Geschichte Griechenlands 1821–2021 Staatsgründung in Abhängigkeit

25. April 2021

Vom Beginn des griechischen Unabhängigkeitskrieges bis heute

von Ilias Iliopoulos

Die tieferen Ursachen der gegenwärtigen griechischen Malaise sind auf die Zeit der Institutionalisierung der sogenannten „Protektion“ (Prostasia/Προστασία) über Griechenland zurückzuführen sowie die andauernden schwerwiegenden Folgen, die diese „Protektion“ für die Deformation der sozioökonomischen und politischen Verhältnisse im Lande hatte. Hier ist insbesondere die Entstehung einer parasitären, quasi-bürgerlichen Klasse mit starkem „Kompradoren“-charakter sowie eines deformierten parlamentarisch-demokratischen politisch-institutionellen Űberbaus gemeint, der jeglicher historischer, geokultureller und sozioökonomischer Basis entbehrte. Dabei soll zweierlei unter dem Begriff „Protektion“ verstanden werden:

- einerseits, die Errichtung eines inoffiziellen Protektorats in Griechenland durch die sogenannten „Schutzmächte“ (Προστάτιδαι Δυνάμεις) Großbritannien, Frankreich, Russland, wobei hier, faktisch, insbesondere die dominierende Seemacht Großbritannien gemeint ist, die weitgehend die Weltmeere sowie auch und gerade den geostrategisch bedeutungsvollen Ostmittelmeerraum strategisch zu kontrollieren suchte und auch vermochte; nebst Albion wurde die Rolle von Griechenlands „Schutzmacht“ (Προστάτις Δύναμις) auch von dem nach 1815 strategisch zu sekundärer Macht degradierten Frankreich wahrgenommen;

- andererseits die strukturelle, andauernde wirtschafliche Abhängigkeit Griechenlands von den westeuropäischen kapitalistischen Metropolen – und hier ist, allen voran, ebenfalls die Londoner City gemeint.

Die Grundlagen der politischen und finanziellen Abhängigkeit des Landes wurden bereits während des griechischen Unabhängigkeitskrieges gegen die osmanischen Türken (1821–1830) gelegt. Damit war jede reale Möglichkeit einer nationalen, autozentrierten wirtschaftlichen Entwicklung einschließlich einer endogenen Kapitalakkumulation (wie sie etwa in der Deutschen Zollunion beziehungsweise im Deutschen Bund erfolgte) während jener geschichtlichen Periode ausgeschlossen. Die Institutionalisierung eines Quasi-Protektorats sowie die Konstituierung einer herrschenden Klassenformation („Oligarchie“) mit ausgesprochenen „Kompradoren“-Elementen begünstigten nicht nur die weitere, nunmehr intensivierte Penetration des griechischen Marktes, sondern hinderten auch, zumindest fünfzig Jahre lang, jede nennenswerte nationale Produktivkraftentwicklung; vor allem wurde die Entwicklung einer nationalen Industrie erheblich lange hinausgeschoben.

Für die Aufrechterhaltung dieses Status quo sowie für die Sicherung einer genehmen Athener Außenpolitik sorgte neben der chronischen Verschuldung des neu gegründeten griechischen Staates auch die Interventionspolitik der sogenannten Schutzmächte –hauptsächlich von Großbritannien, in der Zeit zwischen 1830 und 1920 gelegentlich auch von Frankreich. Als Schlüsselfigur bei diesem historischen Prozess sollte sich vor allem der aus einer einflussreichen Phanariotenfamilie stammende Alexander Mavrokordatos (Ἀλέξανδρος Μαυροκορδάτος) – und die von ihm gegründete „Englische Partei“ (Ἀγγλικόν Κόμμα) – erweisen.

Einige Autoren suchten den historischen Ursprung von Griechenlands permanenter Abhängigkeit von der merkantilistischen Politik der abendländischen Mächte, die im Verlauf des 18. Jahrhunderts die Märkte des Osmanischen Reiches zu erschließen begannen; dieser Prozess zeichnete sich insbesondere in den rund fünfzig Jahren der letzten Phase der Türkenherrschaft ab (1774–1821), sprich vom Ende des letzten Russisch-Türkischen Krieges des 18. Jahrhunderts bis zum Jahr des Ausbruchs der Griechischen Revolution (unter der der nationale Freiheitskampf von 1821 bis 1828 beziehungsweise 1830 in der griechischen Geschichtsschreibung bekannt blieb).

