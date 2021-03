Perle des Tages Folge 499 (ef-TV)Absolute Eigentumsrechte als ökologischer Imperativ

30. März 2021

Wie der Staat die Umwelt zerstört

Audio

Download

Ein Vortrag von Thorsten Polleit, in ähnlicher Form gehalten auf der 8. Jahreskonferenz des Ludwig von Mises Institut Deutschland am 10. Oktober 2020 im Hotel Bayerischer Hof in München. Gelesen von Jürgen Babel (Februar 2021).



Die Perle des Tages wird exklusiv von eigentümlich frei produziert und kann von ef-Abonnenten hier jederzeit nachgehört werden. Zusätzlich wird diese Sendung über Podcast und zuletzt auch auf LBRY verbreitet, wir bitten um Beachtung und die Freunde der Sendung um Empfehlung auf den entsprechenden Portalen.

Foto: Shutterstock.com