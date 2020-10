Ron Paul Weisheit von einem Meister

26. Oktober 2020

„The End of Unearned Opulence“ – über das neue Buch des US-amerikanischen Arztes und Politikers

von Llewellyn H. Rockwell, Jr.

Amerika steht heute vor einer beispiellosen Krise. Unsere Wirtschaft bricht zusammen, und die vorgetäuschte Coronavirus-„Epidemie“ mit ihren drakonischen Einschränkungen zerstört unsere Freiheit. Was können wir tun? Wir können uns glücklich schätzen, dass Dr. Ron Paul, unser größter lebender Amerikaner, eine meisterhafte Diagnose gestellt hat und uns Hoffnung auf eine Heilung gibt – wenn wir nur zuhören wollen.

„The End of Unearned Opulence“ fasst die Botschaft von Dr. Ron Paul, die er uns in vielen Jahren hingebungsvollen Dienstes gegeben hat, zusammen und erweitert sie. In dem Buch spricht er von dem „Faustischen Schnäppchen“, das Nixon dem amerikanischen Volk aufzwang, als er 1971 die Konvertierbarkeit des Dollars in Gold aufgab. Er bot uns fünfzig Jahre vorgetäuschten Wohlstands an, aber unweigerlich war die Rechnung des Teufels fällig. Indem er uns davon erzählt, spricht Ron über den großen deutschen Schriftsteller Johann Wolfgang Goethe und wie er die Faust-Legende modifizierte. Während ich dies las, dachte ich daran, dass Goethe sein großes Stück „Faust“ in der Weisheit seiner späteren Jahre vollendete. Ron hat uns in diesem Buch in ähnlicher Weise seine reife Weisheit angeboten.

Was ist Rons Botschaft für uns? Er sagt: „Der Überfluss an unverdienten Reichtümern ist offengelegt worden. Die ernste Gefahr, der wir jetzt gegenüberstehen, kann nicht länger geleugnet werden. Was wir heute erleben, ist das, was mit einer Gesellschaft geschieht, wenn gefälschter Reichtum sich auflöst. Eine jahrzehntelang existierende Ponzi-Mentalität ermöglicht eine ständige Pyramidenbildung von Schulden als Teil unseres Fiat-Währungssystems. Diese Politik ist ein vorhersehbares Ereignis und trägt wesentlich zur Entstehung von Finanzblasen bei. Das Mindestreserve-Bankwesen ist ein wichtiger Faktor bei der Schaffung von Geld aus dem Nichts, das die Schuldenblase aufbläht. Ein Großteil der daraus resultierenden Fehlinvestitionen erscheint als Reichtum, ist aber in Wirklichkeit eine Illusion, die mit dem Platzen der Blase verschwindet.“

Die österreichische Konjunkturtheorie von Mises und Rothbard zeigt unwiderlegbar, dass diese Politik nicht funktionieren wird. Warum ist sie uns dann aufgezwungen worden? Ron gibt uns die Antwort. Sie kommt den „Vetternkapitalisten“ zugute – dem Gegenteil echter marktwirtschaftlicher Unternehmer –, die mit der Regierung im Bett liegen. Er sagt: „Der humanitäre Anspruch der Befürworter von Wohl- und Kriegsfahrt besteht darin, dass ihre Bemühungen immer darauf ausgerichtet waren, sich um die Armen zu kümmern. Das einzige Problem ist, dass bei der Entstehung von Finanzblasen die ohnehin schon Wohlhabenden den größten Teil der Leistungen erhalten. Bei den riesigen Rettungsaktionen in der Rezession 2008 profitierten die Banken und Hypothekengesellschaften, während Einzelpersonen ihre Häuser verloren. Bei den heutigen Schließungen sehen wir, wie die großen Konzerne die härtesten Vorschriften einfach umgehen und ihre Tätigkeit fortsetzen, während die kleinen Familienbetriebe pleitegehen.“

Warum lassen die Menschen zu, dass diese verrückte und böse Politik fortgesetzt wird? Ron antwortet, dass die Regierung die Menschen mit Kreuzzügen gegen imaginäre Feinde täuscht, um mehr Kontrolle über uns zu erlangen. In erster Linie ist Ron ein Kritiker des Kriegsfahrtsstaates. Ron ist kein Pazifist – ein uralter, vor allem gegen diejenigen erhobener Vorwurf, die gegen den ständigen Krieg sind. Er glaubt an das Recht auf Selbstverteidigung, aber er glaubt nicht an die Initiierung von Gewalt, weder durch private Kriminelle noch durch den Staat.

