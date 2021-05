Schluss mit dem Kappes Impfungen können Infektionen nicht „verhindern“

18. Mai 2021

Es ist nicht mehr auszuhalten …

von Axel B.C. Krauss

In aller Kürze und auch nur deshalb, weil ich diesen unerträglichen Quatsch nicht mehr ertrage: In letzter Zeit war in manchen „Qualitäts“-Groschenblättchen des Failstreams zu lesen, Impfungen sollten „Infektionen verhindern“.

Das ist nicht ihr Zweck und das können sie auch gar nicht. Um dies zu leisten, müssten Impfungen den Körper – und zwar ganz praktisch – luftdicht versiegeln.

Jede Sekunde unseres Lebens dringen unzählige Keime in uns ein – Bakterien, Pilze et cetera. Die Frage ist nur, wie der Körper beziehungsweise das körpereigene Immunsystem damit umgeht. Ein gesundes, starkes Immunsystem wird in der Lage sein, mit den allermeisten solcher Infektionen fertigzuwerden, sie also abzuwehren; vielleicht auch deshalb, weil die entsprechende Krankheit bereits überstanden wurde und der Körper – im günstigsten Fall – dadurch eine lebenslange Immunität erlangte. Bei vielen der sogenannten Kinderkrankheiten ist das zum Beispiel der Fall. Ein – aus welchen Gründen im Einzelnen auch immer – stark geschwächtes hingegen kann dabei versagen. Dann kommt es zum Krankheitsausbruch, schlimmstenfalls zum Tod (abhängig von der Schwere der Erkrankung beziehungsweise der Aggressivität des jeweiligen Erregers).

Impfungen haben „nur“ den Zweck, das Immunsystem durch Injektion des Körpers mit einem bestimmten Erreger quasi dahingehend zu „trainieren“, eine schnellere, effizientere Abwehrreaktion, also die sogenannte „Immunantwort“, auszulösen und die korrespondierenden Antikörper zu bilden. Dies gedenkt man dadurch zu erreichen, eine abgeschwächte Form des jeweiligen Erregers zu verwenden. Diese wird zum Beispiel im Labor gezüchtet, meistens auf tierischen, bei bestimmten Krankheiten aber auch menschlichen Zellkulturen. Durch die Injektion wird also eine Immunreaktion provoziert in der Hoffnung, dass genügend Antikörper gegen die eindringenden Keime gebildet werden und diese lange Zeit „vorhalten“.

Also noch mal: Impfungen können Infektionen nicht „verhindern“. Wer sich nicht mit welchen Keimen auch immer infizieren will, dürfte konsequenterweise nie vor die Tür gehen und müsste auch die Atmung sofort einstellen.

Bitte danke.