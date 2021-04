US-amerikanische Außenpolitik Warum drängt die Biden-Regierung die Ukraine dazu, Russland anzugreifen?

06. April 2021

Es droht die Gefahr eines Dritten Weltkriegs

von Ron Paul

Am 24. März unterzeichnete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Wesentlichen eine Kriegserklärung an Russland. In dem Dokument mit dem Titel „Präsidentendekret Nr. 117/2021“ erklärte der von den USA unterstützte ukrainische Führer, dass es die offizielle Politik der Ukraine sei, die Krim von Russland zurückzuerobern.

Die Erklärung, dass die Ukraine ...