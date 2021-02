Der Einkommensinvestor National Grid

27. Februar 2021

Das Herzstück der britischen Stromversorgung

von Luis Pazos

Seit Anfang Januar ist es deutlich einfacher geworden, sein Geld außerhalb der Europäischen Union (EU) anzulegen. Dem Brexit sei Dank. Der auf dem Festland im vorauseilenden Gehorsam propagierte Exodus der britischen Finanzwirtschaft darf vorerst mit einem Fragezeichen versehen werden, zu groß sind die quantitativen wie qualitativen Unterschiede zum als potenziellen Hauptwettbewerber hochstilisierten Finanzplatz Frankfurt. Allein personell ist der Finanzsektor in der City of London nach wie vor zehnmal stärker aufgestellt als der in Mainhatten; und da sind die bisher etwa 2.000 Umzügler bereits inkludiert.

In der Hauptstadt des Mutterlands der Industrialisierung ist auch die London Stock Exchange angesiedelt, deren Historie bis 1698 zurückreicht. Gegründet wurde die Börse von Aktienhändlern, die aufgrund ungebührlichen Verhaltens von der bis dato den Handel dominierenden Royal Exchange ausgeschlossen wurden. Exkurs: Die Royal Exchange wiederum hatte Thomas Gresham (1519–1579), ein Berater König Eduards VI. und Königin Elisabeths I., im Jahr 1565 ins Leben gerufen. Ihren Erfolg verdankte sie der transparenten Preisermittlung, ihr Markenzeichen eine Heuschrecke, die dem Familienwappen Greshams entstammte. Langjährigen Lesern dieses Magazins dürfte Gresham hingegen aufgrund des nach ihm benannten Gesetzes der Geldverdrängung ein Begriff sein.

Ebenfalls in London beheimatet ist der größte britische Übertragungsnetzbetreiber National Grid, der am dortigen Handelsplatz über das Kürzel NG.L geordert werden kann. Entstanden ist das Unternehmen im Zuge der Liberalisierung beziehungsweise Privatisierung des britischen Energie- und Versorgungssektors unter Margaret Thatcher. Der öffentliche Netzbetreiber Central Electricity Generating Board (CEGB) wurde dabei im Jahr 1990 umbenannt und in eine Aktiengesellschaft umgewandelt, die Anteile an die zwölf regionalen Energieversorger in England verteilt. Im Dezember 1995 wurden die Aktien von National Grid erstmals an der London Stock Exchange zum Handel zugelassen, innerhalb eines Jahres haben die zwölf Energieversorger ihre Aktienpakete fast vollständig versilbert.

Heute weist National Grid eine Marktkapitalisierung von knapp 31 Milliarden Pfund auf. Der Kurs schwankt aktuell um die 860 Pence, in den vergangenen zwölf Monaten oszillierte er zwischen 789 und 1.074 Pence; die Kurse an der London Stock Exchange werden traditionell in der Untereinheit des Pfunds notiert. Erwirtschaftet haben die über 22.000 Mitarbeiter von National Grid im vorvergangenen Jahr einen Umsatz von 15 Milliarden Pfund. Neben dem Überlandnetz auf der Insel besitzt National Grid Strom- und Gasnetze in Australien und den USA, das Tochterunternehmen National Grid USA ist sogar im S&P 500, dem bedeutendsten Aktienindex des Landes, gelistet.

Insbesondere das knapp 9.000 Kilometer lange Übertragungsnetz in England und Wales liefert sehr gut kalkulierbare und konjunkturunabhängige Umsätze. Als faktischer Monopolist verfügt National Grid hier über einen klassischen Burggraben, im Gegenzug unterliegen der Betrieb ebenso wie die Entgelte allerdings den Vorgaben der zuständigen Regulierungsbehörde. Das hat jedenfalls ausgereicht, um seit 1996 eine kontinuierlich steigende Dividende zahlen zu können, selbst durch die Weltfinanzkrise 2007 bis 2009 und die Frühjahrspanik 2020 hindurch, bei der der Kurs um 34 Prozent nachgab.

Die Auszahlungen erfolgen halbjährlich, die Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Kurs auf das Jahr hochgerechnet etwa 5,7 Prozent. National Grid schüttete zuletzt circa 80 Prozent des Überschusses aus. Die Schuldenquote liegt bei infrastrukturtypischen 71 Prozent. Leisten kann sich National Grid die Verbindlichkeiten allemal, ist doch der Kapitaldienst mehrfach durch den Cashflow gedeckt. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) des Papiers lautet GB00BDR05C01. An deutschen Börsenplätzen kann der Infrastrukturbetreiber über die Wertpapierkennnummer (WKN) A2DQWX geordert werden. Sparpläne sind kostenlos ab zehn Euro je Ausführung bei heimischen Neobrokern möglich.

Hinweis: Der Handel mit Wertpapieren ist grundsätzlich mit Verlustrisiken verbunden. Diese können auch einen Totalausfall der Investition nach sich ziehen. Autor und Verlag übernehmen keine Haftung für materielle oder ideelle Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen resultieren. Ferner wird für deren Aktualität, Korrektheit, Qualität oder Vollständigkeit trotz sorgfältiger Zusammenstellung keine Gewähr übernommen. Zudem sind alle getroffenen Aussagen keinesfalls als Anlageempfehlungen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), sondern lediglich als persönliche Meinungsäußerung des Autors aufzufassen.

