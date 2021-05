US-Verschuldung Großer Staat und große Inflation

18. Mai 2021

Der große wirtschaftliche Zusammenbruch ist nicht mehr fern

von Ron Paul

Der Anstieg des Verbraucherpreisindex um 4,2 Prozent im letzten Jahr wird die US-Notenbank wahrscheinlich nicht davon abhalten, ihre Nullzinspolitik fortzusetzen. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell glaubt, die steigenden Preise seien ein vorübergehendes, durch das Ende von Lockdowns verursachtes Phänomen, das eine aufgestaute Verbrauchernachfrage freisetze.

Powell mag damit recht haben, dass die Beendigung von Lockdowns unweigerlich mit einem Preisanstieg einhergehe. Dies ist jedoch nur der jüngste Grund, mit dem die Fed eine Zinserhöhung hinauszögert. Powell will nicht zugeben, dass der wahre Grund, warum die Fed die Zinsen weiterhin niedrig halten wird, der ist, dass eine Erhöhung der Zinsen die Zinszahlungen der Bundesregierung auf ein unhaltbares Niveau ansteigen lassen würde.

Eine Möglichkeit der Fed, die Geldmenge zu erhöhen – und damit die Zinsen zu senken –, ist der Kauf von US-Staatsanleihen. Diese Käufe erhöhen die Nachfrage nach US-Staatsanleihen und halten die Kreditkosten der Regierung niedrig. Eine expansive Geldpolitik ermöglicht somit höhere Staatsausgaben und Defizite. Seit den Lockdowns hat die Fed Überstunden gemacht, um die Staatsschulden zu monetarisieren, indem sie ihre Bestände an Schatzpapieren verdoppelt hat.

Ein „Truth in Accounting“-Bericht vom April kam zum Schluss, dass die tatsächliche Bundesverschuldung 123 Billionen Dollar beträgt – mehr als viermal so hoch wie die 28 Billionen Dollar an „offizieller“ Verschuldung. Die höhere Schuldenberechnung beinhaltet die ungedeckten Verbindlichkeiten der Bundesregierung. Die größten ungedeckten Verbindlichkeiten sind die 55 Billionen Dollar an zugesagten, aber nicht gedeckten Medicare-Leistungen und die 41 Billionen Dollar an zugesagten, aber ebenfalls ungedeckten Sozialversicherungsleistungen.

Der Kongress könnte sich von den Anspruchs- und Wohlfahrtsprogrammen verabschieden, ohne den jetzigen oder baldigen Nutznießern zu schaden, indem er die Ausgaben für den Militarismus und die Wohlfahrt der Unternehmen kürzt. Ein Teil der Einsparungen aus diesen Kürzungen könnte zur Schuldentilgung und ein weiterer Teil für Zahlungen an die derzeitigen und baldigen Begünstigten von Regierungsprogrammen verwendet werden, während wir zu einem freien Markt übergehen.

Leider hat der Kongress nicht viel Appetit auf Ausgabenkürzungen. Die Hauptkritik der Demokraten an Präsident Bidens 1,52 Billionen-Dollar-Haushalt, der die Ausgaben um 8,4 Prozent erhöht, besteht darin, dass Biden keine größeren Erhöhungen der Ausgaben und Schulden oder der Steuern für „die Reichen“ vorschlägt. Bidens Budgeterhöhungen kommen zu den Billionen anderer Ausgaben hinzu, die Biden anstrebt, unter anderem im Zusammenhang mit Covid, der Infrastruktur und seinem „American Families Plan“.

Die Republikaner fahren die obligatorischen Angriffe auf Bidens Ausgaben, während sie ihn auch für die Erhöhung der Militärausgaben auf „nur“ 753 Milliarden Dollar attackieren. Die Beschwerden der Republikaner über Bidens hohe Ausgaben klingen hohl, wenn man bedenkt, dass sie die Ausgabenerhöhungen der Präsidenten Donald Trump und George W. Bush sowie die Vorschläge der Republikaner, Milliarden für die Infrastruktur auszugeben, unterstützt hatten.

Einige Konservative haben sich sogar dem Wahnsinn der modernen Geldtheorie verschrieben. Diese Konservativen drängen darauf, sich nicht mehr wegen Ausgaben und Schulden zu sorgen, sondern herauszufinden, wie man die von der Fed finanzierten Staatsausgaben nutzen kann, um konservative Ziele voranzutreiben.

Die Weigerung des Kongresses, die Ausgaben zu kürzen, bedeutet, dass die Fed ihre Bilanz weiter ausweiten wird, um die in die Höhe schießenden Schulden zu monetarisieren. Schließlich werden die zunehmende Verschuldung und Inflation zu einem einem großen wirtschaftlichen Zusammenbruch führen. Die Kernschmelze wird wahrscheinlich eine Ablehnung des Status des Dollars als Weltreservewährung beinhalten.

Der einzige Weg, den Absturz zu vermeiden, besteht darin, die Wahrheit unter genügend Menschen zu verbreiten, um den Kongress zu zwingen, den Kurs zu ändern. Frühe Schritte bei der Umkehrung des Kurses sind die Blockierung von Bidens großen Ausgabenplänen und die Verabschiedung des Gesetzesentwurfes zur Anhörung der Fed, sodass das amerikanische Volk endlich die Wahrheit über die Aktionen der Federal Reserve erfahren kann.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.