Mises Karma 91 (ef-TV)Die Österreichische Schule: Unterschätzt, aber extrem relevant – Im Gespräch mit Rahim Taghizadegan

10. Juni 2021

Der freiheitliche Podcast

In dieser Episode spreche ich mit Rahim Taghizadegan über seinen Weg zur Österreichischen Schule, seine Zeit unter Roland Baader und Hans-Hermann Hoppe, die Relevanz der Wiener Schule in der heutigen Zeit sowie eine Einschätzung zu Bitcoin als Rettungsanker in der Krise und Freie Privatstädte als Zukunftsmodell des Zusammenlebens.

Weiterführende Links zu dieser Ausgabe:

Website „scholarium“: https://scholarium.at/

Website Free Private Cities: https://www.freeprivatecities.com/de/

Rahim Taghizadegans Bücher auf amazon: https://amzn.to/3ulo7vm