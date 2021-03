Marode Infrastruktur in Deutschland Geht Ihnen das auch so?

17. März 2021

Lange Wartezeiten, Schlaglöcher, lahme Internetverbindungen, Personalknappheit – alles ist überlastet und veraltet

von Ulrich Wlecke

… Sie versuchen eine Hotline zu erreichen, warten lange und landen oft im Nirwana oder bei einer nicht auskunftsfähigen Person? Aber die Gebühren werden fällig. Oder es ist niemand dran.

… Sie fahren mit Navi-Hilfe, aber die Planzeiten stimmen nicht, Staus werden nicht angezeigt oder gemeldete Staus gibt es nicht, viele Baustellen und Verzögerungen verlangsamen der Verkehr.

… Sie versuchen einen Test- oder Impftermin zu bekommen? Die Systeme sind überlastet und die Wartezeiten riesig. Tests und Impfstoff fehlen. Im Ergebnis ist zum Beispiel eine 86-Jährige in NRW bis heute (März 2021) nicht (nicht mal einmal) geimpft gegen Corona.

… Die Schulen und Universitäten brechen zusammen. Online-Unterricht funktioniert oft nicht gut, die Lehrenden sind überfordert und das Netz bricht oft zusammen. Der beklagenswerte Zustand des Internets in Deutschland zeigt sich auch hier.

Man ist geneigt zu glauben, das seien nur Einzelfälle oder passierte nur aufgrund der besonderen Corona-Situation. Nein: Das ist leider ein schon länger beobachtbarer Trend, der sich jetzt nur besonders auswirkt. In Deutschland leben wir seit vielen Jahren von der Substanz. Unsere Infrastruktur veraltet immer mehr (nicht nur bei der Digitalisierung, was schon schlimm genug ist). Die Behörden und Gerichte sind so langsam, dass es oft unerträglich ist, Projekte dadurch verhindert oder erschwert werden und/oder praktisch der Rechtsschutz nicht mehr gegeben ist. Was soll man sonst von Verfahrensdauern (durch alle Instanzen) von circa zehn Jahren halten? Oder von Baugenehmigungen, die oft einige Monate dauern? Ämter, die die Nachfrage nicht oder kaum noch schaffen (Einwohnermeldeämter, Straßenverkehrsämter et cetera)! Versuchen Sie mal, einen Termin für eine Ummeldung, einen neuen Ausweis oder ein Kennzeichen zu bekommen! Vorbei sind die Zeiten, in denen man ohne langwierige vorherige Terminvereinbarung da noch hingehen konnte.

Seit den 60er Jahren haben wir in Deutschland ein deutliches Geburtendefizit. Die Folgegenerationen sind um ein Drittel zu klein. Das wurde bisher vor allem unter dem Gesichtspunkt der Demographie und der Altersversorgungssysteme diskutiert, was vor allem für neue Generationen dramatische Auswirkungen haben wird und politisch ein wichtiges Gesprächsthema ist. Aber nun sind wir in eine neue Phase eingetreten: Obwohl das Problem bekannt ist, wurde bisher unsere Wirtschaft kaum entsprechend umgebaut. Wir leben und wirtschaften immer noch so, als sei (mit Ausnahme der Altersvorsorgesysteme) alles in Ordnung. Das ist aber nicht so! Jetzt erleben wir die Überforderung der Infrastruktur und ein breites Systemversagen in Gesellschaft und Wirtschaft. Das wird uns lange und zunehmend beschäftigen.

Auf ausgewählte Aspekte dieses Problems wird im Folgenden eingegangen. Eine auch nur annähernd vollständige Behandlung ist hier nicht möglich.

Straße/Verkehr:

Um ein Straßensystem zu erhalten, muss man pro Quadratmeter ungefähr 1,30 Euro pro Jahr investieren. Tatsächlich wird davon nur 0,77 Euro ausgegeben (Werte für Stadtstraßen in Nordrhein-Westfalen, größere Städte, Quelle: GPA, Gemeindeprüfungsamt, 2020).

Dazu auch: „Die Autobahn GmbH schlägt Alarm: 85 Projekte sind laut deren Finanzierungsplan akut gefährdet, weitere 61 Projekte haben sogar bereits keine Aussicht mehr, realisiert zu werden.“ („Handelsblatt“, 3. November 2020).

