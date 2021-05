Indiens „Covid-Ausbruch“ Monokausale Panikmache in der Presse zur Stützung des offiziellen Corona-Narrativs

07. Mai 2021

Die Realität sieht etwas anders aus

von Axel B.C. Krauss

Wenig überraschend war der „Covid-Ausbruch“ in Indien für die Polit- und Pharmapresse Merkeldeutschlands natürlich ein gefundenes Festfressen, um das offizielle Narrativ noch mal zu stützen und zu befeuern. Und ebenso wenig überraschend geht das monokausale Virusgeschrei an der Realität im südasiatischen Land weit vorbei. Womit nicht gesagt sein soll, es gäbe dort überhaupt keine Covid-Kranken, jedoch folgt die Berichtbestattung des Mainstreams erstens der „orthodoxen Viruslehre“, geht also davon aus, ein Virus sei die alleinige Erklärung der momentanen Situation, obwohl es für die Krankheitsfälle sehr wohl auch andere gibt, zweitens wird damit natürlich einem politischen Narrativ gedient, dessen Hintergründe ich an dieser Stelle glücklicherweise nicht mehr erläutern muss, da ich dies bereits in mehreren Artikeln ausführlich getan habe.

Colin Todhunter berichtete am 4. Mai 2021 für das Online-Portal „Off Guardian“ über die Hintergründe, die weitaus vielfältiger sind, als dass man sie lediglich „Covid-19“ zuschreiben könnte. Die Ursachen vieler Erkrankungen sind nämlich nicht in einer viralen Infektion zu suchen, sondern auch sozioökonomischer Natur, eine Folge von Umweltbelastungen, gesundheitspolitischen Verfehlungen und vor allem auch – aber das kennt man ja auch unseren Gefilden – Resultat eines unzureichenden Testverfahrens, nämlich des PCR-Tests. Unnötig zu erwähnen, dass die Mainstreampresse – wie schon in der Vergangenheit und nicht nur bei sogenannten Epidemien/Pandemien, sondern zum Beispiel auch in der Kriegsberichtsbestattung – zu Tricks wie zweckentfremdeten Bildern greift, um Menschen emotional aufzupeitschen und in Panik zu versetzen. Übrigens auch im Interesse der Impfindustrie.

„So brachte die ‚New York Post‘ Ende April eine Geschichte über die Covid-‚Welle‘ in Indien mit der Schlagzeile: ‚Aufnahmen zeigen Tote auf den Straßen‘“, schreibt Todhunter. „Daneben war das Bild einer toten Frau zu sehen. Aber das Bild zeigte in Wahrheit eine auf dem Boden liegende Frau aus einer Geschichte vom Mai 2020 über ein Gasleck in Andhra Pradesh.“

Todhunter zitiert einen Gesundheitsspezialisten und politischen Analysten aus Mumbai, Yohan Tengra, dessen äußerst erhellende Aussagen hier zusammengefasst sein sollen. Tengra war auch Co-Autor eines Berichts mit dem Titel „How the Unscientific Interpretation of RT-PCR & Rapid Antigen Test Results is Causing Misleading Spikes in Cases & Deaths“ („Wie die unwissenschaftliche Interpretation von RT-PCR- und Antigen-Schnelltestergebnissen zu irreführenden Spitzenwerten bei Fällen und Todesfällen führt“).

Tengra: „Wir werden statistisch nie wissen, ob die Infektionen wirklich zugenommen haben. Um sicher zu sein, bräuchten wir Daten von symptomatischen Menschen, die entweder mit einem Viruskulturtest oder einer PCR, die 24 Zyklen oder weniger benötigt, idealerweise unter 20, positiv getestet wurden. […] In Mumbai zum Beispiel erklärten sie vor zwei Tagen, dass von allen Fällen in der Stadt 85 Prozent asymptomatisch waren. In Bangalore waren über 95 Prozent der Fälle asymptomatisch! […] Das medizinische System selbst arbeitet daran, die Zahl der positiven Fälle zu erhöhen. Selbst bei einem negativen PCR-Test verwenden sie CAT-Scans und diagnostizieren Menschen mit Covid. Diese Scans sind überhaupt nicht spezifisch für SARS-CoV-2. Ich weiß persönlich von Menschen, die von ihren Ärzten nur aufgrund eines positiven Tests ins Krankenhaus eingewiesen wurden (Ärzte können einen Anteil an der Gesamtrechnung bekommen, wenn sie einen Patienten ins Krankenhaus überweisen). Das ist auch einem Bollywood-Star passiert, der von seinen Ärzten gebeten wurde, eingewiesen zu werden, obwohl er keine Symptome und nur einen positiven PCR-Test hatte.“

„Fehlerhafte PCR-Tests und Fehldiagnosen“, fährt Todhunter unter Bezugnahme auf Tengra fort, „kombiniert mit Menschen, die schon bei den leichtesten Symptomen früh eingreifen wollen, haben die Betten überfüllt und den Zugang für diejenigen behindert, die ihn wirklich brauchen. […] Und das Problem der Fehldiagnosen sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. In einem kürzlich erschienenen Artikel von Jo Nash, der seit Langem in Indien lebt – ‚India’s Current ‚Covid Crisis‘ in Context‘ – wird darauf hingewiesen, dass der Schwerpunkt der Medienberichterstattung und die Quelle vieler entsetzlicher Leidensszenen – Delhi – zu den am stärksten vergifteten Städten der Welt gehört, was oft dazu führt, dass die Stadt aufgrund der weitreichenden Auswirkungen auf die Gesundheit der Atemwege geschlossen werden muss.“

