Wider die Feigheit der Konservativen und Liberalen Schluss mit Appeasement!

28. Februar 2021

Mit Wertebewusstsein gegen den sozialistischen Machtrausch und Todestrieb

von Christian Paulwitz

Bildquelle: Lichtschlag Buchverlag Scharfsinnig: Igor Schafarewitschs Meisterwerk

Der fundamentale Grundwert des Konservatismus ist die Ordnung. Es ist keine willkürliche Ordnung, sondern eine gewachsene, bewährte Ordnung. Die Aufrechterhaltung der bewährten Ordnung bedeutet Sicherheit, auf der jeder sein Leben aufbauen und es mit Fleiß und Beharrlichkeit ausgestalten kann. Aus der Wertschätzung der Ordnung heraus kommt die Neigung zum Bewahren des Bestehenden, das deswegen besteht, weil es sich in der Vergangenheit bewährt hat. Es wird nicht unnötig in Frage gestellt, was nicht heißt, dass es sich nicht auch wandeln darf – aber es muss ein gewisser Druck durch das Neue bestehen, der erst die Anpassung notwendig macht. Solange dies nicht der Fall ist, neigt der Konservative im Zweifel zum Festhalten am Bisherigen. Mit dem Konservatismus verbindet sich ein Menschenbild, das auch vom Einzelnen die Einordnung verlangt. Mit ihm verbindet sich die Skepsis gegenüber anderen, aus der Ordnung, in die sie eingebettet sind, auszubrechen und sich zu ganz neuen Ufern aufzumachen. Ausnahmepersönlichkeiten mag dies gelingen, aber den meisten Menschen mag wohl mit einer gewissen Führung aus der Ordnung heraus für ihr Lebensglück mehr gedient sein. Die Vertreter des politischen Konservatismus saßen in den Parlamenten ursprünglich rechts vom Redner und bildeten die politische Rechte.

Der fundamentale Wert des Liberalismus ist die Freiheit. Es ist keine schrankenlose Freiheit, sondern eine Freiheit, die auf persönlicher Verantwortung beruht und ihre Grenzen in der Freiheit des anderen anerkennt. Mit der Freiheit verbindet sich die Chance, durch Kreativität und Zielstrebigkeit seines Glückes Schmied zu sein. Aus der Wertschätzung der Freiheit heraus kommt die Neigung, auf der Suche nach dem Besseren Hergebrachtes in Frage zu stellen – man muss es nicht bewahren, nur weil man sich daran gewöhnt hat. Vielleicht bewährt sich in Zukunft etwas anderes? Das Hergebrachte wird aber genauso wenig aus Prinzip verworfen – bewährt es sich weiter, so wird es auch wertgeschätzt und man wird darauf zurückkommen. Doch während der Konservative im Zweifel am Bewährten festhält, ist der Liberale offener, neue Wege auszuprobieren. Mit dem Liberalismus verbindet sich ein Menschenbild, das dem Einzelnen ein gegebenes Recht zugesteht, eigene Wege zu gehen und zu versuchen, sein Glück auf seine Weise zu machen. Der Liberale ist neugierig auf die vielen Wege und Chancen, die andere ihm aufzeigen, und sucht kooperativen Austausch, um eigene Ziele zu verfolgen. Die Vertreter des politischen Liberalismus saßen in den Parlamenten ursprünglich links vom Redner aus gesehen und bildeten die politische Linke.

Ja, aber bildet nicht heute der Sozialismus die politische Linke – und wo bleibt er im System der werteorientierten Ideologien?

Nach der Analyse, die Igor Schafarewitsch vorgelegt hat und die den Sozialismus als Todestrieb in der Geschichte beschreibt, ist es Zeit, den Sozialismus als dritte werteorientierte Ideologie endgültig zu verabschieden. Der Sozialismus besitzt keine Werte. Was immer er als solche beansprucht oder man ihm zugeschrieben hat – Gerechtigkeit, Solidarität, Gleichheit und so weiter – sind entweder Lügen (was ist gerecht, wenn jemandem sein Eigentum durch Zwang weggenommen wird, um es nach politischer Opportunität zu verteilen, wo ist die Solidarität mit den Plünderungsopfern?) oder keine Werte – Gleichheit ist kein Wert, sondern ein seltener und auf wenige Aspekte eng begrenzter Ausnahmezustand in der natürlichen Ordnung. Der Sozialismus ist die Ideologie der Macht um ihrer selbst willen – die Macht, andere unter einen fremden Willen zu zwingen und ihr Handeln in eine Richtung zu lenken, die freiwillig nie eingeschlagen würde. Wenn der Sozialismus eine Ordnung vertritt, so ist dies keine gewachsene Ordnung, sondern die Durchsetzung einer neuen, gegen die alte gerichteten Ordnung, die jederzeit auch wieder geändert werden kann. Es ist gar nicht Ziel, dass sie Bestand hat, sondern vielmehr, dass die alte, gewachsene Ordnung beseitigt wird. Wenn der Sozialismus Freiheit reklamiert, so ist dies keine Freiheit, die die Freiheit des anderen respektiert, sondern sie überwinden will. Schafarewitsch erkennt und beschreibt in den sozialistischen Strömungen der Geschichte die Gemeinsamkeit der Ausrichtung gegen das Individuum, gegen Eigentum, gegen Familie und gegen Religion. Gerade diese sind nämlich Substanz einer stabilen Ordnung, die es zu beseitigen gilt, um Macht zu etablieren. Sie sind der zivilisatorische Schutz gegen die Willkür von Macht.

