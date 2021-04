US-Außenpolitik Warum können wir aus Afghanistan nicht „einfach abmarschieren“?

20. April 2021

… und das besser heute als morgen!

von Ron Paul

Letzte Woche kündigte Präsident Biden einen „vollständigen“ Rückzug der USA aus Afghanistan – dem längsten Krieg in der US-Geschichte – bis spätestens zum 20. Jahrestag des Angriffs vom 11. September auf die Vereinigten Staaten an. Diese Ankündigung ist zwar zu begrüßen, aber der verzögerte US-Abzug kann dazu führen, dass Amerikaner und Afghanen für gute PR-Optik unnötig sterben. Wir alle erinnern uns daran, wie viele Amerikaner nach Präsident Bushs „Mission Accomplished“-Stunt im Irak starben.

Der Krieg war vom ersten Tag an ein Desaster. Warum also damit warten, ihn zu beenden?

Die Trump-Regierung hatte ein Abkommen ausgehandelt, dass die USA bis zum ersten Mai aus Afghanistan abgezogen sein sollten, aber in ihrer Besessenheit, alles zu verwerfen, was mit Trump zu tun hat, wird Präsident Biden die US-Truppen weiterhin in diesem sinnlosen Krieg der Gefahr aussetzen.

Die Taliban haben ihren Teil des „Doha-Abkommens“ eingehalten, das unter dem damaligen Präsidenten Trump unterzeichnet wurde: Seit mehr als einem Jahr ist kein Amerikaner mehr in Afghanistan getötet worden. Die US-Seite unter Präsident Biden wird jedoch formell gegen das Abkommen verstoßen, indem sie die US-Truppen über den ersten Mai hinaus im Land hält. Die Taliban haben angekündigt, dass sie die USA „haftbar“ machen werden, wenn sie nach dem vereinbarten Abzugsdatum im Lande bleiben. Das bedeutet, dass mehr Amerikaner getötet werden könnten.

Der Ausgang des Krieges wird sich nicht im Geringsten dadurch ändern, dass die US-Truppen vier weitere Monate in Afghanistan bleiben. Der Abzug ist bereits angekündigt, und niemand, der mitdenkt, erwartet, dass die korrupte, von den USA unterstützte Regierung in Kabul überleben wird. Es ist ein weiterer Saigon-Moment, der beweist, dass die intellektuell bankrotte US-Außenpolitik und das militärische Establishment absolut nichts aus der Geschichte gelernt haben. Wenn also ein weiterer Amerikaner getötet wird, wer wird dann der trauernden Familie erklären, warum ihr geliebter Mensch für einen guten 9/11-Fototermin in der Schusslinie bleiben musste?

Ein kürzlich erschienener Artikel in der „Military Times“ legt das massive Desaster des zwei Jahrzehnte andauernden US-Krieges gegen Afghanistan dar: Mehr als zwei Billionen Dollar wurden ausgegeben – ein Großteil davon zur Finanzierung krummer Praktiken in Afghanistan und hier zu Hause. Und was noch schlimmer ist: Das „Cost of War Project“ schätzt, dass eine Viertelmillion Menschen in diesem Krieg getötet wurden.

Man begrüßt die Entscheidung von Präsident Biden, die Forderungen all der Neokonservativen zu ignorieren, die sich zur Unterstützung seiner Regierung eingefunden haben, aber wie so oft, wenn es um Washington geht, muss man das Kleingedruckte lesen, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein. In diesem Fall besteht das Kleingedruckte darin, dass die USA Afghanistan eigentlich gar nicht verlassen werden. Wie ein aktueller Artikel in „The Grayzone“ zeigt, wird der Krieg in Afghanistan mit US-Spezialkräften, CIA-Paramilitärs und Auftragskillern weitergehen, die den Platz der US-Soldaten einnehmen. Der Krieg wird nicht enden, er wird nur „privatisiert“ werden.

Meine Philosophie war immer einfach: Wir sind gerade erst einmarschiert, also können wir auch gleich wieder abmarschieren. Wie wir kürzlich erfahren haben, ist das genau das, was Präsident Trump in den letzten Tagen seiner Präsidentschaft zu tun versuchte, nur um kalte Füße zu bekommen, nachdem seine militärischen und nationalen Sicherheits-„Experten“ ihm gesagt hatten, dass dies eine schreckliche Idee sei. Wenn die Geschichte der Trump-Administration geschrieben werden wird, wird sie angefüllt sein mit traurigen Anekdoten über Trumps ausgezeichnete Instinkte und damit, wie er sie durch seine Unfähigkeit, zu verlangen, dass diejenigen, die für ihn arbeiten, seinen Befehlen folgen, torpedierte. Es ist tragisch.

Wir müssen komplett aus Afghanistan raus. Gestern.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.