Besonders marode sind unsere Brücken inzwischen: „Rund 40.000 Brücken führen die Autobahnen und Bundesstraßen in Deutschland über Flüsse, Täler, Bahnlinien und andere Straßen. … [Es] zeigt sich: Der Zustand vieler Brücken verschlechtert sich zunehmend. Fast zwölf Prozent der Brückenflächen sind laut Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) in einem kritischen oder ungenügenden Zustand. Sie müssen dringend instandgesetzt oder erneuert werden. Um knapp zwölf Prozent der Brückenflächen steht es schlecht – ihr Zustand gilt als nicht ausreichend oder ungenügend. Die Standsicherheit und/oder die Verkehrssicherheit ist beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben. Diese Brücken müssen umgehend instandgesetzt oder sogar ersetzt werden.“ (Quelle: Bundesanstalt für Straßenwesen, Brückstatistik März 2020. Zitiert nach „Die Autobahn, Rheinland, im Auftrag des Bundes, März 2021). In dieser Hinsicht ist ein Verkehrschaos kaum zu vermeiden.

Im Ergebnis wird unser Straßensystem zunehmend maroder, mit einem großen Instandhaltungsstau, vielen Baustellen und Behinderungen. Und die Informationen in den Navigationssystemen sind irreführend, da die Informationen offenbar nicht mehr zeitgerecht und vollständig erfasst werden.

So ist auch in „Öffentliche Infrastruktur in Deutschland: Probleme und Reformbedarf. Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.“ vom Juni 2020 zu lesen: „Die skizzierten Entwicklungen spiegeln in erster Linie die Knappheit an eingesetzten Mitteln und an kompetentem Personal wider. Auf Bundesebene ging die Haushaltskonsolidierung der Jahre nach 1982 zu großen Teilen zu Lasten der öffentlichen Investitionen, dasselbe gilt für die Sparmaßnahmen Mitte der 1990er Jahre und ab 2003. Auf der Ebene der Kommunen führte die Steuerreform des Jahres 2000 zu einem dramatischen Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen; dieser zwang viele Kommunen zu einer radikalen Sparpolitik. Da viele andere Ausgaben vorgegeben waren, fanden die Einsparungen vor allem bei den Investitionen statt und bei dem Personal, das für die Planung und Durchführung von Investitionen zuständig war. Zum anderen dauert es jeweils einige Zeit, bis Einsparungen bei Investitionen fühlbare Folgen für die Leistungsfähigkeit der betreffenden Infrastrukturen haben. Für den Politiker, der spätestens in vier oder fünf Jahren zur Wiederwahl ansteht, besteht die Versuchung, notwendige Einsparungen zu guten Teilen bei Investitionen vorzunehmen und nicht etwa bei Sozialleistungen, die große Teile der Wählerschaft unmittelbar wahrnehmen. Es besteht die Versuchung, spektakulären, medial wirksamen neuen Projekten den Vorrang zu geben vor langweiligen Erhaltungs- und Ersatzinvestitionen.“



Es gebe systematische Verzerrungen politischer Entscheidungen zulasten von Investitionen.

In Deutschland werde schon seit vielen Jahrzehnten deutlich zu wenig in die öffentliche Infrastruktur investiert.

Die Netto-Investitionen in Deutschland sind schon seit vielen Jahren bei null (trotz neuer Herausforderungen wie Digitalisierung, Verkehrswende et cetera. Die Brutto-Investitionen liegen bei etwa zwei Prozent. Das heißt, dass die Ersatzinvestitionen nur etwa ein Fünzigstel einer Jahresabschreibung betragen.

Es fehlt aber nicht nur an Mitteln für die Investitionen, sondern auch an den Umsetzungsfähigkeiten der öffentlichen Hände: „So sind im Bundesfernstraßenbau einige Länder nicht in der Lage, Investitionsmittel abzurufen, da es an fertig geplanten Projekten fehlt.“ Dieses Problem dürfte sich noch verschärfen: „Das Problem der Personalknappheit dürfte sich mit der Zeit noch verschärfen, denn der Bestand der im öffentlichen Dienst tätigen baunahen Ingenieure weist eine ungünstige Altersstruktur auf. Die Einsparungen der Vergangenheit erfolgten überwiegend durch den Verzicht auf Neueinstellungen.“ (Quelle: „Öffentliche Infrastruktur in Deutschland: Probleme und Reformbedarf. Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie“. Juni 2020, hier Seite 9 f.)

Öffentliche Verwaltung:

Die Personalknappheit, insbesondere im öffentlichen Bereich, nimmt weiter zu. Am Beispiel der Stadt Düsseldorf lässt sich zeigen, dass Personalknappheit ein sehr häufig genannter Grund für Probleme ist. Und das, obwohl der Stellenplan 2017 10.065 Stellen dafür vorsah. Davon waren aber nur 8.684 Stellen besetzt (das heißt 14 Prozent der vorgesehenen Stellen waren nicht besetzt). Der Stellenplan hatte mit der Wirklichkeit wenig zu tun. (Siehe auch: „Der Dezernent klagt über Personalmangel“, „Düsseldorfer Anzeiger“, 27. September 2018).

