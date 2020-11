Bürgerlicher Anarchismus Von wegen Notrecht

01. November 2020

Weder Not noch Recht

von David Dürr

Wenn es um Notrecht, Notstandsrecht, Notstandsgesetze, Ausnahmerecht oder Ähnliches geht, herrscht Aufregung. Das hat – nebst anderem Unangenehmen – den Effekt, dass sich niemand näher überlegt, was „Notrecht“ eigentlich bedeutet. War das nun Notrecht, was bei diesen aufgeregten Schutzmaßnahmen gegen die aktuelle Grippewelle mit dem C-Namen oder bei den ebenso aufgeregten Klima-Notstandsstrategien ablief und nach wie vor abläuft?

„Notrecht“ wird nicht einheitlich definiert. Im Allgemeinen versteht man darunter ein Regime, bei dem der Staat noch hemmungsloser und noch tiefer als sonst in die Grundrechte der Bürger einzugreifen sich erlaubt. Und weil er zur Begründung vorgibt, der Mehr-Eingriff sei „notwendig“, etwa weil eine riesige Gefahr für die ganze Gesellschaft drohe, und er habe deshalb das „Recht“, seine unbedarften Untertanen davor zu schützen, nennt sich dies dann „Notrecht“.

In Deutschland sind solche Notrechts-Regime wegen der Ermächtigungsgesetze von 1933 historisch belastet. Das hat aber nicht verhindert, dass 1968 sogenannte „Notstandsgesetze“ erlassen wurden. Allerdings geschah dies nur auf Vorrat, um etwa im Fall eines „inneren Notstands“ Freiheitsrechte der Bürger beschränken zu können, und zwar zu dem Zweck, die „freiheitliche demokratische Grundordnung zu schützen“. Vielleicht ist diese offensichtliche Widersprüchlichkeit der Grund dafür, dass es der deutsche Staat bis anhin noch nicht gewagt hat, diese Notstandsgesetze anzuwenden – oder eher: sich ausdrücklich auf sie zu berufen.

Dies wiederum hält ihn nicht davon ab, auch ohne solche Notstandsgesetze die Grundrechte der Bürger in einer Art zu beschränken, wie das eigentlich nur in höchster Not möglich sein sollte. Dafür beruft er sich dann nicht auf jene Notstandsgesetze von 1968, dafür aber auf ein anderes Gesetz, dem er einen umständlich-sachlichen Titel gibt wie gerade aktuell das „Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite“. Inhaltlich unerwähnt lässt der Staat dabei, dass er nun die Freiheitsrechte geringachten und die Bürger zu entwürdigenden Schutzmaßnahmen zwingen dürfe. Stattdessen ist das Gesetz so geschrieben, dass man es gar nicht lesen kann. Als sogenanntes „Artikelgesetz“ ist es nämlich eine Ansammlung zusammenhangloser Einzeländerungen unzähliger Einzelartikel in zahlreichen Einzelgesetzen, sozusagen eine hochtechnische Programmieranleitung für ein Update einer obrigkeitlichen Software namens „Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland“.

Mit Recht in einem materiellen Sinn hat dies nichts zu tun. Eine nur halbwegs demokratische oder zumindest nachvollziehbare Diskussion zwischen dem angeblichen Notrecht des Staates und den vom Staat doch eigentlich zu garantierenden Grundrechten der Bürger sähe anders aus. Was da abläuft, ist verwaltungsbürokratischer Nachvollzug eines vom Staat autokratisch losgetretenen Vollmachtenregimes: Er allein erklärt eigenmächtig die Notwendigkeit seines Eingreifens; er allein erlässt eigenmächtig das erwähnte Gesetz mit dem komplizierten Titel und dem unlesbaren Inhalt; er allein verfügt eigenmächtig die Ausgehverbote, die Maskenpflicht, die Geschäfts-, Schul- und Grenzschließungen; er allein bestraft eigenmächtig und beschimpft auch gleich jene, die sich seinen Grundrechtseingriffen widersetzen. Da ist weder Not noch Recht, sondern unnötige Rechtlosigkeit.

Erstaunlich ist dies aber nicht; Notwendigkeit und Rechtmäßigkeit sind auch sonst nicht die typischen Merkmale staatlichen Wirkens.

