„Operation Warp Speed“ der US-Regierung Google & Oracle wollen Amerikaner, die gegen Covid-19 geimpft wurden, bis zu zwei Jahre lang überwachen

22. Oktober 2020

Der Weg in die totale Kontrolle

von Whitney Webb

Moncef Slaoui, der offizielle Leiter der „Operation Warp Speed“, sagte letzte Woche dem „Wall Street Journal“, dass alle Empfänger von Warp-Speed-Impfstoffen in den USA von „unglaublich präzisen Verfolgungssystemen“ bis zu zwei Jahre lang überwacht und die Technikgiganten Google und Oracle daran beteiligt sein würden.

Das Interview mit dem „Impfstoffzaren“ der Trump-Administration gewährte einen kurzen Einblick in das Innenleben der äußerst geheimen „Operation Warp Speed“ (OWS), der „öffentlich-privaten Partnerschaft“ der Trump-Regierung zur Lieferung eines Covid-19-Impfstoffs an 300 Millionen Amerikaner bis zum kommenden Januar. Was enthüllt wurde, sollte alle Amerikaner zutiefst beunruhigen.

In einem Interview mit dem „Wall Street Journal“, das am vergangenen Freitag veröffentlicht wurde, bestätigte der „Captain“ der Operation Warp Speed, Moncef Slaoui, seines Zeichens Big-Pharma-Karriererist, dass die Millionen von Amerikanern, die den Impfstoff gegen Covid-19 erhalten sollen, mittels „unglaublich präziser Verfolgungssysteme“ überwacht werden, die „sicherstellen werden, dass die Patienten jeweils zwei Dosen desselben Impfstoffs erhalten und auf negative gesundheitliche Auswirkungen hin überwacht werden“. Slaoui merkte auch an, dass die Technologiegiganten Google und Oracle als Teil dieses „Verfolgungssystems“ unter Vertrag genommen wurden, spezifizierte aber nicht ihre genaue Rolle, die über die Unterstützung bei der „Sammlung und Verfolgung von Impfstoffdaten“ hinausgehe.

Am Tag vor der Veröffentlichung des Interviews im „Wall Street Journal“ veröffentlichte die „New York Times“ ein separates Interview mit Slaoui, in dem er dieses „Nachverfolgungssystem“ als „sehr aktives Pharmakovigilanz-Überwachungssystem“ [Pharmakovigilanz = laufende Kontrolle und systematische Sicherheitsprüfung bestehender Medikamente] bezeichnete. In einem früheren Interview mit der Zeitschrift „Science“ Anfang September hatte Slaoui dieses System lediglich als „ein sehr aktives Pharmakovigilanz-System“ beschrieben, das „sicherstellen würde, dass wir bei der Einführung der Impfstoffe weiterhin deren Sicherheit bewerten werden“. Slaoui hat erst kürzlich in seinen relativ seltenen Medieninterviews die Worte „Nachverfolgung“ und „Überwachung“ an seine Beschreibung dieses Systems angehängt.

Während Slaoui selbst nur wenige Einzelheiten zu diesem „Pharmakovigilanz-Überwachungssystem“ preisgab, bieten die wenigen offiziellen Dokumente der „Operation Warp Speed“, die öffentlich gemacht wurden, einige Details darüber, wie dieses System aussehen könnte und wie lange es voraussichtlich die Lebenszeichen und den Aufenthaltsort von Amerikanern „nachverfolgen“ würde, die einen „Warp Speed“-Impfstoff erhalten.

Die Pharmakovigilanten

In zwei Mitte September veröffentlichten offiziellen OWS-Dokumenten heißt es, dass die Impfstoffempfänger – zu denen voraussichtlich die Mehrheit der US-Bevölkerung gehören wird – vierundzwanzig Monate lang nach Verabreichung der ersten Dosis eines Covid-19-Impfstoffs überwacht würden und dass dies durch ein „Pharmakovigilanzsystem“ erfolgen würde.

