Aktuelle Stellungnahme des Ex-Vizepräsidenten des US-Pharmakonzerns Pfizer „Die Pandemie ist vorbei“

06. Oktober 2020

Mittels falsch-positiver Covid-Tests wird „zweite Welle“ ausgerufen

von Ralph Lopez

Im Rahmen einer verblüffenden Entwicklung sagt ein ehemaliger Chief Science Officer des Pharmariesen Pfizer: „Es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die eine zweite Welle nahelegen.“ Der „Big Pharma“-Insider behauptet, dass falsch-positive Ergebnisse von inhärent unzuverlässigen Covid-Tests zur Herstellung einer „zweiten Welle“ auf der Grundlage „neuer Fälle“ verwendet würden.

Dr. Mike Yeadon, ehemaliger Vizepräsident und Chief Science Officer für Pfizer seit 16 Jahren, sagt, die Hälfte oder sogar „fast alle“ Covid-Tests seien falsch-positiv. Dr. Yeadon argumentiert auch, dass die Schwelle für die Herdenimmunität viel niedriger sein als bisher angenommen und in vielen Ländern bereits erreicht sein könne.

In einem Interview von letzter Woche wurde Dr. Yeadon gefragt: „Wir stützen uns auf eine Regierungspolitik, eine Wirtschaftspolitik, eine Politik der bürgerlichen Freiheiten, die die Anzahl der Personen in einer Sitzung auf sechs beschränkt … alles auf der Grundlage von möglicherweise völlig gefälschten Daten über dieses Coronavirus?“

Dr. Yeadon antwortete mit einem einfachen „Ja“.

Dr. Yeadon sagte in dem Interview, dass angesichts der „Form“ aller wichtigen Indikatoren einer weltweiten Pandemie, wie zum Beispiel Krankenhausaufenthalte, Nutzung der Intensivstationen und Todesfälle, „die Pandemie grundsätzlich vorbei ist“.

Yeadon sagte außerdem: „Wären da nicht die Testdaten, die Sie ständig aus dem Fernsehen bekommen, würden Sie zu Recht zu dem Schluss kommen, dass die Pandemie vorbei ist, denn es ist nicht viel passiert. Natürlich gehen die Menschen ins Krankenhaus, um sich auf die herbstliche Grippesaison vorzubereiten … aber es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die darauf hindeuten, dass eine zweite Welle auftreten sollte.“

In einem in diesem Monat veröffentlichten Papier mit dem Titel „Wie wahrscheinlich ist eine zweite Welle?“, das von Yeadon und zweien seiner Kollegen mitverfasst wurde, schreiben die Wissenschaftler: „Es wurde allgemein beobachtet, dass in allen stark infizierten Ländern in Europa und gleichermaßen in mehreren US-Bundesstaaten die Form der täglichen Todesfälle im Vergleich zu den Zeitkurven ähnlich ist wie bei uns in Großbritannien. Viele dieser Kurven sind nicht nur ähnlich, sondern fast deckungsgleich.“

Aus den Daten für Großbritannien, Schweden, die USA und die Welt geht hervor, dass die Zahl der Todesfälle in allen Fällen von März bis Mitte oder Ende April anstieg, dann gleichmäßiger zunahm und gegen Ende Juni abflachte, was bis heute anhält. Die Fallzahlen steigen jedoch, basierend auf Tests, und schwanken wild nach oben und unten.

Die Medienbotschaften in den USA wecken bereits Befürchtungen vor einer „zweiten Welle“.

Die Überlebensrate von Covid wird jetzt auf 99,8 Prozent geschätzt, ähnlich wie bei Grippe, frühere T-Zell-Immunität

Die Überlebensrate bei Covid-19 hat sich seit Mai auf 99,8 Prozent der Infektionen erhöht. Dies kommt einer gewöhnlichen Grippe nahe, deren Überlebensrate bei 99,9 Prozent liegt. Obwohl Covid schwerwiegende Nachwirkungen haben kann, kann eine Grippe oder jede andere Atemwegserkrankung ebenfalls schwerwiegende Folgen haben. Die derzeitige Überlebensrate ist weit höher als die von Dr. Anthony Fauci zitierten ersten grimmigen Vermutungen im März und April von 94 Prozent oder 20- bis 30-mal tödlicher. Der von Yeadon et al. in der Studie akzeptierte Wert für die Infektionssterblichkeit (IFR) liegt bei 0,26 Prozent. Die Überlebensrate einer Krankheit beträgt 100 Prozent abzüglich des IFR-Wertes.

