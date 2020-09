US-Finanzpolitik Verschuldung ist die wahre Pandemie

15. September 2020

Weg von der Anspruchsmentalität – hin zur Philosophie der Freiheit und persönlichen Verantwortung

von Ron Paul

Laut dem jüngsten „Update on the Budget Outlook“ des Congressional Budget Office (CBO, eine Behörde des Kongresses der Vereinigten Staaten) ist das diesjährige Bundesdefizit von 3,3 Billionen Dollar nicht nur dreimal so hoch wie im vergangenen Jahr: Es ist das größte Bundesdefizit in der Geschichte. Das CBO-Update sagt auch voraus, ...