Im OWS-Dokument mit dem Titel „Von der Fabrik an die Front“ erklärten das Gesundheits- (HHS) sowie das Verteidigungsministerium (DoD), dass aufgrund der Tatsache, dass Warp-Speed-Impfstoffkandidaten neue, nicht lizenzierte Impfstoffproduktionsmethoden anwenden, die „frühere Daten zur Sicherheit beim Menschen begrenzt haben … die langfristige Sicherheit dieser Impfstoffe sorgfältig mithilfe von Pharmakovigilanz-Überwachung und klinischen Studien der Phase 4 (nach der Lizenzvergabe) geprüft wird“.

Es geht weiter:

„Das Hauptziel der Pharmakovigilanz besteht darin, die Leistung jedes Impfstoffs in realen Szenarien zu bestimmen, die Wirksamkeit zu untersuchen und alle seltenen Nebenwirkungen zu entdecken, die in klinischen Studien nicht identifiziert wurden. OWS wird auch die Pharmakovigilanz-Analytik einsetzen, die als eines der Instrumente für die kontinuierliche Überwachung der Pharmakovigilanz-Daten dient. Robuste Analyseinstrumente werden eingesetzt, um große Datenmengen und die Vorteile der Nutzung solcher Daten über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, einschließlich der regulatorischen Verpflichtungen, zu nutzen.“

Darüber hinaus hatten Moncef Slaoui und der Impfstoffkoordinator von OWS, Matt Hepburn, ehemals Programmmanager bei der umstrittenen „Defense Advanced Research Projects Agency“ (DARPA) des Pentagon, zuvor einen Artikel im „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht, in dem es hieß: „Da einige Technologien die bisherigen Daten zur Sicherheit beim Menschen begrenzt haben, wird die langfristige Sicherheit dieser Impfstoffe mithilfe von Pharmakovigilanz-Überwachungsstrategien sorgfältig geprüft werden.“

Der Einsatz der Pharmakovigilanz bei denjenigen, die den Impfstoff erhalten, wird auch in der offiziellen „Infografik“ zur „Operation Warp Speed“ erwähnt, in der es heißt, dass die Überwachung in Zusammenarbeit mit der „Food and Drug Administration“ (FDA) und den „Centers for Disease Control and Prevention“ (CDC) erfolgt und eine „24-monatige Überwachung auf unerwünschte Wirkungen nach dem Versuch“ beinhaltet.

In einem separaten Teil desselben Dokuments beschreibt OWS einen seiner „vier Hauptgrundsätze“ als „Rückverfolgbarkeit“, die drei Ziele hat: „... zu bestätigen, welche der zugelassenen Impfstoffe unabhängig vom Ort (privat/öffentlich) verabreicht wurden“; eine „Erinnerung für ein erneutes Erscheinen zur Verabreichung der zweiten Dosis“ zu senden; und „die korrekte zweite Dosis zu verabreichen“.

In Bezug auf einen Covid-19-Impfstoff, der mehr als eine Dosis erfordert, heißt es in einem CDC-Dokument im Zusammenhang mit der Operation Warp Speed:

„Für die meisten Covid-19-Impfstoffprodukte werden zwei Impfstoffdosen benötigt, die 21 oder 28 Tage voneinander getrennt verabreicht werden. Da verschiedene Covid-19-Impfstoffprodukte nicht austauschbar sind, muss die zweite Dosis eines Impfstoffempfängers vom gleichen Hersteller stammen wie die erste. Erinnerungen an die zweite Dosis für die Impfstoffempfänger sind entscheidend, um die Einhaltung der Impfstoff-Dosierungsintervalle zu gewährleisten und eine optimale Wirksamkeit des Impfstoffs zu erreichen.“

Das CDC-Dokument verweist auf ein anderes Papier, das im August vom „John Hopkins Center for Health Security“ im Zusammenhang mit den Simulationen zu „Event 201“ und „Dark Winter“ veröffentlicht wurde – als Information für seine Impfstrategie gegen Covid-19. Das Johns-Hopkins-Papier, zu dessen Autoren der Mitorganisator von „Dark Winter“, Thomas Inglesby, gehört, argumentiert, dass die bestehenden „passiven Meldesysteme“, die von der CDC und der FDA verwaltet werden, umgerüstet werden sollten, um „ein von der CDC geleitetes aktives Sicherheitsüberwachungssystem zu schaffen, das alle [Covid-19]-Impfstoffempfänger überwacht – möglicherweise durch Kurzmitteilungsdienst oder andere elektronische Mechanismen.“