Es handelt sich hier um einen eminent wichtigen Punkt, der schon in der Vergangenheit sträflich vernachlässigt wurde: die lokal/regional vorherrschenden Umweltbedingungen sowie die sozioökonomischen Lebensumstände der Menschen. Wer glaubt, dies hätte keinen oder nur wenig Einfluss auf Krankheitsverläufe, irrt. Ich möchte hiermit noch mal auf das Buch „Virus-Wahn“ von Torsten Engelbrecht verweisen, der diese Tatsache auf 500 Seiten detailliert und versehen mit über 1.000 Fußnoten abhandelt, wobei viele hochdekorierte Wissenschaftler zu Wort kommen, die von der (nicht selten korrumpierten, da von Big-Pharma-Geldern gepamperten) Mainstreampresse ignoriert werden.

Wer selbst dann noch nicht glauben möchte, dass auch Faktoren wie zum Beispiel die Ernährung und die sich verbessernden Lebensumstände der Menschen in den letzten 150 bis 200 Jahren für einen Rückgang an Infektionskrankheiten wie unter anderem Tuberkulose, Polio, Keuchhusten, Diphterie oder Masern verantwortlich zeichnen, keinesfalls nur Massenimpfungen – im Gegenteil sogar, in manchen Fällen verschlimmerten Massenimpfungen die Situation sogar –, möge sich davon im Buch „Impfen – Das Geschäft mit der Angst“ selbst überzeugen. Es wurde von Dr. med. Gerhard Buchwald (1920–2009), Facharzt für Lungenkrankheiten und innere Medizin sowie Spezialist in Sachen Impfen, verfasst. So weist Buchwald zum Beispiel nach, dass – auch das ist eine gerne kolportierte Irrlehre – die meisten Infektionskrankheiten bereits stark rückläufig waren, lange bevor die entsprechenden Massenimpfprogramme einsetzen – dies nur am Rande.

Und noch eine Randnotiz: Lassen Sie sich bitte nicht weismachen, der Einfluss der „Pharmamafia“ sei, wie in letzter Zeit wieder vermehrt in Mainstreamblättern zu lesen war, eine „Sie wissen schon“-Theorie. Es gibt dort sehr wohl massive Interessenskonflikte dahingehend, dass stattliche Gelder geflossen sind und „ausgewählte“ „Experten“ zu Wort kamen, die ebenfalls auf der Gehaltsliste von Impfstoffherstellern standen und stehen.

„Nash argumentiert auch“, so Todhunter weiter, „dass Atemwegserkrankungen wie Tuberkulose und Atemwegsinfektionen wie Bronchitis, die zu Lungenentzündungen führen, immer zu den zehn häufigsten Todesursachen in Indien gehören. Diese Erkrankungen werden durch die Luftverschmutzung stark verschlimmert und benötigen zur Behandlung oft Sauerstoff, der bei Luftverschmutzungskrisen, wie sie zu dieser Jahreszeit auftreten, knapp werden kann. Daher ist es vernünftig zu behaupten, dass nicht alles so ist, wie es in Bezug auf die Medienberichterstattung über die aktuelle Situation zu sein scheint. Es ist interessant, dass diese „zweite Welle“ mit der Einführung des Impfstoffs korreliert (Nash liefert offizielle Quellen, um diese Behauptung zu unterstützen). Tengra ist der Meinung, dass dies kein Zufall sein kann. Er sagt, dass die „AEFI“-Daten (unerwünschte Ereignisse nach einer Impfung) bei Weitem unterschätzten, wie viele Impfstoff-Nebenwirkungen es im Land gebe.

Ferner zitiert Todhunter den klinischen Epidemiologen Prof. Dr. Amitav Banerjee. Dieser vertrat in einem von ihm verfassten Artikel für die indische Zeitung „National Herald“ die Ansicht, dass, so Todhunter, „die aktuelle Situation in Indien nicht auf die Tödlichkeit des Virus zurückzuführen ist, sondern auf die Zahl derer, die im Krankenhaus landen, was Risse in der öffentlichen Gesundheitsinfrastruktur Indiens und die ungleiche Verteilung der Gesundheitsdienste offenlegt. Selbst in den besten Zeiten, so argumentiert er, gibt es ein Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Kein Wunder also, dass wir jetzt einen Notstand sehen – aber eben nicht wegen Covid.“

Banerjee: „Eine Massenimpfung mit unsicheren Angaben zur Wirksamkeit ist ein großes Wagnis. Wir haben seit Jahrzehnten einen Impfstoff gegen Tuberkulose, der bei der Verhinderung von Tuberkulose in der indischen Bevölkerung null Effektivität hat. Außerdem gibt es Bedenken, dass eine planlose und unvollständige Impfung der Bevölkerung mutierte Stämme auslösen kann. […] Selbst wenn die angeblichen Covid-Todesfälle ihren Höhepunkt erreichen, sterben in Indien jeden Tag mehr Menschen an Durchfall, und das schon seit Jahren, vor allem wegen des Mangels an sauberem Wasser und sanitären Anlagen, was eine Umgebung schafft, die reif ist für das Gedeihen übertragbarer Krankheiten.“

„India’s ‚COVID outbreak‘ & the need for scientific integrity – not sensationalism“