Günter Maschke Der letzte Dissident

22. August 2020

Von einem, der das Prinzip Staat gegen real existierende Staaten verteidigt

von Michael Klonovsky

Bildquelle: Bert Bostelmann Der Charakter ist wichtiger als die politische Einstellung: Günter Maschke

Nein, es gibt keinen speziellen Anlass, über Günter Maschke zu schreiben: kein Jubiläum, keine neue Publikation, keinen Skandal. Gründe dagegen gibt es zuhauf. Der gebürtige Erfurter ist einer der brillantesten Köpfe, den diese Republik hervorgebracht hat, was auf den ersten Blick in einem gewissen Widerspruch zu seinem lediglich esoterischen Ruhm stehen mag; auf den zweiten Blick ist es schon recht. In einem Land, dessen Öffentlichkeit sich förmlich gegen jeden freien Geist, jeden originellen Gedanken, jede nichtstromlinienförmige Provokation – man verzeihe die contradictio in adiecto – verschworen hat, ist der „einzige echte Renegat der Achtundsechziger-Bewegung“ (so durchaus indigniert Jürgen Habermas) ein Wundertier, das man gar nicht oft genug bestaunen kann, voller Freude, das es so etwas überhaupt noch gibt.

Maschkes Biographie ist geronnene deutsche Nachkriegsgeschichte. Da man sie nicht gerade als bekannt voraussetzen kann, sei ihr Verlauf hier grob skizziert. Maschke kam im Januar 1943 zur Welt, sein leiblicher Vater fiel ein Jahr später an der Front, der Sohn hat ihn nie kennengelernt. Als Adoptivkind eines Textilunternehmers siedelte Maschke nach dem Krieg von Mitteldeutschland nach Trier um. 1960 trat er, damals Lehrling bei einer Lebensversicherung, in die verbotene KPD ein. „Kommunist zu sein, war damals im katholischen Trier die beste Möglichkeit, die Wonnen des Provokateurs zu genießen“, erinnerte er sich später. Nach vergleichbaren Freuden auf der anderen Seite des politischen Spektrums zu suchen, „war schon aufgrund meines geliebten Adoptivvaters, Jahrgang 1892, unmöglich“; er war aktiver Anti-Nazi gewesen. „Eine Identifikation mit der Bundesrepublik war auch nicht möglich, da mein Adoptivvater die Politik Adenauers, besonders in der nationalen Frage, scharf ablehnte.“

Der Jungkommunist zog nach Tübingen und heiratete dort 1965 Johanna Ensslin, die Schwester von Gudrun Ensslin (er war insgesamt dreimal verheiratet). In Tübingen studierte er kurzzeitig Philosophie bei Ernst Bloch und arbeitete als Redakteur der Studentenzeitung „Notizen“. 1964 schloss er sich der linksradikalen „Subversiven Aktion“ und danach dem SDS an. Er verweigerte den Wehrdienst und entzog sich der drohenden Verhaftung durch Ausreise, zuerst nach Paris, dann nach Wien. Dort trat er der „Kommune Wien“ bei, organisierte Vietnam-Demos und lud Theodor Adorno zu Vorträgen. Nach einer Demonstration wurde der „Dutschke von Wien“ am 9. Oktober 1967 verhaftet. Man drohte ihm die Auslieferung nach Deutschland an, worauf Maschke kurzentschlossen bei der kubanischen Botschaft um politisches Asyl bat.

In Kuba lernte er Fidel Castro kennen, gab Deutschunterricht – zu seinen Schülern gehört der Schwergewichtsboxer und dreifache Olympiasieger Teófilo Stevenson (der „kubanische Muhammad Ali“ schlief aber, erschöpft vom Training, meistens ein) – und zog in die Zuckerrohr-Ernteschlacht. Castro forderte den deutschen Genossen auf, ihm ein Dossier über die Studentenbewegung auf der anderen Seite des Atlantiks zu schreiben; nachdem er es gelesen hatte, habe der Maximo Lider gezürnt: „Das taugt alles nichts! Das ist Hedonismus! Eine Revolution ist keine Dinnerparty!“ (Der letzte Satz wird gemeinhin Mao zugeschrieben, doch Maschke versichert, ihn aus dem Munde Castros gehört zu haben.)

