Der Political-Correctness-Wahn Gutdenk und Falschdenk

02. Juni 2021

Der „woke“ Amoklauf

von Volker Seitz

Wir leben in einer politischen Kultur, die immer vehementer eindeutige Beweise der Parteinahme von uns fordert. Aktuell zählt nicht mehr Leistung, sondern die Zugehörigkeit zur richtigen Randgruppe. Wer es wagt, dem moralischen Konsens zu widersprechen, wird zum Paria erklärt.



Die Neigung zu absoluten Wahrheiten und ihren Implikationen (Umgang mit Themen wie Entkolonialisierung, Migration, Gendergerechtigkeit und Rassismus) in verschiedenen ideologischen Gewändern hat gerade in Deutschland eine schändliche Tradition, die man ob ihres unheilvollen Potenzials nie aus den Augen verlieren sollte.

Auch beim Gendern handelt es sich um eine politische Agenda, die von oben durchgesetzt werden soll, um moralisch zu erziehen. Es wird damit auch die „richtige“ Gesinnung ausgestellt. Aber öffentliche Verwaltungen, Wissenschaftseinrichtungen und der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollten gültige Regeln und Normen nicht willkürlich verändern. Es wäre schön, wir würden uns, wie in Frankreich, um die „Verständlichkeit und Klarheit“ der Sprache bemühen. Frankreichs Bildungsminister Jean-Michel Blanquer hat die Nutzung der gendergerechten Schriftsprache an Schulen und in seinem Ministerium verboten.

Besserwisserei und geschichtspolitische Verrenkungen

„Cancel Culture“ (Boykott-Kultur) ist auf dem Weg, auf dem Argument und Gegenargument zur Unmöglichkeit geworden sind. Ein falsches Wort, und jemand bekommt einen Stempel aufgedrückt, und von da an kommen sie oder er als Gesprächspartner kaum mehr infrage. Andere Meinungen werden nicht diskutiert. Andersdenkende erhalten oft nicht die Gelegenheit, ihre Position zu begründen. Es ist ein Zeichen von Intoleranz, getarnt durch die vermeintliche Überlegenheit, im Namen des moralisch Richtigen zu handeln. Es wird völlig vergessen, dass, wer Menschen aus der öffentlichen Debatte ausschließt, mit der gleichen Weltanschauung arbeitet, die charakteristisch für den Aufstieg von Nationalsozialismus und Kommunismus war. Wir glaubten in aufklärerischer Tradition diese Art ideologischer Meinungsdiktaturen endgültig überwunden.

Der öffentliche Angriff zielt in der Regel auf die Person, die als „umstritten oder bedenklich“ diffamiert wird. Ehrliche, öffentliche und ergebnisoffene Debatten sind selten geworden. Dazu trägt auch die Bereitwilligkeit unserer Medien bei, Fakten zu ignorieren, die dem eigenen Weltbild widersprechen.



Die suggestive Berichterstattung, die einem verbieten will, eigene Gedanken zu einem Thema zu produzieren, führt in die Welt von „1984“. Eindringlich führt der Roman vor, wie Sprache zum Instrument der Manipulation gerät und moderne Kommunikationsmittel die Privatsphäre der Menschen bedrohen.

Mit der Besserwisserei werden mit geschichtspolitischen Verrenkungen rückwirkend heutige moralische Standards angelegt und herausragende Leistungen ignoriert. Gesinnungspuristen und Bilderstürmer sind dabei, Straßen, Namen und Firmenlogos von vermeintlich rassistischer/kolonialistischer Last zu befreien. (Übrigens: In den ehemaligen Kolonien schert man sich kaum um die Kolonialisten-Statuen.)

Attitüde moralischer Überlegenheit

Das Vorhaben der Straßen-Umbenennung ist symptomatisch für die Attitüde moralischer Überlegenheit. Der vermeintlich einzig wahre Maßstab heutigen Denkens wird pauschal in die Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts projiziert. Aber auch Irrtümer werden nicht korrigiert. Die Petersallee in Berlin steht seit Jahrzehnten nicht mehr für den verrufenen Kolonialisten Carl Peters.

