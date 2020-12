Das Geschäft mit Staatsbürgerschaften „Goldene Pässe“ und Visa für Afrikas Reiche

10. Dezember 2020

Von der EU-Kommission toleriert

von Volker Seitz

Für zahlreiche Staaten ist der Verkauf von Staatsbürgerschaften ein einträgliches Geschäft. Nicht nur EU-Staaten wie Zypern, Malta, Portugal, Griechenland und Bulgarien verkaufen „goldene Pässe“ an Personen gegen festgelegte Zahlungen oder Investitionen, ohne dass eine Bindung an den Staat besteht.

Wie die meist gut informierte Zeitschrift „Jeune Afrique“ in ihrer Dezember-Ausgabe 2020 berichtet, vermittelt der Staatsbürgerschaftsmakler Henley & Partners in London auch Pässe an vermögende Nigerianer, Südafrikaner, Kenianer, Senegalesen und Bürger aus der Côte d’Ivoire.

Apex Capital Partners – mit Niederlassungen unter anderem in Russland, Montenegro, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, Dominica und Zypern – plant, in den nächsten Monaten auch in Afrika ein Büro zu eröffnen. Der Gründer von Apex, Nuri Katz, begründet dies mit dem großen Anstieg von Dollar-Millionären auf dem Kontinent und der schlechten Infrastruktur in den Bereichen Gesundheit und Bildung.

EU-Eintrittskarten über die Karibik

Zu den beliebtesten Zielen zählen zum Beispiel auch Antigua, Dominica, Grenada, St. Lucia sowie die Inselstaaten im Pazifischen Ozean Tuvalu und Vanuatu. Die Regierung von St. Lucia hat seit September 2020 sechzig Pässe an reiche Nigerianer ausgestellt. Pässe von Vanuatu gäbe es für 130.000 Dollar und diese Pässe böten das beste „Kosten-Nutzen-Verhältnis“. Der Pass werde innerhalb eines Monats frei Haus geliefert. Der Inhaber des Passes darf in 130 Länder ohne Visum einreisen. Pässe der karibischen Inseln Dominica und Grenada böten gegen 100.000 beziehungsweise 200.000 Dollar eine zweite Nationalität für die ganze Familie mit Reisefreiheit nach 140 Destinationen, darunter auch EU-Staaten.

Das sei günstiger als der Kauf eines europäischen Passes beziehungsweise einer Aufenthaltsgenehmigung in der EU. In Portugal sei das Mindestgebot 350.000 Dollar (seit 2012 soll Portugal nach einem Bericht der Anti-Korruptions-NGO „Global Witness“ in Brüssel mehr als 22.000 Aufenthaltsgenehmigungen – eine Vorstufe zur Staatsbürgerschaft – verkauft und fünf Milliarden Euro damit eingenommen haben) und in Malta sowie Zypern müsse der Antragsteller mehr als eine Million Dollar investieren. In Malta musste die Journalistin Daphne Caruana Galizia ihre Recherchen um die Korruption beim Verkauf von Staatsbürgerschaften 2017 mit dem Leben bezahlen. Der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt.

Diese Destinationen ersetzen Großbritannien, das den Reichen als Gegenleistung für Investitionen in Höhe von mehreren Millionen Pfund einen Wohnsitz, aber keinen Pass anbietet.

Auch Griechenland bietet seit sieben Jahren „goldene Visa“ an, wenn für mindestens 250.000 Euro Immobilien gekauft werden. Mit dem Visum ist Reisefreiheit in 26 Länder des Schengenraums verbunden. Damit könnten nach dem Brexit auch vermögende Briten frei im Schengenraum reisen.

Neben Henley & Partners und Apex Capital Partners bietet die Anwaltskanzlei „La Vida Golden Visas“ mit Niederlassungen in London, Dubai und Hongkong zahlungskräftigen EU-Ausländern ihre Dienste zur Erlangung von Aufenthaltstiteln und Pässen an. Offenbar wird die zwielichtige Visa-Passvergabe an EU-Neubürger von der EU-Kommission immer noch toleriert.

Dieser Artikel erschien zuerst auf „Tichys Einblick“.