Politische Knechtung mittels (Selbst-) Betrugs Wieso geben wir so schnell unsere Freiheit auf? Psychologie!

10. Januar 2021

Die bevorstehende globale Krise ist eine Chance auf Änderung zum Besseren

von Axel R. Göhring

Die letzten Wochen der virusbedingten Volksquarantäne zeigten uns Bürgern auf drastische Weise, dass selbst die alltägliche Freiheit, aus dem Haus zu gehen und sich in ein Café zu setzen oder einen Laden zu betreten, von verantwortungslosen Politikern und versagenden Journalisten mit einer schwachen Ausrede in null Komma nichts beiseite gewischt werden kann. Einen großen Konservativen und Liberalen wie den verstorbenen Ex-US-Präsidenten Ronald Reagan hätte das kein bisschen gewundert. Eines seiner besten Zitate lautet: „Freiheit ist nie mehr als eine Generation vom Aussterben entfernt. Wir haben sie nicht an unsere Kinder im Blutkreislauf weitergegeben. Sie muss erkämpft, geschützt und weitergegeben werden.“

Als Reagan dies sagte, in den 1980ern, erschien dieser Satz völlig übertrieben. Die westlichen Demokratien waren äußerst stabil; alternative Regierungsmodelle aus der Sowjetzone oder der Dritten Welt kämpften mit Hunger und technologischen Stillstand. Niemand, kein Linker und kein Rechter, konnte sich zu der Zeit vorstellen, dass sich die Parlaments-Demokratien und die enorm leistungsfähigen Wirtschaften des Westens schnell abbauen könnten. Nach der Wende von 1989 verfestigte sich diese Sicht sogar noch und gipfelte in der Prognose des Historikers Francis Fukuyama, nun sei die Geschichte praktisch an ihrem Ende angekommen, da die liberale Volksherrschaft gesiegt habe und die Zeit der großen Konflikte vorbei sei.

Der New Yorker Schriftsteller Robert Littell sah die Sache deutlich kritischer und warnte schon 1991 in der „New York Times“ davor, dass die westlichen Werte, wie Demokratie und Freiheit, in Gefahr geraten könnten. Die kapitalistischen und kommunistischen Staaten hätten sich nicht nur mit ihren Kernwaffen gegenseitig in Schach gehalten, sondern auch, und das eigentlich viel effektiver, mit ihren ideologischen Versprechungen an die Masse der Bürger. Die dominierenden Gruppen waren daher gezwungen, das eigene System vor der Welt möglichst günstig darzustellen und den Bürgern etwas zu bieten.

Da sich die Eliten der westlich-europäisch geprägten Staaten mit den USA an der Spitze ab 1990 nicht mehr gegen den kommunistischen Feind aus dem Osten verteidigen mussten und daher nicht mehr die Interessen der eigenen Plebs berücksichtigten, fingen sie fleißig an, die kleinen Steuerzahler mit diversen Tricks auszuplündern.

Dabei ist es bemerkenswerterweise gleichgültig, ob man die kapitalistischen Eliten oder das akademische Lumpenproletariat der Marxisten und ihrer Nachfolger betrachtet. Die rechten Finanzhaie betrogen in großem Stil an der Börse und im Bankenwesen und ließen sich dann vom Staat „retten“ – siehe Bankenkrach 2008. Die linken Finanzhaie hingegen erfanden irgendwelche sozialen Ungerechtigkeiten, Umweltkatastrophen und Gesundheitsgefahren, um gutbezahlte Akademikerjobs ohne Leistungsanforderung für sich zu erpressen.

Wieso lassen sich die Bürger die elitäre Abschaffung der Freiheit gefallen?

Die sich sofort aufdrängende Frage, warum die Steuerzahler und Wähler nicht auf die Barrikaden gehen, ist recht einfach zu beantworten.

Erstens: Die rechten Finanzhaie arbeiten verdeckt in einem Banken- und Börsendickicht, das bestenfalls nur sie selbst durchblicken. Das dicke Ende wie 2008 kommt dann für mindestens 99,99 der Bürger überraschend.

Zweitens: Die linken Finanzhaie arbeiten mit „guten“ oder „moralischen“ Begründungen, die sie mit ihrer Mediendominanz als „alternativlos“ darstellen. So werden die „Flüchtlingsrettung“ und die Bekämpfung von „Rassismus“, „Frauenbenachteiligung“, „Klimakollaps“ oder „Virus-Pandemien“ als moralisch geboten und/oder sachlich dringend notwendig verkauft.

