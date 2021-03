Mises Karma 73 (ef-TV)Sozialismus ist zum Kotzen, im Gespräch mit Andreas Tank

10. März 2021

Der freiheitliche Podcast

Episode 73: Sozialismus ist zum Kotzen – Im Gespräch mit Andreas Tank

In dieser Ausgabe spricht Andreas Tank über seine Arbeit als Übersetzer des Buches „Sozialismus ist zum Kotzen: Zwei Ökonomen trinken sich durch die unfreie Welt“. Wir erfahren, was ihm persönlich an diesem Werk der beiden Autoren Robert Lawson und Benjamin Powell am besten gefallen hat, wie er die aktuelle Bedrohung eines weltweiten Sozialismus einschätzt und was es mit dem Phänomen der Marktradikal-Libertären Partei (MLP) auf sich hat.

Weiterführende Links zu dieser Episode:

Das Buch „Sozialismus ist zum Kotzen“: https://amzn.to/3rg0m6U

Oder direkt bei eigentümlich frei: https://ef-magazin.de/accounts/book-order/?product_id=75

Andreas Tank auf Twitter: https://twitter.com/RosarotePanzer

MLP auf Twitter: https://twitter.com/MLPoffiziell