Dennoch blieb wegen der teilweise stark unterentwickelten Marktverhältnisse im osmanischen System das Eindringen ausländischen Warenkapitals auf eine verhältnismäßig geringe Anzahl von Marktzentern beschränkt – mit Bezug auf den griechischen geo-historischen beziehungsweise geo-kulturellen Raum gemeint sind hier vor allem einige wenige Handels- und Schiffahrtszentren. Entgegen einem betont mythisierten Bild, das von der „progressivistischen“ neugriechischen Intelligenz verbreitet wurde, war es in der Spätphase der Türkenherrschaft nur wenigen griechischen Händlern und Reedern gelungen, sich größeres Kapital anzueignen und die Stellung einer wohlhabenden, quasi-bürgerlichen Oberschicht einzunehmen. Aus geographischen, historischen und geo-kulturellen Gründen – wie zum Beispiel die geringe Ausdehnung und räumliche Zerstückelung des griechischen Binnemarktes – verblieb jedoch das von jener Schicht akkumulierte Kapital in Form von Handels- und Geldkapital.

Die Entstehung eines inneren Marktes wird als wesentliche Voraussetzung für die ursprüngliche Akkumulation und damit auch für die Industrialisierung betrachtet, wie man es bereits Karl Marx hätte entnehmen können. Im Falle Griechenlands hing das Fehlen eines ausgedehnten und beständigen Binnemarktes eng mit den Verhältnissen auf dem Land zusammen, die zwar vor-kapitalistisch, jedoch nicht feudalistisch waren, da sich das osmanische Timar-System vom Feudalismus des abendländischen Mittelalters wesentlich unterschied.

In der Tat war gegen Ende des 18. Jahrhunderts beziehungsweise Anfang des 19. Jahrhunderts auf dem flachen Land, vor allem in Nordgriechenland (Mazedonien, Thessalien) und zu einem kleineren Anteil auch auf dem Peloponnes und in Mittelgriechenland, eine Form des Großgrundbesitzes, das „Ciftlik“, wie es im Osmanisch-Türkischen hieß – und somit auch eine Klasse von christlichen Großgrundbesitzern, die mit den osmanischen Herren kollaborierten („Kodzabasides“) –, entstanden. Daneben existierten sogenannte „heilige Ländereien“ (Besitz der orthodoxen Kirche und Klöster) sowie die islamischen „Wakif“-Ländereien. Es sei nebenbei daran erinnert, dass die Kollaboration des orthodoxen Patriarchats von Konstantinopel mit dem osmanischen Sultan, die schon sehr früh, seit der Zeit der Einnahme Konstantinopels durch Mehmet II. im Jahre 1453 eingeleitet worden war, ein wesentliches politisch wirkungsvolles Merkmal des osmanischen Systems darstellte.

Jedoch stellten Grund und Boden im osmanischen System Gottes und somit des Sultans (als obersten Repräsentanten Gottes) Eigentum dar, zumindest formalrechtlich gesehen – auf intensiven Druck der drei (Groß-) Mächte wurde im Osmanischen Reich das private Grundeigentumsrecht erst im Jahre 1839 in der sogenannten Tanzimat- beziehungsweise Reformperiode eingeführt.

In den bergigen Gebieten des griechichen historischen Siedlungsraumes war sowieso der bäuerliche Kleinbesitz dominierend. Insgesamt bildete der landwirtschaftliche Sektor, in dem die Mehrzahl der griechischen Bevölkerung tätig war, in der Zeit vor der Unabhängigkeit einen nahezu autarken Wirtschaftsraum, der von der Naturwirtschaft gekennzeichnet war und in keiner organischen Beziehung mit der Waren- und Geldwirtschaft der Marktzentren stand. Im Lichte der obigen Fakten entpuppt sich das Lieblingsmotiv einer gewissen neugriechischen progressivistischen Intelligenz von einer vermeintlichen griechischen „bürgerlichen Klasse“, die angeblich in der Spätphase der Türkenherrschaft nicht nur entstanden, sondern gar so stark geworden sein soll, dass sie auf einen Wandel der herrschenden politischen Verhältnisse hinarbeitete beziehungsweise eine Systemwende herbeizuführen suchte – und gar vermochte –, als völlig verfehlt.

