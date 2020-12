Dokumentation Donald Trump: „Wir haben die Beweise, die Wahl zu kippen“

04. Dezember 2020

Die Rede des amerikanischen Präsidenten vom 2. Dezember

von Redaktion ef

„Vielen Dank. Dies ist möglicherweise die wichtigste Rede, die ich jemals gehalten habe. Ich möchte einen Überblick über unsere laufenden Bemühungen zur Aufdeckung des enormen Wahlbetrugs und der Unregelmäßigkeiten geben, die während der lächerlich langen Wahlen vom 3. November stattgefunden haben. Früher hatten wir den sogenannten Wahltag. Jetzt haben wir Wahltage, -wochen und -monate, und während dieser lächerlichen Zeitspanne sind viele schlimme Dinge passiert, besonders wenn man fast nichts beweisen muss, um unser größtes Privileg, das Wahlrecht, auszuüben.

Als Präsident habe ich keine höhere Pflicht, als die Gesetze und die Verfassung der Vereinigten Staaten zu verteidigen. Deshalb bin ich entschlossen, unser Wahlsystem zu schützen, das jetzt koordiniert angegriffen und belagert wird.

Vor den Präsidentschaftswahlen wurden wir monatelang gewarnt, dass wir keinen vorzeitigen Sieg erklären sollten. Uns wurde wiederholt gesagt, dass es Wochen, wenn nicht Monate dauern würde, um den Gewinner zu ermitteln, die Briefwahl auszuzählen und die Ergebnisse zu überprüfen. Meinem Gegner wurde gesagt, er müsse gar keinen Wahlkampf führen. ‚Keine Sorge, wir brauchen dich nicht. Diese Wahl ist gelaufen.‘

Tatsächlich verhielten sie sich so, als wüssten sie bereits, was das Ergebnis sein würde. Sie hatten es bereits ausgeheckt, und das ist sehr traurig für unser Land. Es war alles sehr, sehr seltsam. Innerhalb weniger Tage nach der Wahl erlebten wir eine konzertierte Aktion, um den Gewinner auszurufen, obwohl noch viele Schlüsselstaaten ausgezählt wurden.

Der Verfassungsprozess muss fortgesetzt werden dürfen. Wir werden die Zuverlässigkeit der Wahl verteidigen, indem wir sicherstellen, dass jede legale Stimme gezählt wird und dass keine illegalen Stimmen mitgezählt werden. Hier geht es nicht nur darum, die Stimmen von 74 Millionen Amerikanern zu respektieren, die für mich gestimmt haben, sondern auch darum, sicherzustellen, dass die Amerikaner dieser Wahl und allen künftigen Wahlen vertrauen können.

Heute werde ich einige der schockierenden Unregelmäßigkeiten, Missbräuche und Betrugsfälle detailliert beschreiben, die in den letzten Wochen aufgedeckt wurden. Bevor wir jedoch nur einen kleinen Teil der aufgedeckten Beweise darlegen – und wir haben jede Menge Beweise –, möchte ich auf die korrupte Briefwahl eingehen. Die Demokraten führten diese Briefwahl landesweit ein, um eine Wahlmanipulation insbesondere in Swing States zu ermöglichen, die sie für den Sieg brauchen. Aber sie konnten nicht wissen, wie schwierig es werden würde, weil wir in jedem Swing State so weit vorne lagen, wie sie es nicht für möglich gehalten hatten.

Es ist seit Langem bekannt, dass der Wahlbetrug im politischen Apparat der Demokraten von Detroit über Philadelphia, Milwaukee, Atlanta und so viele andere Orte ganz normal ist. Was sich in diesem Jahr geändert hat, war die konzertierte Aktion der Demokratischen Partei, zig Millionen Stimmzettel zu drucken und zu versenden, die an unbekannte Empfänger geschickt wurden, praktisch ohne jegliche Schutzmaßnahmen. Dies ermöglichte Betrug und Missbrauch in einem nie zuvor gesehenen Ausmaß. Unter dem Vorwand der Pandemie haben demokratische Politiker und Richter die Wahlverfahren nur wenige Monate und, in einigen Fällen, wenige Wochen vor der Wahl am 3. November drastisch geändert.

Die Parlamente, die eigentlich mit einbezogen werden mussten, wurden in der Regel umgangen, was verfassungsrechtlich absolut falsch ist, wie wir sehen werden, wenn wir unsere Klagen einreichen. Viele Bundesstaaten, wie Nevada und Kalifornien, schickten Millionen von Stimmzetteln an jeden auf ihren Wählerlisten, unabhängig davon, ob diese Personen einen Stimmzettel angefordert hatten oder nicht oder ob sie tot oder lebendig waren: Sie erhielten trotzdem Stimmzettel.

Andere Bundesstaaten wie Minnesota, Michigan und Wisconsin haben mitten in einem Wahljahr eine allgemeine Briefwahl eingeführt und an alle Wähler auf allen Listen Briefwahlanträge gesendet. Es war egal, wer sie waren. Diese kolossale Ausweitung der Briefwahl öffnete die Schleusen für massiven Betrug. Es ist allgemein bekannt, dass die Abstimmungslisten voller Personen sind, die nicht wahlberechtigt sind, einschließlich Verstorbener, Menschen, die weggezogen sind, und Menschen, die keine Staatsangehörigen sind. Die Wählerlisten sind voller falscher Einträge, doppelter Einträge und anderer Fehler. Das ist unumstritten. Dutzende Wahlkreise haben mehr Einträge in ihren Listen, als sie wahlberechtigte Einwohner haben, darunter 67 Wahlkreise in Michigan. In Wisconsin konnte der Wahlausschuss den Wohnsitz von über 100.000 Menschen auf den Listen nicht bestätigen, weigerte sich aber, diese Menschen zu entfernen. Sie wussten, warum, auch wenn andere das nicht wussten. Ich wusste, warum.

