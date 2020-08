Die Corona-Krise und ihre weltweiten Folgen Covid-19: Auslöser für eine neue Gesellschaftsordnung

28. August 2020

„Pandemie“ als Schauplatz eines neuen Weltkriegs – Sieger bestimmt die Agenda für „neue Weltordnung“ des 21. Jahrhunderts

von Patrick Henningsen

Ich kann mich daran erinnern, dass sie sagten, dass sich „nach 9/11 alles geändert hat“. Es hat sich vieles geändert, aber sicher nicht zum Besseren. Ich denke, dass wir uns darin alle einig sind. Ich erinnere mich, wie alle ihre Rechte und Schlüsselaspekte der Demokratie aufgegeben haben, alles im Namen „unserer Sicherheit“.

Damals wurden als Reaktion auf eine übertriebene Bedrohung Entscheidungen getroffen, die die Welt veränderten, mit weitreichenden „Notstandsmaßnahmen“ und Gesetzen. Gewöhnlich folgt nichts Gutes aus einer Regierung, die Entscheidungen trifft und eine permanente Politik formuliert, um Verfassungen und Rechte außer Kraft zu setzen – und all dies einer Bevölkerung aufzwingt, die aus einer Position der Angst heraus operiert. So viel haben wir gelernt. Zumindest einige von uns.

Wie ein Leviathan, der aus den Titanen Oceanus und Ceto im antiken Griechenland hervorging, wurde im Januar die globale Coronavirus-Pandemie geboren. Wie 9/11 war sie ein Störfaktor, aber diesmal in einem unvorstellbaren Ausmaß. Ob man nun glaubt oder nicht, dass es sich um ein natürliches Ereignis oder einen biologisch manipulierten Erreger handelte (es gibt allen Grund für letztere Annahme): Es steht außer Frage, dass diese „Krise“ genutzt wird, um eine vielschichtige globalistische Agenda voranzubringen, die wahrscheinlich noch mehr Kriege zwischen den Großmächten beinhalten wird.

Der moderne Mensch dringt nun in Bereiche der Dystopie vor, die sich zuvor nur Aldous Huxley und George Orwell vorstellen konnten, mit mehr als nur einem Hauch von Philip K. Dick. Was all das für viele so schwer fassbar macht, ist die Tatsache, dass der plötzliche Übergang fast augenblicklich erfolgte und Menschen in einem unausgeglichenen Zustand der Verwirrung mit der Frage zurücklässt, was aus ihrem alten Leben geworden ist.

Ganz gleich, wie diese Situation auch ausgeht, es ist fast sicher, dass das Leben nie mehr so sein wird wie vorher.

Covid-Krise

Mittlerweile sollten wir die Geschichte kennen: Ein neuartiges Coronavirus, wissenschaftlich bekannt als SARS-CoV-2 oder Covid-19, hat seinen Weg über den Planeten angetreten, Millionen von Menschen infiziert und über 100.000 Todesfälle (zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels) in 180 Ländern verursacht. Die Opfer dieses Ausbruchs sind überwältigend viele ältere Menschen über 70 Jahre und Menschen in der Palliativmedizin, von denen die meisten schwere und chronische medizinische Grunderkrankungen haben.

Täuschen Sie sich nicht – dies ist ein Störereignis von einem Ausmaß, wie es die moderne Welt noch nie zuvor gesehen hat. Der Schock und die Ehrfurcht begannen von dem Moment an, als die Geschichte von der chinesischen Stadt Wuhan in der Provinz Hubei an die Öffentlichkeit gelangte. Das weltweite Publikum wurde mit Bildern von chinesischen Behörden überschwemmt, die Hunderte von Menschen in biologische Anzüge stecken, die Gebäude von außen abspritzen, bevor sie sich in ihren Wohnungen unter Quarantäne stellen. Dann begann ein staatlich sanktioniertes Programm im mittelalterlichen Stil, das von westlichen Medien und Politikern enthusiastisch als „Lockdown“ bezeichnet wurde, ein Begriff, der treffend der Sprachwelt der Gefängnisse entlehnt wurde.

