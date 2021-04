Sozialismus-Pandemie Korruption ist das Prinzip

18. April 2021

Und was das irgendwann selbst für Markus Söder bedeuten könnte

von Christian Paulwitz

Bildquelle: Heinrich-Böll-Stiftung / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0) Deckte auf, wer in der CDU ganz „zufällig“ über Korruptionsvorwürfe stolperte: Journalist Boris Reitschuster

Ein marxistisches System erkennt man daran, dass es die Kriminellen verschont und den politischen Gegner kriminalisiert.“ Dieses unter Sozialismuskritikern sehr geläufige Zitat Alexander Solschenizyns, das man durchaus auch allgemein für alle sozialistischen Systeme als zutreffend erachten darf, hat seinen tiefen allgemeingültigen Wahrheitskern im Korruptionsprinzip, das jedem sozialistischen System zu eigen ist. Das eine – Sozialismus – ist ohne das andere – Korruption – gar nicht denkbar.

Dies ist mit Hilfe logischer Deduktion leicht zu begründen: Auf der ökonomischen Ebene versteht man unter Sozialismus die zentrale, staatliche Organisation von Produktion, sei es durch direkten bürokratischen Zugriff auf die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel wie im marxistischen Ansatz, oder indirekt durch die Steuerung von Produktion über Zwänge und Anreizsetzung durch Preisdiktate, Strafsteuern, Subventionen und umfangreiche Regelwerke zur Produktionsdiskriminierung und Einschränkung der Eigentumsnutzung nach zentralen Planvorstellungen. Der Gegenentwurf dazu ist die dezentrale Organisation der Produktion in der freien Marktwirtschaft über Angebot und Nachfrage – Knappheiten werden in Preise übersetzt und sorgen für effiziente Ressourcensteuerung. Korrupte Handlungen sind in einem solch dezentralen System zwar möglich – so könnte ein Unternehmer einen Mitarbeiter eines anderen Unternehmens bestechen, um auf diese Weise Zugang zu Betriebsgeheimnissen zu erhalten oder seinem Wettbewerber anderweitigen Schaden zuzufügen. Es ist jedoch nicht das Prinzip, nach dem der Erfolg am Markt organisiert ist. Für den Bestochenen mag sein Handeln kurzfristig leicht erlangten Lohn bringen; gleichzeitig geht er aber ein hohes Risiko ein, bei Entdeckung in Haftung genommen zu werden und seine Existenz zu gefährden. Als dauerhaftes Geschäftsmodell ist Bestechung im Rahmen dezentral organisierter Märkte kaum vorstellbar.

Ganz anders jedoch unter den Bedingungen zentraler Produktionssteuerung. Begründet wird sie meist – und Schritt für Schritt – mit der Versorgung aller mit bestimmten Waren und Dienstleistungen des Grundbedarfs, von denen postuliert wird, sie dürften nicht von individueller Kaufkraft abhängen.

Wer bestimmt, was Grundbedarf ist? Ist das Prinzip einmal akzeptiert, wird die Forderung nach Erweiterung des zentraler Planung zu unterwerfenden Grundbedarfs ein ständiger Begleiter, doch darum soll es hier nicht gehen. Vielmehr geht es um die Entscheidungszentrale sowie ihr näheres und weiteres Umfeld, das Einfluss darauf ausübt, wohin die zentral organisierten Mittel gelenkt werden sollen oder – bei formal noch in Privateigentum befindlichen Produktionsmitteln – welche Güter in ihrer Produktion durch Vorschriften, Zwangssteuern oder Subventionen per zentralem Eingriff positiv oder negativ diskriminiert werden sollen.

Begründet wird die zentrale Organisation, die stets mit Enteignungen verbunden ist – direkt oder durch Einschränkung der Verfügungsgewalt – stets mit hehren Narrativen höherstehenden Wohls, dem der kalte Markt angeblich nicht gerecht werden könne. Umgesetzt wird sie immer durch individuelle Entscheidungen nicht dezentral handelnder Individuen, sondern einzelner oder mehrerer im Einvernehmen stehender zentral agierender Personen, mit weitreichenden Folgen für viele. Diese Entscheider haben eine genauso eingeschränkte Sicht auf eine komplexe Welt und sind ebenso wenig frei von eigenen Interessen wie andere Menschen auch; sie sind also für Entscheidungen zu allgemeinem Wohl entsprechend genauso wenig kompetent wie irgendein zufällig ausgewählter Passant in einer Fußgängerzone (aus der Zeit, als Geschäfte dort noch geöffnet und Fußgängerzonen belebt waren). Aber sie haben ein Umfeld aus Beratern und Ausführern, mit denen sie im Austausch stehen und das in mehreren Speckgürteln vernetzt ist. Ob nun erfolgreich Wünsche und Erwartungen in die eine Richtung oder aber frühzeitige Informationen über bevorstehende Lenkungen in die andere Richtung transportiert werden – solche Speckgürtel eröffnen vielfältige lukrative Optionen durch Herrschaftswissen mit großer Reichweite aufgrund zentraler Organisation. Die Alphas mögen selbst an der Richtungsgebung mitwirken; für die Betas eröffnet die Informationsverwertung immer noch genügend Optionen für geeignete Investitionsdispositionierung. Informationen sind die Währung der Politik, und lukrative Informationen schaffen Abhängigkeit – das Edelmetall in der Politik. Jedenfalls sind ähnlich lukrative Perspektiven auf einem dezentralen Markt doch nur mit erheblich mehr Anstrengung und Eigenleistung zu gewinnen.