Das waren illegale Wähler. Es ist ein Hohn, dass wir im Jahr 2020 keine Möglichkeit haben, zu überprüfen, wer bei einer so wichtigen Wahl einen Stimmzettel abgibt, zu wissen, wer sie sind, ob sie in demjenigen Staat wohnhaft sind oder ob Sie überhaupt amerikanische Staatsbürger sind. Wir haben keine Ahnung.

Wir haben in allen Swing States schwere Verstöße und regelrechten Betrug festgestellt. Es handelt sich um viel mehr Stimmen, als wir brauchen, um die Ergebnisse dieser Staaten zu kippen.

In Wisconsin zum Beispiel, wo wir in der Wahlnacht weit vorne lagen, haben wir auf wundersame Weise knapp 20.000 Stimmen verloren.

Ich kann es Ihnen hier zeigen: In Wisconsin lagen wir weit vorne. Und dann um 3:42 Uhr morgens gab es eine massive Stimmenabgabe, fast alle für Joe Biden. Bis heute versuchen alle herauszufinden: ‚Woher kam das?‘ Plötzlich lag ich nicht mehr weit vorne, sondern habe knapp verloren, wegen dem hier (zeigt auf ein Bild). Um 3:42 Uhr morgens, in Wisconsin. Das ist eine furchtbare Sache.

Wir werden weit mehr als die 20.000 Stimmen haben, die nötig sind, um Wisconsin zu kippen. Wenn wir mit den Betrugsvorwürfen Recht haben, kann Joe Biden nicht Präsident werden. Wir sprechen von Hunderttausenden von Stimmen. Wir sprechen von Zahlen, wie sie noch niemand zuvor gesehen hat.

Zum Beispiel liegen wir in bestimmten Staaten um 7.000 Stimmen zurück, dabei haben wir dort 20.000, 50.000, 100.000 oder 200.000 unregelmäßige oder betrügerische Stimmen gefunden. Dazu gehören auch Stimmen, die gezählt wurden, ohne dass republikanische Wahlbeobachter zusehen durften, weil sie ausgesperrt waren.

Es gab Wähler, die am 3. November nichtsahnend zur Wahl kamen und sich freuten. Sie waren stolz, Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika zu sein. Sie gingen hin und sagten: ‚Ich würde gerne wählen.‘ Ihnen wurde gesagt, dass sie nicht wählen dürften. ‚Es tut mir leid‘, wurde ihnen gesagt, 'Sie haben bereits per Briefwahl abgestimmt, herzlichen Glückwünsch. Wir haben ihren Stimmzettel bereits erhalten. Sie können leider nicht mehr wählen.‘

Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Sie hatten niemanden, bei dem sie sich beschweren konnten. Die meisten gingen einfach wieder heim und sagten sich: ‚Das ist aber komisch.‘ Aber manche Leute beschwerten sich vehement, und in vielen Fällen füllten sie einen vorläufigen Stimmzettel aus, der fast nie gezählt wurde, aber in praktisch jedem Fall eine Trump-Stimme war. Mit anderen Worten, sie gingen zur Abstimmung und es wurde ihnen gesagt, dass sie bereits gewählt hatten.

Sie gingen entsetzt wieder heim und verloren den Respekt für unsere Demokratie. Dies geschah zehntausende Male im ganzen Land. So verzweifelt waren die Demokraten. Sie füllten Stimmen von Leuten aus, obwohl sie nicht wussten, ob diese Leute auftauchen würden oder nicht. Als sie doch auftauchten, wurde ihnen gesagt: ‚Tut mir leid, Sie haben bereits abgestimmt.‘

Darüber hinaus gibt es eine sehr verdächtige Firma namens Dominion. Mit einem Knopfdruck oder einem Chipwechsel können Sie den Knopf für Trump drücken und Ihre Stimme geht an Biden. Was für ein System ist das? Wir brauchen wieder Stimmzettel aus Papier, auch wenn es länger dauert. Papier ist das einzige sichere System. Nicht diese Computersysteme, die niemand versteht, oft einschließlich der Leute, die sie betreiben. Aber ich denke, sie verstehen es leider viel zu gut.

In einem Beispiel in Michigan, in Antrim County, in dem Dominion-Systeme verwendet wurden, stellten sie fest, dass fast 6.000 Stimmen fälschlicherweise von Trump zu Biden gewechselt wurden, und das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Das haben wir festgestellt. Wie viele haben wir nicht erwischt? Gibt es im ganzen Land Hunderte anderer Beispiele? Tausende? Wir hatten einfach Glück. Sie nannten es eine Panne, aber wir fanden zahlreiche Pannen an diesem Abend. Kein Wunder, dass 96 Prozent der Spenden dieser Firma an Demokraten gingen. Wenn Sie sich ansehen, wer das Unternehmen leitet, wer verantwortlich ist – wir wissen gar nicht genau, wem es gehört: Wo werden diese Stimmen gezählt?

Dominion ist eine Katastrophe. Wir glauben, dass die Stimmen im Ausland und nicht in den USA gezählt werden.