Wuhan war ein unvergessliches Spektakel, das die westliche Psyche wirklich beeinflusste, sodass die Öffentlichkeit, als das Coronavirus die europäischen und nordamerikanischen Küsten erreichte, bereits darauf konditioniert war, von ihren eigenen Regierungen eine Reaktion nach chinesischem Vorbild zu erwarten. Es ist nicht überraschend, dass sie genau das bekamen, und es war sogar das, was sie selbst forderten.

Am 12. März berief der britische Premierminister Boris Johnson eine Notfall-Pressekonferenz ein, auf der er auf das Podium trat, flankiert von seinen beiden führenden wissenschaftlichen Beratern, Sir Patrick Vallace und Chris Whitty, die den Aktionsplan der Regierung erläuterten, in dessen Mittelpunkt das allgemein bekannte epidemiologische Konzept der „Herdenimmunität“ stand. Ihre Strategie war bekannt, da sie der Orthodoxie der modernen Epidemiologie entsprach – ein Virus durch ca. 60 bis 80 Prozent der Bevölkerung gehen zu lassen, um Herdenimmunität zu erreichen und das Virus auf natürliche Weise in einer einzigen Saison auszulöschen. Doch Johnson beging den tödlichen Fehler, die Sterblichkeitsrate mit ein Prozent der gesamten Infizierten grob zu überschätzen, eine Schätzung, der zufolge das Land eigentlich ca. 52 Millionen Infizierte und 500.000 Todesopfer hätte verzeichnen müssen. Natürlich waren diese Zahlen im Nachhinein betrachtet reine Fiktion, aber damals waren alle dermaßen verängstigt, dass sie den „Experten“ glaubten. Nichtsdestotrotz war der Ansatz der Herdenimmunität mehr oder weniger identisch mit dem „No Lockdown“-Ansatz der europäischen Länder Schweden und Island sowie Weißrussland, Mexiko und Japan. Dies würde landesweit und für diejenigen, die Covid-19-Symptome aufweisen, Standardstichprobentests erfordern. Die älteren und gefährdeten Menschen würden aufgefordert, sich während der Durchführung der Studien für eine gewisse Zeit selbst zu isolieren.

„Plan A“ dauerte nicht lange. Am 24. März erschien Johnson im nationalen Fernsehen, diesmal ohne sein Wissenschaftsteam, um eine landesweite Abschottung anzukündigen – eine effektive Abschottung der Gesellschaft und des größten Teils der Wirtschaft des Landes. Das Vereinigte Königreich folgte nun den Nato-Mitgliedsstaaten Frankreich, Italien, Spanien und anderen, die bereits drakonische nationale Abriegelungen verhängt hatten, einschließlich strenger neuer Richtlinien zur „sozialen Distanzierung“, die ein Zusammenleben der Menschen verhindern.

Es schien, dass Johnsons plötzliche 180-Grad-Drehung zum Teil durch einen alarmierenden Bericht ausgelöst wurde, der von einem der „Experten“-Teams der Regierung am Imperial College in London unter der Leitung des umstrittenen Computermodellierers Neil Ferguson erstellt wurde, der zuvor für die „Maul- und Klauenseuche“-Krise von 2001 verantwortlich gewesen war, ein Debakel, das in der unnötigen Keulung von etwa sechs Millionen Nutztieren in Großbritannien endete. Dieses Mal arbeiteten Ferguson und sein Team ihre Modellierungsmagie mit schätzungsweise einer halben Million Coronavirus-Todesfälle, wenn die Regierung nicht „sehr intensive soziale Distanzierung und andere jetzt vorhandene Interventionen“ durchführte. Die Zahl war zwar völlig frei erfunden, aber die Medien ebenso wie Regierungsvertreter griffen sie auf, was Angst und Panik in Großbritanniens Regierungs- und Medienkomplex schürte. Verängstigt und verunsichert akzeptierte die Öffentlichkeit die autoritären Maßnahmen, aber die Regierung gab nie ein Enddatum für die Quarantäne vor; es wurde im Ermessen der wissenschaftlichen Kumpane der Regierung offengelassen.