Trotz der Behauptungen in diesen Dokumenten, dass das „Pharmakovigilanz-Überwachungssystem“ die FDA eng mit einbeziehen würde, erklärten Spitzenbeamte der FDA im September, dass ihnen die Teilnahme an OWS-Sitzungen verwehrt sei, und sie sagten Reportern, dass sie die Organisation der Operation nicht erklären könnten und auch nicht, wann und mit welcher Häufigkeit sich ihre Führung trifft. Die FDA-Beamten erklärten jedoch, dass es ihnen „immer noch erlaubt ist, mit Firmen zu interagieren, die Produkte für OWS entwickeln“, berichtete „STAT News“.

Darüber hinaus hat die FDA anscheinend „eine Art Firewall zwischen der überwiegenden Mehrheit der Mitarbeiter und der Initiative [Operation Warp Speed] errichtet“, die die Anzahl der FDA-Beamten, die sich mit Warp Speed auskennen oder daran beteiligt sind, drastisch zu begrenzen scheint. Die Direktorin des „Center for Drug Evaluation and Research“ der FDA, Janet Woodcock, ist die einzige FDA-Beamtin, die als direkt an OWS Beteiligte aufgelistet ist und diese „Firewall“ bei der FDA persönlich zu verwalten scheint. Woodcock beschreibt sich selbst als langjährige Fürsprecherin für die Verwendung von „Big Data“ bei der Bewertung der Arzneimittel- und Impfstoffsicherheit und war eng in die FDA-Vorläufer des kommenden „Pharmakovigilanz-Überwachungssystems“ von „Warp Speed“, bekannt als „Sentinel“ und „PRISM“, involviert, die beide später in diesem Bericht besprochen werden.

Woodcock ist derzeit vorübergehend von ihrer Funktion als Direktorin des „Center for Drug Evaluation and Research“ beurlaubt, was es ihr ermöglicht, ihre volle Aufmerksamkeit auf die Beaufsichtigung von Aspekten der „Operation Warp Speed“ im Auftrag des FDA-Büros des Kommissars zu richten. Ihre zeitweilige Vertretung bei der FDA, Patrizia Cavazzoni, ist laut Medienberichten „sehr mit Janet und dem Ziel der Agentur verbunden“. Cavazzoni ist eine ehemalige Führungskraft bei Pfizer, einem der Unternehmen, die einen Impfstoff für OWS herstellen. Dieser Impfstoff soll bereits an Kindern im Alter von zwölf Jahren getestet werden.

Die extreme Geheimhaltung der „Operation Warp Speed“ hat sich nicht nur auf die FDA, sondern auch auf die CDC ausgewirkt, da ein CDC-Expertengremium, das normalerweise an der Entwicklung der Impfstoffverteilungsstrategien der Regierung beteiligt ist, von Matt Hepburn, dem Impfstoffkoordinator von OWS, „abgeblockt“ wurde, der sich unverblümt weigerte, einige der „pointierten Fragen“ des Gremiums über die hochgeheime Operation zu beantworten.

Mehr geheime Verträge

Während die Dokumente von Moncef Slaoui und Warp Speed nur wenige Details darüber enthalten, was dieses „Verfolgungssystem“ mit sich bringen würde, bemerkte Slaoui in seinem jüngsten Interview mit dem „Wall Street Journal“, dass die Technikgiganten Google und Oracle beauftragt worden seien, als Teil dieses Systems „Impfstoffdaten zu sammeln und zu verfolgen“. Weder Google noch Oracle haben jedoch den Erhalt eines Vertrags im Zusammenhang mit der Operation Warp Speed bekannt gegeben, auch das DoD und das HHS haben über die Vergabe eines solchen Vertrages nicht informiert. Darüber hinaus ergaben Recherchen im Federal Register der US-Regierung und auf der offiziellen Website nach vom Bund vergebenen Aufträgen nichts über einen an Google oder Oracle vergebenen Auftrag, der sich auf ein solches „Pharmakovigilanz“-System oder einen anderen Aspekt der Operation Warp Speed beziehen würde.