Dr. Yeadon wies darauf hin, dass die „neuartige“ Covid-19-Ansteckung nur in dem Sinne neu ist, dass es sich um einen neuen Typ von Coronavirus handelt. Derzeit gebe es jedoch vier Stämme, die frei in der Bevölkerung zirkulierten und am häufigsten mit einer Erkältung in Verbindung gebracht würden.

In der wissenschaftlichen Arbeit schreiben Yeadon et al: „Es gibt mindestens vier gut charakterisierte Familienmitglieder (229E, NL63, OC43 und HKU1), die endemisch sind und einige der häufigen Erkältungen verursachen, die wir vor allem im Winter erleben. Sie alle weisen auffällige Sequenzähnlichkeiten mit dem neuen Coronavirus auf.“

Die Wissenschaftler argumentieren, dass ein Großteil der Bevölkerung, wenn auch keine Antikörper, so doch bereits ein gewisses Maß an „T-Zell“-Immunität gegen die Exposition gegenüber anderen verwandten Coronaviren habe, die lange vor Covid-19 kursierten.

Die Wissenschaftler schreiben: „Ein Hauptbestandteil unseres Immunsystems ist die Gruppe der weißen Blutkörperchen, die T-Zellen, deren Aufgabe es ist, sich ein kurzes Stück des Virus, mit dem wir infiziert wurden, einzuprägen, damit sich die richtigen Zelltypen schnell vermehren und uns schützen können, wenn wir eine verwandte Infektion bekommen. Reaktionen auf Covid-19 haben sich in Dutzenden von Blutproben gezeigt, die Spendern entnommen wurden, bevor das neue Virus eintraf.“

Die Autoren des Buches „Wie wahrscheinlich ist eine zweite Welle?“ vertreten die Ansicht, dass bereits eine gewisse frühere Immunität gegenüber Covid-19 bestanden haben könne: „Es steht jetzt fest, dass mindestens 30 Prozent unserer Bevölkerung dieses neue Virus bereits immunologisch erkannt hatten, bevor es überhaupt angekommen ist … Covid-19 ist neu, Coronaviren jedoch nicht.“

Sie führen weiter aus, dass aufgrund dieser früheren Resistenz nur 15 bis 25 Prozent einer infizierten Bevölkerung ausreichen könnten, um eine Herdenimmunität zu erreichen: „Epidemiologische Studien zeigen, dass bei dem Ausmaß an früherer Immunität, das wir heute vernünftigerweise annehmen können, nur 15 bis 25 Prozent der infizierten Bevölkerung ausreichen, um die Ausbreitung des Virus zum Stillstand zu bringen.“

In den USA würde dies bei einer angenommenen Zahl von 200.000 Todesopfern und einer Infektionssterblichkeit von 99,8 Prozent bedeuten, dass auf jeden Verstorbenen etwa 400 Menschen kommen würden, die infiziert wurden und noch leben. Das entspräche etwa 80 Millionen Amerikanern oder 27 Prozent der Bevölkerung. Dies berührt die Schwelle der Herdenimmunität von Yeadon und seinen Kollegen.