Nachdem diese Blase der Angst ausreichend aufgeblasen worden war, wurde ein Lockdown im mittelalterlichen Stil in zahlreichen Ländern, darunter Australien und Neuseeland, zur vollendeten Tatsache. Die Auswirkungen einer vollständigen nationalen Quarantäne sind noch unbekannt, aber es wird bereits deutlich, dass sie für die Länder, die der freiwilligen Selbstzerstörung ihrer Volkswirtschaften und der unbefristeten Aussetzung der Demokratie zugestimmt haben, eine Katastrophe bedeuten wird.

Es ist bemerkenswert, dass dies nicht das erste Mal ist, dass die Vereinten Nationen, die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das Imperial College versucht haben, eine globale Panik wegen eines Grippevirus heraufzubeschwören. Bereits 2005 warnte die UNO vor dem Vogelgrippevirus H5N1 und davor, dass die „Zahl der Todesfälle“ zwischen fünf und 150 Millionen liegen könnte. Beamte wurden sogar von dem verlässlichsten Schwarzmaler des Imperial College, Neil Ferguson, einberufen, um dabei zu helfen, eine weitere völlig fiktive Zahl von 200 Millionen Todesopfern zu ermitteln. Seine mathematische Gleichung auf High-School-Niveau war atemberaubend einfach:

„Beim Ausbruch der Spanischen Grippe 1918 starben etwa 40 Millionen Menschen“, sagte Prof. Ferguson. „Heute gibt es sechsmal so viele Menschen auf der Erde, sodass man die Zahl wahrscheinlich auf etwa 200 Millionen Menschen erhöhen könnte.“

Diese Weltuntergangsprognose führte zur Ausrottung von Dutzenden Millionen Vögeln in Südostasien, aber die Pandemie trat nie wirklich ein. Am Ende ging die Zahl der menschlichen Todesopfer weltweit in die Hunderte. Es war ein Nicht-Ereignis.

Ähnlich unauffällige Zahlen folgten auf den globalen Hype um die Schweinegrippe H1N1 im Jahr 2009. Dank der Arbeit der Enthüllungsjournalistin Sharyl Attkisson konnte das Center for Disease Control (CDC – Auf Deutsch: Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) in den USA dabei ertappt werden, wie es die Zahl der Fälle übermäßig in die Höhe trieb – ein betrügerischer Schritt, der schwerwiegende Auswirkungen auf die Regierungspolitik hatte und in der Öffentlichkeit unbegründete Ängste schürte.

Mit Covid-19 hoffte der globalistische medizinisch-industrielle Komplex unter Führung der WHO, die früheren PR-Kampagnen wiederholen zu können, indem er das neuartige Coronavirus als die nächste Spanische Grippe anpreist. Diesmal bot sich ihnen eine außerordentliche Gelegenheit – dank China, das im Januar mit der „Abriegelung“ von Wuhan eine unglaubliche Medienleistung und „Machtdemonstration“ vollbrachte und damit westliche und andere Führungspersönlichkeiten dazu inspirierte, den gleichen großangelegten Regierungsansatz zu versuchen. Die Ergebnisse wären jedoch für die westlichen „Lockdown“-Länder wirtschaftlich katastrophal gewesen.

Wirtschaftlicher Zusammenbruch

All dies wird mit Sicherheit eine langanhaltende globale Rezession auslösen, die durch ein mindestens zwölfmonatiges negatives Wachstum gekennzeichnet sein wird, mit einer wirtschaftlichen und sozialen Vertreibung, wie sie die Welt noch nie gesehen hat. Die Entscheidung von Ländern wie Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada, Australien, Neuseeland und den USA, ihre Wirtschaft freiwillig implodieren zu lassen und den größten Teil ihrer Bevölkerung unter Hausarrest zu stellen, wird nicht nur die nationalen Volkswirtschaften, sondern auch die Weltwirtschaft auf Jahre hinaus nachhaltig beeinflussen. Was die Größenordnung betrifft, so haben die den Märkten und der Industrie zugefügten Schäden die Finanzkrise von 2008 bereits um Größenordnungen übertroffen, und ein Ende ist nicht in Sicht.