Sein bis heute exzellentes Spanisch brachten ihm zunächst die Frauen bei. Den kubanischen Lyriker Heberto Padilla, den Maschke erstmals ins Deutsche übersetzte, muss der Lebenswandel des deutschen Bonvivants nachhaltig beeindruckt haben; er dichtete: „Heute schläft er mit den Weibern von Havanna – jeden Tag / eine andere, wenn es geht. Einer ganzen Schiffsladung Negerinnen / sagt er, könne er´s besorgen / in einer Nacht ...“

Doch der reale Sozialismus ernüchterte den schillernden Alemán schnell. Im Sommer 1968 besuchte eine Delegation des SDS Kuba. „Ich atmete auf, endlich würde ich über all das sprechen können, was mich verwirrte und bedrückte“, erinnert er sich später. „Doch diese Leute, die ‚Si‘ nicht von ‚No‘ unterscheiden konnten, wussten im Gegensatz zu mir alles über die Zuckerinsel.“ Sie hätten ihm erklärt, dass das, was er für ernsthafte Probleme hielt, „nur die unvermeidlichen Mängel einer Übergangsgesellschaft“ seien. Wie sein Freund Padilla geriet auch Maschke mit dem Regime in Konflikt. Wie immer hatte er den Mund nicht halten können und offen die herrschenden Zustände kritisiert. Eines Tages erschienen zwei Militärpolizisten bei ihm mit den Worten: „So, chico (Kleiner), jetzt geht’s zum Flughafen!“ Er durfte nichts mitnehmen, nicht einmal ein Foto oder ein Notizbuch. „Sie packten mich in einen alten VW-Käfer, steckten mir eine Zigarre zu – die übliche kubanische Mischung aus leicht brutaler Jovialität und vulgärem Charme –, und los ging’s. Sie sagten: ‚Chico, du hast viel von Cuba verstanden!‘ Es wurde eine ziemlich lustige Fahrt.“ Wie er später erfuhr, hatte eine Gruppe um einen früheren Guerilla-Chef und zeitweisen Minister einen Staatsstreich geplant; da Maschke Kontakt zu den Verschwörern unterhielt, verurteilte man ihn in absentia zu zehn Jahren Gefängnis.

In Deutschland wurde der unfreiwillige Heimkehrer aus dem Zug heraus verhaftet. Wegen Fahnenflucht saß er ein Jahr in Landsberg am Lech ein. Heute amüsiert er sich über die Trias der prominentesten Landsberg-Häftlinge: Hitler – Maschke – Hoeneß. Zur selben Zeit verbüßte dort ein Unternehmer seine Strafe, der einen beträchtlichen Geldbetrag für die Gefängnisbibliothek stiftete. Mit dessen Verwendung wurde der literaturkundige Linksradikale beauftragt. Wenn Uli Hoeneß im Knast zufällig Horkheimer gelesen haben sollte, ulkt Maschke, dann verdanke er das ihm. Ihn habe das Eingesperrtsein übrigens nicht im Geringsten gestört, denn in Landsberg habe er in Ruhe lesen können. Bis heute besitzt der Mann das Talent, sich tagelang in Lektüren zu versenken, ohne das Zimmer zu wechseln. Seine Wohnung und sein Keller versinken in Büchern. „Ich war schon früh ein manischer Leser, doch zuweilen“, räumt er ein, „weht mich der Verdacht an, dass ich mich dumm gelesen habe.“

Es gibt bekanntlich Menschen, die ihre Gesinnung wie ihr Hemd wechseln und sich jeder neuen Regierungslinie komplikationslos anpassen können. Ein authentischer Marxist indes vermag sich nur schwer von seiner Religion zu lösen. Seine Glaubensentzugserscheinungen trieben Maschke sogar für kurze Zeit in die SPD-Mitgliedschaft. „Man glaubt als Kommunist nicht an ein Leben ohne Unterstand“, beschreibt er sein sozialdemokratisches Methadonprogramm. Der Marxist leide oft jahrelang, wenn sich sein Glaube auflöse. „Der übliche Linke dagegen, dessen ‚Theorie‘ stets etwas Schwebstoffartiges hat, der den Hedonismus im Bestehenden sucht, dem es weniger um die Machtfrage als um einen anderen Lebensstil geht, der kommt mit der dekadenten Gesellschaft ganz gut zurecht.“

Die allmähliche Abkehr des Unterstandssuchers vom Marxismus „ging einher mit dem Studium des Werkes von Carl Schmitt“, belehrt uns die Wikipedia. Hier muss freilich eingefügt werden, dass der Mann offenbar sämtliche irgendwie relevanten Staatsrechtler des 20. Jahrhunderts gelesen hat und gesprächshalber Namen zitiert, die allenfalls noch ein paar Spezialisten kennen.

