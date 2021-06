US-Außenpolitik Der kommende Biden-/Putin-Zugunglücksgipfel

08. Juni 2021

Es ist höchste Zeit für einen Kurswechsel

von Ron Paul

Ich habe meine Zweifel, ob der Putin-Biden-Gipfel in Genf noch in diesem Monat stattfinden wird, aber selbst wenn er irgendwie zustande kommt, bedeuten die jüngsten Fehler der Biden-Administration, dass die Chance, etwas Substanzielles zu erreichen, praktisch bei null liegt.

Die Biden-Regierung sollte die Rückkehr der „Erwachsenen“ in den Raum signalisieren. Kein „tyrannischer“ Trump mehr, der der Nato sagt, sie sei nutzlos, der internationale Klimaverträge zerreißt und damit droht, Truppen aus dem Nahen Osten und darüber hinaus abzuziehen. Die US-Außenpolitik würde wieder unter den ruhigen, geübten Händen der „Experten“ gedeihen.

Dann platzte Biden in einem Fernsehinterview damit heraus, dass Präsident Putin ein Killer ohne Seele sei. Dann entdeckte US-Außenminister Antony Blinken auf die harte Tour, dass seine chinesischen Amtskollegen nicht in der Stimmung waren, über eine „internationale, auf Regeln basierende Ordnung“ belehrt zu werden, die von Washington routinemäßig mit Füßen getreten wird.

Es werden harte zehn Tage für Präsident Biden. Gerade als bekannt wird, dass die USA unter der Obama-/Biden-Regierung routinemäßig und illegal ihre europäischen Verbündeten ausspioniert haben, bereitet er sich darauf vor, dieselben Verbündeten zu treffen, zuerst auf dem G7-Gipfel in England vom 11. bis 13. Juni und dann auf dem Nato-Treffen in Brüssel am 14. Juni.

Geben Sie sich keinen Illusionen hin: Joe Biden steckt bis zu den Haarspitzen in diesem Skandal. Ed Snowden tweetete Ende letzten Monats, als bekannt wurde, dass die USA sich mit den Dänen zusammengetan haben, um den Rest Europas auszuspionieren, dass „Biden gut vorbereitet ist, um sich dafür zu verantworten, wenn er bald Europa besucht, da er natürlich schon beim ersten Mal tief in diesen Skandal verwickelt war“.

Obwohl Deutschlands Merkel und Frankreichs Macron treue Schoßhündchen der USA waren, hat die Enthüllung, wie Washington seine Verbündeten behandelt, sie in die seltene Position gebracht, Washington kritisieren zu müssen. „Ungeheuerlich“ und „inakzeptabel“ waren ihre Reaktionen auf die Nachricht.

Russland wurde routinemäßig (ohne Beweise) des bösartigen Verhaltens und der Einmischung in interne US-Angelegenheiten beschuldigt, aber es stellt sich heraus, dass das Land, das tatsächlich spioniert und sich eingemischt hat, die ganze Zeit die USA waren – und zwar gegen ihre eigenen Verbündeten!

Sicherlich ist Putin diese Ironie nicht entgangen.

Biden hat in den US-Medien damit geprahlt, er würde Putin für Russlands Umgang mit politischen Dissidenten wie Alexej Nawalny zur Verantwortung ziehen würde. Biden schrieb kürzlich in der „Washington Post“, wenn er Putin treffe, „werde ich erneut die Verpflichtung der Vereinigten Staaten, Europas und gleichgesinnter Demokratien unterstreichen, für Menschenrechte und Menschenwürde einzutreten“.

Vielleicht wird Präsident Putin ihn daran erinnern, wie die Biden-Administration die Ermordung von Julian Assange in Zeitlupe fortsetzt, für das Nicht-Verbrechen, ein Journalist zu sein, der Missetaten der Regierung aufdeckt.

Vielleicht wird Putin Biden daran erinnern, wie politische Dissidenten in den USA behandelt werden, wie zum Beispiel die Hunderten, die für das verhaftet wurden, was die Demokraten und die Mainstream-Medien lachhaft den „Aufstand vom 6. Januar“ nennen. Viele dieser gewaltlosen und unbewaffneten Demonstranten wurden in Einzelhaft gehalten, ohne Chance auf Kaution, obwohl sie keine früheren Verhaftungen oder Verurteilungen haben. Die meisten warten auf einen Prozess wegen geringfügiger Anklagen, der vielleicht erst im nächsten Jahr stattfinden wird.

Das außenpolitische Establishment in Washington ist hoffnungslos korrupt. Der Einsatz des US-Dollars als Waffe, um den Rest der Welt in die Knie zu zwingen, geht nach hinten los. Nur ein ernsthafter Kurswechsel – hin zu Nicht-Interventionismus und Nicht-Aggression – kann eine Katastrophe abwenden. Die Zeit läuft ab.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.