Um das „Coronavirus“ zu bekämpfen, haben die Regierungen ihre Realwirtschaft gegen die Wand gefahren und sie durch verstaatlichte Finanz-Hilfspakete ersetzt, die für jeden Wirtschaftsbereich vorgesehen sind. Diese Nottransformation gleicht einer Mobilisierung der Wirtschaft in Kriegszeiten, wobei der Schwerpunkt auf dem medizinischen und pharmazeutischen Industriekomplex, dem Militär und ausgewählten, vom Staat handverlesenen Unternehmenspartnern liegt. Diese harte Fusion von Staats- und Unternehmensinteressen ist klassischer Korporatismus oder Faschismus. In diesem brutalen und beengten Umfeld sind dies einige der einzigen Institutionen, die stark genug sind, um lebensfähig zu bleiben.

Der Nettoeffekt der sofortigen Aufnahme von Millionen von Arbeitnehmern in die Sozialhilfeprogramme der Regierung sowie des Bankrotts von Hunderttausenden kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) wird die größte Konsolidierung und den größten Vermögenstransfer in der modernen Geschichte darstellen. Diejenigen, die über genügend Kapital verfügen, um die Krise zu überstehen, werden in der Lage sein, Unternehmen und sogar ganze Branchen zu Spottpreisen aufzukaufen. Monopole wie Amazon, Google und Telekommunikationsriesen werden ihre Marktanteile konsolidieren und festigen, während Konkurrenten allmählich aussterben und von der Insolvenz verschlungen werden. Ehemals unabhängige Unternehmer werden nun auf staatliche Hilfe angewiesen sein, ebenso wie jedes Unternehmen, das sich für staatliche „Hilfs“-Zuschüsse und Darlehen qualifiziert. Große Unternehmen werden nun für die Dauer der Krise die Kosten für ihre Lohn- und Gehaltszahlungen von den Regierungen übernehmen lassen müssen.

Es gibt keinen Anschein eines erkennbaren soliden Wirtschaftsmodells, um zu beschreiben, was jetzt geschieht; die Regierung druckt Rekordsummen an Geld, um die enormen Kosten des Lockdowns zu decken. Was ein wohlhabendes Land wie die USA betrifft, so wird die Federal Reserve Bank einfach über die Stränge schlagen und Billionen von Dollar schaffen, die durch verschiedene „Konjunkturprogramme“ und Rettungsaktionen freigesetzt werden. Die New Yorker Fed pumpt nun Billionen neuer Dollar in die Banken, wobei die Fed auch „Überbrückungskredite“ direkt an Unternehmen vergibt. Das hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Die USA kaufen auch in noch nie da gewesenem Umfang Unternehmensaktien auf, um die Wall Street über Wasser zu halten. Bei diesem Ausmaß der quantitativen Lockerung besteht die Gefahr einer Hyperinflation und anderer systemischer Probleme. Dies könnte mit höheren Lebensmittelpreisen aufgrund von Angebotsengpässen und stagnierenden Löhnen aufgrund einer Überfüllung des Arbeitsmarktes nach der inflammatorischen nationalen Wirtschaftspolitik der Regierung einhergehen. Das Endergebnis all dieser Rettungsaktionen (falls sie jemals enden sollten) wird genau wie bei jedem Krieg in der Geschichte Folgendes sein: eine rasche und umfassende Übertragung von Macht, Kontrolle und Eigentum an die Zentralregierung und das Zentralbankkartell.

Für Einzelpersonen und Familien bedeutet dies, dass ihre Ersparnisse vernichtet werden, ihr Eigentum im Wert zusammenbricht und ihre Zukunftsaussichten zumindest kurz- bis mittelfristig getrübt sind, und sie werden keine andere Wahl haben, als persönliche und familiäre Schulden aufzunehmen, um zu überleben.

Vor dieser Krise sahen wir das größte Wohlstandsgefälle in der modernen Geschichte seit dem Goldrausch (1870–1900), wobei die reichsten ein Prozent heute mehr als die Hälfte des Weltvermögens besitzen. Nach der ersten Phase dieser Krise kann sich dieses Gefälle verdoppeln oder sogar verdreifachen. Wenn die KMU ausgelöscht sind, werden die einzigen verfügbaren Arbeitsplätze bei der Regierung oder bei einer Handvoll Megakonzernen liegen.

