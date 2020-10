Neues zur „Corona-Pandemie“ Die Entwicklung der Covid-19-Propaganda

07. Oktober 2020

Die wiederholte Verwendung irreführender Bilder, Nachrichtenmanagement und Lügen über den Wert von PCR-Testkits

von Gary G. Kohl

„Ich habe einmal mit dem Präsidenten einer Nachrichtenabteilung eines Netzwerks (bei CBS) gefrühstückt, und er erzählte mir, dass in den Jahren, in denen keine Wahlen stattfinden, 70 Prozent der Werbeeinnahmen für seine Nachrichtenabteilung aus Pharmawerbung stammen. Und wenn Sie jeden Abend Fernsehen schauen und sich die Nachrichten des Senders angucken, werden Sie sehen, dass sie nur ein Vehikel für den Verkauf von Arzneimitteln sind. Er erzählte mir auch, dass er einen Moderator feuern würde, wenn dieser einen Gast vorstellen würde, durch den er einen Pharmakunden verlöre.“ – Robert F. Kennedy jr.

Und hier sind einige Weisheiten eines geschätzten Virologen und Pioniers der Elektronenmikroskopie über eine in der Vergangenheit stark verbreitete Pandemie:

„Da Aids ein großes Geschäft geworden war, durften die Aktien der beteiligten pharmazeutischen Riesenfirmen nicht gefährdet werden! Es musste um jeden Preis gerettet werden, selbst um den Preis, unspezifischen molekularen Markern zu vertrauen … Angst ist ein gutes Geschäft, und Viren erzeugen Angst am effizientesten … Also musste die HIV-Flagge maximal geschwenkt werden. In den weltweiten Medien, mit Tausenden von computergenerierten bunten Karikaturen eines idealen Retrovirus … Demgegenüber wurden die Medien von der strengsten Zensur beherrscht, wenn es darum geht, die Öffentlichkeit über die Ansichten denkender Dissidenten zu informieren. Diese totale Zensur hat jede Information, die die kolossalen … Profite der großen Pharmaunternehmen gefährden könnte, unter Verschluss gehalten.“ – Etienne De Harven, MD – belgischer Pathologe und Elektronenmikroskopiker, der Daten veröffentlicht hat, die den angeblichen Zusammenhang zwischen dem HIV-Virus und Aids widerlegen und die Krankheit stattdessen logischerweise dem Lebensstil und Umweltfaktoren zuschreiben.

„Gallo, Fauci und andere … erfanden molekulare Marker, um die fehlenden HIV-Partikel zu kompensieren … Dies wäre akzeptabel gewesen, wenn die Spezifität dieser neuen molekularen Marker eindeutig nachgewiesen worden wäre. Leider war dies nicht der Fall. Der am meisten irreführende molekulare Marker war wahrscheinlich der erste, das heißt die Reverse Transkriptase (RT). In Anlehnung an die Arbeiten von Temin und Baltimore aus dem Jahr 1970 in ‚Science‘ wurde die RT-Enzymaktivität (täuschend) als spezifischer retroviraler Marker verwendet.“ – Etienne De Harven, MD

PCR-Tests können nicht zwischen gutartigen gewöhnlichen Erkältungs-Coronaviren und dem Coronavirus, das Covid-19 verursacht, unterscheiden!

Das Folgende stammt aus einem medizinischen Forum. Der Autor, der in den USA ein weithin anerkannter professioneller Wissenschaftler ist, zieht es vor, anonym zu bleiben, denn jede andere Erzählung als die offizielle kann in der giftigen Umgebung, die durch den Betrug, der Covid-19 heutzutage umgibt, entstanden ist, eine Menge Stress verursachen.

„Ich arbeite im Gesundheitswesen. Hier liegt das Problem: Wir testen Menschen auf jeden Stamm eines Coronavirus. Nicht speziell auf Covid-19. Es gibt keine zuverlässigen Tests für ein spezifisches Covid-19-Virus. Es gibt keine zuverlässigen Agenturen oder Medien für die Meldung von Zahlen über tatsächliche Fälle des Covid-19-Virus. Dies muss zuallererst angegangen werden. Jede Aktion und Reaktion auf Covid-19 basiert auf völlig fehlerhaften Daten, und wir können einfach keine genauen Bewertungen vornehmen.

