Interview mit David Stockman Warum ein finanzsystemischer Niedergang sicher ist

02. November 2020

… völlig egal, wer die Wahl gewinnt

von David Stockman

David Stockman, der als „Vater der Reaganomics“ bekannt ist, diente als Budgetdirektor unter Präsident Ronald Reagan und war einer der wichtigsten Architekten seiner ursprünglichen Bemühungen, Amerika „great again“ zu machen.

In seinem neuestem Buch „Dump Trump: Why Conservatives Should Punt on November 3rd“ behauptet David, dass Trumps katastrophale Lockdowns und massive Staatsausgaben, Kreditaufnahme und Gelddruckerei den Konservativen keine andere Wahl gelassen hätten, als ihn nicht wiederzuwählen.

International Man: Während seiner Zeit als Präsident hat Trump bewiesen, dass er die Fed dazu drängen kann, die Zinssätze nahe bei Null zu halten und Geld in astronomischer Höhe zu drucken.

Haben Trump und die Republikaner einen neuen Präzedenzfall geschaffen, bei dem sich die Fed dem Willen von Washington DC beugen wird?

David Stockman: Vor ein paar Wochen ist eine der größten Anomalien der Finanzgeschichte leise in die Geschichtsbücher eingegangen. Ich beziehe mich auf die Tatsache, dass die Rendite des zehnjährigen US-Schatzamtes (UST) auf ein Allzeittief von 0,52 Prozent fiel, was den Chef-Kreditstrategen der Deutschen Bank zu lautem Staunen veranlasste:

„… der aktuelle Tiefpunkt der Zehn-Jahres-Rendite geht bis zu 234 Jahre zurück … Die USA haben Depressionen, Deflationen, Kriege, restriktive Goldstandard-Regime, Marktabstürze und viele andere wichtige Ereignisse erlebt, aber noch nie zuvor haben wir so niedrige Renditen gesehen.“

Da haben Sie die Essenz von Donald Trumps bösartigem Vermächtnis. Er verdonnerte die Fed zu einer unterwürfigen Unterwerfung hinsichtlich der Zinssätze, selbst als er die Zapfhähne für Ausgaben und Kreditaufnahme wie nie zuvor öffnete.

Diese belastende Kombination ist nichts weniger als eine Missgeburt finanzieller Natur. Es ist ein vorübergehender und aufrührerischer Zustand, der durch die vorsätzliche Dummheit der Washingtoner Politiker hervorgerufen wurde, die es eigentlich besser wissen müssten, die aber offensichtlich von der Crackpot-Ökonomie von Donald J. Trump begeistert sind.

Das ist es, was heute in der Imperial City als Finanzpolitik gilt. Und es sagt Ihnen auch, warum der selbsternannte „König der Schulden“, der derzeit im Oval Office sitzt, für lange Zeit als der Vater des fiskalischen Niedergangs Amerikas bekannt sein wird.

International Man: Der Lockdown durch die Regierung hat auf der Main Street zu wirtschaftlicher Zerstörung geführt.

Wird sich aus Ihrer Sicht die Art und Weise ändern, wie mit dieser Covid-Hysterie umgegangen wird, je nachdem, ob Trump oder Biden gewinnt?

David Stockman: Das Fehlverhalten Trumps bei der Covid-19-Pandemie war so kolossal und tödlich, dass er allein dadurch für eine zweite Amtszeit disqualifiziert wird.

Mit der Verhängung der Quarantäne und der Anordnung von Hausarrest im vergangenen März und der Ermächtigung einer abtrünnigen Task Force aus Regierungsärzten, Karriereapparatschiks und machtsüchtigen Sumpfkreaturen, die Lebensgrundlagen und Freiheiten der Menschen mit Füßen zu treten, hat Donald Trump einen der fatalsten Fehler eines modernen Präsidenten begangen.

