Der Einkommensinvestor BAE Systems

24. April 2021

Pflugscharen zu Schwertern!

von Luis Pazos

An Anleitungen, wie eine kapitalistisch geprägte Gesellschaft in ein kommunistisches Utopia zu überführen sei, herrscht beileibe kein Mangel. Schließlich stützt sich das gesamte marxistisch-leninistische Theoriegebäude auf diesen Transformationsprozess. Umgekehrt sieht es hingegen mau aus. Dieses Vakuum rächte sich mit dem Fall des Eisernen Vorhangs bitter. Dabei hätte in diesem einen Fall tatsächlich die ehemals kommunistische Welt am deutschen Wesen genesen können.

Im Jahr 1855 gründeten einige Hundert Pietisten in Iowa die zunächst aus sieben Dörfern bestehende Großkommune Amana. Kaum ein Gesellschaftsexperiment des 20. Jahrhunderts dürfte den agrarkommunistischen Vollkommenheitsgrad jener Siedler im Mittleren Westen erreicht haben; und das rein freiwillig und ganz ohne Leichenberge. Privates Eigentum gab es in Amana nicht, Verpflegung hingegen zu festgelegten Zeiten in Gemeinschaftsküchen, die Produktion wurde über ein Distributionszentrum verteilt, die Planungen durch einen Ältestenrat erstellt. Exporterlöse dienten allein dem Erwerb benötigter Importwaren.

Innerhalb weniger Jahrzehnte zeichnete Amana den Weg aller späteren sozialistischen Gesellschaften vor. Die Tüchtigen nahmen ihr Austrittsrecht wahr, die Produktivität sank auf zwei Drittel der wettbewerbsgestählten Außenwelt, Versorgungslasten wuchsen ebenso wie die Verschuldung. 1932, inmitten der Großen Depression und kurz vor dem Kollaps, vollzog Amana die kapitalistische Kehrtwende, den „Great Change“.

Die gesamte Kolonie wurde in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, die Anteile nach einem festgelegten Schlüssel unter allen Erwachsenen aufgeteilt. Gehandelt wurden die Aktien zunächst übrigens nach dem sonntäglichen Gottesdienst. 1947 produzierte die Gesellschaft den ersten Kühlschrank für Privataushalte, die in Anzeigen von Prominenten wie Groucho Marx beworben wurden. 1965 schließlich landete das Unternehmen im Portfolio des Rüstungskonzerns Raytheon – ein durchaus skurriler Werdegang für die ursprünglich hessische Gemeinschaft der Wahren Inspiration.

Und damit sind wir in dieser Kolumne bei einer äußerst zwiespältigen Branche angelangt, die trotz ihres über weite Phasen stabilen Geschäftsmodells nicht gerade für üppige Ausschüttungen bekannt ist. Eine Ausnahme bildet BAE Systems. Das im Jahr 1979 gegründete britische Rüstungs-, Informationssicherheits- und Luftfahrtunternehmen war 2018, gemessen am Umsatz, der drittgrößte Rüstungskonzern der Welt. Das Produktportfolio ist stramm militärisch ausgerichtet und umfasst Kampfjets, Schiffe, U-Boote, Panzer, Raketen und Navigationssysteme. Zu den wichtigsten Kunden des Unternehmens zählen die USA, das Vereinigte Königreich und Saudi-Arabien – im Gegenzug veröffentlicht BAE Systems aber auch ganz vorbildlich einen Nachhaltigkeitsreport einschließlich der Verpflichtung auf Slavery und Supply Chain Acts.

Die Dividenden konnten seit dem Börsendebut fast durchgängig gesteigert werden, lediglich im Jahr 2011 wurde der Eigentümerlohn gesenkt. Ausgeschüttet wird halbjährlich, die Dividendenrendite beläuft sich auf knapp fünf Prozent. Über die letzten fünf Jahre konnte das Unternehmen die Dividenden um etwa zwei Prozent pro Jahr steigern, ausgeschüttet wird im Schnitt die Hälfte des auch im vergangenen Jahr deutlich positiven Jahresüberschusses. Der Kurs stieg von 1,15 Pfund im Jahr 1988 unter den für Aktien üblichen Schwankungen auf zuletzt 5,13 Pfund. In der Bilanz 2020 weist das Unternehmen 27,53 Milliarden Pfund an Vermögenswerten aus, denen eine vergleichsweise dünne Eigenkapitaldecke in Höhe von 4,92 Milliarden Pfund gegenübersteht. Das entspricht einer Eigenkapitalquote von knapp 18 Prozent. Beteiligt ist es an zahlreichen weiteren Rüstungsherstellern wie beispielsweise Boeing, der Eurofighter Jagdflugzeug GmbH und Lockheed-Martin.

Gehandelt werden kann BAE Systems unter dem Kürzel BA an der London Stock Exchange, die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet GB0002634946. Ob ein solcher Titel hingegen durch Freigeister und Friedensfreunde erworben werden sollte, steht auf einem anderen Blatt Papier. Um Schwerter zu Pflugscharen umzuschmieden, bedarf es eines „Great Change“, der dem von Amana in nichts nachstehen dürfte.

