Corona forever Wann wird es aufhören oder: Menfff, daff ifft efft lieb ffon dir

29. Januar 2021

Offenbart endlich eure wahren Absichten hinter dem Virus-Betrug!

von Axel B.C. Krauss

Wann wird es aufhören? – Diese Frage liest man in letzter Zeit immer öfter. Gut, vielleicht nicht im Failstream, aber der ist ja nun hinlänglich bekannt dafür, hinter aktuellen Erkenntnisständen hinterherzuhinken wie ein asthmatischer Übergewichtiger mit zwei linken Füßen hinter einem Trupp gestählter Elite Marines.

Ich meine natürlich die nach wie vor grassierende Geisteskrankheit namens „Lockdown“, insbesondere aber deren Mutante „B.S.0.0.“. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das Wort verwenden soll, weil ich es nicht mehr hören und lesen kann. Nicht, dass ich die Leistung, zur Abwechslung von Klima, Trump oder Putin auch mal ein neues Wort hinzuzulernen, also Mutante, nicht zu schätzen wüsste, aber irgendwann müsste doch selbst der sanfteste Phlegmatiker auf Erden angesichts des Dauerterrors Amok laufen. Gut, Trump ist ja kein Thema mehr, er wurde durch einen lupenreinen Demokraten ersetzt, und jetzt wird alles gut, Putin wohnt in einem Protzpalast, während deutsche Abgeordnete schon so lange auf Diäten gesetzt sind, dass man sie zwischen Buchdeckeln trocken könnte, und um auf Ol’ Joe Biden zurückzukommen, der hat gleich am ersten Tag als Präsidentenhampler so viele Exekutivanordnungen rausgehauen, dass ich mich zu einem Räuspern ermächtigt fühle.

Die globalistischen Sprechpuppen (you know who you are) in Politik und Presse können sich also den aufgeschminkten Angstschweiß abtupfen, schließlich hat Xi Jingping, Chinas Obermotz, bei der Eröffnung der jüngsten Davoser Runde ja schon angekündigt, dass dieser Nationalismus, Populismus und Protektionismus doch ... verzeihen Sie, ich muss schnell Espresso nachtanken, sonst falle ich in Tiefschlaf – also dass dieses populistische, protektionistische, nationalistische Herumpoltern doch ganz klar und eindeutig gezeigt habe (wie zu beweisen war), dass – na, wer schon – wir eine integriertere globale Lösung, also mehr Synchronschwimmen in eine, wie soll ich sagen, synthetische Richtung bräuchten. Denn nur so könnten wir welthistorische Krisen wie die PCR-Pandemie des Reset-Virus bezwingen (und der Herr Zentralbanker sprach: Fiat Fuchs!).

Oder wie der Klaus aus Davos in seinem Buch „Covid-19: Der große Umbruch“ schreibt: Die Testpandemie biete ein enges Zeitfenster, eine wahnsinnig günstige Gelegenheit, um „die Welt neu zu denken und zu gestalten“. Sicher, das ist jetzt sehr spekulativ, dennoch wage ich zu behaupten, dass man mit der Abwärme aus dem Händereiben solcher und anderer Krisennutzer eine Großstadt ein Jahr lang mühelos mit Strom versorgen könnte. Never let a good crisis go to waste. Aber das ist ja nix Neues. Hatte doch schon Wolfgang Schäuble auf einer Podiumsdiskussion mit „Zeit“-Herausgeber Josef Joffe und Helmut Schmidt, ausgestrahlt auf „Phoenix“, zur „Eurokrise“ verlautbart: „Weil, wenn die Krise größer wird, werden auch die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, größer.“ Übrigens wählte er in Bezug auf die PCR-Pandemie ähnliche Worte.

Ups. Ich hatte ja ganz vergessen, meine Begriffsschöpfung weiter oben zu erklären: „B.S.0.0“ steht für „Bullshit 00 – denn durch Propagandagestank werden Menschen wirklich krank“. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserschaft, die einzige Mutante, die in der DMR (Deutsche Merkel’sche Republik) derzeit wirklich zu fürchten ist, ist meiner Meinung nach die Mutation von Mainstream-Presse und Politik zu spinal offenbar restlos entkernten Abnickern technokratischer Marschbefehle. Hin und wieder erscheint mal ein etwas „kritischerer“ Artikel, zugegeben, doch selbst dort werden diejenigen Fragen meistens gar nicht erst gestellt, die eigentlich längst beantwortet wurden: Das ganze Narrativ war aus streng wissenschaftlicher Sicht eine Fehlgeburt. Ich will Sie damit nicht nerven, aber wenn man sich, so wie ich, fast ein Jahr lang die eigentlichen (geo-) politischen Absichten hinter dem ganzen Corona-Gedöns um die Ohren gehauen und weit über 300 Artikel zu diesem gewollten „Umbruch“ zusammengetragen hat, verliert man irgendwann natürlich die Geduld.