Die Wahlbehörden in Texas haben die Benutzung von Dominion-Systemen wiederholt abgelehnt, da Bedenken hinsichtlich Sicherheitslücken und der Möglichkeit von Fehlern und regelrechtem Betrug bestehen. Jeder Wahlkreis, der Dominion-Systeme verwendet, muss sorgfältig überwacht und untersucht werden, nicht nur in der Zukunft, sondern jetzt.

Im Moment machen wir uns Sorgen um die Gegenwart und was mit einer Wahl passiert ist, die wir ohne Frage gewonnen haben. Unter meiner Führung gewannen die Republikaner fast jedes Abgeordnetenhaus in den Vereinigten Staaten, was keiner erwartet hatte.

Wir haben im Abgeordnetenhaus des Bundes bis zu 16 Sitze dazugewonnen. Die Sitze werden noch ausgezählt, neun Sitze sind noch ungewiss. Zwei Wochen später wird noch ausgezählt. Es ist ein Chaos. Eigentlich sollten die Republikaner viele Sitze verlieren, und stattdessen haben sie Sitze dazugewonnen. Eine wichtige Stichwahl, die (in Georgia) ansteht, wird entscheiden, ob wir die Mehrheit im Senat behalten oder nicht.

(Die Kandidaten der Republikaner in Georgia) David Perdue und Kelly Loeffler sind großartige Menschen. Leider benutzen sie in Georgia auch dieses furchtbare Dominion-System, und wir wissen bereits, dass Hunderttausende von Briefwahlzetteln angefordert wurden. Man muss sich das mal vorstellen.

Wir müssen uns ansehen, wer diese Briefwahlstimmen beantragt hat. Der Unterschied ist, das ist nur ein einziger Staat, und wir werden ganz genau hinsehen, weil wir diese beiden Sitze im Senat behalten müssen.

Der enorme Erfolg, den wir im Repräsentantenhaus hatten, und der enorme Erfolg, den wir bisher im Senat hatten, waren völlig unerwartet: im ganzen Land und auch hier in Washington.

Es ist statistisch unmöglich, dass wir zwar so viel gewonnen haben, aber dass ich dennoch verloren haben soll. Die guten Meinungsforscher, die echten Meinungsforscher, wissen das.

Nicht diejenigen Meinungsforscher, die vorhergesagt haben, dass wir in Wisconsin 17 Prozent verlieren würden, obwohl wir tatsächlich gewonnen haben.

Oder diejenigen, die gesagt haben, dass wir in Florida vier oder fünf Prozent verlieren würden, obwohl wir dort mit großem Abstand gewonnen haben. Sie haben sogar gesagt, dass wir in Texas verlieren würden, wo wir auch haushoch gewonnen haben.

Ich meine nicht diese Meinungsforscher, sondern echte Meinungsforscher, die fair und ehrlich sind, und die sagten: ‚Wir können das nicht verstehen. So was ist noch nie passiert. Die Republikaner haben im ganzen Land dazugewonnen, aber Sie waren der Einzige, der verloren haben soll. Das ist nicht möglich.‘

Der Sprecher des Abgeordnetenhauses eines Bundesstaates sagte mir: ‚Sir, ich hatte erwartet, meinen Sitz zu verlieren, und stattdessen hatten wir wegen Ihnen, Ihrer unglaublichen Kampagne und all dieser Kundgebungen einen enormen Sieg, und jeder weiß es. Sie sind viel beliebter als ich, Sir, aber ich habe viel mehr Stimmen erhalten als Sie, und das ist unmöglich. Da stimmt etwas nicht.‘

Ich werde Ihnen sagen, was los ist: Wahlbetrug.

Hier ein Beispiel. Das ist Michigan. Um 6:31 Uhr morgens kam unerwartet ein Stimmenbündel von 149.772 Stimmen dazu. Wir lagen eigentlich vorne, und dann das. Die Leute waren entsetzt. Keiner konnte sich das erklären. So sieht das normalerweise aus. Und dann plötzlich diese Spitze. Zuerst lag ich weit vorne, dann habe ich ganz knapp verloren. Das ist korrupt. Detroit ist korrupt. Ich habe viele Freunde in Detroit. Sie wissen es: Detroit ist total korrupt. Das war um 6:31 Uhr morgens, ganz unerwartet.

Die jüngste Nachzählung in Georgia ist nicht aussagekräftig, weil sie die Unterschriften nicht überprüfen. Dann macht das keinen Sinn, wenn man die gefälschten Stimmen nicht aussortiert. Wir haben einen Staatssekretär und einen Gouverneur in Georgia, die die Unterschriften nicht prüfen wollen. (16:41) Warum? Das müssen Sie diese Leute fragen.

Ohne Prüfung der Unterschriften macht die Nachzählung keinen Sinn. Sie fanden trotzdem Abertausende Stimmen, die unregelmäßig waren, alle gegen mich. Das geschah während einer Nachzählung, die nicht einmal aussagekräftig ist.

Sie fanden trotzdem viele Tausend unregelmäßige Stimmen. Das Ergebnis war so knapp, dass sie automatisch nachzählen mussten, aber eigentlich müssten sie die Unterschriften überprüfen. Ansonsten zählen sie nur die gleichen gefälschten Stimmen noch mal.

