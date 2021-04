Zeit des Abschieds Goodbye Welt, wie wir sie bisher kannten!

22. April 2021

Denn wie heißt es schon in der Bibel: „Auch gießt man nicht neuen Wein in alte Schläuche …“

von Martin Moczarski

Wie man gestern in diversen Livestreams, und natürlich auch schon vorher, eindrucksvoll präsentiert bekam, ist es völlig gleich, was „unsere Bundesregierung“ entscheidet: Die Polizei, dein Freund und Helfer, wird es auf Geheiß von oben und mit aller Gewalt gegen die Bürger durchsetzen. Man folgt eben wieder nur Befehlen. Sicher, nicht alle tun das „gerne“, vereinzelt gibt es auch solche Polizisten, die sich den Befehlen, beispielsweise durch Krankschreibung, widersetzen. Die Stimmung in der Truppe, so munkelt man, sei wohl auch nicht die Beste. Aber am Ende des Tages ist sich doch jeder selbst der Nächste, und der monatliche Sold (Warum eigentlich Sold? Kommt das nicht von Söldner?) wird höher priorisiert als die Grund- und Menschenrechte derer, die für diesen Sold aufzukommen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die allermeisten, die gestern und auch schon vorher auf der Straße gewesen sind, um für ihre Rechte zu demonstrieren, nicht erfasst haben. Um das wirklich zu begreifen, müsste man sich erst von einer ganzen Reihe von „Illusionen“ verabschieden, man müsste, im übertragenen Sinne, wie ein Kind den Glauben an den Weihnachtsmann und an den Osterhasen ablegen und erst einmal erwachsen werden: Der Staat ist nicht dein Freund, und wenn Politiker nur dein Bestes wollen, wollen sie nur dein Geld. Es ist so simpel, wie es hart ist, sich von eingetrichterten und eingefleischten Lebenslügen, von einem seit Generationen gepflegten Weltbild zu verabschieden. Für die Betroffenen ist es eben, im wahrsten Sinne des Wortes, ein „Weltuntergang“. Leider, leider ist es jedoch so, dass es erst dann eine neue, eine bessere Welt geben kann, wenn man die alte Welt verlassen hat, und zwar mit allen, zuweilen sehr unangenehmen Konsequenzen. Eine dieser Konsequenzen ist unter anderem die Erkenntnis, dass man Freiheit gegen ein offenkundig zu allem bereiten Unrechtsregime nicht wird „herbeidemonstrieren“ können.