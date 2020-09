Der Einkommensinvestor Digital Realty

27. September 2020

Der Wachstumstitel unter den Dividendenwerten

von Luis Pazos

Die eierlegende Wollmilchsau unter den börsennotierten Unternehmen ist Wachstumswert und Dividendentitel zugleich, ferner global aufgestellter Ausschüttungsaristokrat, in der konservativen Immobilienbranche genauso fest verankert wie Nutznießer der Digitalisierung, und bietet Offensiv- wie Defensivstrategen geeignete Beteiligungsmöglichkeiten. Gibt es nicht? Doch. Die Rede ist von Digital Realty, einer börsennotierten Immobiliengesellschaft und einem der weltweit größten Betreiber von Rechenzentren.

Die Geschichte des Unternehmens beginnt in San Francisco, konkret in den Büroräumlichkeiten von GI Partners. Anfang dieses Jahrtausends erwarb die Beteiligungsgesellschaft 21 Rechenzentren, die sie zu einem günstigen Kurs aus der Insolvenzmasse notleidender Betreiber ersteigern konnte. Der Erwerb fiel in den Tiefpunkt des legendären Dotcom-Crashs, der die Preise aller Vermögenswerte, die etwas mit dem weltweiten Netz zu tun hatten, in den Keller rauschen ließ. 2004 bündelte GI Partners die Rechenzentren unter dem Dach der neu gegründeten Digital Realty, die im gleichen Jahr an die Börse gebracht wurde.

Heute betreibt das Unternehmen exakt 280 Rechenzentren in 22 Ländern über alle Kontinente; selbst in Afrika ist das Unternehmen mit zwei Liegenschaften vertreten. Örtlich konzentrieren sich die Immobilien dem Bedarf folgend in den Metropolregionen der jeweiligen Länder. In Deutschland ist Digital Realty übrigens mit je einem Rechenzentrum in Düsseldorf sowie Frankfurt vertreten. Damit ist Digital Realty der zweitgrößte Rechenzentrumsbetreiber der USA beziehungsweise der Welt und der nach Marktkapitalisierung fünftgrößte Immobilienkonzern der Vereinigten Staaten.

Die seit Jahren zweistelligen Wachstumsraten in dem Segment haben sich bisher durchweg in der Geschäftsentwicklung von Digital Realty niedergeschlagen. Gut 3,2 Milliarden US-Dollar Umsatz konnte der Real-Estate-Investment-Trust (REIT) ausweislich der letztjährigen Bilanz verbuchen und auch für das erste Halbjahr 2020 meldete das Unternehmen mit über 1,8 Milliarden US-Dollar einen über zehnprozentigen Anstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum – ob trotz oder wegen Corona, sei dahingestellt.

Vom Umsatz im Jahr 2019 blieben knapp 600 Millionen US-Dollar an Gewinn hängen, der Cashflow aus dem operativen Geschäft war mit gut 1,5 Milliarden US-Dollar fast dreimal so hoch. Angesichts der kontinuierlichen Umsatz-, Gewinn- und Dividendenentwicklung ist Digital Realty sehr konservativ finanziert. So weist der Halbjahresbericht 2020 bei einer Bilanzsumme von knapp 34 Milliarden US-Dollar über 17,6 Milliarden US-Dollar Eigenkapital aus, was einer Quote von gut 50 Prozent entspricht. Allerdings ist das Eigenkapital und damit der Substanzwert von Digital Realty an der Börse fast exakt dreimal so hoch bewertet, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) notiert mit über 50 recht ambitioniert. Aus dem Grund beläuft sich die Dividendenrendite der Stammaktie auch auf magere 2,9 Prozent pro Jahr, obwohl die Ausschüttungen seit Emission des Titels jedes Jahr ohne Ausnahme gesteigert werden konnten. Allein in den letzten fünf Jahren lag die durchschnittliche Steigerungsrate bei etwa 5,5 Prozent pro Jahr.

Einkommensinvestoren können daher einerseits auf eine weitere Expansion setzen oder aber statt der Stammaktie die ebenfalls börsennotierten Genussscheine (Preferred Shares) emittieren. Diese schütten aktuell je nach Emission eine Fixdividende von fünf bis sechs Prozent per annum aus und verfügen über einen festgelegten Rückkaufswert. Gerade die konservative Kapitalstruktur von Digital Realty bietet in Verbindung mit dem verlässlichen Geschäftsmodell einen komfortablen Sicherheitspuffer. Denn wie bei allen Preferred Shares gilt: Solange der Emittent solvent ist, sind die Fixdividende und der Rückkaufwert verlässlich kalkulierbar. Und selbst im Fall einer Liquidation der Gesellschaft müssten die Ansprüche der Anteileigner von Preferred Shares vorrangig vor den Haltern der Common Shares befriedigt werden.

Handelbar sind sämtliche Emissionen von Digital Realty unter den bereits aufgeführten Kürzeln an der New York Stock Exchange (NYSE). Daneben verfügt das Unternehmen auch über eine Zweitnotiz an deutschen Börsenplätzen. So ist die Stammaktie unter der Wertpapierkennnummer A0DLFT oder die Internationale Wertpapierkennnummer US2538681030 über die Börse Stuttgart handelbar.