Aus diesem Grund hören Sie, dass die meisten Menschen mit Covid-19 nichts anderes als erkältungs-/grippeähnliche Symptome zeigen. Das liegt daran, dass die meisten Coronaviren-Stämme nichts anderes sind als erkältungs-/grippeähnliche Symptome.

Die wenigen neu auftretenden Coronavirus-Fälle haben zwar einige schlechtere Atemwegsreaktionen, aber immer noch eine sehr vielversprechende Heilungsrate, insbesondere für diejenigen, bei denen keine vorherigen Probleme aufgetreten sind.

Der „Goldstandard“ bei der Untersuchung auf Covid-19 sind im Labor isolierte/gereinigte Coronavirus-Partikel, die frei von jeglichen Verunreinigungen und Partikeln sind, die wie Viren aussehen, es aber nicht sind, die erwiesenermaßen die Ursache des als Covid-19 bekannten Syndroms sind und die durch die Verwendung geeigneter Methoden und Kontrollen zur Virusisolierung gewonnen wurden (nicht durch PCR [Polymerase-Kettenreaktion], die derzeit verwendet wird, oder Serologie-/Antikörpertests, die das Virus als solches nicht nachweisen).

Bei PCR-Tests wird im Grunde genommen eine Probe Ihrer Zellen genommen und jede beliebige DNA amplifiziert, um nach „Virussequenzen“ zu suchen, das heißt Fragmente nicht menschlicher DNA, die mit Teilen eines bekannten viralen Genoms übereinzustimmen scheinen.

Das Problem ist, dass der Test bekanntermaßen nicht funktioniert.

Er verwendet „Amplifikation“, was bedeutet, dass eine sehr winzige Menge DNA entnommen und exponentiell vermehrt wird, bis sie analysiert werden kann. Offensichtlich werden auch kleinste Verunreinigungen in der Probe amplifiziert, was zu potenziell groben Entdeckungsfehlern führen kann.

Zudem wird nur nach Teilsequenzen des Virus und nicht nach ganzen Genomen gesucht, sodass die Identifizierung eines einzelnen Erregers nahezu unmöglich ist, selbst wenn man die anderen Aspekte außer Acht lässt.

Die Mickey-Mouse-Testkits, die an Krankenhäuser verschickt werden, verraten Analysten bestenfalls, dass Sie etwas virale DNA in Ihren Zellen haben. Was bei den meisten von uns meistens der Fall ist. Es kann Ihnen sagen, dass die Virussequenz mit einem bestimmten Virustyp verwandt ist – zum Beispiel mit der riesigen Familie der Coronaviren. Aber das ist alles.

Die Idee, mit diesen Kits ein spezifisches Virus wie Covid-19 isolieren zu können, ist Unsinn. Und das geht nicht einmal auf das andere Thema ein – die Viruslast.

Behalten Sie im Hinterkopf, dass die PCRs durch die Amplifikation winziger Mengen von DNA funktionieren. Es ist daher nutzlos, Ihnen zu sagen, wie viele Viren Sie möglicherweise in sich haben.

Und das ist die einzige Frage, die wirklich zählt, wenn es um die Diagnose von Krankheiten geht. Jeder Mensch wird jederzeit einige wenige Viren in seinem System haben, und die meisten werden keine Krankheiten verursachen, weil ihre Mengen zu gering sind. Damit man an einem Virus erkranken kann, braucht man eine Menge davon, eine riesige Menge. Aber diePCRs testen nicht die Viruslast und können daher nicht feststellen, ob eine Osteogenese in ausreichender Menge vorhanden ist, um Sie krank zu machen.

Wenn Sie sich krank fühlen und einen PCR-Test machen lassen, könnte jede zufällige Virus-DNA identifiziert werden, auch wenn sie gar nicht an Ihrer Krankheit beteiligt ist, was zu einer falschen Diagnose führt.

Und Coronaviren sind unglaublich häufig. Ein großer Prozentsatz der menschlichen Weltbevölkerung wird in geringen Mengen Covi-DNA in sich tragen, selbst wenn sie völlig gesund oder an einem anderen Krankheitserreger erkrankt sind.