In diesem Fall zählen nur die Unterschriften auf den Briefwahl-Umschlägen. Wir werden die Unterschriften auf den Umschlägen mit den Unterschriften vergangener Wahlen vergleichen und feststellen, dass viele Tausend Menschen diese Stimmzettel illegal unterschrieben haben. Die Demokraten hatten diese Wahl von Anfang an manipuliert. Sie benutzten die Pandemie, die manchmal als China-Virus bezeichnet wird, als Ausrede, um zig Millionen Stimmzettel zu verschicken, was letztendlich zu einem großen Teil des Betrugs führte, einem Betrug, den die ganze Welt sehen kann. Und niemand freut das mehr als China.

Viele Menschen erhielten zwei, drei oder vier Stimmzettel. Sie wurden zu Tausenden an Tote geschickt. In der Tat haben Tote, und wir haben viele Beispiele, Stimmzettel ausgefüllt, Anträge gestellt und dann abgestimmt, was noch schlimmer ist. Mit anderen Worten, Tote haben einen ganzen Prozess durchlaufen. Einige davon sind seit 25 Jahren tot. Millionen von Stimmen wurden allein in den Swing States illegal abgegeben. Wenn dies der Fall ist, müssen die Ergebnisse der einzelnen Swing States sofort gekippt werden. Einige Leute sagen, das ist zu extrem. Aber wollen wir einen Präzedenzfall schaffen und einen Präsidenten per Wahlbetrug wählen?

Nein, wir müssen diese Wahl kippen. Jeder weiß es, jeder hat die Beweise gesehen, aber sie wollen nicht darüber sprechen, was für eine Katastrophe diese Wahl war, eine totale Katastrophe. Wir werden es zeigen, und hoffentlich werden es insbesondere die Gerichte, der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten, sehen und das tun, was für unser Land richtig ist, weil unser Land so nicht existieren kann. Wir könnten sagen, weiter so, aber nein, wir können das nicht zulassen.

Vielleicht gibt es eine Neuwahl, aber ich denke nicht, dass das nötig ist. Wenn diese Stimmen falsch sind, wenn sie unregelmäßig sind, wenn sie erwischt werden, werden sie für ungültig erklärt, und dann habe ich haushoch gewonnen. Ich habe in allen Swing States haushoch gewonnen, so wie ich um 22 Uhr am Abend der Wahl in Führung lag.

Dabei geht es nicht um 25, 50 oder 100 fehlerhafte oder gefälschte Stimmen, sondern um Hunderttausende, weit mehr als wir brauchen, um diese Staaten zu gewinnen.

Die Medien wissen das, berichten es aber nicht. Sie weigern sich, es überhaupt zu melden, weil sie wissen, was dann passiert. Auch das, was ich jetzt sage, wird diffamiert und verzerrt werden. Aber das ist normal. Ich mache einfach weiter, weil ich 74 Millionen Menschen vertrete, und tatsächlich vertrete ich auch alle, die mich nicht gewählt haben.

Der Briefwahlbetrug ist der letzte Teil ihrer vierjährigen Bemühungen, die Ergebnisse der Wahlen 2016 rückgängig zu machen. Das war wirklich die Hölle. Unsere Gegner haben immer wieder gezeigt, dass sie zu allem bereit sind, um wieder an die Macht zu kommen.

Diese korrupten Kräfte, die tote Wähler registrieren und Wahlurnen stopfen, sind dieselben Leute, die eine falsche und betrügerische Falschmeldung nach der anderen über mich lanciert haben. Wir sehen das schon seit vier Jahren. Diese eingefahrenen Interessen widersetzen sich unserer Bewegung, weil wir Amerika an die erste Stelle setzen. Sie setzen Amerika nicht an die erste Stelle. Ich gebe euch, dem amerikanischen Volk, die Macht zurück. Sie wollen nicht das, was gut für Amerika ist, sondern nur Macht für sich.

Sie wollen nur Geld und Macht, deshalb wollen sie mich nicht als euren Präsidenten. Schon kurz nach der Ankündigung meiner Kandidatur und nachdem ich mich an die Spitze der republikanischen Bewerber setzte, ging die Hexenjagd los.

Es dauerte vier Jahre, aber ich gewann immer: die Russland-Verschwörung, die Amtsenthebungsfarce und vieles mehr. Robert Mueller gab zweieinhalb Jahre lang 48 Millionen Dollar Steuergelder aus, um mich zu untersuchen, um über 2.800 Vorladungen auszustellen, fast 500 Durchsuchungsbefehle zu erlassen, 230 Befehle für die Einsicht von Kommunikationsunterlagen zu erteilen und 500 Zeugeninterviews durchzuführen, die alle darauf abzielten, mich zu Fall zu bringen.

Am Ende kam nichts dabei raus. Senator Marco Rubio, der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Senats, erklärte: ‚Der Ausschuss fand keine Beweise dafür, dass Kandidat Donald Trump oder seine Kampagne mit der russischen Regierung zusammengearbeitet hatten.‘ Und ich danke Senator Rubio für diese Aussage.

Jetzt höre ich, dass dieselben Leute, die mich in Washington nicht drankriegen konnten, alle Informationen nach New York geschickt haben, um mich dort dranzukriegen. Das haben wir alles schon gehabt. Für 48 Millionen Dollar durchforsteten Sie alle meine Steuererklärungen, wirklich alles.

Die New Yorker Generalstaatsanwältin, die kürzlich für ein Amt kandidierte, sagte im Wahlkampf, ohne mich zu kennen: ‚Wir werden gemeinsam mit den Strafverfolgungsbehörden und anderen Staatsanwälten diesen Präsidenten aus dem Amt entfernen.‘ Ich habe diese Frau nie getroffen.