Er darf nicht mit der Begründung vom Haken gelassen werden, dass er schlecht beraten worden sei. Im Gegenteil, ein tatsächlich konservativer – oder sogar republikanischer – Präsident hätte dem über Nacht einsetzenden Sturz in das inhärent verfassungswidrige und zerstörerische Regime des wirtschaftlichen Kriegsrechts, das die Nation innerhalb weniger Tage umgab, entschieden widerstanden.

Darüber hinaus gab es damals und seither nie echte medizinische Fakten oder eine „Wissenschaft“, die den bösartigsten Angriff, der je von den Regierungsbehörden durchgeführt auf die heimische Wirtschaft durchgeführt wurde, gerechtfertigt hätten. Das heißt, Trump begehrte die Macht und den Ruhm des großen Jobs im Oval Office, und in der Stunde der Entscheidung zerschlug er die amerikanische Wirtschaft wie nie zuvor.

Jetzt gehören ihm die Trümmerteile.

International Man: Trump hat die Vorstellung propagiert, er setze sich für die Schaffung „der größten Wirtschaft aller Zeiten“ ein. Es gibt Dutzende Millionen arbeitsloser Amerikaner, viele Geschäftsaktivitäten sind immer noch gestoppt oder funktionieren im Schneckentempo, und es wird von weiteren Rettungsaktionen gesprochen.

Was halten Sie davon?

David Stockman: Der Don hat noch nicht mal ansatzweise die größte Wirtschaft aller Zeiten geschaffen. Als er den Amtseid ablegte, waren die USA eine von Schulden und Spekulationen geplagte Wirtschaft, und er hat sie nur noch viel schlimmer gemacht – sogar, bevor die Coronavirus-Sperren sie ins Wanken brachten.

Aber hier genügt es zu erwähnen, dass Donalds Punktzahl für die ersten 13 Quartale seiner Amtszeit und bevor der Covid-19-Lockdown die Wirtschaft im zweiten Quartal 2020 zum Erliegen brachte, auf der Grundlage der lingua franca der Wirtschaft – dem realen BIP-Wachstum – unter allen Präsidenten seit 1948 an letzter Stelle lag.

Jährliche Wachstumsrate des realen BIP pro Amtszeit des Präsidenten, von der höchsten bis zur niedrigsten:

1. Truman: 5,5 %

2. Kennedy-Johnson: 5,2 %

3. Clinton: 3,8 %

4. Reagan: 3,6 %

5. Carter: 3,2 %

6. Nixon-Ford: 2,7 %

7. Eisenhower: 2,5 %

8. Bush der Ältere: 2,2 %

9. Bush der Jüngere: 1,9 %

10. Obama: 1.9 %

11. Trump: 1,8 %

Aber der wichtigere Punkt ist, dass Trumps von ganzem Herzen kommende Umarmung des schieren fiskalischen und monetären Wahnsinns die Nation nicht nur in eine Spirale geführt hat, die man als Mutter aller Finanzkatastrophen bezeichnen könnte, sondern dass er auch schlussendlich das eingeschläfert hat, was von der fiskalischen Rechtschaffenheit der GOP [Die Republikanische Partei] übrig geblieben war. Und ohne auch nur den Anschein eines Zweiparteienwettbewerbs in der grundsätzlichen Frage der Finanzdisziplin in einer Interessengruppe des 21. Jahrhunderts und einer von der PAC [Political Action Commitee] gesteuerten Wohlfahrtsstaatsdemokratie gibt es keinen erkennbaren politischen Weg zur Wiederherstellung nachhaltiger öffentlicher Finanzen.

Wenn man sich Donalds Prahlerei anhört, dann hat er zuerst die größte Wirtschaft in der Weltgeschichte geschaffen; dann hat er sie stillgelegt, um 2,2 Millionen Menschenleben zu retten; jetzt schießt sie in einem mächtigen „V“ wieder nach oben, und bald wird Amerika größer sein als je zuvor.

