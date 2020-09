Perspektivsprünge Wie war das, als Deutschland totalitär wurde?

19. September 2020

Blick zurück und nach vorne: Korruption und ihre Überwindung

von Christian Paulwitz

Manchmal denke ich darüber nach, wie das wohl die Leute gesehen haben in der Zeit um 1933, als Deutschland totalitär wurde. Aus der Retrospektive nach einigen Jahrzehnten mag das ja nach einem Zeitpunkt aussehen: ein Tag, der alles veränderte. Aber so war das ja nicht. Es fing Jahre vorher an. ...