Am Vorabend des nationalen Frieheitskampfes von 1821 setzte sich die griechische Gesellschaft aus folgenden Schichten zusammen:

a: die bäuerliche Bevölkerungsmehrheit (in der Hauptsache Kleinbesitzer auf osmanischem Staatsland, Teilpächter auf den „Ciftlikler“ der moslemischen beziehungsweise christlichen Großgrundbesitzer oder Pächter auf Kirchen- beziehungsweise „Wakif“-Land);

b: kleinbürgerliche Elemente (kleine Handwerkler, Kleinhändler und so weiter);

c: die verhältnismäßig kleine, jedoch reiche und mit Vorrechten ausgestattetete Klasse der christlichen Großgrundbesitzer („Kodzabasides“), die als „Standespersonen“ galten;

d: eine administrative beziehungsweise bürokratische Quasi-Bourgeoisie, die sogenannten Phanarioten, deren Angehörigen sich im Auftrag der „Hohen Pforte“ als höhere Beamte des Osmanischen Reiches betätigten;

e: eine quasi-bürgerliche Schicht, die zwar als „Klasse“ wenig entwickelt war, jedoch sehr wohlhabende Großhändler und Reeder einschloss.

Soziopolitischer Träger der nationalen Revolution war ein Bündnis bestehend aus den betont aufgeklärten national-liberalen, von der deutschen nationalen Bewegung stark beeinflussten bildungsbürgerlichen Elementen, dem Kleinbürgertum sowie der bäuerlichen Bevölkerungsmehrheit. Dennoch ging aus dem langjährigen Freiheitskampf ein völlig anderes soziales Bündnis schlussendlich als Sieger hervor, und zwar ein Herrschaftsbündnis der Großagrarier (Kodzabasides), der Kompradoren (reiche Großhändler und Reeder) und der Phanarioten.

Dies war offensichtlich nicht die einzige Geschichtsironie bezüglich der Griechischen Revolution. Denn obwohl es das Russland des Zaren Nikolaus I. gewesen war, das seit 1826 jene Kette diplomatischer und schließlich auch militärischer Schritte einleitete, die 1830 zum – zumindest teilweise – positiven Ausgang des griechischen Freiheitskampfes führten, war es England, das es schaffte,

- auf befreitem griechischem Boden Fuß zu fassen,

- durch Instrumentalisierung der anglophilen Phanarioten und Kompradoren signifikanten Einfluss auf das politische Geschehen zu gewinnen,

- mittels der berühmt-berüchtigten „Anleihen des Unabhängigkeitskrieges“ das neu entstehende Staatswesen fest an sich zu binden

- und schließlich mit der 1831 erfolgten und von London inspirierten physischen Eliminierung des ersten gewählten Gouverneurs des neuen Hellas, Johannes Capodistrias (Ἰωάννης Καποδίστριας), aus dem gerade befreiten Griechenland ein halboffizieles Protektorat des Inselreiches im Ostmittelmeeraum zu machen.

Für die britische Politik waren gewichtige geostrategische Überlegungen und Zusammenhänge zwingend, wie wir sie aus den Grundtheoremen der klassischen Geopolitischen Schule kennen (Friedrich Ratzel, Sir Halford Mackinder, Admiral Alfred Thayer Mahan, Karl Haushofer, Nicholas Spykman und so weiter). Die damalige globale Seemacht verfolgte das strategische Hauptziel, der eurasischen Kontinentalmacht Russland den Weg in die „warmen Meere“ des Südens zu versperren. Aus diesem geostrategischen Imperativ resultierte das Grundprinzip der Aufrechterhaltung der territorialen Integrität des Osmanischen Reiches mit allen Mitteln – auch auf Kosten der christlichen Balkanvölker. Demnach wurde das Osmanische Reich als „die Wache am Bosporus“, sprich als ein geostrategisches Bollwerk gegen Russland gesehen und entsprechend unterstützt.