Wie es nach einem Krieg oft der Fall ist, werden Industrie- und Entwicklungsländer wahrscheinlich von Kreditlinien entweder des Internationalen Währungsfonds (IWF) oder der Vereinigten Staaten selbst abhängig werden, die viele Dollar und US-Staatsanleihen zum Verkauf anbieten oder Darlehen zu Zinssätzen nahe null Prozent vergeben werden. Jede Menge Falschgeld, vor allem für die Eliten.

Die Schließung der Fluggesellschaften der Welt – zusammen mit der Biosicherheit und der finanziellen Stagnation, von der bestimmte Teile des Welthandels betroffen sind – wird das vorherrschende System der Globalisierung schwer verletzen. Dies wird zweifellos die bereits bestehenden regionalen Handelsblöcke wie die ASEAN (Verband Südostasiatischer Nationen) in Südostasien und die Afrikanische Union ermutigen, ihre Interessen zu nutzen, um stärker regionalisierte und widerstandsfähigere Handelsnetze zu schaffen. Da der physische Handel und die physischen Beziehungen regional kodifiziert sind, wird die Globalisierung im digitalen Online-Bereich und mit internationalem E-Commerce, Online-Lernen und sozialer Vernetzung zunehmen.

Angesichts der massiven wirtschaftlichen Rezession, die durch Massenarbeitslosigkeit und -verschuldung in Rekordhöhe gekennzeichnet ist, der Balkanisierung ehemals offener Globalisierungswege, verbunden mit einem neuen globalen Schleier über der Ressourcenknappheit, das alles unter einem breiten Mantel biologischer Unsicherheit, bereitet den Boden für einen weiteren Abbau der Demokratie und einen Anstieg faschistischer Regime, insbesondere im Westen. Der Trend bewegte sich bereits vor der Krise in diese Richtung, aber jetzt wird er sich nur noch beschleunigen.

Historisch gesehen existiert jetzt der Schauplatz eines neuen Weltkriegs, in dem der Sieger die Agenda für eine „neue Weltordnung“ des 21. Jahrhunderts bestimmen kann.

„Full Spectrum Dominance“: Grundlagen des Weltkriegs

Genau wie 1914 für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs wird das Jahr 2020 ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt für den Beginn des 21. Jahrhunderts sein und sollte als greifbarer Auftakt zu einem neuen Weltkrieg gesehen werden. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum dies wahrscheinlich ist.

Es stimmt, dass man in zwei Jahren Krieg mehr Veränderungen durchsetzen kann als in zwanzig Jahren Frieden. Im Falle der Corona-Krise wurden diese zwei Jahre auf zwei Monate verkürzt. Gegenwärtig werden die Ereignisse von den westlichen Mächten als „globaler Kampf gegen einen unsichtbaren Feind“ bezeichnet, aber die Corona-Krise hat eine Reihe neuer Paradigmen geschaffen, von denen einige klassische Vorläufer des Krieges sind. Die erste und offensichtlichste ist die Tatsache, dass die westlichen Staaten, insbesondere die Nato-Mitgliedstaaten Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich und Frankreich, praktisch über Nacht alle Aspekte der Wirtschaft ihres Landes wirksam mobilisiert und die Gesellschaft umstrukturiert haben, sodass sie sowohl eine Kriegswirtschaft als auch einen Kriegsrechtszustand widerspiegeln. Die westlichen Blockstaaten sind nun bereit, sich notfalls für einen langen Krieg einzubunkern.

Die Bedrohung durch einen biologischen Kampfstoff stellt ein global verankertes Militär wie das amerikanische vor einige ernsthafte Probleme. Die USA mussten bereits wichtige Nato-Übungen in Europa absagen und einen Teil ihrer Marineflotte wegen des Coronavirus und aus Angst, eine große Zahl von Militärangehörigen zu infizieren, schachmatt setzen. Andere Länder könnten ähnliche Probleme haben. In diesem Sinne hat die Krankheit die Kämpfe auf der ganzen Welt stark verlangsamt – einer der unerwarteteren, wenn auch willkommenen tertiären Vorteile der Krise.

