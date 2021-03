Mises Karma 75 (ef-TV)Nachricht an das Stimmvieh, im Gespräch mit Peter Müller

12. März 2021

Der freiheitliche Podcast

Episode 75: Nachricht an das Stimmvieh – Im Gespräch mit Peter Müller

In dieser Episode spreche ich mit Peter Müller über seinen Weg zur Anarchie, seine Arbeit bei „FreiwilligFrei“ sowie seine Übersetzungen der Videos, Texte und Bücher von Larken Rose.

Zu gewinnen gibt es auch etwas: Die Antwort auf die im Gespräch gestellte Frage bitte bis zum 15. März 2021 einsenden und mit etwas Glück eines von drei handsignierten Exemplaren „Die gefährlichste aller Religionen“ gewinnen!

Weiterführende Links zu dieser Episode:

Buch „Die gefährlichste aller Religionen“: https://amzn.to/3qloJz0

Video „Nachricht an das Stimmvieh“: https://youtu.be/_56Jv0J1dG8

Video „Message to the Voting Cattle“: https://youtu.be/t5FNDRgPOLs

FreiwilligFrei: https://www.youtube.com/user/FreiwilligFrei

Mark Passio (What On Earth Is Happening): https://whatonearthishappening.com

Patrick Smith (Disenthrall): https://disenthrall.me

Tilman Knechtel (Trau keinem Promi): https://www.youtube.com/user/TrauKeinemPromi/

Manuel Maggio (manuelmeint): http://manuelmeint.de