Angesichts eines früheren Berichts über die Verwendung eines nicht staatlichen Vermittlers für die Vergabe von OWS-Aufträgen an Impfstofffirmen scheint es wahrscheinlich, dass Warp-Speed-Verträge, die an Google und Oracle vergeben wurden, nach einem ähnlichen Mechanismus zustande gekommen sind. In einem Bericht vom 6. Oktober 2020 für „The Last American Vagabond“ wurde festgestellt, dass Warp-Speed-Verträge im Wert von sechs Milliarden Dollar, die an Impfstofffirmen vergeben wurden, über „Advanced Technology International“ (ATI) abgeschlossen wurden, einen staatlichen Auftragnehmer, der hauptsächlich mit Militär- und Überwachungstechnologie-Firmen zusammenarbeitet und dessen Muttergesellschaft enge Verbindungen zur CIA und zur Simulation „Dark Winter“ im Jahre 2001 hat. HHS, das angeblich die Operation Warp Speed beaufsichtigt, behauptete, „keine Aufzeichnungen“ über mindestens einen dieser Verträge zu haben. Nur ein Warp-Speed-Impfstoff-Auftrag, an dem ATI nicht beteiligt war und der direkt von der „Biomedical Advanced Research and Development Authority“ von HHS vergeben wurde, wurde kürzlich von KEI Online erhalten. Große Teile des Vertrags, einschließlich des Abschnitts über geistige Eigentumsrechte, wurden jedoch in ihrer Gesamtheit zensiert.

Wenn die Warp-Speed-Verträge, die an Google und Oracle vergeben wurden, in etwa denjenigen entsprechen, die an die meisten seiner teilnehmenden Impfstoffunternehmen vergeben wurden, dann gewähren diese Verträge diesen Unternehmen eine verminderte Bundesaufsicht und Ausnahmen von Bundesgesetzen und -vorschriften, die dazu dienen, die Interessen der Steuerzahler bei der Ausübung der vertraglich vereinbarten Arbeit zu schützen. Es macht sie auch im Wesentlichen immun gegen die Forderungen des „Freedom of Information Act“ (FOIA). Doch im Gegensatz zu den uneingestandenen Google- und Oracle-Verträgen haben die Impfstoffunternehmen öffentlich bekannt gegeben, dass sie OWS-Verträge erhalten haben, nur nicht die Bedingungen oder Details dieser Verträge. Dies deutet darauf hin, dass die Verträge von Google und Oracle noch geheimnisvoller sind.

Ein wichtiger Interessenskonflikt, der erwähnenswert ist, ist Googles Besitz von Youtube, das kürzlich auf seiner massiven Multimedia-Plattform alle „Fehlinformationen“ im Zusammenhang mit der Sorge um einen zukünftigen Impfstoff gegen Covid-19 verboten hat. Da Google nun Teil der „Operation Warp Speed“ ist, scheint es wahrscheinlich, dass alle Bedenken über die extreme Geheimhaltung der OWS und die Interessenskonflikte vieler ihrer Mitglieder (insbesondere Moncef Slaoui und Matt Hepburn) sowie alle Bedenken über die Sicherheit, Zuteilung und/oder Verteilung des Warp-Speed-Impfstoffs als „Fake News“ zu Covid-19 bezeichnet und von Youtube entfernt werden könnten.

Von der NSA zur FDA: Das neue PRISM

Obwohl die Art dieses kommenden Überwachungssystems für Covid-19-Impfstoff-Empfänger noch nicht vollständig von Warp Speed oder den Tech-Firmen, an die die Operation vergeben wurde, im Detail beschrieben werden muss, bieten OWS-Dokumente und die bestehende Infrastruktur bei der FDA einen Anhaltspunkt dafür, was dieses System mit sich bringen könnte.

Das Warp-Speed-Dokument „From the Factory to the Frontlines“ stellt zum Beispiel fest, dass das Pharmakovigilanz-System ein neues, ausschließlich für OWS geschaffenes System sein wird, das „aus der bestehenden IT [Informationstechnologie]-Infrastruktur aufgebaut wird“ und alle „Lücken mit neuen IT-Lösungen“ füllen wird. Es stellt außerdem fest, dass „das Covid-19-Impfprogramm eine erhebliche Verbesserung der IT erfordert, die Verbesserungen und den Datenaustausch unterstützt, die für einen Mehrfachdosis-Kandidaten entscheidend sind, um die ordnungsgemäße Verabreichung einer potenziellen zweiten Dosis zu gewährleisten“. In dem Dokument heißt es auch, dass alle Daten im Zusammenhang mit den Bemühungen um die Verteilung des OWS-Impfstoffs „in eine gemeinsame IT-Infrastruktur eingegeben werden, die die Analyse und Berichterstattung unterstützt“, und fügt hinzu, dass diese „IT-Infrastruktur die Partner mit einer breiten Palette von Instrumenten zur Führung von Aufzeichnungen, Daten darüber, wer geimpft wird, und Erinnerungen an zweite Dosen unterstützen wird“.