Das ist das Wesen von Korruption: die Durchsetzung von Sonderinteressen mit Hilfe zentraler, per Zwang durchgesetzter Entscheidungen sowie die Nutzung frühzeitig verfügbarer Information und Geschäftsmöglichkeiten durch die Nähe zu den Entscheidungsstellen. Korruption widerspricht dem Narrativ der durch allgemeines Wohl begründeten zentralen Gewaltdurchsetzung, ist aber die logische Konsequenz aus ihr.

Es kommt noch besser: Hat erst einmal der Umfang des durch zentrale staatliche Planung wesentlich beeinflussten Anteils der Wirtschaftstätigkeit eines Landes ein gewisses Maß überschritten, dann ist wirtschaftlicher Erfolg außerhalb des Speckgürtels und unabhängig davon nicht mehr planbar. In der Bananenrepublik Deutschland (BRD) ist das sicher der Fall mit einer Staatsquote weit über 50 Prozent, im staatlichen Gesundheitssystem, im staatlich an die Wand gefahrenen Bildungssystem, in der sozialistischen Energieplanwirtschaft, in den direkt zwangsfinanzierten oder indirekt durch den Regierungspropaganda-Etat und Subventionen gelenkten Medienhäusern, in der Corona-Test- und Impfplanwirtschaft in jedem Fall, vom Produktionsverbot für ganze Branchen noch zu schweigen. Die Korruption wird dann zur Selbstverständlichkeit, auch wenn man nicht gerne darüber spricht, wie sich alles um Einflussnahme auf Regelsetzungen und Mittelflüsse dreht.

Korruption hat im eigentlichen Sinne zwei Bedeutungen. Zum einen bezeichnet sie die Verhältnisse: Da zentrale Planung nicht objektivierbar neutral erfolgen kann, sondern zwangsläufig durch Sonderinteressen beeinflusst werden muss, sind das sozialistische Verhältnisse. Zum anderen bezeichnet Korruption das eigentlich korrupte Handeln. Man stellt sich eine korrupte Handlung typischerweise so vor, dass jemand unter Ausnutzung seiner Position einem anderen gegen direkte Bezahlung einen Vorteil verschafft. Ich denke, dass dies noch die harmlosere Variante der Korruption ist, da jedem der sittenwidrige Regelverstoß als solcher zumindest noch bewusst sein dürfte. Die raffiniertere korrupte Handlung ist die Bestechung des Gewissens einer Person, indem man ihr oder sie sich selbst erfolgreich einredet, ihre Aktivitäten auf Kosten Dritter für ein ihr nicht einmal unbedingt bekanntes oder nur sehr entferntes Ziel dienten einem edlen Nutzen – sie hat vor allem das vorgeschobene Narrativ verinnerlicht. Materieller Eigennutz kommt dabei vielleicht auch dazu, steht aber nicht im Mittelpunkt der Selbstwahrnehmung. Eine mit dem eigenen Gewissen bestochene Person lebt in einer Gefangenschaft, aus der sie sich selbst kaum lösen kann, weil sie ein Stück ihrer selbst infrage stellen müsste. Mit einem korrumpierten Gewissen ist es möglich, über Leichen zu gehen, ohne es zu merken, weil man nur Augen für den bunten Schmetterling hat, dem man Gutes zu tun beabsichtigt. Politik ist ein wunderbares Umfeld für die Korrumpierung des Gewissens und schafft eine unendliche Nachfrage für leicht manipulierbare und vielseitig einsetzbare Handlanger.

Doch zurück zum sozialistischen Prinzip, zur Korruption als Prinzip. Ist die Korruption aufgrund der Ausweitung zentraler Organisation und Regelsetzung zur unausgesprochenen Selbstverständlichkeit geworden, die im Widerspruch zum weiterhin offiziell geheuchelten Narrativ steht, so wird sie zum systemstabilisierenden Prinzip. Sie erfüllt wichtige Funktionen. Hat man einmal verstanden, dass die Korruption alle Speckgürtel um die Macht erfasst, versteht man die eigentlich interessante Frage bei einer Korruptionsnachricht bei gleichzeitig fortgeschrittener Kontrolle der großen Medien nicht als „Wie konnte er nur?“, sondern als „Warum wird das gerade bei ihm bekannt?“.