Die Autoren sagen: „In der aktuellen Literatur wird festgestellt, dass zwischen 20 und 50 Prozent der Bevölkerung diese präpandemische T-Zell-Reaktionsfähigkeit aufweisen, was bedeutet, dass wir einen anfänglich anfälligen Bevölkerungswert von 80 bis 50 Prozent annehmen könnten. Je geringer die tatsächliche anfängliche Anfälligkeit ist, desto sicherer sind wir in unserer Behauptung, dass eine Herdenimmunitätsschwelle (HIT) erreicht ist.“

Die falsch-positive zweite Welle

Über den PCR-Test, den weltweit verbreiteten Covid-Test, schreiben die Autoren: „Mehr als die Hälfte der positiven Ergebnisse sind wahrscheinlich falsch, möglicherweise fast alle.“

Die Autoren erklären, dass das, was der PCR-Test tatsächlich misst, „einfach das Vorhandensein von partiellen RNA-Sequenzen ist, die im intakten Virus vorhanden sind“, was ein Stück totes Virus sein könne, das den Probanden nicht krank mache und nicht übertragen werden und auch niemanden sonst krank machen könne.

„Ein echter Positivbefund bedeutet nicht unbedingt das Vorhandensein eines lebensfähigen Virus. In begrenzten Studien haben viele Forscher bisher gezeigt, dass einige Probanden noch lange nach dem Verschwinden der Fähigkeit zur Viruskultur aus Abstrichen PCR-positiv bleiben. Wir bezeichnen dies als ‚kalt-positiv‘ (im Unterschied zu ‚heiß-positiv‘, das heißt jemand, der tatsächlich mit einem intakten Virus infiziert ist). Der springende Punkt bei ‚kalt-positiven‘ Probanden ist, dass sie nicht krank sind, keine Symptome zeigen, nicht symptomatisch werden und darüber hinaus nicht in der Lage sind, andere zu infizieren.“

Insgesamt stellt Dr. Yeadon die These auf, dass jede „zweite Welle“ von Covid und jeder Fall von Regierungsbeschlüssen für einen Lockdown nach den bekannten Prinzipien der Epidemiologie vollständig künstlich erzeugt werde.

In Boston wurde in diesem Monat die Durchführung von Coronavirus-Tests durch ein Labor ausgesetzt, nachdem 400 falsch-positive Ergebnisse entdeckt worden waren.

Eine Analyse des PCR-basierten Tests auf der medizinischen Website medrxiv.org besagt: „Daten über PCR-basierte Tests auf ähnliche Viren zeigen, dass solche Tests genügend falsch-positive Ergebnisse produzieren, um positive Ergebnisse in einem breiten Spektrum von Szenarien der realen Welt höchst unzuverlässig zu machen.“

Professor Carl Heneghan, Direktor des Zentrums für evidenzbasierte Medizin der Universität Oxford, schreibt in einem Juli-Artikel „Wie viele Covid-Diagnosen sind falsch positiv?“: „Wenn man von den derzeitigen Testpraktiken und -ergebnissen ausgeht, wird Covid-19 vielleicht nie verschwinden.“

Die berühmteste Inzidenz der Unzuverlässigkeit von PCR-Tests war natürlich, als der Präsident Tansanias der Welt enthüllte, dass er heimlich Proben von einer Ziege, einem Schaf und einer Papaya-Frucht an ein Covid-Testlabor geschickt hatte. Sie kamen alle Covid-positiv zurück.

Made in China

Im August entdeckte die schwedische Regierung 3.700 falsche Covid-Positive aus Testkits, die von der chinesischen BGI Genomics hergestellt worden waren. Die Kits wurden im März von der Food and Drug Administration (FDA, die Lebensmittel- und Arzneimittelbehörder der Vereinigten Staaten) für den Einsatz in den USA zugelassen.

Zweite Welle von Coronaviren nicht normal

Dr. Yeadon stellte die Vorstellung, dass alle Pandemien in aufeinanderfolgenden Wellen stattfinden, infrage und führte zwei weitere Ausbrüche des Coronavirus an, das SARS-Virus im Jahr 2003 und das MERS im Jahr 2012. Was wie zwei Wellen erscheinen mag, können in Wirklichkeit zwei einzelne Wellen sein, die in verschiedenen geographischen Regionen auftreten. Sie sagen, dass die Daten, die bei den relativ neuen Ausbrüchen von SARS 2003 und MERS gesammelt wurden, ihre Behauptung unterstützten.

