der Heteronorm abweichen, aber wenn du „Stolz“ für dein Volk und Vaterland empfindest, bist du eben rückständig, ewiggestrig, ein Nazi. Sie nennen andere Staatschefs Despoten, Feinde der Demokratie, während sie gleichzeitig unsere Grundrechte dauerhaft zur Disposition stellen und echten Tyrannen freundlich die Hand schütteln und mit ihnen Verträge abschließen. Um es kurz zu sagen: Die Lüge ist nicht die Ausnahme in diesem System, die Lüge ist das System. Die Lüge ist allgegenwärtig. Die Lüge ist im wahrsten Sinne des Wortes die „Matrix“, die uns alle umgibt. Und ich glaube, der „Kaninchenbau“ ist sehr tief, tiefer, als wir es uns vielleicht vorstellen können. Was ich mich jedoch gerade wirklich frage: Was ist eigentlich die Wahrheit?