Nun, das ist falsch.

Unnötig zu sagen, dass Trump zum Bombast neigt, unfähig ist zu rechnen sowie wirtschaftlich ungebildet ist und das Talent besitzt, Maiskörner aus Fliegenscheiße herauszupicken, wenn es um die Suche nach einer völlig irreführenden Zahl geht.

Aber da die angeblich so mächtige Wirtschaft vor Covid seine stärkste Forderung nach einer zweiten Amtszeit ist, muss der absurde Inhalt der wahnhaften Erzählung Trumps unbedingt verstanden werden. Er macht deutlich, dass der Slogan „Greatest Economy Ever“ durch und durch falsch ist.

Natürlich enthält er ein winziges Körnchen Wahrheit: Gemessen am ersten Quartal 2020, bevor der landesweite Lockdown die US-Wirtschaft im zweiten Quartal in eine Rezession stürzte, war das reale BIP mit 19,254 Billionen US-Dollar tatsächlich ein US-Rekord.

Leider war dies auch das BIP-Niveau des letzten Quartals jedes Präsidenten seit Harry S. Truman.

International Man: Es ist klar, dass die Wall Street eine völlig andere Realität zeigt als das, was sich auf der Main Street abspielt.

Hat Trump bewiesen, dass es egal ist, was wirklich auf der Main Street passiert, solange der Aktienmarkt läuft?

David Stockman: Wenn man die Zinssätze bei einem BIP von 20 Billionen Dollar, das mit 81 Billionen Dollar öffentlicher und privater Schulden nach unten befrachtet ist, auf die Höhe der Nulllinie treibt, hat das für die Main Street oder die Realwirtschaft absolut nichts zu bedeuten. Das liegt daran, dass die Spitzenverschuldung und die zügellose Spekulation den traditionellen Kreditkanal der geldpolitischen Transmission auf die Main Street im Wesentlichen verstopft haben, wobei historisch gesehen davon ausgegangen wurde, dass es zu einem Anstieg der Wohnungsbau- und Unternehmensinvestitionen kommen würde.

Jetzt nicht mehr. Der billige Kredit der Fed verlässt nie wirklich die Schluchten der Wall Street, wo sie Carry Trader und Risikospekulanten in höchstem Maße belohnt, denn Geld zum Nulltarif ist immer und überall die Muttermilch der fremdfinanzierten Spekulation. Und es führt auch dazu, dass die C-Suiten der Unternehmen wie wahnsinnig besessen davon werden, ihre Aktienoptionen durch finanztechnische Manöver wie Aktienrückkäufe und M&A-Deals zu verlieren, die Eigenkapital und finanzielle Belastbarkeit durch Schulden und finanzielle Fragilität ersetzen.

Wenn also die Unternehmenskonkurse im kommenden Monat auf ein noch nie dagewesenes Niveau ansteigen und die Wirtschaft von der Torheit der „Lockdown Nation“ abspringt, wird sich die finanzielle Fragilität kristallklar zeigen.

Aber es muss auch daran erinnert werden, dass selbst, als die Zinsclubber bei der Fed nach der Finanzkrise von 2008 eine massive Explosion der Unternehmensschulden förderten, sich dies überhaupt nicht in einem Wachstum der produktiven Investitionen niederschlug.

In der Zeit zwischen Ende 2007 und Ende 2018,

- stieg der reale Verbrauch von Anlagevermögen der Unternehmen von 1,497 Billionen US-Dollar auf 2,202 Billionen US-Dollar, das heißt um 47,1 Prozent;

- stiegen die realen Investitionen in neues Anlagevermögen von 2,031 Billionen US-Dollar auf 2,781 Billionen US-Dollar, oder um nur 36,9 Prozent.

Mit anderen Worten: Im Gegensatz zum Geschwätz der Wall Street über „starke“ Unternehmensinvestitionen fraß die US-Wirtschaft im Wesentlichen ihren eigenen Schwanz auf, da sie vorhandene Unternehmenswerte in der Jahresproduktion schneller verbrauchte, als sie sie durch neue Investitionen ersetzte.