Es wäre deshalb wunderschön, könnten gewisse Transusen jetzt einfach mal damit aufhören, diese bereits widerlegten Horrormärchen immer noch wie lobotomierte Kühe wiederzukäuen, sondern einfach mal auf Vordermänninnende kommen und den Leuten reinen Wein einschenken. Ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst platzt mir die Halsschlagader. Vor allem, was zum Thema Impfen in letzter Zeit zu lesen war, geht über eine bloße Zumutung ja schon wieder hinaus. Gestern zum Beispiel durfte ich in irgendeinem Fischröckchen („Zeitung“) lesen, Herdenimmunität unter Kindern sei „ohne Impfungen nicht möglich“. Oder in einem Wort: Sauerei.

Genau das ist es nämlich: Es ist eine Sauerei, eine verdammte obendrein, so zu tun, als wären die Vorgaben der WHO in dieser Hinsicht das Wort Gottes. Eine Organisation, die die Definition ebenjener Herdenimmunität vor einiger Zeit nämlich zu Pharmas Gunsten und pro Impfung änderte, wozu ich auch einen Artikel auf ef-online gebracht hatte.

Nichts für ungut: Ich gönne Darth Gates seine Profite, aber bitte nicht mit solchen unlauteren Methoden. Nur weil der Mann der WHO in den letzten Jahren – hier gehen die Schätzungen auseinander – zwischen drei und vier Milliarden Dollar gespendet hat, muss das ja nicht heißen, dass sich alle Menschen auf diesem Planeten nur noch an die Nadel hängen. Der SWR brachte dazu einmal einen Beitrag („Die WHO am Bettelstab: Was gesund ist, bestimmt Bill Gates“).

Obendrein konnte es sich der Lausebengel natürlich nicht verkneifen, noch mal kräftig nachzulegen im Versuch, unzähligen Menschen schon wieder eine Heidenangst einzujagen: „Wir sind auf die nächste Pandemie nicht vorbereitet“, wurde der Impfinvestor von der „Welt“ unlängst zitiert. Natürlich nicht. Irgendwie muss man das ganze Zeug ja loswerden, wenn sogar schon viele Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbetrieb Bedenken anmeldeten, sich experimentelle Impfstoffe spritzen zu lassen. Sind aber alles Nazis, von daher.

Und die Staatsratsvorsitzende? Versucht albernerweise immer noch, den Eindruck zu erwecken, man habe aus, ja, weiß ich doch, aus Kopf- und Konzeptlosigkeit gehandelt, jaja, völlig planlos, keiner wusste von nix – „denn sie wissen nicht, was sie tun“, natürlich nicht. Weil, wenn die Krise größer wird, mutieren Politiker über Nacht zu Vollidioten, sind absolut nicht mehr in der Lage, selbst zu recherchieren und starren nur noch sabbernd auf Drosten- und Lauterbach-Pin-ups wie notgeile GIs auf die Playmates in ihren Spinden. „Uns ist das Ding entglitten“, newoa, so die Erichin. Weil, wenn so’n Ding entgleitet, wachsen rein zufällig auch die Fähigkeiten, Veränderungen durchzusetzen, deren grundlegende Konzepte übrigens viel, viel älter sind als Schwabs Buch (er ist strenggenommen nur ein „Botenjunge“).

Am drolligsten aber war die Ankündigung, dem angeschlagenen Einzelhandel nun „unter die Arme“ greifen zu wollen. Zum Vergleich: Ein Mafiapate jagt ihnen eine Kugel in die Kniescheibe, um ihnen danach mild lächelnd eine Gehhilfe anzubieten.

Siehe auch: Jemand schlägt Ihnen zehn Zähne aus und bietet Ihnen dann einen Gutschein für die Kieferchirurgie im Wert von zehn Euro an. Menff, daff ifft efft lieb ffon dir.