Dass auf diesem Wege Milliarden, langfristig Billionen Euro an Steuergeldern in den Taschen von faulen und inkompetenten Intellektuellen und Opportunisten aus der Planwirtschaft landen, wird natürlich verschwiegen. Dass das Geld „der anderen“ der eigentliche Grund für die „Moral“ ist, hat der Soziologe Helmut Schelsky schon 1974 in seinem epochalen Werk „Die Arbeit tun die anderen“ analysiert.

Außerdem ködert man damit einige neutrale Bürger, um sie ins Lager der Opportunisten herüberzuholen. Junge Bürgertöchter studieren dann nicht mehr Sprachen oder Medizin, sondern Genderdingens, weil die Jobaussichten im öffentlichen Dienst da so toll seien (und durchaus sind) und man einen bequemen Bürojob ohne Leistungsdruck bekommt. Junge Männer studieren dann nicht mehr Kernkrafttechnik oder Verbrennungsmaschinen-Bau, sondern werden Ingenieure für Windkraft oder Photovoltaik und Solarthermie. Da muss man schon noch rechnen und arbeiten und auf Windrädern herumklettern, aber der Job ist recht sicher und ertragreich. Als Kernkraftingenieur wird man arbeitslos oder muss auswandern.

Wes Brot ich ess, des Lied ich sing

Um zu verhindern, dass die Geköderten merken, dass sie so zu Wirtschaftsschädlingen werden, die ihre Mitbürger praktisch betrügen oder diese sogar an Leib und Leben gefährden, kommt hierbei ein häufig anzutreffendes psychisches Phänomen zum Einsatz, das als Selbstbetrug bekannt ist. Der Evolutionsbiologe Robert Trivers hat es in seinem Buch „Betrug und Selbstbetrug: Wie wir uns selbst und andere erfolgreich belügen“ eingehend untersucht und überrascht (nicht) mit der Einsicht, dass im Westen ganze Wissenschaftszweige wie die Kulturanthropologie, Genderologie und Soziologie mittlerweile darauf basieren.

Hinzu kommt, dass erstaunlicherweise gerade die Intelligenten und Gebildeten besonders gut dazu in der Lage sind, ihre profitable Phantasie mit Narrativen gegen die Realität zu verteidigen. Schönstes Beispiel für mich ist ein studierter Bekannter (Kunstgeschichte), der 2015 Merkels Grenzöffnung allen Ernstes mit Oberst von Stauffenbergs Sinneswandel gegenüber Hitler verglich. Ohne die detaillierte Kenntnis der Biographie des patriotischen Offiziers, der vom Führer-Verehrer zum Führer-Attentäter wurde, hätte unser Kunsthistoriker die schiefe Geschichte vor sich selbst nicht rechtfertigen können und wäre gezwungen gewesen, den blanken Egoismus und die völlige Verantwortungslosigkeit der Kanzlerin zu benennen.

Konformismus: Der katastrophale Asch-Effekt

Auf Seiten der betrogenen Melkkühe, der Masse der Netto-Steuerzahlenden und in der Wirtschaft und Infrastruktur Arbeitenden, gibt es ebenfalls ein wirkmächtiges psychologisches Phänomen, das den Betrügern nützlich ist: der Konformismus. Der jüdische Psychologe Solomon Asch fragte sich nach dem Zweiten Weltkrieg, wie das bestens gebildete deutsche Volk derart schnell auf Hitler und seine Schergen hereinfallen konnte. Immerhin hatte die NSDAP 1932/33 nur rund 40 Prozent der Stimmen erhalten, und das auch nur krisenbedingt. Dennoch ließen sich unsere eigentlich kriegsmüden Großeltern nur sechs Jahre später in einen Weltkrieg treiben und führten diesen bis zum bitteren Ende.

Asch überlegte sich zum Testen des Konformismus ein raffiniertes Experiment: Er zeigte Probanden unterschiedlich lange Linien und setzte sie mithilfe von Schauspielern als angebliche weitere Test-Teilnehmer unter Druck, die Linien als gleich lang zu bewerten. Das klappte derart gut, dass rund drei Viertel aller Probanden mehr oder minder rasch und umfassend dazu bereit waren, offensichtlichen Unfug zu behaupten. Und noch schlimmer: höchstwahrscheinlich auch zu glauben.

