US-Wahlkampf Trump und Biden kabbeln sich, während Amerika brennt

05. Oktober 2020

Die TV-Debatte hat eines gezeigt: Beide Parteien räumen unseren Freiheiten keine Priorität ein

von Ron Paul

Präsident Donald Trump und der ehemalige Vizepräsident Joe Biden verbrachten die meiste Zeit der ersten Präsidentschaftsdebatte der vergangenen Woche damit, Beleidigungen auszutauschen und sich gegenseitig zu unterbrechen. Das Ergebnis war eine Debatte mit sehr wenig Diskussion über aktuelle Themen oder Politiken.

In einem der wenigen substanziellen Gespräche des Abends kritisierte Präsident Trump Vizepräsident Biden zu Recht, weil er sagte, er werde bei der Entscheidung, ob das Land abgeriegelt werden solle, auf die „Wissenschaftler“ hören. Präsident Trump räumte auch ein, dass die Lockdowns eine schädliche Überreaktion seien, die beendet werden müsse.

Leider versprach Präsident Trump erneut, dass bald Impfstoffe gegen Covid verfügbar sein würden. Dies wirft das Schreckgespenst einer Wiederholung des Schweinegrippe-Debakels auf, bei dem ein Impfstoff, der aus politischen Gründen übereilt produziert wurde, mehr Todesopfer forderte als die Schweinegrippe selbst. Indem er vorschlug, dass das Militär für die Verteilung des Impfstoffs zuständig sein würde, fördert Präsident Trump die Besorgnis über verpflichtende Covid-Impfungen.

Vizepräsident Biden bestritt vehement, dass er Sozialist sei, während er sich gleichzeitig für höhere Ausgaben, Steuern, Vorschriften, eine Ausweitung von Obamacare und einen modifizierten „Green New Deal“ einsetzte. Biden mag sich selbst nicht als Sozialist bezeichnen, aber wenn seine Wirtschaftspläne umgesetzt würden, würde dies Amerika auf dem Weg zum Sozialismus – und zur Leibeigenschaft – weiter voranbringen.

Auch Präsident Trump prangerte den Sozialismus an, während er mit seiner eigenen aufgeblähten Regierungspolitik wie Tarifen, massiven Ausgabenerhöhungen und Plänen zur Beibehaltung der „populären“ Bestimmungen von Obamacare prahlte.

Ein Thema, das nicht zur Sprache kam, war die Waffenkontrolle. Das mag daran gelegen haben, dass beide Kandidaten Verstöße gegen den Zweiten Verfassungszusatz unterstützen. Joe Biden war Vorsitzender des Justizausschusses des Senats, als dieser Maßnahmen zur Waffenkontrolle wie das Verbot von Angriffswaffen und das „Brady-Gesetz“ verabschiedete. Präsident Trump hat nicht nur per Exekutiverlass Stoßwaffen verboten, was Präsident Obama ablehnte, weil sein Justizminister korrekterweise feststellte, dass dem Präsidenten die Autorität dazu fehle, sondern er hat auch mit Begeisterung „Red Flag“-Gesetze gebilligt. Diese Gesetze ermöglichen es den Strafverfolgungsbehörden, wie Präsident Trump es ausdrückte, „erst die Waffen zu konfiszieren und sich danach um ein ordentliches Verfahren zu kümmern“.

Das Congressional Budget Office hat prognostiziert, dass die Bundesschulden im nächsten Jahr das Bruttoinlandsprodukt übersteigen und bis 2050 195 Prozent des BIP erreichen würden! Dieser Bericht wurde vor der Enthüllung dieser Woche, dass die Bundesschulden ein Rekordniveau von 27 Milliarden Dollar erreicht haben, veröffentlicht.

Dies ist die größte Bedrohung für unsere nationale Sicherheit, aber es wurde während der Debatte nicht erwähnt. Dies ist nicht überraschend, da nur wenige in der politischen oder medialen Elite die Schuldenkrise gut genug verstehen, um ihr die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdient. Wenn Biden gewinnt und die Demokraten die Kontrolle über den Senat übernehmen, werden sich die Republikaner wahrscheinlich daran erinnern, dass sie eigentlich gegen hohe Ausgaben und Schulden sein sollten.

Ein kritischer Bereich, der zu einem interessanten Austausch hätte führen können, war die Geldpolitik. Biden hat Trumps Tweets, die die Fed angreifen, als einen Angriff auf die Unabhängigkeit der Fed bezeichnet, als ob die Fed jemals frei von politischem Druck gewesen wäre. Präsident Trump ist von der Unterstützung einer Fed-Prüfung, der Kritik an den niedrigen Zinsen und der Unterstützung des Goldstandards dazu übergegangen, die Fed dazu zu drängen, die verrückte Politik der Nullzinspolitik zu übernehmen.

Die Debatte ist der jüngste Beweis dafür, dass die beiden großen Parteien unsere verlorenen Freiheiten nicht aus eigener Kraft wiederherstellen werden. Diejenigen, die den Wohl- und Kriegsfahrtsstaat zurückdrängen wollen, sollten es vermeiden, sich auf politische Parteien oder Persönlichkeiten zu konzentrieren. Stattdessen müssen wir den Fokus darauf richten, die Ideen der Freiheit unter unseren Mitbürgern zu verbreiten und eine Freiheitsbewegung aufzubauen, die die Prinzipien der Freiheit über die Parteinahme stellt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Seite des Ron Paul Institute for Peace and Prosperity und wurde von Axel B. C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.