Im Fall von MERS: „Es handelt sich eigentlich um mehrere einzelne Wellen, die geographisch unterschiedliche Populationen zu verschiedenen Zeiten während der Ausbreitung der Krankheit betreffen. In diesem Fall wurde der erste große Höhepunkt in Saudi-Arabien und ein zweiter Höhepunkt einige Monate später in der Republik Korea verzeichnet. Bei individueller Analyse folgte jedes Gebiet einem typischen Einzelereignis.“

Auf die Frage nach der Spanische-Grippe-Epidemie von 1918, die während des Ersten Weltkriegs in aufeinanderfolgenden Wellen auftrat, wies Yeadon in dem Interview darauf hin, dass es sich um eine ganz andere Art von Virus handele, die nicht zur Familie der Coronaviren gehöre. Andere gaben der allgemeinen Unterernährung und den unhygienischen Bedingungen zu Beginn des Jahrhunderts die Schuld. Die schwer betroffenen Soldaten des Ersten Weltkriegs lebten in kaltem Schlamm und unter den schlimmsten Bedingungen, die man sich für eine Immunresistenz vorstellen kann.

Lockdowns funktionieren nicht

Ein weiteres Argument, das von Yeadon et al. in ihrem September-Papier vorgebracht wurde, ist, dass es keine Unterschiede in den Ergebnissen im Zusammenhang mit den Lockdowns gebe.

Sie schreiben: „Die Form der Kurve Todesfälle versus Zeit impliziert einen natürlichen Prozess und nicht einen, der sich hauptsächlich aus menschlichen Eingriffen ergibt. Bekanntermaßen hat Schweden einen Laisser-faire-Ansatz gewählt, bei dem qualifizierte Ratschläge erteilt werden, aber keine generellen Lockdowns. Dennoch ist das Profil Schwedens und das des Vereinigten Königreichs sehr ähnlich.“

Das sanftmütige Yeadon widerlegt den Mann, der all das begonnen hat: Professor Neil Ferguson

Der ehemalige leitende Angestellte und Wissenschaftler von Pfizer nennt vor allem einen ehemaligen Kollegen wegen vernichtender Vorwürfe für seine Rolle bei der Pandemie, Professor Neil Ferguson. Ferguson lehrte am Imperial College, als Yeadon dort Mitglied war. Fergusons Computermodell lieferte den Regierungen die Begründung für die Einführung drakonischer Anordnungen, die freie Gesellschaften über Nacht in virtuelle Gefängnisse verwandelten. Wegen etwas, das heute von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Behörde des US-amerikanischen Gesundheitsministeriums) als Virus mit einer Überlebensrate von 99,8 Prozent geschätzt wird.

Dr. Yeadon sagte in dem Interview, dass „kein seriöser Wissenschaftler dem Modell von Ferguson irgendeine Gültigkeit beimisst“.

Dr. Yeadon sprach mit kaum verhüllter Verachtung für Ferguson und bemühte sich besonders darum, seinen Interviewer darauf hinzuweisen: „Es ist wichtig, dass Sie wissen, dass die meisten Wissenschaftler [Fergusons Modell] nicht als auch nur annähernd richtig akzeptieren, aber die Regierung stützt sich immer noch darauf.“

Gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern geißelt Yeadon Regierungen dafür, dem Ferguson-Modell zu folgen, auf dessen Annahmen alle weltweiten Lockdowns basieren. Einer dieser Wissenschaftler ist Dr. Johan Giesecke, ehemaliger Chefwissenschaftler des European Center for Disease Control and Prevention, der Fergusons Modell als „die einflussreichste wissenschaftliche Arbeit“ der Geschichte und auch als „eine der falschesten“ bezeichnete.

Es war Fergusons Modell, das „mildernde“ Maßnahmen für notwendig hielt, das heißt soziale Distanzierung und Unternehmensschließungen, um zu verhindern, dass beispielsweise in den USA über 2,2 Millionen Menschen an Covid sterben.