Die erste, offensichtliche Wahl der westlichen Mächte für die Auslösung eines heißen oder kalten Krieges ist China – zusammen mit seinen Verbündeten. Wenn US-Präsident Donald Trump Covid-19 als „das chinesische Virus“ bezeichnet, signalisiert er seiner Basis und den Kriegshetzern in der Republikanischen Partei, dass das Weiße Haus eine Konfrontation vorbereitet. Antichinesische Rhetorik und Medienpropaganda haben in den USA seit dem Ausbruch der Corona-Krise erheblich zugenommen, und viele Amerikaner, insbesondere die Rechten, machen nun die Chinesen dafür verantwortlich, dass diese Seuche in die Welt kam.

Nach einigen weiteren Monaten der wirtschaftlichen Zerstörung, des sozialen Unbehagens und einer steigenden Zahl von Todesopfern in den USA werden die neuen Reihen der Arbeitslosen einen Sündenbock für ihr schreckliches Leiden fordern, wobei ein Krieg mit China für Washington verlockender werden könnte. Dies könnte in Form eines 30 oder 40 Jahre andauernden heiß-kalten Krieges geschehen, der andere Großmächte mithilfe von Stellvertreter-Schlachtfeldern in Drittstaaten an sich zieht.

Für das US-Imperium bestünde ein Hauptziel bei der Konfrontation mit China darin, Pekings historische Infrastruktur und wirtschaftliche Entwicklung, die als „Belt and Road“-Initiative bekannt ist und Europa über verschiedene Land- und Seewege mit Asien verbinden soll, zu stören und möglicherweise aus dem Gleis zu werfen. Im Erfolgsfall würde sich das globale Gravitationszentrum von den USA weg und zurück nach Eurasien verlagern. Im Falle einer globalen Depression nach Corona sind die USA geopolitisch gut positioniert, um den Sturm zu überstehen, da sie die Kontrolle sowohl über den Atlantischen als auch den Pazifischen Ozean haben. Chinas „Belt and Road“ würde Washingtons Pläne für eine „Festung Amerika“, die in dieser neuen turbulenten Epoche die Weltmärkte beherrscht, effektiv umstoßen.

In gewisser Weise hat die Krise das Entstehen einer neuen multipolaren Welt gestört, aber die Notwendigkeit des Multipolarismus könnte auch durch die wirtschaftliche Balkanisierung und die Tatsache vorangetrieben werden, dass die USA weiterhin ihre militärischen Mittel von stabilen Außenposten wie dem Nahen Osten abziehen werden. Jeder Rückzug der USA von der Weltbühne wird von anderen aufstrebenden Mächten wie Russland, Indien, der Türkei und möglicherweise Japan gefüllt werden. Viele dieser aufstrebenden Mächte benötigen Ressourcen und Materialien, sodass das Gerangel um die Einrichtung von Handelsrouten in Afrika ein Post-Corona-Feature sein wird.

Die Corona-Krise bietet auch einen bequemen Deckmantel für den aggressiven Ausbau von 5G-Netzen in der ganzen Welt. Diese scheinen das Rückgrat eines neuen globalen Überwachungsstaates zu bilden, der in der Lage ist, alles in Echtzeit zu verfolgen und aufzuzeichnen. Neben Millionen von Masten in Städten und Gemeinden wird das Netz auch eine Reihe neuer Satelliten umfassen, die das Potenzial haben, unsere Atmosphäre und unsere Gemeinden mit noch mehr unerprobter Hochfrequenzstrahlung zu überfluten.

Eine-Welt-Gesundheit & medizinisches Kriegsrecht

Der gegenwärtige „Kriegszustand“ dehnt sich international aus, wobei bereits pauschale Reisebeschränkungen gelten. Es ist zu erwarten, dass die Einführung eines straffen globalen Systems der obligatorischen digitalen Rückverfolgung und Verfolgung, das unter der Schirmherrschaft der „globalen Gesundheit“ und unter der Führung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) umgesetzt wird, rasch vorangetrieben wird. Hinzu kommen die teilnehmenden Regierungen und die transnationalen Unternehmen, die diese neuen „Gesundheitsüberwachungssysteme“ einführen werden.

