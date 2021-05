Mises Karma 88 (ef-TV)Der Gegner ist stets der Staat (Llewellyn H. Rockwell Jr.)

29. Mai 2021

Der freiheitliche Podcast

Ein Artikel von Llewellyn H. Rockwell Jr. über den einzig wahren Gegner der Libertären: Der Staat.

Im Original erschienen am 18. April 2021 unter dem Titel „The Enemy Is Always the State“ auf der Website des Mises Institute, Auburn, US Alabama. Aus dem Englischen übersetzt von Florian Senne für das Ludwig von Mises Institut Deutschland.