Obwohl England – wie übrigens auch Frankreich, das seit 1527 gewichtige eigene materielle Interessen im osmanischen Raum verfolgte – aus den oben geschilderten Gründen die Konservierung des Osmanischen Reiches anstrebte und folglich von Anfang an eine feindliche Stellung gegenüber den griechischen Aufständischen eingenommen hatte, sah es sich im Laufe des Freiheitskrieges schließlich gezwungen, seine Politik weitgehend zu revidieren, insbesondere nach den unerwarteten, ja spektakulären militärischen Erfolgen der griechischen Patrioten während der ersten Revolutionsjahre (vor allem auf dem Peloponnes). Nachdem es den Patrioten entgegen jeglicher Voraussicht gelungen war, handfeste, unübersehbare Fakten auf dem Boden zu schaffen, mussten die Londoner Verantwortlichen ihren Kurs in der sogenannten „griechischen Frage“ einer gründlichen Überprüfung unterziehen. Folglich suchte das perfide Albion nunmehr mithilfe der anglophilen „Partei“ gewichtigen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Revolution zu nehmen, um sich eine dominierende Stellung in dem zukünftigen griechischen Staatsgebilde zu verschaffen.

Freilich war hier Londons Blick stets auf Sankt Petersburg gerichtet. So sehr die anfängliche russische Haltung – als der sich der konterrevolutionären Politik der Heiligen Allianz verschriebene und von ihrem politisch-ideologischen Verfechter, Fürst zu Metternich, maßgeblich beeinflusste Zar Alexander I. 1821 die Griechische Revolution scharf verurteilte und gar seinen ehemaligen Adjutanten, den griechischstämmigen General der zaristischen Armee Alexander Ypsilantis (Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης), fallen ließ – die griechischen Patrioten enttäuscht hatte, war es der britischen Diplomatie dennoch sonnenklar, dass das christlich-orthodoxe griechische Volk nach wie vor mit den Gesinnungsgeschwistern des Nordens (dem „Blonden Volk – τό ξανθόν γένος – aus dem Norden“, wie es jahrhundertelang im Volksmund hieß) stark sympathisierte. Ebenso gut wussten die Engländer, dass Russland „sooner or later“ die von Alexander I., in engster Anlehnung an Metternichs Österreich, verfolgte Politik aufgeben und zu der klassischen russischen Politik zurückkehren würde, die seit der Zeit Katharinas II. auf die Beherrschung der Dardanellen abzielte.

In der Tat wurde nach dem Sturz Alexanders Ende 1825 und der Thronbesteigung durch Nikolaus I. ein aktiver Kurswechsel eingeleitet; nun stellte sich Sankt Petersburg auf die Seite der Griechen und verlangte von der osmanischen „Hohen Pforte“ die völkerrechtliche Annerkennung der auf dem Boden geschaffenen Tatsachen. Und als die osmanisch-ägyptischen Horden von Ibrahim Pasha 1826 die Griechische Revolution im Blut zu ersticken drohten, suchte Russland die offene militärische Konfrontation mit Ibrahim; England und auch Frankreich mussten sich aus schwerwiegenden politischen Überlegungen daran beteiligen, um aus der Affäre nicht mit leeren Händen herauszugehen (siehe die im Oktober 1827 stattgefundene Seeschlacht von Navarino). Kurz zuvor hatten sich England, Frankreich und Russland im „Londoner Vertrag“ von 1827 zu Schutzmächten Griechenlands erklärt, um ihren Einfluss auf dem künftigen griechischen Staat abzusichern.

Die Intervention der drei Mächte führte zur Unterzeichnung des „Londoner Protokolls“ (1830), kraft dessen Griechenland als unabhängiger Staat anerkannt wurde. Im „Zweiten Londoner Protokoll“ (1832) nahmen die Schutzmächte sogar ein formales Interventionsrecht für sich in Anspruch. Im Wortlaut heißt es: „Wir haben nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht zur Intervention, um Ruhe und Ordnung im Lande zu bewahren.“