Denn schon 1986 widmete der damalige Bezirk Wedding den Namen um: Ihr Namenspatron ist seitdem Hans Peters, ein Widerstandskämpfer gegen die Nazis, der nach dem Krieg an der Berliner Landesverfassung mitschrieb. Der Beschluss wurde sogar im Amtsblatt veröffentlicht, es wurden Schilder, die den neuen Namenspatron erläuterten, angebracht.



Die woken „Aktivisten“ schrecken vor wirklich keiner noch so absurden Idee, gepaart mit schräger Ideologie und einer Scheinwelt, zurück. (Woke = gesteigerte Form von Political Correctness)

Studium der Antike als Schule weißer Überlegenheitsgefühle

Altertumswissenschaften seien eine Domäne toxischer Männlichkeit, der Idee von weißer Überlegenheit (White Supremacy), der Ewiggestrigen und bestenfalls elitären Schöngeister. So richtet sich der moralische Rigorismus der identitätspolitischen Linken nicht nur gegen Denkmäler von David Hume, Winston Churchill und Woodrow Wilson, sondern auch gegen Homer, Platon und Cicero.

Auch Charles Darwin, Carl von Linné oder Isaac Newton, die Wegbereiter der Naturwissenschaften, werden an britischen Hochschulen im Entkolonialisierungseifer auf ihre koloniale Schuld untersucht. Wie „FAZ online“ berichtet, hat die Universität Sheffield unlängst ein Handbuch für Dozenten und Studenten der Biologie vorgelegt mit dem Ziel, „rassistischer Ungerechtigkeit“ durch das „Nachdenken über die Weißheit und den Eurozentrismus unserer Wissenschaft“ entgegenzutreten.

Die Fakultät für Mathematik, Physik und Lebenswissenschaften der Universität Oxford denkt über die Entkolonisierung des imperialen Maßsystems nach, weil es mit der Idee des Empire tief verknüpft sei. Es werde eine „kulturelle Verlagerung“ in Aussicht gestellt.

Rassistische Mathematik

Im US-Staat Oregon wurde vor einigen Wochen eine Handreichung für Mathematiklehrer empfohlen, die den Schluss nahelegt, dass auch die Mathematik ein Rassismusproblem habe.

In den USA gibt es eine Initiative, die 150 Vögel umbenennen will, weil ihre Bezeichnungen politisch nicht korrekt seien. Die „American Ornithological Society“ akzeptierte bereits den Vorschlag, die Vogelart „McCown’s longspur“ (deutsch: Schwarzbrust-Spornammer) in „Thick-billed longspur“ umzutaufen. Auch in Schweden wurden bereits diskriminierende Vogelnamen abgeschafft, etwa der Negerfink und die Lappenmeise. In Deutschland wurde immerhin die Mohrenlerche in Schwarzsteppenlerche umbenannt. „Darf man noch Türkentaube sagen und erwähnen, dass der aus Asien stammende Vogel einen Migrationshintergrund hat?“, fragte „SZ online“.



Mickymaus und literarische Texte werden entsprechend der Empfindlichkeiten der Gegenwart umgeschrieben. Kulturgeschichte wird nachträglich der Moral der Gegenwart angepasst. Was mit Mark Twains „Tom Sawyer “ und Astrid Lindgrens „Pippi Langstrumpf“ geschah, passierte jüngst auch mit Margaret Mitchells „Vom Winde verweht “.

Josef Joffe hat als Mitherausgeber der „Zeit“ ironischerweise schon seit Langem einen erheblichen Beitrag zur „Woke“-Kultur und damit zum Abbau von Freiheit und Rationalität geleistet. Deshalb ist es erstaunlich, dass er in der „NZZ“ einen nachdenklichen Beitrag zu den Sprechverboten veröffentlichte.