‚Es ist wichtig, dass jeder versteht‘, sagte sie, ‚dass die Tage von Donald Trump gezählt sind.‘ Es war nur einzige große Hexenjagd, in Washington und New York und überall sonst. Sie wollen nicht mich, sondern uns alle drankriegen. Deshalb können wir das nicht zulassen.

Alles wurde schon durchforstet. Ein kluger Freund von mir sagte: ‚Du hast wahrscheinlich mehr durchgemacht als jeder andere. Du wurdest wahrscheinlich mehr als jeder andere untersucht. Und wenn sie bei dir nichts gefunden habe, bist du wahrscheinlich der sauberste Mensch in diesem Land.‘

Einige Leute dieser Regierung, zum Glück nicht alle, wurden richtig fertiggemacht und verunglimpft. Manche sind einfach verschwunden. Niemand weiß, was mit ihnen passiert ist. Wo sind sie hin? Warum sind sie weg? Es gibt so viel zu tun. Die Korruption ist so weit verbreitet. Sie konnten es einfach nicht mehr ertragen. Sie wurden von den Demokraten mit Amtsenthebung bedroht, und schreckliche Dinge wurden über sie gesagt. Und das waren gute Leute.

Noch vor Kurzem wurde die Chefin der Bundesverwaltung (GSA) auf noch nie da gewesene Weise verfolgt und belästigt. Was kann ich dazu sagen?

Wir haben (FBI-Chef James) Comey erwischt, wir haben (Stellvertreter Andrew) McCabe erwischt. Wir haben sie alle erwischt. Wir warten immer noch auf den Bericht dazu von (Sonderermittler John) Durham, ein Mann, mit dem ich nie gesprochen und den ich nie getroffen habe. Sie können mich so viel diffamieren, wie sie wollen, aber leider wollte Herr Durham diese Leute vor der Wahl nicht untersuchen. Wer weiß, ob er je seinen Bericht vorlegen wird?

Wenn Sie sich die Lügen, die internen Enthüllungen und die Straftaten so vieler Menschen ansehen, um dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zu schaden, muss etwas geschehen. Das Schwierigste für mich ist, anderen zu erklären, warum all diesen Leuten, die mich und meine Kampagne ausspioniert haben, nichts passiert. So etwas hat es noch nie gegeben und sollte es nie wieder geben.

Sie müssen sich nur die Anhörungen ansehen und sich selbst davon überzeugen. Die Beweise für Wahlbetrug, die wir in den letzten Wochen gesammelt haben, sind überwältigend. Alle sagen: ‚Wow, das ist ja der Wahnsinn‘, wenn sie es sehen. ‚Aber es ist zu spät, um die Wahl zu ändern. Es ist zu spät, das Ergebnis zu ändern.‘

Im Gegenteil: Wir haben noch genug Zeit, um den richtigen Wahlsieger zu küren, und darum kämpfen wir.

Egal, was passiert: Wenn man Betrug sieht, wenn Stimmen gefälscht wurden, weit mehr als nötig, können wir nicht zulassen, dass die Wahl gestohlen wird. Überall im Land demonstrieren Menschen mit Schildern: ‚Stoppt den Diebstahl.‘

Um zu verstehen, wie wir diesen Betrug bekämpfen können, ist es wichtig, die Probleme bei der Briefwahl zu kennen. In Pennsylvania, Michigan, Nevada, Georgia, Arizona und den meisten anderen Bundesstaaten konnte jeder eine Briefwahlstimme erhalten und abgeben, ohne einen Ausweis vorzulegen. Die Abstimmung fand ausschließlich auf Vertrauensbasis statt, es gab keinerlei Ausweispflicht.

Die meisten Amerikaner wären auch schockiert zu erfahren, dass man nicht einmal Staatsbürger der Vereinigten Staaten sein muss, um zu wählen. Dies ist eine Schande für unser Land. Kein anderes fortgeschrittenes Land der Welt führt Wahlen auf diese Weise durch. Viele europäische Länder haben erhebliche Beschränkungen für die Briefwahl eingeführt, weil sie das nahezu unbegrenzte Betrugspotenzial anerkennen. Von 42 europäischen Nationen verbieten alle bis auf zwei die Briefwahl vollständig für Personen mit Wohnsitz im Land, oder sie verlangen von Briefwählern sehr, sehr starke Nachweise.

Während die Demokraten darum kämpften, die Briefwahl dramatisch auszuweiten, arbeiteten die Parteiführer der Demokraten fieberhaft daran, Maßnahmen zum Schutz vor Betrug wie die Überprüfung der Unterschrift, des Wohnsitzes oder des Ausweises zu blockieren.

Es war beinahe unerhört, dass wir darum bitten sollten, einen Nachweis über die Staatsbürgerschaft zu verlangen. Kann man das glauben? Das sind nicht die Handlungen von Menschen, die faire Wahlen wollen. Dies sind die Taten von Menschen, die Wahlen stehlen wollen und bereit sind, Betrug zu begehen. Der einzig denkbare Grund, warum man vernünftige Maßnahmen zur Überprüfung der rechtlichen Wahlberechtigung blockieren würde, besteht darin, dass man versucht, Betrug zu fördern, zu ermöglichen, zu ermutigen oder durchzuführen.

