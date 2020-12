Schöne neue Corona-Welt „Sonderrechte für Geimpfte“: Wenn Unwissenheit gefährlich wird

31. Dezember 2020

von Axel B.C. Krauss

Eigentlich sollte man annehmen, dass kompetenzbasierte Einstellungskriterien auch im „Qualitäts“-Journalismus gelten. Dass dem offenbar schon seit längerer Zeit nicht mehr so ist, ist zwar kein Geheimnis mehr – erst recht nicht, seitdem die Mainstream-Medien dieses Landes zu einer massiven Schweigespirale verschmolzen, die sich zugunsten eines Corona-Regimes dreht, das sich um politisch unwillkommene wissenschaftliche Fakten nicht nur keinen Deut mehr schert, sondern diese wissentlich totschweigt –, doch hin und wieder wird dem einen oder anderen Fässchen, von dem man hoffte, es bliebe von der zeitgenössischen Exzellenzinitative in Sachen maximaler spinaler Biegsamkeit und Bückdienlichkeit vielleicht verschont, dann doch der Boden ausgeschlagen.

Nehmen Sie als Beispiel die mittlerweile von weit über 30.000 Ärzten und Wissenschaftlern weltweit unterschriebene „Great Barrington Declaration“, die sich gegen Lockdowns als angeblich – viele Wissenschaftler sagen: vermeintlich – wirkungsvolle Maßnahme zur Bekämpfung viraler Infekte ausspricht. Summa summarum, also was die Gesamtzahl der Unterzeichner dieser Erklärung betrifft, bringt es die Petition auf nunmehr über 700.000 (!) Unterschriften. Wann haben Sie das letzte Mal darüber in der Presse der Volksrepublik Merkelkorea gelesen? Vor allem: Wann wurden die darin aufgeführten wissenschaftlichen Argumente ausführlich diskutiert? Oder habe ich was verpasst? Hin und wieder schafft es auch ein etwas kritischerer Artikel durch die selbst auferlegte Zensur, jedoch steht solchen Texten eine erdrückende Masse an donnernder coronöser Marschmusik gegenüber.

Ganz zu schweigen von der ebenfalls kursierenden Skepsis gegenüber der Zuverlässigkeit der RT-PCR-Tests, vor allem ab einer bestimmten Zyklusschwelle (CT-Wert, CT steht für „cycle threshold“) aufwärts, wie sie von Wissenschaftlern aus aller Herren Länder ebenfalls ausführlich formuliert wurde. Wohingegen man es im deutschen Blätterwald bei der bloßen Nennung von „Infektionszahlen“ belässt – ungeachtet der Tatsache, dass diese Zahlen an sich noch nicht viel auszusagen haben, da ein positives Testergebnis, erst recht oberhalb einer bestimmten Replikationszyklus-Schwelle, nicht automatisch bedeutet, dass die solcherart Getesteten auch krank beziehungsweise symptomatisch werden oder gar andere anzustecken vermögen. Ich hatte in den letzten Monaten zahlreiche Artikel dazu präsentiert, auch auf ef-online. Diese muss man jedoch überwiegend im Ausland suchen, also jenseits der anti-„coronaleugnerischen“ Mauer.

Tatsache ist: Es gibt in Deutschland keine funktionierende Presse mehr. Die „Leitmedien“ dieses Landes ähneln, gerade in Sachen Berichtbestattung zu Covid-19, eher der einer afrikanischen oder lateinamerikanischen Bananendiktatur, die rigoros alles ignoriert, was nicht der öffiziösen Linie entspricht. Ein journalistischer Totalschaden, keine Frage, obendrein eine Zumutung für Leser und Zuschauer, die sich des „Informations- und Bildungs“-, heuer eher Hirnwäsche-Auftrages durch eigene Recherchen zu entziehen vermögen. Auch Regierungssender wie das ZDF täten besser daran, ihren Werbeslogan zu ändern: „Mit der Prawda sieht man besser.“

Dies gilt auch für das Tagesthema Nummer eins – die nun begonnene Impfkampagne. Hier sind noch einige Fragen offen, allerdings nicht in den deutschen Massenmedien: Dort scheint bereits ausgemacht zu sein, dass die bislang entwickelten und verabreichten Impfstoffe die Patentlösung sind, an der angeblich niemand vorbeikäme, das Universalrezept zur Bekämpfung einer Infektionskrankheit mit einer Überlebensrate, die zwischen 99,5 und 99,98 Prozent liegt.

Manchmal wird Unwissenheit (oder in Einzelfällen bewusstes Verschweigen aus politischer Hörigkeit, zuweilen vielleicht auch einfach nur Dummheit) allerdings gefährlich. Der Spaß hört dort auf, wo auf dürftiger, lückenhafter wissenschaftlicher Basis Empfehlungen ausgesprochen werden, die einer regelrechten sozialen Ächtung beziehungsweise einem Ausschluss derjenigen gleichkommen, die offizielle Narrative infrage stellen. Tut es not, neosowjetische Verhältnisse herbeizuschreiben?

Denn genau das forderte nun Mark Schieritz, Wirtschafts-„Fach“-Redakteur der „Zeit“, der in der jüngeren Vergangenheit die Fachwelt mit meisterlich recherchierten Aussagen wie zum Beispiel „Mythos Targetschulden“, „Der Mythos vom gefräßigen Staat“ oder – nein, nicht von Salvador Dalí verfaßt – „Staatsschulden sind kein Problem“ verzückte. Ebenfalls aus seiner Feder (und auch hier hatte kein surrealistischer Künstler die Finger im Spiel): „Wir können Geld doch einfach drucken“.