Die eigentliche Frage, die noch unbeantwortet bleibt, ist, was passiert, wenn alle „Lockdown“-Maßnahmen gelockert werden und der internationale Flugverkehr wieder geöffnet wird. Es gibt bereits Gerüchte über Regierungen und Organisationen, die fordern, dass die Bürger eine Art „Immunitätstest“ bestehen müssen, damit durch das Mitführen eines „Immunitätspasses“ oder eines digitalen Zertifikats, das auf einem Mikrochip oder Smartphone gespeichert ist, Freizügigkeit innerhalb der Gesellschaft gewährt werden kann. Dies steht im Einklang mit dem raschen Streben nach einer bargeldlosen Gesellschaft als Folge der Corona-Angst. Aufgrund der Furcht vor einer Corona-Ansteckung werden Papiergeld und Münzen als „schmutzig“ stigmatisiert, da viele Einzelhandelsgeschäfte die Annahme von Bargeld verweigern. Sobald dieses System im Inland eingeführt ist, werden dieselben Beschränkungen auch auf den internationalen Reiseverkehr ausgedehnt. Es versteht sich von selbst, dass dies schwerwiegende Auswirkungen auf die persönliche Freiheit und Privatsphäre haben wird. Gegenwärtig scheint es schwierig, diesen Moloch aufzuhalten.

Wenn man es zulässt, wird dieses neue Bio-Regime zur „De facto Governance“ für die Weltbevölkerung werden. Microsoft-Gründer Bill Gates (mit einem Nettovermögen von 97,8 Milliarden Dollar) hat ein nationales System zur Nachverfolgung von Impfstoffen in den USA gefordert, das zum Teil durch geschätzte 100 Millionen Dollar finanziert wird, die er und die Gates Foundation seiner Frau Melinda zur Bekämpfung des Coronavirus gespendet haben, um so schnell wie möglich „eine Lösung“ zu finden. Gates hat bereits stark in die Forschung, Entwicklung und Produktion von Impfstoffen investiert, und zusammen mit seiner Frau sind sie eine treibende Kraft bei der weltweiten Verbreitung von Impfstoffen. Gates sagt, er werde die Investitionen für sieben neue Impfstofffabriken rund um den Globus vorantreiben, und zwar, wie er dem Moderator der „Daily Show“, Trevor Noah, in einem Interview am 2. April sagte, „bis wir die Welt geimpft haben“.

Offensichtlich hat er die Vision, jeden Menschen auf dem Planeten zu impfen, vermutlich gegen das Coronavirus, oder bis zum nächsten großen „Ausbruch“. „Das Einzige, was uns wirklich wieder völlig normal werden lassen und uns ein gutes Gefühl geben könnte, mit vielen anderen Menschen in Stadien zu sitzen, ist, einen Impfstoff zu entwickeln und uns nicht nur um unser Land zu kümmern, sondern diesen Impfstoff an die Weltbevölkerung weiterzugeben“, sagte Gates.

Wenn solche Warnungen von Oligarchen wie Gates, den transnationalen Pharmakonzernen und den Regierungsvertretern, die in seiner Brieftasche stecken, kommen, ist klar: Man darf erst dann wieder ein „normales Leben“ führen, wenn man den neuesten Impfstoff akzeptiert. Und erwarten Sie nicht, dass die Liste der neu erforderlichen Impfungen mit dem neuartigen Coronavirus endet. Sobald dieser erste Präzedenzfall geschaffen ist, werden Länder, die von internationalen Reisen und internationalem Handel abhängig sind, gezwungen sein, das Regelwerk dieses neuen Sicherheitskomplexes der „Eine-Welt-Gesundheit“ zu übernehmen. Dann wird der Weg geebnet sein für einen konstanten Strom von Impfstoffanforderungen zur „Bekämpfung“ verschiedener und verschiedenartiger Ausbrüche und „Biothreats“, seien sie nun real, übertrieben oder vollständig fabriziert. Dies könnte eine weitere störende Kraft der Zukunft sein.

Kombinieren Sie dies mit offen autoritären Äußerungen anderer selbsternannter Corona-Zaren wie Dr. Michael Ryan, Exekutivdirektor der WHO, der kürzlich anmerkte, dass Familienmitglieder möglicherweise gewaltsam aus ihren Häusern entfernt werden müssten. „Der größte Teil der Übertragung, die derzeit in vielen Ländern tatsächlich stattfindet, findet im Haushalt auf Familienebene statt … In gewisser Weise wurde die Übertragung von der Straße genommen und in die Familieneinheiten zurückgedrängt. Jetzt müssen wir uns die Familien anschauen, um die möglicherweise kranken Menschen zu finden und sie zu entfernen und sie auf sichere und würdige Weise zu isolieren“, sagte Ryan.