Dennoch ist dies das Thema, von dem Strategen gerne hätten, daß er nicht darüber spricht. Er möge einfach über den Haushalt reden, sagen sie, über die Größe Amerikas oder eben das, worüber alle anderen geredet haben, und alles ist okay. Und – was sie hinzufügen versäumen – wird schnell vergessen.

Aber wenn Ron sich vor diesem Thema gescheut hätte, hätte es keine Ron-Paul-Revolution gegeben. Es war seine mutige Weigerung, vor bestimmten unaussprechlichen Wahrheiten über die amerikanische Rolle in der Welt zurückzuschrecken, die die Amerikaner und insbesondere die Studenten dazu veranlasste, sich zu erheben und Notiz davon zu nehmen.

Sorgen um das Budget? Man kann ein Imperium nicht billig führen. Sind Sie besorgt über TSA[Transportation Security Administration; zu Deutsch Transportsicherheitsbehörde] -Befummelungen, Lauschangriffe der Regierung oder auf Sie gerichtete Kameras? Das ist die unvermeidliche Politik eines Hegemonen. Punkt für Punkt wies Ron auf den Zusammenhang zwischen einer imperialen Politik im Ausland und Missbräuchen und Ausschreitungen im Inland hin. Noch in seinen Dreißigern schrieb Murray Rothbard privat, dass er beginne, den Krieg als „den Schlüssel zum ganzen libertären Geschäft“ zu betrachten. Das ist auch der Schlüssel der kontinuierlichen Treue, die Ron Paul der rothbardischen Tradition gehalten hat. Immer wieder hat Ron Paul in Interviews und öffentlichen Auftritten die an ihn gestellten Fragen auf die zentralen Themen des Krieges und der Außenpolitik zurückgeführt.

Inspiriert von Ron begannen Libertäre, die Konservativen herauszufordern, indem sie sie daran erinnerten, dass der Krieg schließlich das ultimative Regierungsprogramm ist. Krieg hat alles: Propaganda, Zensur, Spionage, Vetternwirtschaftsverträge, Gelddrucken, explodierende Ausgaben, Schuldenmachen, zentrale Planung, Hybris – kurz, alles, was wir mit den schlimmsten Eingriffen in die Wirtschaft verbinden.

Aber Ron Paul hat den Charakter der Diskussion über Krieg und Außenpolitik nachhaltig verändert. Das Wort „Nichteinmischung“ tauchte in außenpolitischen Diskussionen vor 2007 nur selten auf. Widerstand gegen den Krieg wurde mit antikapitalistischen Ursachen in Verbindung gebracht. Das ist nicht mehr der Fall.

In unserer gegenwärtigen Krise erweitert Ron auf brillante Weise seinen Standpunkt. Die gefälschte Coronavirus-Bedrohung ist zu dem Mittel geworden, mit dem die Staatsverbrecher die Öffentlichkeit von ihrer katastrophalen Wirtschaftspolitik ablenken und uns unter ihre Kontrolle bringen können. Wie Ron sagt: „Das Ziel der hysterischen Reaktion auf das Coronavirus, sowohl von lokalen als auch von nationalen Politikern, war es, von der viel größeren Krise abzulenken, mit der wir es zu tun haben: der Verantwortung der Fed für den wirtschaftlichen Zusammenbruch und ihrem Hunger nach unbegrenzter Macht. Die Tatsache, dass die Reaktion auf die übertriebene Coronavirus-Krise den wirtschaftlichen Abschwung noch viel schlimmer machte, kam gerade denjenigen sehr gelegen, die die wirtschaftlichen Turbulenzen als eine Gelegenheit sehen, radikale marxistische Ideen zu fördern.“

Ron ist natürlich Mediziner, und er spricht mit Autorität, wenn er uns sagt, dass die Gesundheitskrise unecht ist. „Die Coronavirus-Epidemie ist nicht die Beulenpest. Es ist inzwischen anerkannt, dass viele der Daten, die über die Schwere und das Ausmaß der Krankheit berichtet wurden, ernsthaft fehlerhaft und irreführend waren. Die Berichte ließen unweigerlich den Eindruck entstehen, dass die Epidemie viel schlimmer sei, als sie tatsächlich ist. Für viele Beobachter war dies mehr als nur ein leichtfertiger Fehler, sondern vielmehr ein konzertierter Versuch, Angst und Panik zu verbreiten. Dieses Bemühen führte erstaunlicherweise zu einer wahnhaften und extremen Reaktion der Medien, der Politiker, der Gesundheitsfanatiker, der Pharmakonzerne, der nationalen und globalen Regierungen, der Anhänger des Sozialismus, des Faschismus und des Marxismus, die alle die berüchtigte Abriegelung förderten.“