Für Amerikaner ist es wichtig zu verstehen, dass diese destruktiven Änderungen unserer Wahlgesetze keine notwendige Reaktion auf die Pandemie waren. Die Pandemie lieferte den Demokraten lediglich einen Vorwand, das zu tun, was sie seit vielen, vielen Jahren versucht haben.

Tatsächlich war der allererste Gesetzentwurf, den die Demokraten im Abgeordnetenhaus einführten, als Nancy Pelosi Sprecherin wurde, der Versuch, eine universelle Briefwahl vorzuschreiben und dringend notwendige Maßnahmen wie die Ausweispflicht zu beseitigen. Die Integrität unserer Wahlen dramatisch zu untergraben, war für die Demokraten aus einem einfachen Grund die Priorität Nummer eins: Sie wollten die Präsidentschaftswahlen 2020 stehlen. Alle Bemühungen der Demokraten, die Briefwahl auszuweiten, legten den Grundstein für den systematischen und allgegenwärtigen Betrug, der bei diesen Wahlen auftrat.

In Pennsylvania wurden große Mengen an Briefwahl- und Briefwahlzetteln illegal verarbeitet, und zwar im Geheimen, in Philadelphia, in Allegheny County, ohne dass unsere Beobachter anwesend waren. Sie durften nicht anwesend sein. Tatsächlich durften sie nicht einmal in den Raum. Sie wurden aus dem Gebäude geworfen und schauten von außen hinein, aber sie konnten nichts sehen, weil es keine Fenster gab. Und die Fenster, die es gab, wurden mit Brettern vernagelt.

Die Demokraten gingen sogar zum Obersten Gerichtshof von Pennsylvania, um Beobachtern den Zugang zu verweigern. Es gibt nur einen möglichen Grund, warum sich der korrupte demokratische politische Apparat der Transparenz während der Stimmenzählung widersetzte: Weil sie wissen, dass sie illegale Aktivitäten verstecken. Es ist ganz einfach.

Das war ein ungeheurer, unentschuldbarer und irreversibler Schaden, der die gesamten Wahlen befleckt, doch diese beispiellose Praxis, unsere Wahlbeobachter auszuschließen, ereignete sich in demokratisch geführten Städten und Schlüsselstaaten im ganzen Land.

Hier sind nur ein paar der Fakten, die wir aufgedeckt haben: Viele Wähler in ganz Pennsylvania erhielten zwei Stimmzettel per Post, und viele andere erhielten Briefwahlzettel, für die sie sich nie beworben hatten. Menschen bekamen so viele Stimmzettel, dass sie nicht wussten, wofür sie waren. Und sie waren größtenteils Demokraten.

In Fayette County, Pennsylvania, erhielten mehrere Wähler Stimmzettel, die bereits ausgefüllt waren. Sie wussten nicht, was los war. In Montgomery County, Pennsylvania, hörte ein Wahlbeobachter, wie nicht registrierte Wähler aufgefordert wurden, später zurückzukommen, um zu versuchen, unter einem anderen Namen zu wählen.

Zehntausende Wähler in ganz Pennsylvania wurden unterschiedlich behandelt, je nachdem, ob sie Republikaner oder Demokraten waren. Wähler, die in einigen demokratischen Bezirken der Demokraten defekte Stimmzettel eingereicht hatten, wurden benachrichtigt und gebeten, ihre Stimmzettel zu korrigieren, während republikanische Bezirke und insbesondere republikanische Wähler nicht benachrichtigt wurden, was eindeutig gegen die Gleichbehandlungsklausel der Verfassung der Vereinigten Staaten verstößt. ‚Wenn Sie ein Demokrat sind, werden wir Ihren Stimmzettel korrigieren. Wenn Sie Republikaner sind, keine Chance.‘

In Michigan wies ein Beamter der Stadt Detroit seine Mitarbeiter an, den Wählern zu sagen, dass sie nur Demokraten wählen sollten, und begleitete sie, um zu beobachten, wen sie wählten. Das ist ein Verstoß gegen das Gesetz und die Unverletzbarkeit der geheimen Wahl. Das geht nicht.

Dieselben Mitarbeiter sagen, dass sie angewiesen wurden, keinen Ausweis zu verlangen und nicht zu versuchen, irgendwelche Unterschriften zu validieren. Sie wurden auch angewiesen, Stimmzettel, viele, viele Stimmzettel, die nach Ablauf der Frist eingegangen waren, illegal rückzudatieren. Dies ist extrem verfassungswidrig. Und sie schätzen, dass Tausende und Abertausende von Stimmzetteln von ihnen und vielen anderen falsch rückdatiert wurden.

Andere Zeugen in Detroit sahen, wie Wahlbeamte viele Male dieselben Stimmzettel zählten und illegal Stimmzettel duplizierten. Ein Beobachter sagte aus, er habe Kisten und Kisten mit Stimmzetteln gesehen, die alle dieselbe Unterschrift trugen. Ein anderer Beobachter in Detroit gab eine eidesstattliche Erklärung ab, dass er unzählige ungültige Stimmzettel gesehen habe, die nicht ordnungsgemäß registrierten Wählern gehörten, und dann bemerkt habe, wie Wahlhelfer in Wayne County falsche Geburtsdaten in das System eingegeben hätten, um sie illegal zu zählen.

Zeugen sagten strafbewehrt unter Eid aus, dass, nachdem die Wahlbeamten gesagt hatten, dass die letzten Briefwahlstimmen eingetroffen waren, weitere Zehntausende von Stimmzetteln eingetroffen seien, viele ohne Briefumschläge, alle mit Stimmen für Demokraten.