Obwohl einige Warp-Speed-Dokumente Hinweise auf die bestehenden IT-Systeme geben, die als Grundlage für dieses neue Tracking-System dienen werden, ist der wahrscheinlichste Kandidat die von der FDA verwaltete „Sentinel“-Initiative, die 2009 während der H1N1-Schweinegrippe-Pandemie ins Leben gerufen wurde. Wie die „Operation Warp Speed“ selbst ist „Sentinel“ eine öffentlich-private Partnerschaft, an der die FDA, die Privatwirtschaft und die akademische Welt beteiligt sind.

Laut seiner Website ist das Hauptziel von Sentinel „die Verbesserung der Art und Weise, wie die FDA die Sicherheit und Leistung von Medizinprodukten bewertet“, durch große Datenmengen, mit einem zusätzlichen Schwerpunkt darauf, „mehr über mögliche Nebenwirkungen zu erfahren“. Medienberichte beschreiben „Sentinel“ als „ein elektronisches Überwachungssystem, das Daten aus elektronischen Krankenakten, Ansprüchen und Registern, die freiwillig teilnehmen, zusammenführt und es der Behörde ermöglicht, die Sicherheit von vermarkteten Arzneimitteln, Biologika und medizinischen Geräten zu verfolgen“.

Eine der Hauptbefürworterinnen von Sentinel bei der FDA ist Janet Woodcock, die sich als Direktorin des „Center for Drug Evaluation and Research“ der FDA aggressiv für den Ausbau des Programms eingesetzt hat, wobei der Schwerpunkt auf der Verwendung von „Sentinel“ in „Post-Market-Effektivitätsstudien“ lag. Wie bereits erwähnt, ist Woodcock die einzige FDA-Beamtin, die unter den etwa neunzig „Führern“ der OWS aufgeführt ist, von denen die meisten dem US-Militär angehören und keinerlei Erfahrung im Gesundheitswesen oder in der Impfstoffherstellung haben.

Woodcocks vorübergehende Vertretung bei der FDA, Patrizia Cavazzoni, ist ebenfalls sehr aktiv bei den Bemühungen um den Ausbau von „Sentinel“. „STAT News“ berichtete Anfang dieses Jahres, dass Cavazzoni zuvor „im Sterling-Komitee von I-MEDS tätig war, einer Partnerschaft zwischen der FDA und der Industrie, die es Arzneimittelherstellern ermöglicht, für die Nutzung des realen Datensystems der FDA, bekannt als Sentinel, zu zahlen, um bestimmte Sicherheitsstudien schneller abzuschließen“.

„Sentinel“ verfügt über eine Reihe von „Kooperationspartnern“ die „Gesundheitsdaten und wissenschaftliche, technische und organisatorische Expertise“ für die Initiative bereitstellen. Zu diesen Kooperationspartnern gehören der Geheimdienstlieferant Booz Allen Hamilton, der Technikgigant IBM und große US-Krankenversicherungsgesellschaften wie „Aetna“ und „Blue Cross Blue Shield“, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus ist das „Sentinel“-Innovationszentrum, das als „Testumgebung für die Identifizierung, Entwicklung und Bewertung innovativer Methoden“ bezeichnet wird, eine Partnerschaft mit Amazon, General Dynamics und Microsoft eingegangen. Sentinel verfügt auch über ein „Community Building and Outreach Center“, das von Deloitte Consulting geleitet wird, einer der größten Beratungsfirmen der Welt, die dafür bekannt ist, ihre Positionen mit ehemaligen CIA-Beamten zu besetzen.