Als wäre dies nicht schon schlimm genug, randalieren und plündern die marxistische Black Lives Matter (BLM) und die Antifa, während linke Elemente in der Regierung ihre revolutionären Taktiken unterstützen. „Die konzertierten Bemühungen der Antifa, der BLM und des kulturellen Marxismus, den Rest der amerikanischen Republik zu stürzen, bedeuten: ‚Sie riechen Blut!‘“

Wir stehen also vor einer schrecklichen Situation, aber Ron inspiriert uns, die Dinge zu ändern. Ich hatte die seltene Ehre, als Stabschef von Ron Paul im Kongress zu dienen und beobachtete ihn in vielen stolzen Momenten jener Tage und bei seinen Präsidentschaftskampagnen. Heute vergleicht man Ron Paul manchmal mit Bernie Sanders. Der Vergleich von Bernie Sanders mit Ron Sanders sieht ungefähr so aus: Beide starteten aufrührerische, gegen das Establishment gerichtete Präsidentschaftskampagnen, während sie in ihren 70er Jahren ihre jeweiligen Parteieinrichtungen aufrüttelten und große jugendliche Anhänger anzogen. Aber Bernie ist kein Ron.

Nur an der Oberfläche: Bernie ist mürrisch und schwierig in der Zusammenarbeit; Ron ist ein gutherziger Gentleman, der den Menschen in seinem Büro stets seine Wertschätzung zeigte.

Noch wichtiger ist, dass Ron seine Anhänger zum Lesen und Lernen aufrief. Unzählige Schüler und Studenten begannen, dichte und schwierige Abhandlungen in Wirtschaft und politischer Philosophie zu lesen, weil Ron sie dazu ermutigte. Rons Anhänger waren derweil neugierig genug, um unter der Oberfläche zu graben. Ist der Staat wirklich eine wohlwollende Institution, die uns kostenfrei alles bieten kann, was wir verlangen? Oder könnten moralische, wirtschaftliche und politische Faktoren diesen utopischen Träumen im Wege stehen?

Es ist nicht schwer, eine tobende Schar von Menschen heranzuziehen, die die Dinge von anderen fordern, wie Bernie Sanders es tut. Solche Appelle wecken die niederträchtigsten Aspekte unserer Natur und werden immer eine Menschenmenge anziehen. Andererseits ist es sehr schwer, ein Heer junger Leute aufzubauen, die intellektuell neugierig genug sind, ernsthafte Bücher zu lesen und Ideen in Betracht zu ziehen, die über die konventionelle Weisheit hinausgehen, die sie in der Schule über Regierung und Markt gelernt haben. Es ist schwer, eine Bewegung von Menschen aufzubauen, deren moralisches Gespür so weit entwickelt ist, dass sie erkennen, dass das Bellen von Forderungen und deren Durchsetzung mit der Waffe des Staates das Verhalten eines Verbrechers und nicht das einer zivilisierten Person ist. Und es ist schwer, die Menschen von der kontraintuitiven Idee zu überzeugen, dass die Gesellschaft besser funktioniert und Einzelpersonen wohlhabender sind, wenn überhaupt niemand „das Sagen hat“.

Und doch hat Ron all diese Dinge erreicht. Er wusste, dass die Philosophie der Freiheit, wenn sie überzeugend erklärt wird, eine universelle Anziehungskraft ausübt. Jede Gruppe, zu der er sprach, hörte eine etwas andere Darstellung dieser Botschaft, da Ron zeigte, wie ihre besonderen Anliegen am wirksamsten durch eine Politik der Freiheit behandelt wurden.

Bevor er Washington und das Wahltheater verließ, hielt Ron eine außerordentliche Abschiedsrede vor dem Kongress. Allein die Tatsache, dass er eine kluge und gelehrte Rede hielt, zeigt schon, dass er kein gewöhnlicher Kongressabgeordneter war, dessen intellektuelles Leben durch die erwünschten Gesprächsthemen und Ergebnisse von Lobbygruppen erfüllt ist. Als Ron zum Beispiel zum ersten Mal mit den sogenannten „Wertewählern“ sprach, wurde er ausgebuht, weil er sagte, seine Gebete gälten Jesus, dem Friedensfürsten. Das zweite Mal, als er erneut ein moralisches Plädoyer für die Freiheit hielt, brachte er das Haus beinahe zum Einsturz. Aber er gab weder ihnen noch sonst jemandem nach, und er gab die Philosophie, die ihn überhaupt erst ins öffentliche Leben gebracht hatte, nie auf. Niemand hatte das Gefühl, dass es mehr als einen Ron Paul gab, dass er versuchte, unversöhnliche Gruppen zu befriedigen. Es gab nur einen Ron Paul.