In Wisconsin wurde eine Rekordzahl von Wählern als von der Ausweispflicht ausgenommen eingestuft. Ein Status, der schwerbehinderten Personen vorbehalten ist, auch älteren Menschen, der es ihnen ermöglicht, ohne Ausweis abzustimmen. Im vergangenen Jahr haben rund 70.000 Menschen diesen Status landesweit beansprucht. In diesem Jahr waren es auf wundersame Weise fast 250.000, nachdem Wahlbeamte in Milwaukee und Dane County, einigen der korruptesten politischen Orte unseres Landes, die Bürger aufgefordert hatten, sich unter diesem Status nicht ordnungsgemäß zu registrieren. Und sie registrierten sie in unmöglichem Ausmaß. In Wisconsin gibt es ungefähr 70.000 Briefwahlstimmen, für die keine gesetzlich vorgeschriebenen Anträge vorliegen.

In Georgia haben neun Zeugen ausgesagt, dass unzählige unregelmäßige Briefwahlstimmen ohne Falten gezählt wurden, was darauf hinweist, dass diese Stimmzettel nicht in Umschlägen eingetroffen sind. Eine Wahlbeobachterin in Fulton County schätzte, dass ungefähr 98 Prozent dieser großen Anzahl jungfräulicher Stimmen für Joe Biden waren. Das ist eine sehr ungewöhnliche Zahl. Darüber hinaus wurden Wochen nach der Wahl in den Landkreisen Floyd, Fayette und Walton Tausende von nicht gezählten Stimmzetteln entdeckt, die größtenteils von Trump-Wählern stammten. Sie wurden nicht gezählt. Sie waren von Trump-Wählern.

In Detroit, Michigan sahen alle die schreckliche Art und Weise, wie die beiden republikanischen Beobachter behandelt wurden, weil sie nicht mitmachen wollten, als sie sahen, dass die Ergebnisse in 71 Prozent der Bezirke widersprüchlich waren: Es gab dort mehr Stimmen als Wähler. Es geht hier um Tausende von Stimmen.

In Arizona wurden Wähler, die Fehlermeldungen der Wahlmaschinen bekamen, aufgefordert, einen Knopf zu drücken, der dazu führte, dass ihre Stimmen nicht gezählt wurden. Ebenfalls in Arizona gab der Generalstaatsanwalt bekannt, dass Briefwahlzettel aus Briefkästen gestohlen und unter einem Stein versteckt worden seien.

In Clark County, Nevada, wo die meisten Wähler des Bundesstaates leben, wurden die Standards für das Abgleichen einer Unterschrift mit dem Unterschriftenprüfgerät absichtlich gesenkt, damit eine große Anzahl von Stimmzetteln gezählt werden konnte, die es sonst niemals gegeben hätte. Diese Maschine wurde auf die niedrigste Stufe eingestellt. Einem Bericht zufolge gaben neun Wähler in Clark County Stimmzettel mit absichtlich falschen Unterschriften ab, um den Prozess zu testen, und acht der neun Stimmzettel wurden angenommen und gezählt.

Einer sagte, Sie hätten als ‚der Weihnachtsmann‘ unterschreiben können, und es wäre durchgegangen. Letzte Woche hat die Clark-County-Wahlkommission die Ergebnisse einer Kommunalwahl verworfen, weil der Wahlleiter berichtet hatte, dass er ‚Unstimmigkeiten festgestellt hat, die wir nicht erklären können‘.

Ebenfalls in Nevada nahmen einige Wähler an einer Verlosung für mehr als ein Dutzend Geschenkkarten im Wert von bis zu 250 US-Dollar teil, wenn sie nachweisen konnten, dass sie gewählt hatten. Dies geschah in Indianerreservaten.

Eines der wichtigsten Anzeichen für weit verbreiteten Betrug sind die außerordentlich niedrigen Ablehnungsraten für Briefwahlzettel in vielen Schlüsselstaaten. Dies sind die Staaten, die ich gewinnen musste. In diesen Swing States war die Zahl der abgelehnten Stimmzettel dramatisch niedriger als in früheren Jahren.

In Georgia wurden nur 0,2 Prozent, deutlich weniger als ein Prozent, der Briefwahlzettel abgelehnt. Mit anderen Worten, fast keine. Sie haben alles angenommen. Im Jahr 2016 waren es 6,4 Prozent Ablehnungen. Manche glauben, dass das sogar zu niedrig sei.

Wir haben ähnliche Rückgänge in Pennsylvania, Nevada und Michigan gesehen. Stimmzettel wurden nicht abgelehnt, insbesondere in demokratischen Wahlkreisen. Diese Unregelmäßigkeiten sind unerklärlich, es sei denn, es wurde absichtlich versucht, nicht gültige oder betrügerische Stimmzettel anzunehmen.

In Pennsylvania haben der Staatssekretär und das Oberste Bundesgericht wenige Wochen vor der Wahl die Anforderungen zur Überprüfung der Unterschrift entgegen der Gesetze des Bundesstaates abgeschafft. Das darf man nicht. Es muss vom Gesetzgeber genehmigt werden. Ein Richter kann das nicht. Ein Staat kann das nicht. Ein Beamter kann das nicht. Der Einzige, der dies tun kann, ist das Parlament.