Wenn so jemand nun schreibt, Zitat, „wer sich nicht gegen das Coronavirus impfen lässt, gefährdet Menschenleben und schadet uns allen“ und solchen schlicht halbseidenen Humbug auch noch mit der Forderung krönt „es braucht Sonderrechte für Geimpfte“ („Einlass nur für Geimpfte“, „Die Zeit“, 29. Dezember 2020), sollte sich lieber erst mal mit der Impfthematik vertraut machen, und zwar gründlich.

Wie gesagt: Bei solchen gefährlich falschen und gesellschaftlich höchst fragwürdigen Forderungen hört der „Spaß“ endgültig auf. Die Errichtung eines „Kastensystems“ oder einer Zweiklassengesellschaft (mit/ohne „Impfausweis“) ist gerade aus wissenschaftlicher Sicht nicht nur keine Lösung, sondern völlig überflüssig.

Aber – und es ist ein gewichtiges aber: Kommt das wirklich überraschend? Keineswegs. Denn das war ja ohnehin geplant. Erstens war es niemand Geringerer als Impfimperator Darth Gates, der in einem Interview wortwörtlich und ganz unverhohlen drohte, die Pandemie werde solange nicht wirklich vorbei sein und es würde solange keine Rückkehr zur Normalität geben, bis „alle sieben Milliarden Menschen auf dem Planeten“ geimpft seien. In einem anderen Interview sagte er – ebenfalls bestens dokumentiert –, er erwarte sich von seinen in den letzten Jahren getätigten milliardenschweren Investitionen in die Impfindustrie eine Rendite von, Zitat, „zweihundert zu eins“. Wer aber nun den – gelinde gesagt – offensichtlichen Zusammenhang zwischen diesen beiden Aussagen herstellt, bedroht – laut der Raute des Schreckens im Bundeskanzleramt – „unsere ganze Lebensweise“. Und im Failstream wurde lustigerweise schon behauptet, es sei – sic! – eine „Verschwörungstheorie“, zu behaupten, Gates wolle daraus Profit schlagen. Dabei weiß doch jeder, dass es zu den Kerntugenden von Investoren gehört, ihr gesamtes Vermögen so sinnlos wie möglich zu versemmeln.

Zweitens ist es erstaunlich, wie schnell so manche Information, die noch vor kurzer Zeit gefälligst eine „krude Theorie“ zu sein hatte, plötzlich Wirklichkeit zu werden droht. So schrieb der „Focus“ in einem Artikel vom 29. Dezember 2020, Zitat: „Die USA entwickeln eine Impfbescheinigung fürs Handy, um Reisen und Konzerte wieder möglich zu machen.“ Clever. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, einen „indirekten Impfzwang“ durch die Hintertür einzuführen: Ist man nicht geimpft, könnten sich Reisen und Teilnahmen an kulturellen Veranstaltungen als, naja, schwierig erweisen ...

Drittens und zum Schluss noch ein kleiner Einblick in die Planungen für die nähere Zukunft. Im Artikel „Technokratie und der große Reset“ vom 19. Dezember 2020, den ich ins Deutsche übersetzt hatte, erläutert Patrick M. Wood das Patent „WO/2020/060606“: „Das internationale Patent WO/2020/060606 von Microsoft beschreibt ein ‚Kryptowährungssystem, das Körperaktivitätsdaten verwendet‘. Das internationale Patent wurde am 20. Juni 2019 eingereicht. Die Anmeldung beim US-Patentamt mit der Nummer 16128518 wurde am 21. September 2018 eingereicht. Wie in der Zusammenfassung erklärt: ‚Die menschliche Körperaktivität, die mit einer einem Benutzer bereitgestellten Aufgabe verbunden ist, kann in einem Mining-Prozess eines Kryptowährungssystems verwendet werden. Ein Server kann eine Aufgabe für ein Gerät eines Benutzers bereitstellen, das kommunikativ mit dem Server verbunden ist. Ein Sensor, der kommunikativ mit dem Gerät des Benutzers gekoppelt oder in diesem enthalten ist, kann die Körperaktivität des Benutzers erfassen. Körperaktivitätsdaten können basierend auf der erfassten Körperaktivität des Benutzers erzeugt werden. Das kommunikativ mit dem Gerät des Benutzers gekoppelte Kryptowährungssystem kann überprüfen, ob die Körperaktivitätsdaten eine oder mehrere vom Kryptowährungssystem festgelegte Bedingungen erfüllen, und dem Benutzer, dessen Körperaktivitätsdaten überprüft wurden, Kryptowährung zuweisen.‘ Die US-Patentanmeldung enthält das folgende Flussdiagramm, das den Prozess zusammenfasst [Sie finden das Diagramm im übersetzten Artikel, siehe untenstehender Link, meine Anmerkung]. Dieses Patent würde, wenn es umgesetzt wird, im Wesentlichen Menschen zu Robotern machen. Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie die durchschnittliche Person ihren Lebensunterhalt in der KI-gesteuerten bargeldlosen Welt der Zukunft verdienen wird, könnte dies ein Teil der Antwort sein. Die Menschen werden auf das Niveau von hirnlosen Drohnen herabgesetzt, die ihre Tage damit verbringen, Aufgaben auszuführen, die automatisch von, sagen wir, einer Handy-App vergeben werden, im Gegenzug für eine Kryptowährungs-‚Belohnung‘. Diese Art der Verschmelzung von digitalen und biologischen Systemen ist letztlich das, worum es bei der ‚vierten industriellen Revolution‘ geht.“

Klingt zu dystopisch? Zu weit hergeholt? Völlig unvorstellbar? Sehe ich anders. In einer Zeit, in der ein Mark Schieritz als Wirtschaftsredakteur durchgehen kann, ist alles möglich.