Dass eine Abschiedsrede für Ron überhaupt so passend erschien, während sie für praktisch jeden seiner Kollegen lächerlich gewesen wäre, spiegelte Rons Substanz und Ernsthaftigkeit als Denker und als Mensch wider.

In dieser Rede sprach Ron viele Dinge an. Er gab einen Überblick über seine vielen Jahre im Kongress. Er rechnete mit dem ständigen Ausbau des Staates und dem Rückzug der Freiheit ab. Er erläuterte die moralischen Ideen, die der libertären Botschaft zugrunde liegen: Nichtaggressionsprinzip und Freiheit. Er stellte eine Reihe von Fragen zur US-Regierung und zur amerikanischen Gesellschaft, die kaum je gestellt, geschweige denn beantwortet werden. Und er gab seinen Anhängern Ratschläge zur Verbreitung der Botschaft in den kommenden Jahren.

„Erlangung von legislativer Macht und politischem Einfluss“, sagte er, „sollte nicht unser Ziel sein. Der größte Teil des Wandels, wenn er denn kommen soll, wird nicht von den Politikern ausgehen, sondern vielmehr von Einzelpersonen, Familie, Freunden, intellektuellen Führern und unseren religiösen Institutionen. Die Lösung kann nur darin bestehen, dass wir den Einsatz von Zwang, Nötigung, Regierungsbefehlen und aggressiver Gewalt ablehnen, um soziales und wirtschaftliches Verhalten zu formen.“

Ich bin überzeugt, dass Historiker, ob sie mit ihm übereinstimmen oder nicht, noch viele, viele Jahre lang über Ron Paul staunen werden. In einem Jahrhundert werden Libertäre nicht mehr daran glauben, dass ein solcher Mann tatsächlich im US-Kongress unserer Zeit gedient hat.

Eine der aufregendsten Erinnerungen an die Kampagne von 2012 war der Anblick der riesigen Menschenmengen, die zusammenkamen, um Ron zu sehen. Seine Konkurrenten konnten derweil nicht einmal ein halbes Starbucks füllen. Als ich in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren als Stabschef von Ron arbeitete, konnte ich von einem solchen Tag nur träumen.

Was war es nun, das all diese Menschen zu Ron Paul hingezogen hat? Er bot seinen Anhängern keinen Platz im bundestaatlichen Geschenkeshop an. Er hat kein falsches Gesetz verabschiedet. Tatsächlich hat er nichts von dem getan, was wir mit Politikern in Verbindung bringen. Was seine Anhänger an ihm lieben, hat überhaupt nichts mit Politik zu tun.

Ron ist der Anti-Politiker. Er sagt unmodische Wahrheiten, er erzieht die Öffentlichkeit, anstatt ihr zu schmeicheln, und tritt für Prinzipien ein, selbst wenn die ganze Welt gegen ihn auftritt.

Natürlich hat Ron Paul den Friedensnobelpreis verdient. In einer gerechten Welt würde er auch die „Medal of Freedom“ und alle Ehrungen erhalten, für die ein Mann in seiner Position infrage kommt.

Junge Menschen lesen wichtige Abhandlungen in Wirtschaft und Philosophie, weil Ron Paul sie empfohlen hat. Wer sonst im öffentlichen Leben kann das auch nur annähernd von sich behaupten?

Kein Politiker – selbst dann, wenn es ihm wirklich um Freiheit ginge und nicht nur um Bettelbriefe um Parteispenden – könnte die Öffentlichkeit in die Akzeptanz des Wertes der Freiheit täuschen. Denn damit diese Freiheit vorankommen kann, muss eine kritische Masse der Öffentlichkeit sie wirklich verstehen und unterstützen. Das muss nicht unbedingt eine Mehrheit oder auch nur annähernde Mehrheit bedeuten. Aber eine gewisse Basis der Unterstützung muss vorhanden sein.

Deshalb ist die Arbeit von Ron Paul so wichtig und so nachhaltig.

Mit diesen herausfordernden Worten schließt Ron Paul „The End of Unearned Opulence“ ab: „Ideen, deren Zeit gekommen ist, können nicht durch Armeen oder politische Schikanen aufgehalten werden. In Anbetracht der Intelligenz und des Charakters unserer Feinde sollte niemals gesagt werden, wir hätten uns nicht gewehrt, weil wir vor ihrem bösen Unsinn kapituliert hätten. Wir befinden uns in der Tat in unkartographierten Gewässern, umgeben von blutrünstigen Haien.“ Mit der Weisheit und dem Mut von Ron Paul können wir diesen Gewässern entkommen.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Lewrockwell.com und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.