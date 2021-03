Schuldenpolitik der Vereinigten Staaten Die Fed ermöglicht die zerstörerische Agenda von Biden und dem Kongress

09. März 2021

Wenn es keinen Richtungswechsel gibt, ist der Crash unvermeidlich

von Ron Paul

Laut dem „Congressional Budget Office“ (CBO) wird 2021 das zweite Jahr in Folge sein, in dem die Bundesschulden das Bruttoinlandsprodukt (BIP) übersteigen. Das CBO prognostizierte außerdem, dass das diesjährige Bundesdefizit 2,3 Billionen Dollar betragen werde, was 900 Milliarden Dollar weniger als im letzten Jahr sind. Die Prognosen des CBO beinhalten ...