Hier ein paar seiner Denkanstöße: „Wenn Leute, die ‚woke‘ sind (aufgewacht, erleuchtet), Gutdenk verfügen – zielen sie auf den sozialen, nicht auf den physischen Tod. Es werden Lehrer, Journalisten und Autoren des Falschdenk bezichtigt und gecancelt oder gefeuert. Heute werden im Westen Straßen umbenannt, Statuen gestürzt, Bücher aus dem Sortiment von Verlagen verbannt. In China wurden Denkmäler ‚dekonstruiert‘, Kulturstätten geschändet, kostbare alte Bücher verbrannt ... Es geht stets um die Macht, die im Mäntelchen des Gutdenk daherkommt. Wer hat sie, wer bekommt sie und kommt an die Tröge der Privilegien? Der existenzielle Unterschied zu 1789 und 1966 ist der zwischen physischer und moralischer Grausamkeit ... Geht der Delinquent tief genug in die Knie, behält er vielleicht seinen Job. Wenn nicht, gerät er in den Cancel-Kerker oder aufs moralische Schafott, das Würde und Existenz beseitigt. Ganz ohne ordentlichen Prozess; die Anklage ist schon Beweis – wie vor dem ‚Wohlfahrtsausschuss‘ oder den Tribunalen der Kulturrevolution. ‚Black Lives Matter‘ ist korrekt, ‚All Lives Matter‘ kaschierter Rassismus ... Mittlerweile ist Weißsein in den USA zur Erbsünde geworden – nur wer ‚woke‘ genug ist, erhält Absolution ...“

„Das Denken mit einem erschreckenden Ring umspannen“

Die Gesellschaft wird polarisiert, und die wirklichen Probleme fallen unter den Tisch. Sahra Wagenknecht schreibt: „Dominiert wird das öffentliche Bild der gesellschaftlichen Linken von einem Typus, den wir den Lifestyle-Linken nennen, weil für ihn im Mittelpunkt linker Politik nicht mehr soziale und politökonomische Probleme stehen, sondern Fragen des Lebensstils, der Konsumgewohnheiten und moralische Haltungsnoten.“

Auch Professor Dr. Peter Graf Kielmansegg setzt sich in der „FAZ“ mit dem Konformitätsdruck, der zu einer Gefährdung der Freiheit in der Demokratie werden kann, auseinander: „Es sind von unerschütterlicher Selbstgewissheit getragene, oft kleine, aber sehr aggressive Minderheiten, das Denken mit einem erschreckenden Ring zu umspannen versuchen, die das Ideal der offenen Gesellschaft aufkündigen und die Prozesse der Schließung der Demokratie in Gang setzen ... Die Formel ‚gegen Rechts‘ hebt die Unterscheidung zwischen einem demokratiekonformen, vielleicht sogar der Demokratie bekömmlichen Konservatismus und einem demokratiefeindlichen Rechtsextremismus bewusst auf. Dass linke politische Kräfte ein Interesse daran haben, diese Grenzlinie zu verwischen, kann niemanden überraschen ... Wie weit sie dabei Unterstützung finden, im Sprachgebrauch der öffentlich-rechtlichen Medien etwa, sogar der Kirchen, überrascht schon eher.“



Mit „woke“ ist ein Amoklauf im Gange, der mit seiner Gutdenk-Moral dem überfürsorglichen Staat ständig neues Futter zur politischen Umsetzung liefert (zum Beispiel auch für die Klimapolitik). Unter dem Banner der Moral werden Recht, Wirtschaft und Demokratie einem höheren Ziel geopfert. Früher hätte man die Diskussion als dümmlich abgetan, und die meisten wären gelassen geblieben. Heute werde Sprüche wie „alter weißer Mann“ in den Rang eines Arguments erhoben, und es wird Hass auf eine Gruppe geschürt. Weiße werden so für alles Leid auf der Welt verantwortlich gemacht.

Diese Leute transportieren den Rassismus, den sie zu bekämpfen vorgeben. Merkmale wie Hautfarbe, Geschlecht, Alter werden in einer Gesellschaft, die für sich in Anspruch nimmt, diskriminierende Stereotype abzulehnen, zu einem neuen Brandmal.

Mich beschäftigt jetzt die Frage: Darf ich künftig in Wien noch einen „kleinen Schwarzen“ oder einen „großen Braunen“ bestellen?



„FAZ“ – „Newton unter Verdacht“

Handbuch der Universität Sheffield

„Süddeutsche Zeitung“ – „Skandal im Anflug“

„Neue Zürcher Zeitung“ – Die neue Kulturrevolution der Wohlmeinenden ist in Europa angekommen. Wo soll das alles enden?“

„FAZ“ – „Die Schließung der Demokratie“

Dieser Artikel erschien zuerst auf der „Achse des Guten“.