Mises Karma 66 (ef-TV)Ron Paul: Wenn der Faschismus kommt, wird er eine Maske tragen

05. Februar 2021

Der freiheitliche Podcast

Mises Karma – Der freiheitliche Podcast – erscheint seit Episode 51 auf Youtube auf dem Kanal von eigentümlich frei. Besuchen Sie auch die Website von Mises Karma unter: https://miseskarma.de/

Episode 66:



Wenn der Faschismus kommt, wird er eine Maske tragen (Ron Paul)

Ein Artikel von Ron Paul über die ersten Amtshandlungen von Joe Biden als neuer US-Präsident. Zuerst erschienen am 25. Januar 2021 unter dem englischen Originaltitel „When Fascism Comes, It Will Be Wearing a Mask“ auf der Website des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity.



Exklusiv für „eigentümlich frei“ ins Deutsche übersetzt von Axel B.C. Krauss.

Bitte unterstützen Sie unsere alternative Medienarbeit durch ein Abonnement von eigentümlich frei über ef-magazin.de und/oder über eine gezielte Spende für unsere Video- und Podcast-Formate:



Per Paypal oder Kreditkarte:



https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ED2GTZXQ9MDCE&source=url

Oder per Banküberweisung an (Betr.: Ihr Lieblingsformat?):



Lichtschlag Medien und Werbung KG, Volksbank Erft e.G.

IBAN: DE58 3706 9252 6704 2880 16

BIC CODE/SWIFT: GENO DE D1 ERE