Mises Karma 79 (ef-TV)Realer Sozialismus: Ein Albtraum

02. April 2021

Der freiheitliche Podcast

Episode 79: Realer Sozialismus: Ein Albtraum

Ein Artikel von Richard M. Ebeling über den realen Sozialismus. Im Original erschienen unter dem Titel „Socialism-in-Practice Was a Nightmare, Not Utopia“ am 23. Februar 2021 auf der Website des American Institute for Economic Research.

Aus dem Englischen übersetzt von Arno Stöcker für das Ludwig von Mises Institut Deutschland.