Ferguson prophezeite, dass Schweden einen schrecklichen Preis dafür zahlen würde, keinen Lockdown vorgenommen zu haben – mit 40.000 Covid-Toten bis zum 1. Mai und 100.000 bis Juni. Die Zahl der Todesfälle in Schweden liegt jetzt bei 5.800. Die schwedische Regierung sagt, dass dies mit einer milden Grippesaison zusammenfällt. Obwohl ursprünglich höher, hat Schweden jetzt eine niedrigere Pro-Kopf-Todesrate als die USA, was es ohne den enormen wirtschaftlichen Schaden erreicht hat, der in den USA immer noch anhält. Schweden hat nie Restaurants, Bars, Sportstätten, die meisten Schulen oder Kinos geschlossen. Die Regierung hat den Menschen nie befohlen, Masken zu tragen.

Dr. Yeadon spricht bitter über die Menschenleben, die durch die Abriegelungspolitik verloren gingen, und über die „rettbaren“ zahllosen Menschenleben, die durch wichtige Operationen und andere Gesundheitsfürsorgemaßnahmen, die aufgeschoben würden, wenn die Abriegelungen wieder eingeführt werden, weiter verloren gehen würden.

Yeadon ist ein erfolgreicher Unterneher, der Gründer einer Biotech-Firma, die von Novartis, einem anderen Pharmariesen, übernommen wurde. Yeadons Einheit bei Pfizer kümmerte sich um Asthma- und Atemwegsforschung.

Warum passiert das alles? Ein US-Kongressabgeordneter sagt, er sei davon überzeugt, es gebe einen „Plan der Regierung“, die Lockdowns bis zum Auftauchen eines verpflichtenden Impfstoffs fortzusetzen. Verschwörungstheorien?

Die Liste der Nachrichten wird immer länger und wirft ein ungünstiges Licht auf die in den großen Fernsehsendern verbreitete Geschichte eines mysteriösen, „neuartigen“ Virus, der nur durch einen beispiellosen Angriff auf die Rechte und Freiheiten des Einzelnen unter Kontrolle gebracht werden könne und nun bereit sei, erneut über die bereits leidende Bevölkerung herzufallen, die keine andere Wahl habe, als sich weiteren Anordnungen der Regierung zu unterwerfen.

Die Gouverneure haben ihre Befugnisse stillschweigend auf unbestimmte Zeit ausgedehnt, indem sie, ohne es zu sagen, das Ziel einer „Abflachung der Kurve“ zur Entlastung der Krankenhäuser auf „keine neuen Fälle“ verschoben haben. Von „Pandemie“ zu „Falldemie“.

In Deutschland hat sich eine Organisation von 500 deutschen Ärzten und Wissenschaftlern gebildet, die sagen, dass die Reaktion der Regierung auf das Covid-Virus in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Schweregrad der Krankheit stehe.

Die Beweise für Schikanen nehmen zu. Sowohl die CDC als auch die US Coronavirus Task Force unter der Leitung von Dr. Deborah Birx sind der Meinung, dass die Definition des Begriffs „Tod durch Covid“ flexibel sei und dass die herrschenden Regeln die Kategorisierung als „Corona-Tote“ bevorzugten, wann immer dies möglich sei. Dies eröffnet die Möglichkeit einer stark überhöhten Zahl von Todesfällen. In New York wird die Verwaltung von Gouverneur Andrew Cuomo von der Bundespolizei untersucht dafür, die Todesurteile für Tausende älterer Menschen in Pflegeheimen unterschrieben zu haben, als der Staat Covid-Patienten in diese Heime schickte – trotz der verzweifelten Einwände der Führungskräfte und Mitarbeiter der Pflegeheime.

Warum ignorieren die großen Medien das, was ein eminent berichtenswertes Thema zu sein scheint – ein Branchen-Rockstar wie Yeadon –, und schreien nach den größten Geschützen in der Welt des öffentlichen Gesundheitswesens? Würden die Talkshows am Sonntag, die Chris Wallaces und „Meet the Press“, einen solchen Mann nicht für ein Rekordpublikum in die Mangel nehmen wollen?

Hier könnte sich das Gespräch auf dunkle Agenden verlagern und nicht nur auf bloße Inkompetenz, Stumpfsinn und Dummheit.

