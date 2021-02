Zweites Amtsenthebungsverfahren gegen den amerikanischen Ex-Präsidenten Trump (wieder) freigesprochen, aber der Hass auf ihn geht weiter

16. Februar 2021

Vermutlich treibt seine Gegner die Angst vor seiner Wiederwahl um

von Ron Paul

Das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Trump von letzter Woche sollte als Warnung dafür dienen, dass in der US-Politik etwas sehr falsch läuft. Weit entfernt von einem angemessenen, gut untersuchten, felsenfesten Fall gegen den ehemaligen Präsidenten, wurde Amerika wieder Tag für Tag Zeuge von Rufmord, Anspielungen und falschen Behauptungen – und sogar gefälschten „Beweisen“.

Der Prozess war nicht dazu gedacht, eine Verurteilung Trumps wegen „Aufwiegelung“ zu erreichen, weil die Demokraten bereits wussten, dass die nötigen Stimmen dazu nicht vorhanden wären. Genau wie beim letzten Amtsenthebungsverfahren war es das Ziel, so viel Schmutz auf Donald Trump zu schleudern, wie sie nur konnten, während die Kameras liefen. Ihr Hass auf Donald Trump sitzt so tief, dass ein Psychologe für sie vermutlich vorteilhafter gewesen wäre als ein weiterer Amtsenthebungsprozess.

Es wäre falsch zu sagen, dass den Managern des Repräsentantenhauses der Fall entglitten sei, weil sie von Anfang an gar keinen hatten. Sie hatten nie einen Fall, weil sie keine Anstrengungen unternahmen, einen zu entwickeln. Der Oberste Richter des Obersten Gerichtshofs sah von Anfang an, dass dies kein legitimes Amtsenthebungsverfahren war, und informierte den Mehrheitsführer des Senats, Chuck Schumer, dass er nicht den Vorsitz führen würde. Ohne den Obersten Richter gab es kein verfassungsgemäßes Amtsenthebungsverfahren. Also wurde stattdessen ein Schauprozess inszeniert.

Wie der Verfassungsrechtsprofessor Jonathan Turley immer wieder fragte: Warum hat das Haus nicht eine einzige Anhörung angesetzt, um zu untersuchen, was wirklich bis zum und am Tag des Handgemenges selbst im Kapitol am 6. Januar geschah? Sie hatten viele Wochen Zeit, dies zu tun. Professor Turley glaubt, dass sie vielleicht sogar in der Lage gewesen wären, einen anständigen Fall auf die Beine zu stellen, wenn sie es versucht hätten.

Warum haben sie keine Zeugen aufgerufen? Gab es keine Randalierer, die hätten aufgerufen werden können, um unter Eid zu erklären, wie Trumps Rede sie dazu inspiriert habe, das Kapitolgebäude zu betreten, um die Wahl zu kippen?

Hatten sie Angst davor, dass wir bei einem Kreuzverhör mehr über die Behauptung von Trumps Stabschef Mark Meadows hätten herausfinden können, dass Trump angeboten habe, vor dem 6. Januar 10.000 Soldaten der Nationalgarde in Washington zu stationieren, sein Angebot aber abgelehnt worden sei? Was ist mit Berichten, dass die Polizei auf dem Capitol Hill ohne Verstärkung dagestanden habe und unvorbereitet auf die Ereignisse getroffen sei? Die Führung des Repräsentantenhauses und des Senats ist für die Sicherheit im Kapitol verantwortlich, und sie haben offensichtlich versagt. Und warum?

Die Demokraten im Repräsentantenhaus und im Senat (und ein paar Republikaner) haben ihr eigentliches Ziel nicht erreicht: zu verhindern, dass Trump jemals wieder für ein politisches Amt kandidiert. Aber das bedeutet nicht, dass sie aufgeben. Sie wollen dem Bürger Trump keinen Moment der Ruhe gönnen. Sie sind dazu entschlossen, ihre Hexenjagd fortzusetzen; es sieht immer weniger nach einem Wunsch nach Gerechtigkeit aus. Es sieht nach Angst aus. Sie haben Angst, dass er gewählt werden könnte, wenn es ihm erlaubt würde, wieder zu kandidieren. Also können sie nicht zulassen, dass diese Wahl stattfindet.

Und sie beschuldigen Trump, die Demokratie zu untergraben.

Es gab eine Reihe von Gründen, Präsident Trump anzuklagen und zu verurteilen, während er im Amt war. Die Bombardierung Syriens mit fadenscheinigen Begründungen ohne Autorisierung war einer von ihnen. Aber die Demokraten lieben den Krieg genauso wie die Republikaner, also lag ihnen nicht daran, ihre verfassungsmäßigen Verpflichtungen einzuhalten.

„Impeachment 2.0“ mag vorbei sein, aber diejenigen, die vor lauter Hass auf Trump geblendet sind, werden nicht aufgeben. Sie sind irrational und besessen. Und gefährlich.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.