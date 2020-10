US-Geldpolitik Kann die Fed den Rassismus beenden?

13. Oktober 2020

Die Manipulation der Geldmenge durch die Federal Reserve geht zulasten der Mittel- und Unterschicht

von Ron Paul

Die Vorsitzende der „House Financial Services“ Maxine Waters sowie Senatorin Elizabeth Warren haben den „Federal Reserve Racial and Economic Equity Act“ eingeführt. Dieses Gesetz weist die Federal Reserve an, Rassenunterschiede bei Einkommen, Beschäftigung, Vermögen und Zugang zu Krediten zu beseitigen.

Die Eliminierung von Rassenunterschieden beim Zugang zu Krediten soll Banken und andere Finanzinstitutionen dazu zwingen, Kredite auf der Grundlage der Rasse der Antragsteller statt auf der Grundlage ihrer Einkommens- und Kreditgeschichte zu genehmigen. Eine schlechte Kreditgeschichte oder ein zu niedriges Einkommen, das unter dem liegt, was normalerweise erforderlich wäre, um sich für einen Kredit zu qualifizieren, auszublenden, führt dazu, dass die entsprechenden Personen am Ende ruinöse Schulden haben. Diese Personen werden am Ende ihr Haus, ihr Auto oder ihr Unternehmen verlieren, weil die Banken solide Kreditvergabepraktiken missachtet haben, um zu zeigen, dass sie die rassebedingten Auflagen erfüllen.

Banken zu zwingen, Kredite aus politischen Erwägungen zu vergeben, schadet der Wirtschaft durch die Fehlallokation von Ressourcen. Dies schmälert das Wirtschaftswachstum und fügt Amerikanern mit niedrigem Einkommen mehr Schaden zu.

Der „Community Reinvestment Act“ aus der Carter-Ära hat bereits gezeigt, was passiert, wenn die Regierung die Banken zwingt, Kredite an unqualifizierte Kreditnehmer zu vergeben. Dieses Gesetz spielte eine bedeutende Rolle beim Immobilienboom und dem anschließenden wirtschaftlichen Zusammenbruch. Der „Federal Reserve Racial and Economic Equity Act“ wird ein „Community Reinvestment Act“ auf Steroiden sein.

Das Gesetz verpflichtet die Fed auch dazu, die Geldpolitik mit Blick auf die Beseitigung von Rassenunterschieden zu gestalten. Damit wird dem derzeitigen „Doppelmandat“ der Fed, einen stabilen Dollar und Vollbeschäftigung zu fördern, ein drittes Mandat hinzugefügt.

Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hat sich bereits öffentlich dazu verpflichtet, Rassenunterschiede als Vorwand zu nutzen, um die derzeitige Politik der ewigen Geldschöpfung der US-Notenbank fortzusetzen. Da Inflation immer dann auftritt, wenn die Fed neues Geld schafft, wollen Powell und seine Anhänger eine Politik der nie endenden Inflation.

Die Befürworter dieses Plans sagen, dass die Inflation die Löhne erhöhe und neue Beschäftigungsmöglichkeiten für diejenigen schaffe, die am unteren Ende der wirtschaftlichen Leiter stehen. Diese Lohnzuwächse sind jedoch illusorisch, da die Löhne selten, wenn überhaupt, so stark steigen wie die Preise. Der reale Lebensstandard der Arbeitnehmer sinkt also selbst dann, wenn ihr Nominaleinkommen steigt. Im Gegensatz dazu profitieren Menschen an der Spitze der Einkommensleiter tendenziell von der Inflation, da sie das neue Geld – und damit eine Steigerung der Kaufkraft – erhalten, bevor die Maßnahmen der Fed zu einem allgemeinen Anstieg des Preisniveaus führen. Der durch die Inflation verursachte Schaden ist verdeckt und regressiv, was mit ein Grund dafür ist, dass die Inflationssteuer die heimtückischste aller Steuern ist.

Wenn die Fed neues Geld schafft, verzerrt sie die Marktsignale, die von den Zinssätzen, dem Preis des Geldes, ausgehen. Dies führt zu einer Blase. Viele Menschen, die in Blasenindustrien gut bezahlte Arbeitsplätze finden, werden diese Arbeitsplätze verlieren, wenn diese Blase unweigerlich platzen wird. Viele dieser Arbeitnehmer und andere werden wegen der Schulden kämpfen, die sie aufgenommen haben, weil sie auf „Experten“ hörten, die sagten, der Boom werde niemals enden.

Die Manipulation der Geldmenge durch die Federal Reserve Bank senkt den Wert des Dollars, schafft einen Boom-and-Bust-Wirtschaftskreislauf, erleichtert den Aufstieg des Wohl- und Kriegsfahrtsstaates und bereichert die Eliten, während die Menschen in der Mittel- und Unterschicht verarmen. Die Progressiven, die das Wohlergehen der Menschen in der Mittel- und Unterschicht fördern wollen, sollten aufhören, die freien Märkte anzugreifen und gemeinsam mit den Libertären versuchen, eine solide Geldpolitik wiederherzustellen. Der erste Schritt besteht darin, die Menschen die volle Wahrheit über die Zentralbank wissen zu lassen, indem sie den Gesetzesentwurf „Audit the Fed“ verabschieden. Sobald die Wahrheit über die Fed aufgedeckt ist, wird sich eine kritische Masse von Menschen der Freiheitsbewegung anschließen und den Kongress zwingen, das Geldmonopol der Fed zu beenden.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.