Maschke übersetzte den spanischen Philosophen und Diplomaten Donoso Cortés und den kolumbianischen Aphoristiker Nicolás Gómez Dávila, beides Erzkatholiken, ins Deutsche und publizierte vor allem zu staats- und völkerrechtlichen Themen – immer in einem blendenden, beißenden Stil. Sein Generationen-Essay „Die Verschwörung der Flakhelfer“ (1985), der mehr über den mentalen Zustand der alten BRD erklärt als ganze historische Regalmeter, hebt etwa an mit dem Satz: „Die Bundesrepublik, halb ordentlicher Industriehof, halb Naherholungszone mit regelmäßig entleertem Papierkorb, dieses handtuchbreite Restland, dessen Bewohner nach Harmlosigkeit gieren, ist zugleich das Land, in dem jeder zum Verfassungsfeind des anderen werden kann.“

Maschkes Sympathien für Lateinamerika als renitenter Hinterhof der USA blieben von seinen kubanischen Erfahrungen nicht nur unberührt – „Castro hin oder her, ich sehe in ihm einen Helden, ja, einen Katechon gegen die Einheit der Welt; dass den USA die Lust auf militärische Interventionen in Lateinamerika vergällt wurde, ist auch sein Verdienst“ –, das erweckte Interesse für Staatsrechtsfragen öffnete dem exilierten Exilanten vielmehr neue Türen dorthin. An der Marineschule von La Punta (Peru) suchte man einen Dozenten, und zwar „jemanden, der Spanisch konnte, etwas von Carl Schmitt verstand und rechts war. Da gab es nur einen.“ In den folgenden Jahren lehrte Maschke dort Theorie und Strategie der Partisanenbekämpfung und nahm selbst an Gefechten gegen den linksterroristischen Sendero Luminoso („Leuchtender Pfad“) teil.

Einem Gefechtseinsatz des Dozenten auf Seiten der peruanischen Armee verdanken wir eine köstliche Anekdote. Sie spielt Anfang 1992 in Ayacucho, der Hauptstadt der gleichnamigen Provinz, während der Hoch-Zeit des Bürgerkriegs. „Wir wurden mitten in der Stadt vom Sendero mit Granatwerfern beharkt, ein ziemlich überraschender Gebrauch. Ich stand vor einer verlassenen Buchhandlung mit zahlreichen Einschüssen im Mauerwerk, der Buchhändler hatte sich wohl verdünnisiert, das Fenster war halb verhängt mit einer Jalousie, die an einer Stelle kaputt war. Man konnte also in das Schaufenster linsen, und da lag, in zwei Bänden, die spanische Ausgabe der ‚Theorie des kommunikativen Handelns‘, das Hauptwerk des Jürgen Habermas. Ich bekam einen Lachanfall, was meine Kameraden sehr verwirrte.“

Neckischerweise ergab sich einmal auf einem Empfang der Stadt Frankfurt („da wurde ich noch eingeladen“) ein kurzer Wortwechsel zwischen dem etatistischen Dissidenten und dem Staatsphilosophen. Maschke sprach Habermas auf dessen Behauptung an, Krieg sei „verzerrte Kommunikation“, und erklärte in der ihm eigenen lautstarken Heiterkeit: „Völlig falsch! Krieg ist die unverzerrteste Weise der Kommunikation!“ Über die Reaktion des Transzendentaldemokraten liegt nur das Zeugnis Maschkes vor, es lautet: „Schiefmäulig schimpfend entfernte sich unser Thersites.“ In seinem Essay „Sankt Jürgen und der triumphierende Drache“ stellt Maschke achselzuckend die Frage, warum man sich überhaupt mit einer Theorie befassen sollte, die jeden Tag durch die Nachrichten „auf so bequeme wie drastische Weise widerlegt“ werde.