Das spezifische Überwachungsprogramm des „Sentinel“-Systems, das auf die Überwachung der Wirksamkeit von Impfstoffen abzielt, ist bekannt als das „Post-Licensure Rapid Immunization Safety Monitoring Program“, besser bekannt als PRISM. Das PRISM des Sentinel-Systems wurde „zur Überwachung der Impfstoffsicherheit entwickelt, aber [bis heute] noch nie zur Beurteilung der Impfstoffwirksamkeit eingesetzt“. PRISM wurde 2009 ursprünglich zusammen mit der Sentinel-Initiative selbst ins Leben gerufen, „als Reaktion auf die Notwendigkeit, die Sicherheit des H1N1-Grippeimpfstoffs zu überwachen“, nachdem dieser lizenziert, vermarktet und verabreicht worden war. Doch wie bereits erwähnt, wurde PRISM bisher noch nicht zur Bewertung der Wirksamkeit eines Impfstoffs eingesetzt, während es fast ein Jahrzehnt lang stillschweigend ausgeweitet wurde, was bedeutet, dass die Akteure der Sentinel-Initiative einen Plan haben, dieses „Sicherheitsüberwachungssystem“ irgendwann einzuführen.

Der Name PRISM mag Leser an das gleichnamige Programm der „National Security Agency“ (NSA) erinnern, das nach den Enthüllungen von Edward Snowden in den Vereinigten Staaten bekannt wurde. Angesichts dieser Verbindung ist es erwähnenswert, dass die NSA wie auch das Heimatschutzministerium (Department of Homeland Security, DHS) jetzt offiziell Teil der „Operation Warp Speed“ sind und offenbar eine Rolle bei der Entwicklung des „Pharmakovigilanz-Überwachungssystems“ von Warp Speed spielen. Die Aufnahme der NSA und des DHS in die Initiative erhöht natürlich die Beteiligung der US-Geheimdienste an der Operation, die ihrerseits vom Militär dominiert wird und in der zivile Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens kaum auftauchen.

CyberScoop berichtete erstmals Anfang September, dass Mitglieder des NSA-Direktorats für Computer- und Netzsicherheit an der „Operation Warp Speed“ beteiligt waren, wobei ihre Rolle – wie auch die des DHS – hauptsächlich darin bestand, der Initiative „Ratschläge zur Computer- und Netzsicherheit“ zu erteilen. Die NSA und das DHS bieten jedoch auch „Beratung“ und „Dienstleistungen“ sowohl für die anderen an Warp Speed beteiligten Bundesbehörden als auch für OWS-Vertragspartner an, zu denen jetzt auch Google und Oracle gehören.

Google ist bekannt für seine innige Beziehung zur NSA, einschließlich ihres PRISM-Programms, und sie haben auch eine von der NSA unterstützte Gesetzgebung gefördert, die es einfacher machen würde, Amerikaner ohne Durchsuchungsbefehl zu überwachen. In ähnlicher Weise ist Oracle ein langjähriger Auftragnehmer der NSA und hat ebenfalls Verbindungen zur CIA, die bis in die Anfänge des Unternehmens zurückreichen – ähnlich wie Google. Oracle und Google befinden sich nach wie vor in einem großen Rechtsstreit über Urheberrechtsfragen, der in den kommenden Wochen vor dem Obersten Gerichtshof verhandelt werden soll und voraussichtlich erhebliche Auswirkungen auf die Technologiebranche haben wird.

Das Panoptikum der öffentlichen Gesundheit

Nach den Anschlägen vom 11. September versuchte das US-Militär, ein Überwachungsprogramm einzuführen, das so invasiv war, dass der Kongress ihm nur Monate nach seiner Einführung aufgrund öffentlicher Empörung die Finanzmittel entzog. Das als „Total Information Awareness“ (TIA) bekannte Programm versuchte, einen allsehenden Überwachungsapparat zu entwickeln, der von der DARPA des Pentagon verwaltet wurde, und argumentierte offiziell, dass eine invasive Überwachung der gesamten US-Bevölkerung notwendig sei, um Terroranschläge, bioterroristische Ereignisse und sogar natürlich auftretende Krankheitsausbrüche zu verhindern, bevor sie stattfinden könnten.