Jene unmittellbare Beteiligung ausländischer Mächte an den Kampfhandlungen der letzten Revolutionsjahre, die auf Initiative Russlands geschah, sollte ein Jahrhundert wiederholter Interventionen in griechische Angelegenheiten einleiten, die aber nunmehr nicht mehr von der eurasischen Kontinentalmacht, sondern seitens der hegemonialen Seemacht Großbritannien erfolgten – gelegentlich auch von der sekundären Macht Frankreich begleitet. Mit der Ermordung des ersten gewählten nationalen Gouverneurs des neu gegründeten griechischen Staates, Graf Capodistrias, durch die Anglo- (und Franco-) philen (Nauplia, 1831), spätestens aber mit dem Sturz des Wittelsbacher Königs Otto (1862) gelang es England, Russland als einflussreichen politischen Faktor in Griechenland zu liquidieren.

Analoges lässt sich auch zur Kontinentalmacht Deutschland feststellen. Während des Ersten Weltkrieges sollte es der britischen hegemonialen Seemacht sowie ihrem französischen Bundesgenossen abermals gelingen, mit einer endlosen Reihe von Einmischungen, Provokationen, „covert actions“, „PsyOps“ (Psychologische Kriegführung), Medienfeldzügen, Seeblockaden, Ultimaten und Landungen (Landung von bis zu 500.000 Mann starken Entente-Truppen in Salonika und faktische territoriale Spaltung Griechenlands sowie, last, but not least, der Landung von französischen Kolonialtruppen in Attika 1916/17) den Sturz des Königs Konstantin I. (Κωνσταντῖνος Α΄) herbeizuzwingen.

Anders als der ausgesprochen „anglophile“ Politiker Eleftherios Benizelos (Βενιζέλος), der einen sofortigen Kriegseintritt Griechenlands auf der Seite der Entente ohne Wenn und Aber – auch ohne jegliche klare und verträgliche Abmachung – befürwortete, plädierte der von britischer und französischer Seite stets als „germanophil“ diffamierte König Konstantin für einen weitaus vorsichtigeren außenpolitischen Kurs. Konträr zu seinem dänischen Vater Georg I. (König der Griechen 1863–1913), der sich gegenüber London stets brav benommen hatte und somit seinen Thron fünfzig ganze Jahre (!) hatte behalten können, plädierte Konstantin nun für eine selbständige griechische Außenpolitik – in vorsichtiger Anlehnung an das Wilhelminische Kaiserreich. Der junge König – der als ausgesprochen siegreicher Oberbefehlshaber der griechischen Armee in den beiden Balkankriegen 1912–13 und als „Befreier von Salonika und Jannina“ beim griechischen Volke besonders beliebt war und gerade von der bäuerlichen Bevölkerungsmehrheit fast als Heiliger verehrt wurde – wagte es, sich von der traditionellen englischen „Schutzmacht“ zu verselbständigen, und zeigte sich bereit, Kaiser Wilhelms Garantien in puncto territoriale Integrität eines neutralen Griechenlands sowie Schutz der damals (1914) noch im Osmanischen Reich lebenden zwei Millionen Griechen vor türkischer Verfolgung anzunehmen. Somit stand der Soldatenkönig der vom anglophilen Ministerpräsidenten Benizelos vertretenen abenteuerlichen Interventionspolitik äußerst skeptisch gegenüber – sehr zu Recht, wie der für Griechenland äußerst dramatische Ausgang des Griechisch-Türkischen Krieges 1919–22 und die sogenannte „Kleinasiatische Katastrophe“ im Jahre 1922, sprich die Vertreibung von circa 1.500.000 griechischer Christen aus Ost-Thrazien und Kleinasien, die ethnische Säuberung von Hunderttausenden von Griechen aus Smyrna (heute Izmir), Ionien (id est anatolische Küste) und dem Schwarzen-Meer-Gebiet sowie die volle Vernichtung des jahrtausendealten östlichen Griechentums, zeigen sollten.

