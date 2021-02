Neue Leitung der Welthandelsorganisation Eine Afrikanerin an der Spitze der WTO

10. Februar 2021

Es erwarten sie gewaltige Herausforderungen

von Volker Seitz

Künftig wird die Nigerianerin Ngozi Okonjo-Iweala die Welthandelsorganisation (WTO) führen. Die letzte noch verbliebene Kandidatin, die südkoreanische Handelsministerin Yoo Myung-hee, zog ihre Bewerbung zurück und die Regierung von US-Präsident Joe Biden stellte sich am Freitag hinter Okonjo-Iweala. Anfang März wird der Generalrat der WTO-Mitglieder tagen, um die Ernennung zu beschließen.

Sie ist die erste Frau und erste Afrikanerin an der Spitze der zerstrittenen Welthandelsorganisation. Die WTO mit Sitz in Genf gehört neben dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank zu den wichtigsten Organisationen in der Wirtschaftspolitik. Sie soll vor allem ein Forum für Verhandlungen zum Abbau von Zöllen und anderen Handelshemmnissen bieten und überwachen, ob internationale Handelsabkommen eingehalten werden.

Sieben Jahre lang war die heute 66-Jährige Finanz- und Wirtschaftsministerin (und kurzzeitig Außenministerin) Nigerias, der größten Ökonomie Afrikas. Als Ministerin fuhr sie einen strikten Sparkurs. Sie strich Subventionen, privatisierte Unternehmen und zog gegen die Korruption zu Felde. Sie konnte mehr als 60.000 Ghost Worker („Geisterarbeiter“) im öffentlichen Dienst enttarnen. Diese nicht existierenden Bediensteten kosteten den nigerianischen Staat bis dahin jährlich mehr als 530 Millionen US-Dollar. In ihrem Kampf gegen die Korruption hat sie sich mächtige Feinde gemacht, die schließlich sogar ihre Mutter, Kamene Okonjo – eine Ärztin und pensionierte Professorin für Soziologie – aus ihrem Haus im Süden Nigerias entführten. Okonjo-Iweala wurde in Harvard ausgebildet und arbeitete ein Vierteljahrhundert bei der Weltbank in Washington. Mittlerweile besitzt sie neben der nigerianischen Staatsbürgerschaft auch die US-amerikanische. Sie hat neben vielen anderen Ämtern und Posten auch den Vorsitz der internationalen Impfallianz Gavi inne. Sie ist mit einem Neurochirurgen verheiratet und Mutter von vier Kindern.

Okonjo-Iweala steht vor gewaltigen Herausforderungen. Ihre Herkunft ist von Vorteil, denn bisher ist Afrika nicht an großen Handelskonflikten beteiligt. Die WTO gilt als stark reformbedürftig. Die 2001 vereinbarte Doha-Runde von Handelsliberalisierungen ist bis heute nicht abgeschlossen, weil die Interessen der 164 Mitgliedsstaaten zu weit auseinandergehen und Änderungen einstimmig beschlossen werden müssen. Vom veralteten Regelwerk, das Fragen um die Digitalisierung, den Schutz des geistigen Eigentums, die Rolle der Staatsunternehmen sowie Klima- und Umweltschutz kaum oder nicht berücksichtigt, profitiert vor allem China. Der abgewählte Präsident Donald Trump sah die USA von der WTO ungerecht behandelt und wollte die Organisation umgestalten sowie China von der Liste der Entwicklungsländer streichen lassen. Trump hatte sein Veto gegen die Wahl von Ngozi Okonjo-Iweala eingelegt. Nachdem der Demokrat Joe Biden das Rennen gemacht hat, wurde der Weg für sie frei. Aber auch unter Biden werden die USA von den westlichen Staaten die Einzigen sein, die klare Vorstellungen haben. Wenn Deutschland sich global behaupten will, dann müssen auch bei uns deutlich die eigenen Interessen definiert werden.

Ngozi Onkonjo-Iweala muss in diesem Jahr die Ministerkonferenz vorbereiten und die ins Stocken geratenen Verhandlungen vorantreiben. Aber nicht die WTO selbst, sondern nur deren Mitglieder können Reformen auf den Weg bringen. Anders als ihr Vorgänger, der Brasilianer Roberto Azevȇdo, wird sie sich als verhandlungsstark und entschlossene Reformerin erweisen müssen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der „Achse des Guten“.