International Man: Wenn Biden und Harris die Wahl gewinnen, wird das Land dann besser dran sein?

David Stockman: Sollten die Dems am 3. November die Oberhand gewinnen, wird „Sleepy Joe“ als Pastor von Woke World fungieren, der auf Abruf per Teleprompter vorliest, während Kamala als Chef der Harris-Regency-Regierung die linke Peitsche schwingt und die des Amtes enthobenen Clintonisten und die progressiv-linken Jakobiner an Bord des Staatsapparates in der gesamten Kaiserlichen Stadt klettern.

Nennen Sie es den Versuch der Wiederherstellung einer herrschenden Klasse, die den amerikanischen Wohlstand und die demokratische Funktion während der letzten drei bis vier Jahrzehnte praktisch gleichermaßen ausgeweidet hat. Dennoch hat sie jetzt die Frechheit zu behaupten, dass der gegenwärtige fraktionierte Zustand der Union einzig und allein der unverschämt kämpferischen Selbstverherrlichung Donalds und seinem angeblichen Hundepfeifen an das rassistische, rednecked, nicht erwachte Strandgut des „Flyover America“ zu verdanken ist.

Das denke ich nicht. Der scharfe Zusammenprall zwischen der stentorianischen Politik der Eliten an beiden Küsten und dem populistischen Aufstand im Flyover America, der die giftige Person von Donald Trump ins Oval Office brachte, hat seine Wurzeln in der Wirtschaft, nicht im Rassismus oder in der kulturellen Rückständigkeit und den unnachgiebigen Sensibilitäten der amerikanischen Bauerntölpel in Stadt und Land.

Darüber hinaus sind diese wirtschaftlichen Wurzeln weit vor der schicksalhaften Reise Donald Trumps die Rolltreppe des Trump Tower hinunter im Juni 2015 und dem nachfolgenden Einzug ins Weiße Haus zu suchen.

Die Frage, ob die Dems dies verstehen oder ob sie eine Politik zur Verbesserung der Rahmenbedingungen verfolgen: „Fuggetaboutit!“

Die Chance, dass die Dems der Fed sagen werden, sie solle aufhören, Mitnahmeeffekte für die ein und zehn Prozent zu produzieren, die meist republikanisch wählen und darauf verzichten, Arbeiter in den vom Wettbewerb geprägten globalen Märkten auszurotten, liegt irgendwo zwischen null und keiner.

Wenn sie gewählt werden, könnten die Demokraten sogar versuchen, der Arbeiterklasse ihre private Krankenversicherung, ihre Waffen, billige fossile Brennstoffe für ihre Häuser und Autos und, da der Coronavirus im Land frei herumläuft, ihre Fähigkeit, sich in den Einkaufszentren zu schlängeln und in den Bars und Sportstadien zu treffen, wegzunehmen. Aber was sie nicht beiseiteschieben werden, ist das nicht gewählte monetäre Politbüro, das den kapitalistischen Wohlstand und das politische Komitee im heutigen Amerika gleichermaßen vergiftet.

Was sie auch nicht ansprechen werden, selbst wenn sie mit dem Mindestlohn von 15 Dollar, Strafsteuern für Arbeitsplatzschaffende, wirtschaftszerstörenden Lockdowns und Hübschrechnerei der Wirtschaft noch mehr Arbeitsplätze vernichten, ist der Elefant im Raum – der zerstörerische Einfluss von drei der schlimmsten Schöpfungen der Regierung, das sind Wohlfahrt, der Krieg gegen Drogen und monopolisierte öffentliche Schulen, auf das schwarze Familienleben, die Sozialisierung und die wirtschaftliche Mobilität.

Dieser Artikel erschien zuerst auf internationalman.com und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.