Die offensichtliche Gefahr besteht darin, dass dieses neue Regime der Staatskonzerne die Bürger aufgrund ihrer Immunitätsnachweise diskriminieren und an den Rand drängen wird, sodass sie einen neuen Impfstoff einnehmen müssen, um Rechte und Privilegien zu erhalten. Dies wäre eine völlige Abschaffung der persönlichen Freiheit und der Menschenrechte und würde die Uhr effektiv um Hunderte von Jahren zurückdrehen – all dies auf der Grundlage dessen, was viele führende Ärzte und Epidemiologen übereinstimmend als keine größere Bedrohung der öffentlichen Gesundheit in Bezug auf Infektionen und Todesfälle ansehen als die saisonale Grippe.

Ein grüner New Deal à la Covid?

Einer der klaren politischen Hauptnutznießer eines globalen Lockdowns wegen Covid-19 ist die Lobby für den Klimawandel.

Durch die gewaltsame Schließung von Millionen von Unternehmen und das Zurückziehen von zig Millionen Autos von den Straßen und das Startverbot für weltweite kommerzielle Fluggesellschaften hat die Krise der jungen Greta Thunberg den Beweis geliefert, den sie und ihre Unterstützer brauchen, um die Vorzüge einer kohlenstofffreien Welt in einer realen Simulation zu demonstrieren.

Dies wird auch die Verabschiedung eines sogenannten „Green New Deal“ auf internationaler Ebene beschleunigen, der weniger mit der Rettung der Umwelt oder dem „Klimawandel“ zu tun haben dürfte, sondern eher mit der Schaffung einer neuen globalen Finanzblase, die auf der Kommodifizierung und Finanzialisierung der Ökosphäre der Erde basiert. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um einen neuen „grünen“ und voll handelbaren Markt für Kredite, Anleihen und Derivate.

Greta ist 2018 nicht aus dem Nichts aufgetaucht. Sie und ihre Betreuer wurden mit einer Mission beauftragt, und jetzt sind sie in nur drei Wochen sehr nahe dran, große Teile ihrer Agenda zu verwirklichen, die sich auch mit den Nachhaltigkeitszielen der UN-Agenda 2030 deckt.

Ein weiteres unerwartetes Nebenprodukt dieser Krise war, dass eine Reihe von Mitgliedstaaten der Europäischen Union Brüssel an den Rand gedrängt haben, weil die Zentrale der EU entweder nicht schnell genug reagierte, um zu helfen, oder weil sie einfach nicht genügend Mittel für die angeschlagenen öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen freigaben. Infolgedessen üben Länder wie Italien und Polen ihre nationalistische Macht über die relativ schwache und unwirksame Reaktion Brüssels auf die von den Mitgliedstaaten erbetene Hilfe aus.

Gleichzeitig eignet sich dieses neue globale Kontrollraster für die Einführung einer Weltregierungsstruktur, die zur Finanzierung eines internationalen Regimes genutzt werden kann, das Probleme regelt und entscheidet und künftige „Ausbrüche“ bewältigt. Ende März forderte der ehemalige britische Premierminister und Bundeskanzler Gordon Brown die Staats- und Regierungschefs der Welt auf, eine provisorische globale Regierungsstruktur zu schaffen, um die Coronavirus-Pandemie zu bekämpfen und den weltweiten wirtschaftlichen Zusammenbruch zu bewältigen.

Welche geopolitischen und sozialtechnischen Agenden auch immer bereits vor der Krise in Bewegung waren, Sie können sicher sein, dass das Coronavirus viele von ihnen beschleunigt hat.



Was die Machtübernahme betrifft, so ist dies die Verkörperung von „Never let a good crisis go to waste“.

Oh, und vergessen Sie nicht – es geht wirklich nur darum, Leben zu retten ...

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Website Lew Rockwells und wurde von Axel B.C. Krauss exklusiv für eigentümlich frei ins Deutsche übersetzt.