Diese Entwicklung gibt es in vielen Kommunen. Trotzdem werden die Stellenpläne nicht der Wirklichkeit angepasst. Viele Planer glauben, man müsse nur mehr Stellen und/oder eine bessere Besoldung beschließen, dann ließe sich das schon lösen. Aber dass es diese Leute nicht oder zumindest nicht in ausreichender Zahl gibt, wird vernachlässigt. Das Ergebnis sind überlastete und/oder frustrierte Mitarbeiter und ein immer schlechter funktionierender öffentlicher Dienst. Wer kennt nicht die Probleme mit immer längeren Verfahrensdauern und zunehmender Bürokratie? Das Ganze wird noch verschärft durch die großen Defizite bei der Digitalisierung. Die möglichen Potenziale können aufgrund des erbärmlichen Zustandes des deutschen Internets nicht gehoben werden. Die bürgerfreundliche Verwaltung rückt in immer weitere Ferne. Leider ist keine Besserung erkennbar.

Im Ergebnis wird der Personalmangel nicht beseitigt, der Frust und das Lohnniveau steigen. Wenn bei großem Bedarf und knappem Angebot (nicht vorhandene) Leute gesucht werden, ist vor allem dies das Ergebnis.

Was sollte man da tun? Die genannten Probleme sind längerfristig. Da hilft nur eine Kombination aus Digitalisierung und deutlichem Funktionsverzicht. Der Staat muss und sollte nicht in so viele Lebensbereiche eingreifen, sondern stattdessen den Bürgern, Unternehmen und niederen Abteilungen der Verwaltung mehr Verantwortung übertragen. Notwendig wären in vielen Verwaltungsbereichen Richtlinien- statt Einzelkompetenzen! Gerade das Baurecht ist ein gutes Beispiel dafür.

Unternehmen:

Aber nicht nur im öffentlichen Dienst fehlt Personal. Auch in den Unternehmen. Oft wird beklagt, dass Fachkräfte massiv fehlten. Das hat auch Einfluss auf Standortentscheidungen! Unternehmen ohne (ausreichende) Mitarbeiter können nun mal nicht gut arbeiten.

Die erste Reaktion der Unternehmen war die Nutzung der digitalen Möglichkeiten. Leider ging und geht dies oft zulasten der Kunden. Wer kennt das nicht, wenn er lange in Warteschleifen hängt und dann entweder keine oder eine schlechte Unterstützung bekommt. Überforderte Mitarbeiter, die nur dafür da sind, einen Anruf anzunehmen oder eine E-Mail zu beantworten, tatsächlich aber nicht helfen können. Aber die Gebühren laufen. Man muss sich ewig lange Ansagen anhören, die mit dem eigentlichen Problem nichts zu tun haben.

Wer versucht hat, eine Überweisung beleghaft und nicht online durchzuführen (manchmal ist das notwendig), weiß, mit welchen Schwierigkeiten hier zu rechnen ist. Das Banksystem und deren Mitarbeiter sind darauf eingerichtet, dass die Kunden das online machen (und den Mitarbeitern damit die Arbeit abnehmen). Trotzdem werden die Gebühren – in steigendem Maße – fällig, bei gleichzeitigen Strafzinsen. Die Banken haben sich hier auf Kosten der Kunden optimiert. Hilfe bei komplizierten Sachverhalten (zum Beispiel Auslandsüberweisungen) ist kaum noch zu bekommen. Und still und leise verdienen die Banken über die sogenannten Wertstellungsgewinne zulasten der Kunden (Kunden werden Gutschriften oft später gutgeschrieben, als sie den Zahlern belastet werden). Und wenn es dann trotzdem mal schiefgeht, werden die Banken auf Kosten der Steuerzahler gerettet.

Der übertriebene Datenschutz verstärkt das noch zusätzlich. Informationen sind schon vorhanden, aber müssen zum x-ten Mal wieder eingegeben werden. Trotzdem findet eine übergreifende Nutzung nicht statt. Gerade das Corona-Thema ist ein gutes Bespiel dafür – im privaten wie im öffentlichen Bereich. Wenn die vorhandenen Daten vernünftig genutzt werden könnten, wäre manches besser, vor allem im Zusammenspiel von Krankenkassen, Ärzten, Behörden und Verbrauchern/Patienten.

Das alles mindert unsere Standortqualität. Wenn wir so weitermachen, werden wir alle (Verbraucher und Produzenten, Arbeitnehmer und -geber) den Preis dafür zahlen. Deutschland fällt im internationalen Vergleich immer weiter zurück. Das einzelne Länder (erstaunlicherweise) noch schlechter dastehen (jedenfalls noch), kann und sollte hier keine Entschuldigung sein.