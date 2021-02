Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump Der politische Schauprozess um den amerikanischen Ex-Präsidenten

09. Februar 2021

Ignorieren wäre die beste Taktik

von Ron Paul

Der Prozess im Senat für den mittlerweile zweifach angeklagten ehemaligen Präsidenten Donald Trump wird in dieser Woche beginnen – mit wenig Zweifeln daran, was den Ausgang betrifft. Eine Verfahrensabstimmung im Senat über die Verfassungsmäßigkeit der „Amtsenthebung“ von jemandem, der nicht im Amt ist, ergab, dass nicht annähernd genug Republikaner bereit waren, sich ihren demokratischen Kollegen anzuschließen und für eine Verurteilung zu stimmen.

Der Oberste Richter am Supreme Court, John Roberts, der den Vorsitz nach der Verfassung führen muss, hat durch seine Weigerung, an diesem Verfahren teilzunehmen, deutlich gemacht, dass er die bevorstehende Aktion im Senat nicht als legitimes Amtsenthebungsverfahren betrachtet.

Wenn es sich also nicht um ein legitimes Verfahren handelt, was ist es dann? Nach dem Amtsenthebungsbeschluss des Repräsentantenhauses zu urteilen, sieht es eher nach einem „Schauprozess“ in einer Bananenrepublik aus als nach einem sorgfältigen Verfahren, das Trumps „hohe Verbrechen und Vergehen“ detailliert aufzeigt.

Trump wurde von dem von den Demokraten kontrollierten US-Haus wegen „Anstiftung zum Aufruhr“ wegen des Handgemenges am 6. Januar vor dem US-Kapitol angeklagt. Weil er seinen Anhängern sagte, sie müssten kämpfen, weil sie „sonst kein Land mehr“ hätten, wurde in der Resolution zum Amtsenthebungsverfahren als Beweis dafür gesehen, dass Trump, Zitat, „die Sicherheit der Vereinigten Staaten und ihre Institutionen der Regierung ernsthaft gefährdet“ und „gezeigt hat, dass er eine Bedrohung für die nationale Sicherheit, die Demokratie und die Verfassung darstellt, wenn ihm erlaubt wird, im Amt zu bleiben“.

Trump forderte seine Anhänger außerdem auf, „friedlich und patriotisch“ zum Kapitol zu marschieren, um den Kongress zu ermutigen, seine Behauptungen über Wahlbetrug zu prüfen, aber die Demokraten im Haus sagen, er habe das nicht wirklich ernst gemeint.

Warum das schnelle Amtsenthebungsverfahren? Warum nicht, wie der Verfassungsrechtsprofessor Jonathan Turley geschrieben hat, Anhörungen abhalten und Zeugen aufrufen, um zu untersuchen, ob der ehemalige Präsident tatsächlich einen Aufstand im Sinn hatte? Hat er zum Beispiel die Truppen der Nationalgarde zum Schutz des Kapitols abberufen oder aufgehalten?

Oder bediente er sich einfach nur einer hitzigen politischen Rhetorik, die auch seine Ankläger im Kongress immer wieder verwendet haben?

Wochenlange Anhörungen im Repräsentantenhaus mit Dutzenden von Zeugen hätten dem Senat helfen können, den Beweis zu erbringen, dass Trump sich der Anstiftung zum Aufruhr schuldig gemacht hat. Solche Anhörungen hätten das Blatt gegen Trump im Senat wenden können, wo er doch in seiner eigenen Partei sicher nicht allgemein unterstützt wird.

Aber das Repräsentantenhaus hatte kein Interesse an solchen Anhörungen. Sie wollten ein schnelles Amtsenthebungsverfahren. Sie wollten keine Zeugen. Sie wollten vom allgemeinen Mainstream-Medien-Narrativ profitieren, der Mob, der das Kapitol-Gebäude betrat, hätte nicht nur aus unruhigen Amerikanern bestanden, die wütend über das waren, was sie für eine manipulierte Wahl hielten, sondern tatsächlich versucht, die Regierung zu stürzen, um Trump an der Macht zu halten.

Die Demokraten im Repräsentantenhaus wussten, das die „Aufstands“-Erzählung nicht standhalten würde – jeder, der mit „Farbrevolutionen“ oder Putschen in Übersee vertraut ist, würde leicht erkennen, dass dergleichen hier nicht vorlag. Also brachten sie das Amtsenthebungsverfahren im Eiltempo durch, nicht weil sie ihn aus einem Amt entfernen wollten, das er nicht mehr innehatte, sondern weil sie ihn daran hindern wollten, jemals wieder für ein Amt zu kandidieren.

Es stellt sich die Frage: Wovor haben sie Angst? Sie nannten ihr Impeachment einen Sieg für die Demokratie, aber ist die Verhinderung einer erneuten Kandidatur Trumps nicht eine Untergrabung der Demokratie?

Trump würde gut daran tun, das Verfahren im Senat zu ignorieren. Es gibt keinen Grund, sich an einem Schauprozess zu beteiligen. Die Medien haben berichtet, dass er beabsichtige, sich bei seiner Verteidigung vor dem Senat auf die „gestohlene“ Wahl zu konzentrieren. Das wäre kontraproduktiv. Die richtige Frage muss lauten: „Stellen Sie sich vor, es gibt einen Schauprozess – und niemand geht hin.“

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.