Zurück zur Gründungsperiode der immerwährenden Abhängigkeit Griechenlands: Bei jener Entwicklung spielten die „Parteien“ der Anglophilen sowie der Francophilen eine kaum zu überschätzende Rolle. Alexander Mavrokordatos war im Grunde derjenige, der schon als Vorsitzender der ersten regionalen und bald auch nationalen gesetzgebenden Versammlungen (Epidaurus bei Argos/Nauplia 1821/22) sowie als Ministerpräsident der ersten revolutionären Regierung (1822) aktiv für die Einführung eines parlamentarischen Systems in das zu errichtende griechische Staatswesen sorgte. An diesem Punkt ist dennoch Vorsicht geboten: Der Historiker soll sich weder von den viel gepriesenen republikanischen Verfassungen der Revolutionsjahre noch von der nominellen Annahme des parlamentarischen Systems in die Irre führen lassen. Griechenland hatte vier beziehungsweise sechs Jahrhunderte lang unter osmanischer Herrschaft gelebt, und zwar unter einer „orientalischen Despotie“, die sich von dem abendländischen aufgeklärten Absolutismus grundsätzlich unterschied.

Somit sollte sich die Einführung eines bürgerlich-demokratischen Überbaus westlicher, ja englischer Prägung in eine vor-bürgerliche Gesellschaft, der hierfür alle objektiven historischen, sozio-ökonomischen und soziokulturellen Voraussetzungen fehlten, buchstäblich als Falle entpuppen. Der weitaus größere Teil des nicht privilegierten Volkes, der massiv den Freiheitskampf mitgetragen hatte, die „Männer mit der Waffe“ (armatōloi, ἀρματωλοί), wie die damaligen griechischen Guerrilla-Kämpfer hießen, sowie die aufgeklärten bürgerlichen national-liberalen Elemente um den Geheimbund „Philike Hetaereia“ (Φιλική Ἑταιρεία) mussten plötzlich die schmerzhafte Erfahrung machen, dass die Großagrarier (Kodzabasides) und die Kompradoren, die den türkischen Herren ihre Macht und Privilegien zu verdanken hatten, mithilfe der schlauen, intrigenerprobten Phanarioten die Maschinerie des „repräsentativen“ parlamentarischen Systems zu ihrem Vorteil nutzten, um ihre politische Dominanz zu etablieren.

Dabei vermittelte die griechische Oligarchie weniger das Bild einer authentischen Klasse im Sinne der klassischen deutschen beziehungsweise abendländischen Soziologie als das einer herrschenden Klassenformation, das heißt eines Herrschaftsbündnisses verschiedener privilegierter Schichten, das nur partiell als „bürgerlich“ bezeichnet werden kann. Diese Oligarchie soll zunächst als eine vorwiegend politische Interessenkoalition verstanden werden – und das blieb sie bis in die heutige Zeit hinein, obgleich in anderer, modernerer Erscheinungsform.

Die außenpolitische Orientierung der Oligarchie ist von unübersehbarer Bedeutung. Die Tatsache, dass die Oberschicht der griechischen quasi-bürgerlichen Schichten (Großhändler und Großreeder) in der Spätphase der Türkenherrschaft außerhalb des metropolitanen historischen griechischen Siedlungsraumes entstanden war (das Gravitationszentrum ihrer wirtschaftlichen Betätigung und ihrer Interessen lag in den Randgebieten oder gar außerhalb des osmanischen Territoriums) – das heißt nicht auf der Basis der in Griechenland existierenden Produktivkräfte, sondern im Rahmen des europäisch-türkischen Handels –, verlieh ihrer Tätigkeit einen Kompradorencharakter, der diese Klassenformation eher zur Vertreterin des metropolitanen (sprich vor allem englischen) Kapitals in Griechenland als zur Repräsentantin des griechischen Inlandskapitals werden ließ. Infolgedessen wurde die Oligarchie ein natürlicher Verbündeter der westlichen Schutzmächte, allen voran Großbritanniens als führender See- und Handelsmacht im Mittelmeer.

Als dominierender soziopolitischer Faktor in Griechenland war ja diese Oligarchie nicht zuletzt eine Schöpfung Englands: ihre herrschende Machtstellung im neu gegründeten Staat war weniger das Ergebnis ihrer eigenen sozioökonomischen Potenz als das Resultat ausländischer Unterstützung und Protektion, die periodisch durch alle Formen politischer und diplomatischer Interventionen auf Staatsebene, mittels Intrigen oder im Extremfall durch offene militärische Gewalt, Kanonenbootdiplomatie, See- und Handelsblockade oder gar Landung von Marineinfanterie und Besetzung von Athen, Piräus und anderen Teilen des Landes erfolgte.