Sowohl bei der kubanischen Miliz als auch bei der Marineinfanterie in Peru sei es freier und weniger ängstlich zugegangen als in Deutschland, resümierte der Wahl-Lateinamerikaner später, denn: „Aus einem verzagten Hintern kommt kein fröhlicher Furz – und der Hintern war im demokratischen Deutschland verzagter als im totalitären Kuba und im autoritären Peru.“

Anfang der 1980er frönte der politische Seitenwechsler als Mitarbeiter der „FAZ“, wo die verklemmten Popos schon damals auf einigen wichtigen Sesseln saßen. Mit einer gewissen Folgerichtigkeit endete sein Aufenthalt dort aufgrund unerwünschter Ansichten. „Nach einer publizistischen Kontroverse mit Jürgen Habermas schied Maschke 1985 aus der ‚FAZ‘-Mitarbeit aus“, liest man auf der Wikipedia. Tatsächlich steckte diesmal nicht der herrschaftsfreie Karrierenschnitter dahinter, sondern Dolf Sternberger. Der Anlass war Maschkes Nekrolog zum Tode von Carl Schmitt („Positionen inmitten des Hasses“, erschienen in der „FAZ“ vom 11. April 1985). Diesen Artikel habe er zwei oder drei Jahre zuvor beim damaligen Chef des Feuilletons, Günther Rühle, eingereicht – „er akzeptierte ihn vollständig. Als er dann erschien, war der Teufel los, und in einer Zusammenrottung der Redakteure – bis hin zum Fußball-Fritzen – empörte sich der ehemalige Herausgeber und immer noch sehr einflussreiche Sternberger und schrieb dann einen doppelt so langen Gegennachruf. Ich hatte daraufhin die Faxen dicke und kündigte meine Mitarbeit als ‚fester freier Mitarbeiter‘ – so hieß das tatsächlich damals –, ich hätte nie wieder die alte Position erreicht. Zwar bemühten sich Joachim Fest, Günther Rühle und andere, mich bei der Stange zu halten, aber ich hatte nach diesem Tamtam genug.“

Carl Schmitt – um nun endlich den Teufel auftreten zu lassen, mit dessen Werk Maschkes Leben so symbiotisch verbunden ist – hatte der linke Renegat 1979 kennengelernt. Heute gilt er als bester und belesenster Kenner des schwefelumdünsteten Staatsrechtlers und „Kronjuristen des Dritten Reichs“. Der Plettenberger hatte einen Aufsatz Maschkes, in dem es natürlich um Schmitt ging, gelesen und den Verfasser zu sich ins Sauerland eingeladen. In der Tür stehend empfing er Maschke mit den Worten, er habe noch 1932 ein Verbot der NSDAP gefordert, und 1936 sei er im SS-Blatt „Das Schwarze Korps“ für vogelfrei erklärt worden. Maschkes replizierte: „Aber Herr Schmitt, da lagen ja noch ein paar Jahre dazwischen!“ Später versicherte er dem Alten: „Mich interessieren Ihre Jahre 1933 bis 1936 wenig. Man kann nicht sein ganzes Leben lang ununterbrochen anständig sein.“

Was folgte, war eine sechsjährige Freundschaft mit vielen Besuchen in Plettenberg, endlosen Gesprächen, gelegentlichen Besäufnissen und einigen Publikationen, unter anderem des „Leviathan“ (siehe das anschließende Interview). Die Frechheit und relative Respektlosigkeit des Jüngeren habe Schmitt bisweilen irritiert, berichtet Maschke, doch zugleich habe der große Verfemte begriffen, dass diese schrille Type sich für ihn in Stücke reißen lassen würde. „Die Hetze gegen Schmitt und der Hass auf ihn sind auch dann ohne Belang, wenn alle Vorwürfe triftig wären – für den Rang eines großen Autoren sind das allenfalls faux frais.“

Für Maschke-Leser ist es durchaus betrüblich, dass sich dieser geniale Schreiber im Dienste anderer verzehrte. Er selbst sieht es gelassen. In einem Interview erklärte er, er sei „der hoffentlich seine Pflicht erfüllende Diener großer Autoren“ gewesen. „Vielleicht ist das Wort ‚Tout est dit‘ (‚Alles ist schon gesagt worden‘) falsch, aber es ist schon viel mehr und besser gesagt worden, als wir es vermögen. Die Arbeit der Erschließung scheint mir oft wichtiger und fruchtbarer als ein Selber-Schreiben, wenn es nur auf Paraphrasierung hinausläuft.“