Erkennen Sie schon, wohin das führt?

Wenn Sie eine völlig falsche Panik vor einer völlig falschen Pandemie erzeugen wollen – wählen Sie ein Coronavirus.

Sie sind unglaublich häufig und es gibt Unmengen davon. Ein sehr hoher Prozentsatz der Menschen, die an etwas anderem erkrankt sind (Grippe, bakterielle Lungenentzündung, irgendetwas), wird einen positiven PCR-Test auf Covis haben, selbst wenn Sie sie richtig durchführen und eine Kontamination ausschließen, einfach weil Covis so häufig sind.

Es gibt zu jeder Zeit Hunderttausende von Grippe- und Lungenentzündungsopfern in Krankenhäusern auf der ganzen Welt.

Man muss nur die Kränksten unter ihnen an einem einzigen Ort – sagen wir Wuhan – auswählen, ihnen PCR-Tests verabreichen und behaupten, dass jeder, der Virussequenzen aufweist, die einem Coronavirus ähneln (was zwangsläufig eine ganze Menge sein wird), an einer „neuen“ Krankheit leidet.

Da Sie bereits die schlimmsten Grippefälle ausgewählt haben, wird ein ziemlich hoher Anteil von Menschen Ihrer Stichprobe sterben.

Sie können dann sagen, dass dieses „neue“ Virus einen höheren CFR[Fallsterblichkeit] -Wert hat als die Grippe, und dies dazu nutzen, mehr Besorgnis hervorzurufen und mehr Tests durchzuführen, was natürlich mehr „Fälle“ ergibt, was die Tests ausweitet, was noch mehr „Fälle“ erzeugt und so weiter und so fort.

Bald haben Sie Ihre „Pandemie“, und alles, was Sie dazu brauchten, war ein einfacher Testkit-Trick, um die schlimmsten Grippe- und Lungenentzündungsfälle in etwas Neues umzuwandeln, das es eigentlich gar nicht gibt.

Jetzt führen Sie einfach den gleichen Trick in anderen Ländern durch. Sorgen Sie dafür, dass die Angstbotschaft aufrechterhalten bleibt, damit die Menschen in Panik geraten und weniger kritisch denken können.

Ihr einziges Problem wird sein, dass Ihre Fallzahlen, und vor allem Ihre Todesfälle, viel zu niedrig sein werden für eine wirklich neue tödliche Viruspandemie, da es keinen neuen tödlichen Erreger gibt, sondern nur normale Kranke, die Sie falsch etikettieren.

Aber Sie können Menschen, die darauf hinweisen, auf verschiedene Weise davon abhalten.

Erstens: Man kann behaupten, dass dies erst der Anfang sei und weitere Todesfälle bevorstünden. Nehmen Sie dies als Vorwand, um alle unter Quarantäne zu stellen und dann zu behaupten, die Quarantäne habe die erwarteten Millionen von Toten verhindert.

Zweitens: Sie können den Menschen sagen, dass es unverantwortlich sei, die Gefahr „herunterzuspielen“, und sie dazu drängen, nicht über Zahlen zu sprechen.

Drittens: Man kann Mist über erfundene Zahlen reden, in der Hoffnung, Menschen mit Pseudowissenschaften zu blenden.

Viertens: Sie können damit anfangen, gesunde Menschen zu testen (die natürlich auch Fetzen von Coronavirus-DNA in sich tragen) und so Ihre „Fallzahlen“ mit „asymptomatischen Trägern“ aufblähen. (Das müssen Sie natürlich so drehen, dass es tödlich klingt, obwohl jeder Virologe weiß: Je mehr symptomlose Fälle Sie haben, desto weniger tödlich ist Ihr Erreger.)

Wenn Sie diese einfachen Schritte unternehmen, können Sie innerhalb von Wochen Ihre eigene vollständig künstlich fabrizierte Pandemie aufziehen

Sie können nicht etwas „bestätigen“, für das es keinen genauen Test gibt.“

Dieser Artikel erschien zuerst auf LewRockwell.comund wurde von Axel B. C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.