Als Gegenleistung für den ihr gewährten Schutz war die Oligarchie zu einem außenpolitischen Kurs verpflichtet, der mit den Interessen Englands im Ostmittelmeerraum völlig kompatibel war – daraus resultierte das Grundaxiom der „griechisch-türkischen Freundschaft“ als oberstes Handlungsprinzip der anglophilen Partei; schließlich hatten beide Staaten, das Königreich Griechenland und das Osmanische Reich eine sich gegenseitig ergänzende geostrategische Funktion zu erfüllen, nämlich die Eindämmung des befürchteten russischen Exodus über die Dardanellen und die Ägäis in Richtung Süden. Natürlich wusste jeder, dass die 1832 vertraglich festgelegten griechischen Staatsgrenzen weder den bestehenden ethnopolitischen Realitäten noch den Vorstellungen von Capodistrias oder jenen der 1821 gegen das türkische Joch aufgestandenen Griechen entsprachen, zumal Millionen von Griechen (in Konstantinopel und Thrazien, Mazedonien, Epirus, Smyrna und dem übrigen Ionien beziehungsweise in Kleinasien, am Schwarzen Meer sowie auf den Ägäischen Inseln, Kreta und Zypern), somit eigentlich die breite Mehrheit der griechischen Bevölkerung, nach wie vor außerhalb des neu gegründeten griechischen Königreiches und auf osmanischem Staatsterritorium lebten.

Im Übrigen ist es ein charakteristisches Beispiel für die originäre Außenorientiertheit der griechischen Politik, dass – bis etwa 1860 – keine echten politischen Parteien mit programmatischer Orientierung, geschweige denn mit festen Klassenidentitäten entstanden, sondern lediglich gegeneinander intrigierende Verbände, die sich zur Durchsetzung ihrer Partikularinteressen an die eine oder die andere Schutzmacht anlehnten, wobei im Wesentlichen die „englische“ und die „französische“ Partei das Spiel machten.

Nach seiner Volljährigkeit (1835) übernahm der von den dreien Schutzmächten gewählte bayerische Prinz Otto von Wittelsbach, Sohn vom König Ludwig I., zumindest formell das Ruder Griechenlands. Otto von Griechenland versuchte zunehmend eine Außenpolitik nach dem Vorbild von Capodistrias zu verfolgen, die, in engerer Anlehnung an Sankt Petersburg, den griechischen Nationalinteressen anstatt den britischen geostrategischen Imperativen dienen sollte. Teilweise gelang es gar der pro-russischen Partei unter ihrem neuen Anführer Andreas Metaxas, Nachfolger des inzwischen verstorbenen Volkshelden und obersten Kriegsherren des Freiheitskampfes Theodor Kolokotronis (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης), eine gewisse politische Rolle zu spielen. Jedoch ging Großbritannien zu einer Politik der aktiven Subversion über, inklusive Förderung von königs- und regierungsfeindlichen Meutereien, Verhängung einer viermonatigen Seeblockade (1849) und so weiter.

Dabei machte sich London auch die hohe griechische Staatsverschuldung zunutze, indem es bei jeder politisch nützlichen Gelegenheit die Rückzahlung der beiden Anleihen forderte, die in den Jahren des nationalen Freiheitskampfes von den Londoner Bankhäusern Hambro und Ricardo den ersten griechischen revolutionären Regierungen auf Initiative und energisches Betreiben des „anglophilen“ Mavrokordatos gewährt worden waren.

Die britische aktive Interventionspolitik erreichte ihren Höhenpunkt während des Krimkrieges, als sich Russland einerseits und Großbritannien, Frankreich und die osmanische Türkei anderseits gegenüberstanden (1854–56). Otto, der sich inzwischen gänzlich der anti-türkischen Außenpolitik des Zaren Nikolaus I. verschrieben hatte, ließ einen Kriegseintritt Griechenlands auf russischer Seite befürchten, zumal in Nordwest- und Nordmittelgriechenland (Epirus, Thessalien; damals noch unter osmanischer Herrschaft) Befreiungsaufstände ausbrachen. Die britische Royal Navy, diesmal in Verbund mit mit der französischen Kriegsmarine, eilte nach Griechenland; französische Marineeinheiten besetzten gar Piräus und andere Teile des Landes. In jener für die britischen Interessen kritischen Stunde sollte die Einsetzung des anglophilen Mavrokordatos als Regierungschef die Gewähr für eine englandfreundliche Außenpolitik während der Dauer des Krimkrieges bieten. Die sogenannte „Okkupations-Regierung“ blieb in griechischer kollektiver Erinnerung mit dem Odium einer Kollaborateure-Regierung behaftet.