Ein erfahrener Journalist wie Boris Reitschuster kann dann schnell auf Zusammenhänge stoßen wie dem Umstand, dass ausgerechnet Zustimmungsverweigerer zur Verlängerung der pandemischen Lage aus der CDU-Fraktion nun mit Korruptionsvorwürfen aus der Presse konfrontiert werden – wenige Tage nach der Abstimmung. Zufälle gibt’s aber auch …

So eröffnet die allgemeine Korruption eine komfortable Möglichkeit zur Disziplinierung und damit zur Festigung der Machtstrukturen. Zumal auch Mao sagt: Bestrafe einen, erziehe Tausende! Nun ja, Tausende von Abgeordneten gibt es zwar nicht im Bundestag, wohl aber in den Landesparlamenten, nicht zu vergessen die Bürokraten und ihre Netzwerke in den Speckgürteln der Macht. Solche medial gepushten „Einzelfälle“ gefährden auch nicht so sehr die Narrative der Macht, denn um die Narrative zu sichern, versprechen die einen „volle Transparenz“ und „klare Regeln“, während die anderen „strengere Kontrolle“ fordern – wie ja sowieso schon immer. Währenddessen schreit den neutralen Betrachter stumm die vergeblich auf mediale Skandalisierung wartende Politkarriere des Gesundheitsministers als Pharmalobbyist an – interessiert keine Sau, denn er ist eben gerade nützlich, und er soll sich auch noch eine Weile Mühe geben, weiterhin nützlich zu sein, auch das machen so ein paar Exempel deutlich. Er versteht das sicher – war ja auch bisher durchaus einträglich für ihn.

Wer daher als oppositionelle Kraft einstimmt und die mediale Skandalisierung ausgewählter Ziele verstärkt und Aufklärung fordert, spielt in Wirklichkeit das Spiel mit und stabilisiert das korrupte Prinzip zentraler staatlicher Organisation. Vielmehr müsste die Axt ganz unten an der Wurzel des korrupten Gewächses mit kräftigem Schwung in regelmäßigen Hieben angesetzt und sich nicht nur mit dem Zuschnitt einzelner Triebe eines einzigen Zweiges beschäftigt werden. Echte Opposition dürfte nicht müde werden, den Sumpf zentraler Planwirtschaft als solche zu bekämpfen und deren enge Bindung an die zwangsläufigen korrupten Konsequenzen immer wieder darzulegen. Allein die Dezentralisierung der Organisation sowie Eigenverantwortung ohne staatliche Einflussnahme wäre echte Korruptionsbekämpfung. Echte Opposition kann heute nur nicht sozialistisch sein.

Während man darüber spekulieren mag, ob die mediale Aufbereitung des laufenden Korruptionstheaters gerade der Auftakt zum letzten Akt der Karriere der Genossin Staatsratssekretärin mit der endgültigen Demontage der CDU darstellt (wenn ja, dann wäre dies ein Fehler – keine politische Kraft hat nach 1945 den Sozialismus in Deutschland so weit vorangebracht wie die CDU), bekommt auch ihre kleinere bayerische Schwesterpartei eine Nebenrolle ab. Hier stellt sich wiederum nicht die Frage, warum die einträglichen Geschäfte subalterner Chargen im Rahmen der durch die Ministerialbürokratie gesteuerten Maskenbeschaffung skandalisiert werden und zu persönlichen Demontagen führen, nicht aber die auf Kosten von Steuergeldern überteuerten Beschaffungen, die im Volumen sicher leicht eine Größenordnung darüberliegen. Und auch Ministerpräsident Söder selbst ist nicht frei von Interessenkonflikten angesichts der staatlichen Krisenhilfen für das große mittelständische Unternehmen seiner Frau, während der kleine Mittelstand durch die politischen Geschäftsverbote vor die Hunde geht. Auch hier bleibt die mediale Skandalisierung aus, während Söder selbst den großen Aufklärer gibt und „volle Transparenz“ durchzusetzen vorgibt, soweit es andere betrifft.

Wer jedoch glaubt, dass er selbst ohne persönliche Interessen im politischen Machtspiel staatlicher Organisation und Kontrolle agiert, der hat nichts von Politik verstanden, selbst dann, wenn man direkte materielle Interessen ausschließen kann. Es ist die Macht selbst, die korrupt macht und Vorteilsnahme in der Vergrößerung der Macht sucht. Söder mag derzeit in einem einflussreichen Netzwerk abgesichert sein, das gerade dies an ihm schätzt, doch sollte er sich nicht allzu sicher fühlen: So viel schleimig-devote Beflissenheit bei der Übererfüllung angeordneter Unterdrückungsplanvorgaben bettelt geradezu um einen karrierebeendenden Arschtritt, wenn der Problemdruck steigt und gleichzeitig konkurrierende Gauner stärker werden. Zumal wenn die Chefin geht.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Mai-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 212.