Drei Viertel! Wundert es einen da noch, dass in Mittelengland Journalisten, Sozialarbeiter, Polizisten, Bürgermeister und Nachbarn jahrelang wegschauten, als islamische Pakistaner-Gangs englische Mädchen massenvergewaltigten und sogar auf den Strich schickten? Weil man Angst hatte, als „Rassist“ zu gelten? Dasselbe Phänomen ließ sich nach Silvester 2015 in Köln beobachten.

Black Lives Matter – ein Konformismus-Trick

Dasselbe Phänomen zeigt sich auch jetzt im Rahmen von Black Lives Matter nach dem Totschlag oder Mord an George Floyd. Die Statistiken, seit Jahren bekannt, besagen klar, dass Afrikaner in den USA keineswegs häufige Gewaltopfer von Europäern sind. Andersherum wird ein Schuh draus: Die mit Abstand meisten Gewaltverbrechen verüben Afrikaner und Latinos an Weißen und untereinander. Auch werden schwarze Verdächtige keineswegs vermehrt Opfer von kaukasischen Polizisten. Ganz im Gegenteil: Die Ermordung/Tötung von George Floyd durch den weißen Polizisten in Minneapolis war ein eher seltener Fall. Aber extremistische schwarze und weiße Interessensgruppen missbrauchen ihn nun, um zu behaupten, dass die alten weißen Männer, also die Masse der Steuerzahler, bösartige Rassisten seien und nun, in Form von noch mehr finanziellen Transfers und politischer Kapitulation, Abbitte leisten müssten. Letzteres wird durch den erzwungenen Kniefall von kaukasischen Amerikanern gegenüber Afrikanern, vor allem aber vor den Linksextremen in Politik, Medien und Universitäten symbolisiert. Ich sah in den Medien Fotos von muskelbepackten Sportlern, Polizisten und sogar martialischen Nationalgardisten (!), die vor einer Kameralinse auf die Knie gingen.

Der Irrsinn schwappte in kürzester Zeit nach Europa herüber, obwohl die schon lange kastrierten Polizeien Großbritanniens, Deutschlands und Österreichs mit den vergleichsweise brutalen US-Cops überhaupt nicht zu vergleichen sind. Dennoch reißen mehrheitlich weiße Studenten und Aktivisten in England antike Statuen alter weißer Männer vom Sockel oder beschmieren sie. Ein Bild, das wir Europäer bislang nur aus dem Irak nach dem Sturz Saddam Husseins kannten. Welcher Brite, der noch alle Sinne beisammenhat, würde das zentrale Denkmal Winston Churchills vor dem Londoner Parlament beseitigen wollen? Heute wollen es Tausende!

Die ungünstige Psychologie existiert, weil die Freiheitsfeinde finanziert werden

Wieso sind totalitäre Selbstbetrüger, die nach dem Schelsky-Prinzip laufend neue Probleme erfinden, heute derart erfolgreich und können immer mehr Steuergeld in die eigenen Taschen umleiten? Ein Europäer der verlorenen Generation nach dem Ersten Weltkrieg würde vielleicht denken, dass erfolgreiche und sozial-kapitalistische Länder mit gut ausgebauten Demokratien oder Verfassungsmonarchien völlig friedliche und glückliche Bürger haben müssten, weil die Kämpfe der gesellschaftlichen Interessensgruppen um die knappen Ressourcen wegfallen und daher nur wenig Raum für verstiegene Ideologien bleibt. Denkste: Wir Menschen sind eine soziale Spezies, und das heißt leider auch, dass es natürlicherweise immer einige Opportunisten gibt, die mit Tricks versuchen, ohne Anstrengung möglichst viel vom gesellschaftlichen Kuchen abzubekommen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten es diese Natural-born-Schmarotzer schwer, weil das Land nichts zu verschenken hatte. Ende der 1960er sah das anders aus; da hatten die kapitalistischen Staaten des Westens derart viel Wohlstand auf jeder Ebene angesammelt, dass prompt die wirklichkeitsleugnenden 68er, alles Elitenkinder mit wenig Hang zu Kreativität und Fleiß, auf den Plan traten und etwas von der „unterdrückten Arbeiterklasse“ faselten. Da die konservativen Arbeiter den Trick der jungen Salon-Marxisten meist sofort durchschauten und auf die SED-Propaganda pfiffen, wechselten die Sozialpriester, wie Schelsky sie nannte, schnell zu anderen Revolutionsobjekten wie Umwelt, Wald, Klima, Ozonschicht, Tieren, kulturfremden Ausländern und illegalen Immigranten. Dass dabei in der Regel schlicht und ergreifend gelogen wird, ist gleich, da die privilegierten Opportunisten den kulturellen Überbau des Landes in der Hand haben und deswegen absolut jede frei erfundene Lüge als wahr darstellen können.