Als jedoch der König nach Beendigung der ausländischen Besatzung seinen national-autonomen Kurs fortsetzte, geriet er erneut in Widerspruch zu den Interessen Englands, die auf die Erhaltung der territorialen Integrität der osmanischen Türkei ausgerichtet waren, was schließlich zum endgültigen Bruch zwischen Britannia und dem bayerischen König vom neuen Hellas führte. Ähnlich wie einst im Falle von Capodistrias bewirkte London 1862 durch psychologische und Medien-Kriegsführung, geheime Operationen, Unterstützung der von den Anglophilen getragenen Aufständen und so weiter den Sturz Ottos.

Die Geschichte sollte sich einige Jahrzehnte nachher – während des Ersten Weltkrieges – wiederholen; diesmal sollte, wie bereits geschildert, die politische Eliminierung des legendären, besonders populären Soldatenkönigs Konstantin I. als systemischer Faktor zum Hauptziel sorgfältig geplanter und energisch betriebener anglo-französischer Subversionspolitik werden.

Betrachtet man die historische Entwicklung Griechenlands als Ganzes, kann man von einer Staatsgründung in Abhängigkeit sprechen, die von vornherein wesentliche Einschränkungen der nationalen Souveränität und Handlungsautonomie des Staates implizierte und zugleich jenen Deformierungs- und Retardierungsprozess der sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse Griechenlands einleitete, der die sozioökonomische Entwicklung des Landes nicht nur im gesamten 19. und 20. Jahrhunderts charakterisierte – sieht man von einigen wenigen kurzlebigen Ausnahmen ab –, sondern gar bis heute unauslöschlich prägt: „London“ wurde nach der „Translatio imperii“ von 1947 für einige Jahrzehnte von Washington und seit Anfang der 1980er Jahre von Brüssel ersetzt; anstelle der aus der Londoner „City“ kommenden Anleihen gab es zu Beginn des Kalten Krieges US-Hilfe, auf die wiederum, seit dem EWG-Beitritt Griechenlands, die Abhängigkeit von den berühmt-berüchtigten EU-„Finanzierungs-Paketen“ folgte.

Wie es mit den ersten Anleihen der Revolutionszeit geschah, so wurden auch die EWG- beziehungsweise EU-Geldsummen fast ausschließlich dafür verwendet, die andauernde Herrschaft der sozialen und politischen Oligarchie auch unter veränderten geopolitischen, weltpolitischen und weltwirtschaflichen Verhältnissen zu reproduzieren und zu sichern; praktisch gesprochen handelt es sich hier um die herrschende, quasi-bürgerliche soziale und wirtschaftliche Schicht sowie die politische Klasse, die Parteien-Nomenklatur also, mitsamt ihrer ideologischen Maschinerie (das heißt die über drei Jahrzehnte massiv subventionierte „progressivistische“ Politologie, Geschichts-, Sozial- und „Europa“-Wissenschaft und so weiter).

Aufgrund der obigen Überlegungen sei übrigens die Schlussfolgerung erlaubt, dass beim faktischen Entwicklungsweg Griechenlands die Interventionen der angelsächischen Mächte eine maßgebliche Rolle spielten, wobei die soziale Oligarchie ein unverzichtbares Instrument zur Steuerung dieses Entwicklungsprozesses darstellte. Zur konsequentesten Vertreterin der Protektion im politisch-institutionellen Überbau wurde seit Einführung des parlamentarischen Systems (1844) die politische Klasse des Landes – auch und gerade nach der Errichtung der deformierten „repräsentativen“ (sic) parlamentarischen Demokratie von 1974.