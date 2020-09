DeutschlandBrief Ja, wir haben verloren

12. September 2020

Merkels letzter Streich: Der Marsch in den Geldsozialismus wird unumkehrbar

von Bruno Bandulet

Wie Corona den Vorwand lieferte, durchzusetzen, was schon vorher geplant war

2020 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem alle immer nur über Corona sprachen und kaum jemand mitbekam, wie das Virus benutzt wurde, um etwas ganz anderes durchzusetzen: den unumkehrbaren Marsch in die europäische Schulden- und ...