Wegen der beschriebenen psychologischen Effekte widerspricht niemand, und totalitäre Politiker leiten dann große Teile des Steueraufkommens in mit „Social Justice Warriors“ (Kriegern der sozialen Gerechtigkeit) besetzten Institutionen wie Öko-NGOs, Gegen-rechts-Vereinen, Partei-Unterorganisationen, Migrations-Initiativen, Klima-Institute und so weiter um. Weil der Betrugstrick so einträglich ist, bilden sich immer mehr opportunistische Gruppen, die immer mehr soziale oder ökologische Probleme erfinden. Zu den linken Sozialkriegern gesellen sich auch noch wirbellose Soldaten der bürgerlichen Parteien, die angesichts der Profitaussichten bereitwillig linke Erzählungen übernehmen und die eigene rechte konservativ-liberale Weltsicht zum Teufel jagen. Bestes Beispiel ist FDP-Chef Christian Lindner, der bei Wahlkampfauftritten den „menschgemachten Klimawandel“ an einzelnen Bäumen zu erkennen vermag und seinem Parteifreund Kemmerich, juristisch einwandfrei zum Ministerpräsidenten Thüringens gewählt, in den Rücken fällt und die Wahl so torpediert.

Zu allem Überfluss treten dann auch noch geltungssüchtige Naturwissenschaftler und Ärzte auf den Plan, die mit Politik eigentlich nichts zu tun haben, und unterstützen die Ideologen mit diversen Geschichten über Weltuntergänge durch Klimawandel oder Viren-Apokalypse.

Wundert es den geneigten libertären Leser angesichts eines derart breiten Betrüger-Klüngels noch, dass die meisten Bürger und Wähler wenigstens einen Großteil der Märchen glauben?

Wie kann man die Freiheit retten?

Reagans Antwort: indem man darum kämpft! Nach Aschs Erkenntnissen ist etwa ein Viertel der Menschen Nicht-Konformisten und Kassandren, die sich durch sozialen Druck nicht oder nur schlecht dazu bringen lassen, ungeprüft Märchen zu glauben. Diese kognitive Reserve-Einheit der menschlichen Evolution müsste sich einfach nur besser organisieren und laut werden – dann hören auch mehr Konformisten zu.

Manchmal erzeugen auch die Totalitären ihre eigenen Gegner: Ein EIKE(Europäisches Institut für Klima & Energie) -Leser meinte neulich im Kommentar unter einem Youtube-Video, dass er durch den Irrsinn der Corona-Quarantäne zum General-Zweifler geworden sei und nun als ehemaliger Klimagläubiger erstaunt EIKE-Videos schaue.

Zentral im Kampf um unsere Freiheit ist die Abschaffung der Finanzierung von totalitär gesinnten Opportunisten. Ein demokratischer Staat der Zukunft darf auf keinen Fall mehr globalistische Sozial- und Öko-NGOs, Parteien und Partei-Organisationen, Immigranten, Parallelgesellschaften, Staatsfernsehen und -radio sowie Religionsgemeinschaften finanzieren. Harte Strafgesetze gegen kriminelle Politiker, die insbesondere wegen Geldverschwendung nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt angeklagt werden können, und Verbots-Plebiszite nach Schweizer Vorbild dürften auf Parteisoldaten ungemein disziplinierend wirken.

Leider ist das politische Handeln der Freiheitsfeinde nach dem Prinzip von Helmut Schelsky ein finanzieller Selbstläufer-Prozess, der erst zum Stillstand kommt, wenn die Wirtschaft kollabiert. Aber genau das wird nach Euro-Rettung, Energiewende, Millionenimmigration und Corona-Quarantäne bald passieren. Hoffen wir, dass die kommende Generalkrise etwas Neues, Besseres erschaffen wird. Freiheit!

Helmut Schelsky: Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen, dtv Verlag (April 1986), ISBN-13: 978-3423012768

Robert Trivers: Betrug und Selbstbetrug: Wie wir uns selbst und andere erfolgreich belügen, Ullstein Hardcover (8. März 2013), ISBN-13: 978-3550080173