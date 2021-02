Mises Karma 70 (ef-TV)Falsche Geldtheorie führt ins Desaster

26. Februar 2021

Der freiheitliche Podcast

Episode 70: Falsche Geldtheorie führt ins Desaster (Patrick Barron)

Ein Artikel von Patrick Barron über das schlechte Geld im Mittelpunkt desaströser Regierungspolitiken und wie staatliches Fiat-Geld die Folgen von Lockdowns verbirgt.

Im Original erschienen unter dem Titel „A Poor Understanding of Monetary Theory Leads to Disastrous Government Policies“ am 22. August 2020 auf der Website des Mises Institute, Auburn, und in der deutschen Übersetzung am 26. August 2020 auf der Website des Ludwig von Mises Institut Deutschland.