Werteorientierte Menschen – seien es Konservative oder Liberale, die meisten verbinden ohnehin beide Wertesysteme in sich mit unterschiedlichen Gewichtungen in verschiedenen Lebensbereichen – müssen sich mit dem Sozialismus als gemeinsamen Feind der menschlichen Zivilisation auseinandersetzen. Doch er entzieht sich der sachlichen, auf Vernunft und Logik begründeten Argumentation, da es ihm nicht um Erkenntnis geht, sondern um Macht; er kann sich daher je nach Opportunität anpassen. Dennoch muss die intellektuelle Auseinandersetzung geführt werden, allerdings weniger mit den Sozialisten als vor werteorientierten Menschen. Ein Zugeständnis nimmt der Sozialist als Fortschritt im Machtgewinn, der für ihn eine Basis bietet, bei nächster Gelegenheit das nächste Zugeständnis abzupressen. Das Zusammenleben müsse jeden Tag neu ausgehandelt werden, sagte vor ein paar Jahren eine Migrationsextremistin, die für die Bundesregierung arbeitete. Das ist der sozialistische Kern: Es geht nicht um Migration, schon gar nicht um geordnete, sondern um die Willkür, Ordnungen jederzeit in Frage zu stellen. Jede Diskussion mit dem Ziel der einen Seite, eine stabile Ordnung zu erreichen, führt über einen Kompromiss mit Sozialisten zu einer Niederlage, die bereits die nächste Niederlage vorbereitet.

Und wie verhalten sich angesichts dessen Konservative und Liberale? Sie machen ständig Kompromisse, anstatt ihre Werte zu verteidigen. Sie lassen sich sogar gegeneinander ausspielen. Sie weichen der Macht aus, um vermeintlich zu schützen, was gerade noch nicht angegriffen wurde.

Der Konservatismus wurde mit seiner Liebe zur Ordnung korrumpiert, die einen Funken Misstrauen gegen allzu viel Freiheit in sich trägt. Hat der Sozialismus ein Stück Macht gewonnen, arrangiert sich der Konservative lieber, um einen Platz in einer neuen Ordnung zu finden, als die gewachsene Ordnung zu verteidigen. So ist der Konservatismus von Bismarck bis zur Merkel-CDU und Söder-CSU zum trojanischen Pferd für den Raumgewinn des Sozialismus geworden, bis er nun selbst nur noch von sozialistischen Opportunisten geführt wird.

Der Liberalismus hat sich dagegen nur allzu leicht von Freiheitsversprechen einfangen lassen und die Augen zugemacht vor der Tatsache, dass die neuen Freiheiten, die der Sozialismus verspricht, auf Kosten natürlicher Freiheiten anderer erfolgen. Die Bereitschaft des Liberalen, zu neuen Ufern aufzubrechen, hat ihn offen gemacht für rechtspositivistische Versprechungen und blind für die Unterminierung der freiheitlichen Werte, die mit ihnen verbunden ist.

Über die Jahrzehnte sind wir so in eine Situation mit dem Rücken zur Wand geraten, in der eine totalitär gewordene Politik unter dem Vorwand von Schutzversprechungen vor einer Infektionskrankheit sich ohne breiten Widerspruch erdreistet, selbst die private Bewegungs- und Versammlungsfreiheit willkürlich einzuschränken. Ein neuer zivilisatorischer Tiefpunkt ist erreicht worden.

Mit dem Hauptstrom der Politik in Deutschland und in einer globalistischen Ausprägung darüber hinaus haben wir es nach den von Schafarewitsch formulierten Kategorien eindeutig mit Erscheinungsformen des Sozialismus zu tun. Sie sind gerichtet gegen das Individuum, gegen Freiheit und Eigentum, gegen die Familie (unter anderem im Genderismus und in der Frühsexualisierung an den Schulen) sowie gegen Religion und die natürliche Ordnung der Schöpfung. Es ist Zeit für wertorientierte, lebensbejahende Menschen, dies zu erkennen und die Schlüsse daraus zu ziehen. Mit der Macht um ihrer selbst willen darf es keine Kompromisse geben. Sozialisten kann man nicht überzeugen; nichtsdestotrotz müssen wir die intellektuelle Auseinandersetzung führen, vor Nicht-Sozialisten; kompromisslos und sozusagen ohne Gefangene zu machen; weder konservative Ordnung noch liberale Freiheit können staatliche Übergriffigkeiten ins Private oder kollektivistische Umverteilung im Rahmen ihrer Werte dulden. Jeder Angriff auf die lebensbejahenden Werte ist zu erkennen und zu benennen – Schluss mit dem Appeasement gegenüber dem sozialistischen Todestrieb!





Der Todestrieb in der Geschichte gleich hier bestellen

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 210.