Vor ihrer Auflösung versuchte die TIA, neben den finanziellen, Reise- und Medienkonsumgewohnheiten der Bürger auch die medizinischen Unterlagen der Amerikaner, Fingerabdrücke, biometrische Daten zu Gang, Gesicht und Iris, Medikamentenrezepte und sogar ihre DNA zu sammeln. TIA war, ähnlich wie die „Operation Warp Speed“, eine „öffentlich-private Partnerschaft“, die vom Verteidigungsministerium geleitet wurde und mit der NSA, der CIA und anderen Geheimdiensten sowie dem privaten Sektor und der Wissenschaft zusammenarbeitete.

Ebenso wie Warp Speed rechtfertigte die TIA offiziell ihre invasiven Überwachungsziele mit der Behauptung, ihre Initiativen würden Amerikaner vor dem „unsichtbaren Feind“ gesichtsloser Terroristen im Ausland retten und die Sicherheit und Gesundheit der Bürger gewährleisten. Heute zielt Warp Speed offiziell auf einen neuen Typus des „unsichtbaren Feindes“ ab – eine Mikrobe, die für das bloße menschliche Auge unsichtbar ist.

In den Jahren nach 9/11 war der öffentliche Widerstand gegen die TIA heftig. Die „American Civil Liberties Union“ (ACLU) behauptete damals, dass die Überwachungsbemühungen „die Privatsphäre in Amerika abschaffen würden“, weil „jeder Aspekt unseres Lebens katalogisiert wird“, während sogar die Mainstream-Medien davor warnten, dass die TIA „den Terror bekämpfe, indem sie US-Bürger in Angst und Schrecken versetze“. Obwohl der Kongress dem Programm offiziell die Finanzmittel entzog, stellte sich später heraus, dass TIA nie wirklich abgeschaltet wurde, da seine verschiedenen Programme heimlich im Netz der Militär- und Geheimdienste, die den nationalen Sicherheitsstaat der USA bilden, aufgeteilt wurden.

Anders als in den vergangenen Jahren hat der scheinbare Nachfolger der TIA, die Operation Warp Speed, keinen größeren Widerstand von den Massenmedien oder Lobbyorganisationen erfahren, wobei viele dieser Organisationen nun blindes Vertrauen in die geheime Initiative setzen und sie als „einzigen Weg“ zur Lösung der „Covid-19-Pandemie-Krise“ bezeichnen.

Der nationale Sicherheitsstaat hat sorgfältig aus seinen früheren Misserfolgen gelernt und sie studiert, während viele Amerikaner im Gegensatz dazu weiterhin genau den Behörden und Regierungsinstitutionen vertrauen, die das Land in mehrere Kriege hineingelogen, unzählige Zivilisten im Ausland gefoltert und verstümmelt und eine Reihe von „Failed States“ hervorgebracht haben, um ihre Ressourcen zu plündern, und die derzeit unter dem Deckmantel der „Corona-Hilfe“ die Plünderung der amerikanischen Wirtschaft durch die Wall Street und die Federal Reserve erleichtern.

Denselben Entitäten zu erlauben, die Mehrheit der Amerikaner zu überwachen und zu verfolgen und die Bevölkerung des Landes als Versuchskaninchen für nicht lizenzierte, nicht ausreichend untersuchte und experimentelle Impfstofftechnologien zu benutzen, ist eindeutig ein Rezept für eine Katastrophe. Gleichzeitig würde es auch ein Überwachungspanoptikum ermöglichen, das so dystopisch und weitreichend wäre, dass die Amerikaner nicht nur ihre wenigen verbliebenen bürgerlichen Freiheiten, sondern sogar die Souveränität über ihren eigenen Körper verlieren würden.

Die Agenda der totalen Überwachung, die mit dem TIA-Programm begann und die durch Warp Speed wiederbelebt wurde, ging Covid-19 um Jahrzehnte voraus. Seine Architekten und Befürworter haben daran gearbeitet, diese extremen und invasiven Überwachungsprogramme zu rechtfertigen, indem sie diese Agenda als „Lösung“ für das vermarkten, wovor die Amerikaner zu einem bestimmten Zeitpunkt am meisten Angst haben. Das hat sehr wenig mit „öffentlicher Gesundheit“ zu tun, aber alles mit totaler Kontrolle.

Dieser Artikel erschien zuerst auf Website „The Last American Vagabond“ und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.