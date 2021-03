Bürgerlicher Anarchismus Kleine politische Sprachkunde

06. März 2021

Angriff auf die Demokratie? Verteidigung der Demokratie? Oder was?

von David Dürr

Bei dieser Aufregung kürzlich in Washington, als eine aufgebrachte Menge Polizeisperren vor dem Kapitol durchbrach, ins Gebäude stürmte, Scheiben springen ließ und Möbel umwarf, wurde eifrig darüber diskutiert, wie man das nun nennen soll. War das einfach „Randale“? War es „Verwüstung“? Oder war es „Aufruhr“ (Englisch: „Insurrection“) oder gar ein „Putsch“ („Coup“)? Am häufigsten hörte man: „Angriff auf die Demokratie“ („Assault on Democracy“). In einem war man sich aber einig: Es sei schließlich eine skandalöse Ungehörigkeit gewesen.

Was hingegen nicht diskutiert wurde, war, wie man das nennen soll, wogegen sich dieser Angriff richtete. Da gab es offensichtlich nichts zu diskutieren, das war doch die gute alte und speziell in den USA zur wahren Perfektion entwickelte „Demokratie“. Was dieses Wort sagt, weiß ja jedes Kind. Es kommt aus dem Griechischen, setzt sich aus „Demos“ gleich „Volk“ und „kratein“ gleich „herrschen“ zusammen und bedeutet folglich Herrschaft des Volkes. Das ist die beste, da freiheitlichste aller Staatsformen, bei der das Volk von niemandem beherrscht wird, sondern – eben – selbst herrscht. Und genau deshalb war dieser Angriff so ungehörig.

Was aber noch viel weniger angesprochen wurde, war, ob diese Bezeichnung „Demokratie“ mit der politischen Wirklichkeit tatsächlich übereinstimmt. Da hätte es durchaus Diskussionsstoff gegeben. Denn wie gerade der Ort des Geschehens zeigt, wird das Volk sehr wohl beherrscht, nämlich von den nicht sehr zahlreichen Politikern im Kapitol und dem noch kleineren Machtzirkel gleich gegenüber im Weißen Haus. Das sind die Herrscher, die nun in den nächsten vier Jahren dem amerikanischen Volk tonnenweise Steuern und Regulierungen auferlegen; und dies nicht etwa als bloße Empfehlungen, deren Befolgung freiwillig wäre, sondern als strikt verbindliche Gesetze, die notfalls mit Waffengewalt durchgesetzt werden und gegen die sich mit Waffengewalt zu wehren dem Volk strikt verboten ist. Ähm, Herrschaft des Volkes?

Hätte man hierüber diskutiert, so hätten die Washingtoner Volksbeherrscher zwar sogleich den Einwand erhoben, das Volk habe diese Beherrscher ja gewählt und damit deren Herrschaft freiwillig akzeptiert. Indes, das war ja gar nicht das Volk, das waren bloß kleine Teile davon. Dieser Herr Biden beispielsweise wurde nur von 81 Millionen Leuten gewählt, das ist nicht mehr als ein Viertel der Gesamtbevölkerung von 330 Millionen. Woher nimmt Herr Biden sein Recht, über diese alle zu herrschen? Übrigens, bei den Herren Trump, Obama, Bush, Clinton und wie sie alle heißen war es auch nicht besser.

Auch andernorts scheint dies das Muster von „Demokratie“ zu sein, beispielsweise in Hongkong: Als dort im Jahr 2019 genau das Gleiche geschah wie kürzlich in Washington, als nämlich eine aufgebrachte Menge Polizeisperren vor dem Parlamentsgebäude durchbrach, ins Gebäude stürmte, Scheiben zerschmetterte und Möbel umwarf, empörten sich die Herrschenden über den skandalösen Angriff just auf den Legislative Council, in dem doch die vom Volk gewählten und damit demokratisch legitimierten Parlamentarier sitzen. Herrschaft des Volkes?

Bei uns und in den USA allerdings klang es damals anders: Hongkong eine Demokratie? Ein Hohn! Alle Achtung vor diesen mutigen Protesten, die lautstark echte Demokratie einfordern, bei der das Volk endlich nicht mehr von einer kleinen Machtelite beherrscht wird, sondern – eben – selbst herrscht!

