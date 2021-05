US-Corona-Politik Wie Texas Covid killte

26. Mai 2021

Trotz Aufhebung der Maskenpflicht blieb der prophezeite „Untergang“ aus …

von Ron Paul

Im März verkündete Gouverneur Greg Abbott, dass Texas zu 100 Prozent ohne landesweite Maskenpflicht auskommen würde. Die Pro-Lockdown-„Experten“ waren schockiert. Wenn ein Staat, der so groß ist wie Texas, sich Florida anschließt und es schafft, der „Wissenschaft“ – die uns sagt, dass zum ersten Mal in der Geschichte gesunde Menschen gezwungen werden sollten, in ihren Häusern zu bleiben und sauerstoffeinschränkende Gesichtsmasken zu tragen – eine Nase zu drehen, dann würde das Lockdown-Narrativ langsam auseinanderfallen.

Präsident Biden griff die Entscheidung bekanntlich als „Neandertaler-Denken“ an. Der Vorsitzende der Demokratischen Partei von Texas, Gilberto Hinojosa, warnte, dass Abbott mit dieser Anordnung „Texaner töten“ würde. Die neue CDC(Center for disease control and prevention) -Direktorin Rochelle Walensky erzählte unter Tränen von ihren Gefühlen des „bevorstehenden Untergangs“.

Als das Aushängeschild für Covid-Sperren, Dr. Fauci, einige Wochen später gefragt wurde, warum die Fälle und Todesfälle in Texas weiterhin abnehmen, antwortete er einfach: „Ich bin mir nicht sicher.“ Dieser Moment mag ein Blick auf den Mann hinter dem sprichwörtlichen Vorhang gewesen sein, der seine Macht so selbstbewusst projizierte, bis er mit der Realität konfrontiert wurde.

Nun hat eine neue Studie, die als Arbeitspapier des „National Bureau of Economic Research“ erschien und kürzlich im „Reason Magazine“ vorgestellt wurde, „keine Beweise dafür gefunden, dass die Wiedereröffnung die Rate neuer Covid-19-Fälle in der fünfwöchigen Periode nach der Wiedereröffnung beeinflusst hat ... Die Covid-19-Mortalitätsraten auf Staatsebene wurden durch die Wiedereröffnung am 10. März nicht beeinflusst.“

Mit anderen Worten blieb nicht nur der von den Abriegelungsfanatikern vorhergesagte Weltuntergang aus, sondern der stetige saisonale Abwärtstrend des Virus in Richtung seiner Ausrottung setzte sich unabhängig von den Maßnahmen der Regierung fort. Wie wir seit einem Jahr im „Liberty Report“ wiederholen, würde das Virus aussterben, egal, was wir dagegen tun würden. Und Texas hat es bewiesen.

Allerdings bleiben einige sehr wichtige Fragen zu beantworten, nun da die Covid-Panik in den Vereinigten Staaten endlich beginnt sich zu beruhigen.

Erstens: Wird irgendjemand für die Tausenden verantwortlich gemacht werden, die aufgrund des Verbots von sicheren Behandlungsmethoden wie Hydroxychloroquin und Ivermectin, die sich inzwischen als wirksam gegen Covid-19 erwiesen haben, gestorben sind? Als Donald Trump erwähnte, dass Hydroxychloroquin gegen das Virus wirksam sein könnte, zeterten die „Experten“. Dessen Einsatz wurde verboten, bis es später still und leise wieder freigegeben wurde.

Die Politisierung der Medizin ist antiwissenschaftlich, antimenschlich und antiamerikanisch. Wird denjenigen, die aufgrund dieser Politisierung unnötig gestorben sind, endlich Gerechtigkeit zuteil?

Zweitens: Obwohl Abbott Anerkennung für den mutigen Schritt verdient, sollte er nicht trotzdem dafür, überhaupt erst einen Lockdown in diesem Bundesstaat eingeführt zu haben, zur Rechenschaft gezogen werden? Wenn Ihnen jemand ins Gesicht schlägt und dann damit aufhört, bedanken Sie sich dann bei ihm, dass er aufgehört hat, oder fragen Sie, warum er Sie überhaupt geschlagen hat? Werden alle tyrannischen Anordnungen per Dekret in den Vereinigten Staaten aus den Büchern gestrichen werden? Oder wird man ihnen einfach erlauben, dies wieder zu tun, aus welchem Grund auch immer sie das wollen?

Drittens: Dank Senator Rand Paul wissen wir jetzt alle von Dr. Faucis Rolle bei der Finanzierung der Gain-of-Function-Forschung an Viren in China. Werden wir in der Lage sein, genau herauszufinden, warum wir gezwungen sind, die Forschungen verrückter Wissenschaftler, wie man mehr tödliche Viren schafft, zu bezahlen? Können wir aus dieser Finanzierung aussteigen?

Obwohl Greg Abbott viel Kritik für den Lockdown von Texas verdient, beendet sein Wiedereröffnung-Dekret effektiv die Covid-Tyrannei im ganzen Land. Dafür sind wir dankbar. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dies nie wieder geschehen zu lassen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.