So habe Schmitt gezeigt, dass man nur mit einem Feind Frieden schließen könne und dass dabei der Krieg nicht diskriminiert werden dürfe. Dagegen verkünde der pazifistische Humanitarismus den gerechten Krieg, sogar den „Krieg, der alle Kriege beendet“, wobei nach Lage der Dinge auf der anderen Seite nicht mehr der Feind steht, sondern der Verbrecher, mit dem man keinen Frieden schließt, sondern den man vernichtet oder vor irgendein Gericht stellt. Maschke: „Eine christliche Idee ist in die Hände von Freimaurern und Menschenrechtsimperialisten gefallen; die angeblich aufgeklärte, gott- und autoritätslose Welt beansprucht für sich die Insignien der Heiligkeit. ‚Gerechter Krieg‘ bedeutet heute ein Techno-Massaker fast ohne eigene Verluste“ – wie beispielsweise der Irakkrieg mit geschätzten 200.000 Toten und 500.000 verhungerten Kindern wegen des nachfolgenden Embargos. Und Deutschland habe mit vielen Milliarden dabei geholfen, obwohl der Irak uns nie bedrohte. Der Begriff der Menschenrechte werde als ein Mittel zu schrankenloser Einmischung missbraucht – wobei sich dieser Mechanismus inzwischen durch die Massenmigration mit derselben Begründung umkehre.

Das führt zum zweiten großen Thema Maschkes: den Schwächen des Grundgesetzes (er würde es deutlich härter formulieren). Im erwähnten Essay „Die Verschwörung der Flakhelfer“ hat er dargelegt, woher der kollektive deutsche Verfassungsschützerreflex rührt und worauf es damit hinausläuft: „Da niemandem eine auch nur notdürftig verbindliche Definition der Verfassung möglich ist, wird sie, anstatt der Boden zu sein, auf dem die (Rest-) Nation ihre Kräfte zusammenfasst, der Boden, auf dem sie ihre Bürgerkriege austrägt.“

Von nun an, fährt der unbeirrbare Etatist fort, „konnte jeder Ruf nach der ordnenden Hand des Staates, nach einer das Gemeinwohl notfalls autoritär durchsetzenden Verwaltung, als gefährlich, totalitär, faschistisch und so fort denunziert werden. Die Gesellschaft aber, die Freiheit des Einzelnen, um die es angeblich dauernd ging, viel stärker bedrohend als der Staat beziehungsweise dessen Reste, wurde für sakrosankt erklärt. Und so erfuhr der Staat nach seiner nationalsozialistischen auch noch seine spätliberale Demontage.“

Man kann das heute sowohl am Beispiel der illegalen Masseneinwanderung seit 2015 als auch bei der Traktierung der AfD durch den Verfassungsschutz studieren. Das Wohl des Einzelnen schließt längst nicht mehr nur deutsche Staatsbürger ein, sondern wird unter Indienstnahme des Menschenwürdediktums aus Artikel 1 beliebig überdehnt, beispielsweise durch Frau Merkel, die in einem Interview mit der „Zeit“ anno 2016 statuierte: „Wenn wir unser Menschenbild ernst nehmen, kann der Anspruch, dass die Würde des Menschen unantastbar sein soll, nicht an den deutschen Staatsgrenzen enden – und auch nicht an den europäischen Außengrenzen.“ Gegen wen der Verfassungsschutz vorgeht, ist längst eine reine Machtfrage im Kampf der Globalisten gegen die Partikularisten geworden; es wäre schließlich auch umgekehrt denkbar, dass keineswegs die Gegner der Masseneinwanderung, sondern deren Befürworter unter Berufung auf die Artikel 20 und 56 als Verfassungsfeinde beobachtet werden. Wie im Koran existieren im Grundgesetz „satanische Verse“: Stellen, wo der Teufel versucht, in den als heilig geltenden Text einzugreifen und ihn umzuschreiben. Artikel 1 gehört gewiss dazu, nämlich wenn Politiker und dienstbare Juristen anfangen, ihn von seinem Geltungsbereich zu lösen, der eigentlich klar definiert ist: Er gilt auf deutschem Staatsgebiet – wo auch sonst? –, für deutsche Staatsbürger und politisch Verfolgte.

Wir sind am Ende mit unserem kleinen Exkurs über den Dissidenten und lassen selbstverständlich ihm das letzte Wort. „Man muss seiner Fahne treu bleiben, auch wenn das Schiff sinkt. Die Weltstunde ist an unserem Volk vorbeigegangen, und wir sind – einstweilen noch – Fellachen de luxe“, schreibt Maschke. „Sorge dich nicht um Proselyten, kümmere dich nicht um die Wirksamkeit deiner Worte, denke nicht an Nutzen, äußere dich – und Schluss“, fasst er sein existentialistisches Credo zusammen. „Nicht die Hoffnung bemühen. Nur die Selbstachtung ist wichtig.“