Eine solche Meinung wurde vom US-Repräsentanten Thomas Massie (R‑KY) geäußert, als er am 16. August in der „Tom Woods Show“ sagte: „Das Geheimnis, das die Regierung vor Ihnen verbirgt, ist, dass sie plant, uns so lange unter Lockdowns zu halten, bis es eine Art Impfstoff gibt, und die Impfung dann auf Bundesebene oder auf der Ebene der Bundesstaaten verpflichtend zu machen [...] Ich denke, das ist ihr Plan. Jemand möge mich davon überzeugen, dass das nicht ihr Plan ist, denn es gibt kein anderes logisches Ziel als dieses.“

Eine andere Theorie besagt, daß die Covid-Krise dazu benutzt werde, nie zuvor da gewesene Ebenen der Kontrolle über Individuen und die Gesellschaft durch Eliten zu konsolidieren. Dies wird vom Neffen des ermordeten Präsidenten, Robert F. Kennedy junior, dem Sohn des ebenfalls ermordeten Bobby Kennedy, vorgebracht. In einer Rede auf einer massiven Anti-Lockdown- und Anti-Impfzwang-Kundgebung in Deutschland warnte Bobby Jr. vor der Existenz einer „Biosicherheitsagenda, dem Aufstieg des autoritären Überwachungsstaates und des von Big Pharma gesponserten Staatsstreiches gegen die liberale Demokratie. Die Pandemie ist eine Gefälligkeitskrise für die Elite, die diese Politik diktiert.“

In einer Klageschrift warnen die medizinischen Zeugen von Kennedy Jr., dass die verpflichtende Grippeimpfung viele Kinder anfälliger für Covid machen würde.

Die Warnungen vor den düsteren Absichten von Kennedys „Elite“ kommen auch aus immer mehr Mainstream-Quellen. Dr. Joseph Mercola von der höchst vertrauenswürdigen medizinischen Informationsseite Mercola.com hat eine sorgfältige Überprüfung der Behauptungen eines Arztes über genmodifizierende Impfstoffe, die auf uns zukommen, verfasst.

Und sie kann die Befürchtungen leider nicht zerstreuen, die eine Website des Verteidigungsministeriums, Defense One, auslöste, als dort berichtet wurde, dass permanente Biochips unter der Haut, die mit derselben Spritze injiziert werden könnten, in der sich auch ein Impfstoff befindet, bald von der FDA zugelassen werden könnten. Es spricht leider auch nicht gerade gegen „Verschwörungstheorien“, dass – laut „Newsweek“ – Dr. Anthony Fauci dem Labor in Wuhan tatsächlich NIH(National Institutes of Health) -Mittel für die Erforschung des Fledermaus-Coronavirus zur Verfügung stellte, ein Projekt, das so gefährlich war, dass es offiziell von 200 Wissenschaftlern abgelehnt und in den USA verboten wurde.

1957 kam es zu einer Pandemie, der Asiatischen Grippe H2N2, mit einer Infektionssterblichkeitsrate von 0,7 Prozent, die in den USA pro Kopf so viele Menschen tötete, wie von Covid jetzt behauptet wird. Damals gab es keine einzige Erwähnung in den Nachrichten, ganz abgesehen von den außerordentlichen Umwälzungen, die wir heute erleben. 1968 traf die Hongkong-Grippe die USA (0,5 Prozent IFR) und kostete 100.000 Menschen das Leben, während die USA eine deutlich niedrigere Bevölkerungszahl hatten. Nicht ein einziger Alarm wurde ausgelöst, nicht ein einziges Geschäft geschlossen und nicht einmal eine Meldung in den Nachrichten. Im darauffolgenden Sommer fand mit Woodstock das größte Treffen in der Geschichte der USA statt.

Massenhysterie ist nie zufällig, sondern kommt jemandem zugute. Die einzige Frage, die es noch zu beantworten gilt, ist: Wem?

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Website des „Centre for Research on Globalization“ und wurde von Axel B. C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.