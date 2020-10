Der Einkommensinvestor Reaves Utility Income Fund

31. Oktober 2020

Ein monatlich ausschüttendes Witwen- und Waisenpapier

von Luis Pazos

Infrastrukturbetreiber gelten gemeinhin als klassische Witwen- und Waisenpapiere, also konjunkturell eher robuste Unternehmensbeteiligungen mit gut kalkulierbaren Erträgen und soliden Ausschüttungsrenditen. Das war – kapitalmarktergraute Leser werden sich eventuell noch erinnern – selbst in Deutschland dereinst der Fall. Bis, ja, bis das Tohoku-Erdbeben im Pazifischen Ozean im Jahr 2011 mit der hierzulande ausgerufenen „Energiewende“ nicht nur die Netze zu Stromspeichern, sondern auch die Elektrizitätsversorgung zu Hochrisikoinvestitionen transformierte.

Einmal mehr lohnt daher ein Blick über den Tellerrand der deutschen Börsenwelt, die ohnehin deutlich unter drei Prozent zur weltweiten Kapitalisierung der Aktienmärkte beiträgt. Investoren, die sich mit der Vielzahl interessanter Anlagealternativen nicht im Detail auseinandersetzen möchten, könnten beispielsweise über börsengehandelte Fonds in einen breit diversifizierten Korb internationaler Infrastrukturunternehmen investieren.

Ausgewiesene Kenner der Materie beschäftigt die eigentümergeführte Vermögensverwaltung Reaves Asset Management aus New Jersey, USA. Flaggschiff des 1961 gegründeten Unternehmens ist der Reaves Utility Fund, der seinen Investitionsschwerpunkt im Namen trägt.

Die Erstnotiz des börsennotierten Fonds erfolgte am 24. Februar 2004. Aktuell laufen etwa 51 Millionen Anteile zu gut 31 US-Dollar um, womit sich die Marktkapitalisierung auf circa 1,6 Milliarden US-Dollar beläuft. Damit ist das Papier noch fast neun US-Dollar vom Allzeithoch entfernt, das, wie bei so vielen Aktien, kurz „vor Corona“ im Februar dieses Jahres bei 39,80 US-Dollar markiert wurde.

Derzeit ist der Fonds in 41 Einzelwerte investiert. Darunter finden sich beispielsweise die Comcast Corporation und Verizon Communications, der größte Kabelnetzbetreiber sowie der zweitgrößte Telefonkonzern der USA, sowie NextEra Energy, das in Übersee führende Unternehmen in der Solar- und Windenergie. Aber auch kanadische Firmen wie das Kommunikations- und Medienunternehmen BCE sowie der Schienennetzbetreiber Canadian National Railway und europäische Firmen wie der im ersten Halbjahr 2020 deutlich unter die Räder gekommene britisch-niederländische Ölmulti Royal Dutch Shell finden sich im Portfolio. Insgesamt machen die zehn größten Positionen aktuell gut 38 Prozent aus. Ach ja, mit Pennsylvania Power and Light (PPL) und The Southern Company hält der Fonds auch Produzenten CO2-freier Kernenergie.

Für die Betreuung des Reaves Utility Income Fund bezog das Management zuletzt eine Gebühr von etwa 0,6 Prozent des verwalteten Vermögens pro Jahr. Für einen aktiv betreuten Fonds ist das ein durchaus niedriger Wert. Die Halbjahresbilanz 2020 weist Fremdkapital in Höhe von 445 Millionen US-Dollar aus, was, bezogen auf die Vermögenswerte, einer Fremdkapitalquote von 23 Prozent entspricht. Obwohl die meisten Unternehmen im Portfolio für eine moderne Volkswirtschaft unverzichtbare Ressourcen bereitstellen, fiel der Kurs des Reaves Utility Income Fund sowohl in der Weltfinanzkrise zwischen 2007 und 2009 als auch im Shutdown-Crash 2020 parallel zum Gesamtmarkt jeweils um etwa 50 Prozent. Allerdings sorgten die den Beteiligungen zugrunde liegenden, relativ konjunkturunabhängigen Geschäftsmodelle für eine sehr stabile Ertragslage.

Das spiegelt sich in der nach wie vor makellosen Dividendenhistorie wider. Die Ausschüttungen konnten seit der Emission von 0,0967 US-Dollar pro Monat und Anteil um fast 100 Prozent auf aktuell 0,18 US-Dollar gesteigert werden, was einer Dividendenrendite von knapp sieben Prozent pro Jahr entspricht.

Vor diesem Hintergrund könnte sich die aktuelle Kursschwäche im Nachgang zum Shutdown-Crash als willkommene Gelegenheit für Zukäufe erweisen. Anleger sollten dabei die deutliche Übergewichtung US-amerikanischer Wertpapiere in Höhe von derzeit 79 Prozent und damit auch des US-Dollars im Auge behalten. Letzterer bestimmt hier natürlich im Wesentlichen die Chancen und Risiken, die sich aus den Schwankungen des Wechselkurses gegenüber dem Euro ergeben. Handelbar ist der Reaves Utility Income Fund an der New York Stock Exchange American (NYSE American). Das entsprechende Börsenkürzel lautet UTG, die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) US7561581015.

Hinweis: Der Handel mit Wertpapieren ist grundsätzlich mit Verlustrisiken verbunden. Diese können auch einen Totalausfall der Investition nach sich ziehen. Autor und Verlag übernehmen keine Haftung für materielle oder ideelle Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen resultieren. Ferner wird für deren Aktualität, Korrektheit, Qualität oder Vollständigkeit trotz sorgfältiger Zusammenstellung keine Gewähr übernommen. Zudem sind alle getroffenen Aussagen keinesfalls als Anlageempfehlungen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG), sondern lediglich als persönliche Meinungsäußerung des Autors aufzufassen.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der November-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 207.