Der Grund ist klar: Sie überprüften keine Unterschriften, weil sie wussten, dass die Stimmzettel nicht von den Wählern ausgefüllt wurden, in deren Namen sie abgegeben wurden. Mit anderen Worten, Leute füllten sie unter falschem Namen aus. Eine einfache Nachzählung der Stimmzettel unter diesen Umständen bestätigt nur diesen Betrug. Die einzige Möglichkeit, festzustellen, ob eine legale Abstimmung stattgefunden hat, besteht darin, eine vollständige Überprüfung der Umschläge in den betreffenden Staaten durchzuführen.

Sie werden feststellen, dass viele von ihnen, Zehntausende, betrügerische Unterschriften aufweisen. Eine vollständige forensische Prüfung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass nur legale Stimmzettel von rechtmäßig registrierten Wählern, die ordnungsgemäß abgegeben wurden, in das endgültige Ergebnis einbezogen werden.

Bei dieser Wahl fand ein groß angelegter Wahlbetrug statt, wie es ihn noch nie gegeben hat. Wir haben Wahlbeobachter, die nicht zuschauen durften – sehr illegal. Wir haben Stimmzettel, die eingegangen sind, und nur wenige wussten, woher sie kamen. Sie wurden gezählt und waren nicht für mich.

In der Wahlnacht lag ich so weit vorne, dass ich schon zu meinem Sieg beglückwünscht wurde. Plötzlich, am nächsten Morgen oder ein paar Tage später, schrumpfte dieser Vorsprung.

Wir haben Unmengen an Stimmzetteln ungeklärten Ursprungs. Wir haben defekte Wahlmaschinen, die alle zur selben Zeit angehalten wurden, um dann auf wundersame Weise mehr Stimmen für Biden aufzuweisen.

Es geht um viele Dinge, aber vor allem um Betrug.

Diese Wahl wurde manipuliert. Jeder weiß es.

Es macht mir nichts aus, wenn ich verliere, aber ich möchte auf faire Weise verlieren.

Was ich nicht möchte, ist, dem amerikanischen Volk die Wahl stehlen zu lassen.

Dafür kämpfen wir. Es bleibt uns keine andere Wahl. Wir haben bereits die Beweise und es ist sehr klar.

Viele Medienvertreter und sogar Richter haben sich bisher geweigert, dies zu akzeptieren. Sie wissen, dass es wahr ist. Sie wissen, wer die Wahl gewonnen hat, aber sie weigern sich, zu sagen, dass wir recht haben. Unser Land braucht jemanden, der zugibt, dass wir recht haben.

Letztendlich bin ich bereit, jedes richtige Wahlergebnis zu akzeptieren, und ich hoffe, dass auch Joe Biden dazu bereit ist. Wir haben bereits den Beweis. Wir haben bereits Zehntausende von Stimmen, mehr, als wir brauchen, um all diese Staaten, über die wir sprechen, zu kippen.

Das ist die Wahl für das höchste Amt im größten Land der Weltgeschichte. Jeder vernünftige Amerikaner sollte in der Lage sein, auf der Grundlage dessen, was wir dokumentiert haben, zu sehen, dass wir eine systematische Analyse der Briefwahlstimmen benötigen, um die Umschläge und die Unterschriften zu überprüfen.

Dies ist das absolut Mindeste, das wir erwarten sollten. Hier geht es nicht nur um meine Kampagne oder darum, wer Ihr nächster Präsident sein wird. Hier geht es darum, das Vertrauen in die amerikanischen Wahlen wiederherzustellen.

Hier geht es um unsere Demokratie und die heiligen Rechte, für deren Sicherung Generationen von Amerikanern gekämpft haben, geblutet haben und gestorben sind. Nichts ist dringender oder wichtiger.

Die einzigen Stimmzettel, die bei dieser Wahl berücksichtigt werden sollten, sind diejenigen, die von Wahlberechtigten abgegeben wurden, die Staatsbürger unseres Landes sind, in den Staaten wohnhaft sind, in denen sie gewählt haben, und die ihre Stimmzettel vor Ablauf der gesetzlichen Frist auf rechtmäßige Weise abgegeben haben.

Darüber hinaus dürfen wir nie wieder eine Wahl haben, bei der es kein verlässliches und transparentes System gibt, um die Berechtigung, Identität und den Wohnsitz jeder einzelnen Person zu überprüfen, die einen Stimmzettel abgibt, einen sehr, sehr wertvollen Stimmzettel.

Viele kluge Leute haben mir zu dem gratuliert, was wir geschafft haben: die größten Steuersenkungen in der Geschichte, die größten Regulierungskürzungen in der Geschichte. Wir haben unser Militär wiederaufgebaut. Wir haben uns wie nie zuvor um unsere Veteranen gekümmert, die Space Force gegründet und vieles mehr.

So groß und wichtig diese Ereignisse auch gewesen seien, sagten diese Leute, die größte Errungenschaft in Ihrer Präsidentschaft werde genau das sein, was Sie jetzt gerade tun: die Integrität der Wahlen für unsere Nation sichern. Das ist wichtiger als alles andere.

Wenn wir diesen gewaltigen und schrecklichen Betrug, der bei unseren Wahlen im Jahr 2020 stattgefunden hat, nicht aufdecken, dann haben wir unser Land verloren.

Mit der Entschlossenheit und Unterstützung des amerikanischen Volkes werden wir unsere Wahlen wieder ehrlich und integer gestalten. Wir werden das Vertrauen in unser Regierungssystem wiederherstellen.

Vielen Dank. Gott schütze Sie. Gott schütze die Vereinigten Staaten von Amerika.“

Trumps Rede, deutsch eingesprochen